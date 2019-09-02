 Начальник відділу поліції у Вінницькій області вимагав хабар у розмірі 200 тисяч гривень, - Варченко

Про це написала у Facebook заступниця директора Держбюро розслідувань Ольга Варченко, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що поліцейський чиновник вимагав у директора однієї з комерційних структур хабар в розмірі 207 тисяч гривень.

За цю суму він обіцяв вплинути на слідчих, які відкрили кримінальне провадження проти підприємця, щоб змусити їх закрити справу.

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"Правопорушення, вчинене посадовцем, класифікується за ч. 2 ст. 369-2 КК. Санкція статті передбачає стягнення штрафу розміром від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років", - зазначила Варченко.