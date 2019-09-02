 Зеленський доручив Кабміну до 15 вересня внести проєкт держбюджету на 2020 рік

Про це Зеленський сказав на зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів України і правоохоронних органів у понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"Державний бюджет України на 2020 рік. Внести на розгляд парламенту законопроєкт про державний бюджет України на 2020 рік, який має на меті стимулювання економічного зростання. Термін - до 15 вересня 2019 року", - заявив президент.
Відповідальними за внесення законопроєкту призначено прем'єр-міністра України Олексія Гончарука та міністра фінансів Оксану Маркарову.
За две неделе успеете подготовить и обсудить?!
Или его тоже "с декабря" готовили, клоуны?
Очередная показуха.....рассчитанная на зеленых лохов...
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что за следующие несколько недель в министерствах будут сформированы команды, а до конца сентября будет подготовлена программа правительства.Источник: https://censor.net.ua/n3145883
Какие нах 15 сентября? Вы хоть договоритесь врать в унисон, что бы не палить контору!
За то как это было интересно!
Утром ляжко говорит 'скорее солнце... ну, все помнят'
А днём уже голосует за - жалко ему бабушек-пенсионерок))
Ностальгия по пэце накрыла порохоботов)) Как теперь жить )))