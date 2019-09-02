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 Політика України
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Все про:НАБУ (2087) Зеленський (2576) корупція (2526) Антикорупційна прокуратура (954)

 Зеленський чекає звіту від Ситника та Холодницького щодо розслідування справ топкорупціонерів

Президент України Володимир Зеленський чекає звіту директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника і керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького щодо розслідування справ у топкорупції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Реформа правоохоронних органів, подолання корупції і судова реформа, перший пріоритет - елітна корупція та організована злочинність. Три місяці тому я зустрічався з керівниками НАБУ і САП, хотів би почути від них про результати спільної роботи про переслідування топкорупціонерів", - сказав Зеленський на зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів України і правоохоронних органів у понеділок у Києві.

За словами президента, одним з пріоритетів у запобіганні корупції є розкриття екологічних злочинів.

"Екологічні злочини - я вимагаю доповіді керівників ДБР, СБУ, Національної поліції про боротьбу з бурштиновою мафією, незаконною вирубкою лісів, з грабіжницьким видобутком копалин, які належать усьому українському народові", - сказав він.

Також читайте: Зеленський доручив Кабміну ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу і видобутку бурштину

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145893
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский ждет отчета от Сытника и Холодницкого по расследованию дел в топ-коррупции...
Зеленский ждет отчета от Сытника и Холодницкого по расследованию дел в топ-коррупции - Цензор.НЕТ 9602 . Зеленский ждет отчета от Сытника и Холодницкого по расследованию дел в топ-коррупции - Цензор.НЕТ 8946 .
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Ни НАБУ, ни САП - неподотчётны. Это прописано в законах.
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Он попутал берега? Они не подчиняются и не подотчетны.
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Пёс, вы тупые все. Сейчас президенту с большинством в раде подотчетны ВСЕ.
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Ни НАБУ, ни САП - неподотчётны. Это прописано в законах.
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ПЕС-партия еврейских слуг? Ты сявка чмо подъездное. Рассуждаешь так-мы попили пива, нас пять штук, и стрельнем денег у соседа на пол литра боярки. Завтра будет не комфортно, когда сосед отловит всех по одиночке, и отимеет раком.
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зато Сытник с радостью ездил в Козин по ночам, видимо отчитываться )
а щас ездит видно к Зе или Богдану для этого)
и да, то что начали сливать дела на Беню, Зе, это не совпадение!
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зебіл, це може у вас на параші амператору х..лу всі підзвітні, а у нас, прикінь, ні.
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Неужели он собирается попросить Баканова разобраться с очередными чертями из янтарной мафии ? Зеленский ждет отчета от Сытника и Холодницкого по расследованию дел в топ-коррупции - Цензор.НЕТ 1508
А что если в ответ мафия объявит "ЯНР" ?
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«Олена Монова

При Порошенко страна двигалась в правильном направлении, но медленно - сказал премьер Гончарук. И да, очень мне нравятся все чаще появляющиеся признания, что при Порошенко все было не так плохо, как показывали в телевизоре и надували хомяков говном и гневом. Еще предыдущее меню не переварили, уже новым надувают.
Как бы теперь не поразрывало с брызгами *****.»
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топ коррупция это зеленского чтоли?

там пусть расследуют чего квартал на прошлого президента гнал а этому оды поет.

Уж не из-за сватов ли
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Зеленский ждет отчета от Сытника и Холодницкого по расследованию дел в топ-коррупции...
Зеленский ждет отчета от Сытника и Холодницкого по расследованию дел в топ-коррупции - Цензор.НЕТ 9602 . Зеленский ждет отчета от Сытника и Холодницкого по расследованию дел в топ-коррупции - Цензор.НЕТ 8946 .
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В смысле - поддержать в народе мнение о Великом Отце Народа, непогрешимом, справедливом, заботливом.
Правда, осознавая шаткость режима, таки цепного цербера оставили на месте: Аваков вечен.
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свыню со свинярчуками к ответу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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бухни бояри, вони вже вже не злочинці, вони все правильно робили.
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ото бєня щас десь в кутку рже,разом з свинарчуками
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От ****! А с какой это балды они обязаны перед ним отчитываться? Максимум, на что имеет право Зюзя, это пригласить их кабинет и побеседовать с ними. Зеленський чекає звіту від Ситника та Холодницького щодо розслідування справ у топкорупції - Цензор.НЕТ 2142 Ампиратор, ***, эстрадно-гопницкий!
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эм... то есть норм, что Сытник и Углава крышевали Свинарчука? от них все еще ждут чего-то?
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а-ха-ха, у НАБУ с ЗЕ тоже прекрасное сотрудничество. Квартал 95 снял за госсчет фильм на русском языке, а должны были снять на украинском. но набу не заметило разницы и закрыло дело
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по ходу опять нас разводят с этой борьбой с коррупцией, как последних дураков. а мы и дальше верим политическим марионеткам
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А де закон про мораторій на експорт деревини?

Для чого ця показуха? Один закон в ньому, одне речення: заборонити експорт деревини за кодами УКТНЗЕД 4401-4409.
і все мать його вся вирубка втратить сенс... Але ж ні ми не шукаємо легких шляхів... Ми шоу показуємо... Для бидла...
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Чомусь я впевнений,що звіти НАБУ і САП будуть в світлих традиціях генпрокурора без юридичної освіти Югіка Луценко - бла-бла-бла.
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та мне кажется, что уже все ждут не дождутся расследований дел топ коррупционеров. А то мы налоги платим, НАБУ финансирование получает, зарплаты высокие имеет, а коррупция при этом всем, растет
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А чому тільки Ситника і Холодницького? А чому щн бігуса не визиваєте пане президенте? Він самий великий знаток корупції в "оборонці", а зараз війна!
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А казали, що НАБУ непідконтрольне призиденту. Чи це тому було не підконтрольне, а цьому підконтрольне? Я щось запутався!
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веховний зебілокомандуючий вирішив, що йому всі должни.
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