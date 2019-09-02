EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  744  23
Все про:держбюджет (200) Зеленський (2576)

 Зеленський доручив Кабміну до 15 вересня внести проєкт держбюджету на 2020 рік

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів до 15 вересня 2019 року внести до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2020 рік.

Про це Зеленський сказав на зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів України і правоохоронних органів у понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Державний бюджет України на 2020 рік. Внести на розгляд парламенту законопроєкт про державний бюджет України на 2020 рік, який має на меті стимулювання економічного зростання. Термін - до 15 вересня 2019 року", - заявив президент.

Відповідальними за внесення законопроєкту призначено прем'єр-міністра України Олексія Гончарука та міністра фінансів Оксану Маркарову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РНБО обговорили пропозиції до Держбюджету-2020 щодо нацбезпеки та оборони, - Данилюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145894
 
 
 Топ коментарі
 
Кстати сразу обращаюсь к зебилам. За бюджет который напишет Игорек Коломойский, а нянечка, фотограф и безработный проголосуют, то нам кароче потом целый год на нем жить. Помните, вы сделали ета разам!!!
 показати весь коментар
 
Охренеть!
За две неделе успеете подготовить и обсудить?!
Или его тоже "с декабря" готовили, клоуны?
 показати весь коментар
 
Э-э-э-э! СтоПе-э-э!
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что за следующие несколько недель в министерствах будут сформированы команды, а до конца сентября будет подготовлена программа правительства.Источник: https://censor.net.ua/n3145883

Какие нах 15 сентября? Вы хоть договоритесь врать в унисон, что бы не палить контору!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Кстати сразу обращаюсь к зебилам. За бюджет который напишет Игорек Коломойский, а нянечка, фотограф и безработный проголосуют, то нам кароче потом целый год на нем жить. Помните, вы сделали ета разам!!!
 показати весь коментар
 
 
Этот бюджет и покажет, где насрано.
 показати весь коментар
 
 
Уже не интересно читать одно и то же сто раз.
 показати весь коментар
 
США горячо поодерживают эффективную работу Зеленского.
 показати весь коментар
 
Охренеть!
За две неделе успеете подготовить и обсудить?!
Или его тоже "с декабря" готовили, клоуны?
 показати весь коментар
 
 
скорей, скорей, скорей дели... пока народ не опомнился
 показати весь коментар
 
 
і без читання проголочсують, а там буде видно...
 показати весь коментар
 
Команда Слуг народа перенимает традицыи у папередников, тяжелая артилерия: Юзик и Стефанчук на низком старте:
Зеленский поручил Кабмину до 15 сентября внести проект госбюджета на 2020 год - Цензор.НЕТ 2572
 показати весь коментар
 
 
Это Закон обязывает кабмин внести бюджет до 15 сентября...а не зебобик поручает....

Очередная показуха.....рассчитанная на зеленых лохов...
 показати весь коментар
 
 
Э-э-э-э! СтоПе-э-э!
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что за следующие несколько недель в министерствах будут сформированы команды, а до конца сентября будет подготовлена программа правительства.Источник: https://censor.net.ua/n3145883

Какие нах 15 сентября? Вы хоть договоритесь врать в унисон, что бы не палить контору!
 показати весь коментар
 
 
....Шо он курит .?? Как кабмин ,который ещё фактически и не начал работать ,, за пару недель всего , сумеет посчитать - шо , кому , куда и сколько . Зеленський доручив Кабміну до 15 вересня внести проєкт держбюджету на 2020 рік - Цензор.НЕТ 1356 . ??? Это долгая и упорная работа , тысяч людей , экономистов , на тысячах страниц документа, пц !! Ну дебил же , полный . Блин ,, вот что значит - дилетант у власти .
 показати весь коментар
 
 
Если ты не хочешь ничего прятать и украсть, то времени хватит
 показати весь коментар
 
Ну а что, до 15 сентября не успеют, скажут Порошенко виноват. Главное в очи зебилам насцать.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
То ли дело было при пэце)) Где каждый ляжко мог себе выторговать за лояльность определенный кусок бюджета))
За то как это было интересно!
Утром ляжко говорит 'скорее солнце... ну, все помнят'
А днём уже голосует за - жалко ему бабушек-пенсионерок))
Ностальгия по пэце накрыла порохоботов)) Как теперь жить )))
 показати весь коментар
 
а коли ж буде прийнятий закон про оподаткування виведеного з України капітала? Тоді і бюджет розподіляти будуть в інтересах людей, а не крадіїв-олігархів...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору