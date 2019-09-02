 Зеленський доручив Кабміну ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу і видобутку бурштину

Про це Зеленський сказав на зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів України і правоохоронних органів у понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Підготувати і внести до парламенту законопроєкти про легалізацію грального бізнесу, про легалізацію видобутку бурштину. Відповідальні: Дмитро Разумков, Давид Арахамія", - заявив президент.

Зеленський доручив підготувати законопроєкти до 1 грудня 2019 року.

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Нагадаємо, 3 серпня Зеленський, виступаючи на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі, заявив, що в Україні легалізують азартні ігри, зокрема дозволять відкривати казино в п'ятизіркових готелях.