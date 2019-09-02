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 Політика України
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Все про:Варченко Ольга (43) ДБР (455)

 Начальник відділу поліції у Вінницькій області вимагав хабар у розмірі 200 тисяч гривень, - Варченко

Правоохоронці викрили на вимаганні хабаря начальника одного з відділів Нацполіції Вінницької області. Чиновник вимагав хабар у розмірі 207 тисяч гривень.

Про це написала у Facebook заступниця директора Держбюро розслідувань Ольга Варченко, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що поліцейський чиновник вимагав у директора однієї з комерційних структур хабар в розмірі 207 тисяч гривень.

За цю суму він обіцяв вплинути на слідчих, які відкрили кримінальне провадження проти підприємця, щоб змусити їх закрити справу.

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"Правопорушення, вчинене посадовцем, класифікується за ч. 2 ст. 369-2 КК. Санкція статті передбачає стягнення штрафу розміром від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років", - зазначила Варченко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145892
 
 
 Топ коментарі
 
При Порошенко такого не было. Уже и новое лицо МВД - министр Аваков назначен. Да что ж это такое творится?
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это проценты накапили, разве не понятно? Счетчик он такой Начальник отдела полиции в Винницкой области вымогал взятку в размере 200 тысяч гривен, - Варченко - Цензор.НЕТ 3035
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750*17 итаго 12750 грн. санкция статьи предусматривает штраф не превышающий его месячное содержание. Залога не будет, под честное слово.
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750*17 итаго 12750 грн. санкция статьи предусматривает штраф не превышающий его месячное содержание. Залога не будет, под честное слово.
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При Порошенко такого не было. Уже и новое лицо МВД - министр Аваков назначен. Да что ж это такое творится?
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Это уже - обновлённый Аваков (апгрейд)
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а 7000 кому ,зачем тот хвостик - по этому и сдали ))))))
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это проценты накапили, разве не понятно? Счетчик он такой
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а як же ж таваріщь авака... ах цей прекрасний чєлавек, хіба не був в курсі? чи збирає на нові рюкзаки?
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Как они смеют когда лучезарный Зе борется против коррупции ,немедленно публично приговорить к расстрелу,внеся изменения в конституцию на ближайшем заседании
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слов нет, ужас
И эта нелюдь пришла к власти?
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это на совести зе так как он поручился за авакова
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Тому що,суддя візьме хабар 7к,шість він не візьме,він не лох шостака!
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может, налог какой, 3,5%? воинский сбор там, или за экологию...
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Это нога, у того, у кого надо нога. (с)
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Тююю, да он такую сумму отсчитает не отходя от кассы!! 207 лет лишения свободы, без права освобождения ни под каким предлогом и на строгач в общак - вот это будет наказание и урок остальным подобным мусорам! А так - напугали ежика кактусом! Смешно!
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Ця стаття називаєиться - Зловживання впливом. Треба речі називати своїми іменами.А хабар, це стаття 368 УК України. Що ж ви дурите людей, чи самі не знаєте Кодекс?
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Суд востребує 3 тисячі гривень залогу,а може навіть усі 3500.
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А где фото "морда в землю" или "морда в пол"?
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Пам*ятаєте, як попередник, міністр, що був при Порошенко, на голікоптерах всіх звозив і пачками на кічу. Викосив всіх податківців, що прийшлося нову податкову робити. А зараз новий голлова МВС взявся за поліцію. Ці не хочуть брати, а вони їх ************* і головне по теліку сказати і ловити требі у Вінниці і Львові, щоб знали. Харків на мазі, лугандон- на мазі.
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