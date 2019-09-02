 Зеленський чекає звіту від Ситника та Холодницького щодо розслідування справ топкорупціонерів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Реформа правоохоронних органів, подолання корупції і судова реформа, перший пріоритет - елітна корупція та організована злочинність. Три місяці тому я зустрічався з керівниками НАБУ і САП, хотів би почути від них про результати спільної роботи про переслідування топкорупціонерів", - сказав Зеленський на зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів України і правоохоронних органів у понеділок у Києві.
За словами президента, одним з пріоритетів у запобіганні корупції є розкриття екологічних злочинів.
"Екологічні злочини - я вимагаю доповіді керівників ДБР, СБУ, Національної поліції про боротьбу з бурштиновою мафією, незаконною вирубкою лісів, з грабіжницьким видобутком копалин, які належать усьому українському народові", - сказав він.
а щас ездит видно к Зе или Богдану для этого)
и да, то что начали сливать дела на Беню, Зе, это не совпадение!
А что если в ответ мафия объявит "ЯНР" ?
При Порошенко страна двигалась в правильном направлении, но медленно - сказал премьер Гончарук. И да, очень мне нравятся все чаще появляющиеся признания, что при Порошенко все было не так плохо, как показывали в телевизоре и надували хомяков говном и гневом. Еще предыдущее меню не переварили, уже новым надувают.
Как бы теперь не поразрывало с брызгами *****.»
там пусть расследуют чего квартал на прошлого президента гнал а этому оды поет.
Уж не из-за сватов ли
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это в смысле - "бабки несите" ?
Правда, осознавая шаткость режима, таки цепного цербера оставили на месте: Аваков вечен.
Для чого ця показуха? Один закон в ньому, одне речення: заборонити експорт деревини за кодами УКТНЗЕД 4401-4409.
і все мать його вся вирубка втратить сенс... Але ж ні ми не шукаємо легких шляхів... Ми шоу показуємо... Для бидла...