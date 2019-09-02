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Все про:Кабмін (3057) засідання уряду (105) Гончарук_Олексій (36)

 Без шоу і "показухи": Гончарук хоче переформатувати засідання Кабміну

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук виступає за переформатування засідань уряду і відмову від "показухи".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр повідомив на зустрічі президента з керівництвом Верховної Ради, Кабінетом міністрів України та представниками правоохоронних органів у Києві в понеділок.

"Ми домовилися, що відмовимося від "показухи" і будемо називати речі своїми іменами. Те, що має бути відкрито, ми відкриємо - це публічні дані, території, доступ у будівлі. А там, де ця відкритість не повинна бути тотальною, щоб не перетворювалася на нудизм, ми це вирішимо. Тому ми переформатуємо засідання уряду для того, щоб це не було показухою і шоу", - сказав він.

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За його словами, воно буде переформатовано таким чином, щоб доносити до суспільства найважливішу інформацію про суть рішень, а "не для того, щоб показати хорошу картинку".

Нагадаємо, раніше Гончарук повідомив, що з 1 жовтня планується перейти на електронний документообіг.

"Ми плануємо заборонити використання й обмін між державними органами папірцями", - пояснив прем'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145891
 
   
 Топ коментарі
 
Тотальное вранье при зебобиках расцвело махровым цветом....
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Все! Конец показухе! Сказал премьер слезая с самоката
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Привык к шоколадной брехне? Корежит от того, что придется отказываться от тотального вранья?
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Тотальное вранье при зебобиках расцвело махровым цветом....
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Если без навешивания ярлыков, оскорблений и манипулиррвания. В чем Зеленский соврал. Посему Зеленского горячо поддердживает США и ЕС? Ты считаешь себя умней цивилизованных стран?
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Как там, удобно жить в придуманном манямирке, кокошникоголовый?)
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Дякуємо дякулам за Грановського, Кононенка та інших свинарчуків. Ви це зробили разом.
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Дякувать надо по форме. На коленях. Учи протокол, плесень.
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Ну США с ЕС и Петю горячё поддерживали. Так что этот аргумент не очень. А вообще... если видите "зебобик", "зебил"... и прочую лабуду, проходите мимо. Оно больное.)
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А пока получается, если наркофан видит "зебобик" или "зебил", то начинает дрыгать нозями и плеваться в монитор. Не получается у вас мимо проходить... Без шоу і "показухи": Гончарук хоче переформатувати засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 681
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Главное форма, а содержание ЗЕлохи все равно не понимают.
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Кожен міністр буде приїжджати на самокаті і доповідатиме лічно йому.
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Все! Конец показухе! Сказал премьер слезая с самоката
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Без камер и журналистов они будут говорить по-русски и матюкаться вволюшку! Без шоу и "показухи": Гончарук хочет переформатировать заседания Кабмина - Цензор.НЕТ 5613
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Веселые заседания кабмина куда веселее будут проходить в стиле квартал 95 и мама хохотала, чем постное соплежуйство, как при мародере и его папередниках. Так что шоу маст гоу он!!!
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После самокатов в Кабмине - лижущий с тарелки Тоха Геращенко выглядит ретроградным джентльменом
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Без шоу і показухи....

"Гончарук на самокате пообещал школьникам все условия для учебы" https://censor.net.ua/video_news/3145789/goncharuk_na_samokate_poobeschal_shkolnikam_vse_usloviya_dlya_ucheby_ktoto_iz_vas_skoro_toje_stanet

Океееей...
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это то которое щеголяло в костюме люськи янукович,и каталось вчера на самокате? Без шоу і "показухи": Гончарук хоче переформатувати засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 501
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Завидуешь? Пойди на работу и купишь себе самокат.
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Да уж, Люська-форточница была иконой стиля.
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Заседания будут закрытыми ....
Журналистам будут бросать информационную косточку без мяса ..
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Без шоу и "показухи"? зелибобам не понравиться, ведь они ради этого и голосовали
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Обіцяна відкритість зашкалює. Потрібно все робити по-тихому, як при овочі, кучмі, кравчуку. Чого презЕдентІВ турбувати, хай живуть в мріях- надіях
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теперь по Кабмину можно будет перемещаться только на самокатах в шортах и с шаурмой Без шоу і "показухи": Гончарук хоче переформатувати засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 2681 после этого все министры получат к названию своей должности букву (п) - "переформатированный"... Без шоу і "показухи": Гончарук хоче переформатувати засідання Кабміну - Цензор.НЕТ 4905
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