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Все про:Зеленський (2576) гральний бізнес (76) Кабмін (3057) бурштин (337)

 Зеленський доручив Кабміну ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу і видобутку бурштину

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 1 грудня 2019 року підготувати закони про легалізацію грального бізнесу і видобутку бурштину.

Про це Зеленський сказав на зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів України і правоохоронних органів у понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Підготувати і внести до парламенту законопроєкти про легалізацію грального бізнесу, про легалізацію видобутку бурштину. Відповідальні: Дмитро Разумков, Давид Арахамія", - заявив президент.

Зеленський доручив підготувати законопроєкти до 1 грудня 2019 року.

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Нагадаємо, 3 серпня Зеленський, виступаючи на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі, заявив, що в Україні легалізують азартні ігри, зокрема дозволять відкривати казино в п'ятизіркових готелях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145890
 
   
 Топ коментарі
 
Министр МВД категорически ЗА.
До этого он мучился, работал нелегально.

"У министра внутренних дел Арсена Авакова есть игорный бизнес, который планируют легализовать."
Об этом заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала ZIK.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/avakov-i-lucenko-vladejut-nelegalnym-igornym-biz-357430/
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Зеленський доручив Раді ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу і видобутку бурштину - Цензор.НЕТ 9346 до речі, про закони і законопроекти:

Объясняю про цифровой концлагерь

В законопроект 1083 заложено всё, о чем гэбня мечтала со времён диктаторских законов 16.01.2014:

Тотальная регистрация мобильников. Им даже не нужно продавать сим-карточки по паспортам, если то, во что вы будете их вставлять, будет записано на ваше имя. Разумеется, продавать карты по паспортам они тоже хотят. Цифровой браслет, как мера пресечения для добропорядочных граждан! Разумеется, вам больше не выгодно перепродавать ваш мобильник на olx - в случае чего, приходить будут не к покупателю, а к вам.

Интересная ситуация ждёт иностранцев по приезду в страну - их телефоны перестанут работать, пока они сами не внесут себя в этот реестр. (А с учётом того, что этот беспредел подаётся под соусом борьбы с контрабандой, ещё и доказывать, что ты не преступник) Это как в Северной Корее, где иностранцы не могут передвигаться без сопровождения службистов, только технологичнее. Таким образом они просто топчут пару статей Конституции. (Для особо наивных, считающих, что это и есть некий "европейский путь" замечу, что IMEI не подлежат регистрации ни в одной стране мира).

Для других наивных, мечтавших о том, чтобы таким образом "правоохранителей" обеспечить надёжным способом поиска украденных телефонов отвечу, что для этого и сейчас нет никаких препятствий. Они просто не хотят искать ваши телефоны по IMEI. Ведь и сейчас никто не мешает вам приложить к заявлению о краже коробку от телефона с фабрично нанесенным туда IMEI, как железобетонное доказательство, что этот аппарат ваш. Повторяю - они просто не хотят их искать. Они хотят всё про всех знать даже несмотря на то, что закон запрещает делать это без санкции суда. (Да, сейчас мы на пороге потери свободы частной жизни)

И, нет - с контрабандой так бороться невозможно. Ведь согласно закону, добросовестный приобретатель преступником не является. А попытка взыскать пошлину не на таможне, а с конечного покупателя является лишь способом покрывать контрабандистов.

В этот же законопроект они внесли и одиозный российский "закон Яровой" - под соусом заботы о разрешении возможных конфликтов, они пытаются заставить операторов хранить весь трафик (там размытая формулировка, чтобы обыватель не понял) на "срок исковой давности". Даже кремлевская шушера до такого не додумалась - обосновать перлюстрацию защитой прав потребителей.

Ну и везде реестры. Реестры провайдеров, реестры каналов связи, реестры мобильников (iot-устройств, умных сигнализаций и всего другого, во что втыкается sim-карта). Это значит, что защите персональных данных и тайне частной жизни хана. Услуги "пробивки" станут настолько могущественными, а утечки столь опасными (а оно обязательно потечёт - по-другому невозможно), что цена тотальных неприятностей для любого человека упадет до считанных "франклинов".

Разумеется, после этого появится и такое российское явление, как отнесение к секретным данных про особо важных персон и их семьи (конечно, с изъятием из этих реестров). Поскольку не могут же небожители жить в одном концлагере с идиотами, голосовавшими за телевизор.

А ещё из интересного намек на криминализацию VPN. Правда формулировка настолько размыта, что там чёрт ногу сломит, но отлично позволит беспредельничать в суде в отношении желающих обходить блокировки и объединять в сети компьютеры из разных мест.

И самое главное: ни одно из нововведений этого законопроекта не послужит удобству, безопасности и защите прав и свобод украинских граждан и резидентов. Этот законопроект вообще не должен называться относящимся к связи - это законопроект целиком полицейского реформирования.

Собственно правильнее всего назвать его "о превращении средств связи в средства слежки". Написан этот законопроект силовиками, которые хотят расширить свой и без того неслабый бизнес по незаконной слежке ("пробивке"), однако это тот случай, когда один коррупционный бизнес ставит под удар безопасность, в первую очередь информационную, всех добропорядочных граждан воюющей страны. И делает дополнительно уязвимыми непосредственных участников военных действий.

При этом никаких положительных сторон ни одна из этих инициатив не несёт. И под "никаких", я подразумеваю, что каждый довод в пользу этого законопроекта может легко быть оспорен с фактами в руках. Каждый!
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Всё просто: принять "Закон о старательстве", дать месяц копателям и сажать. Будут быковать, ввести армию и раскатать самым жесточайшим способом. По обязательно принять Закон. Типа, налоги на добычу, восстановление земель после себя и тд и тп.
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только смотрящих сменят,и легализируют,может быть
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Игорный бизнес к янтарю имеет такое же отношение как и проституция к науке. Кстати, а чо ночных мотыльков не легализируете?
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Авков ,что крышевать будет Зе подумал своей башкой?
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Я думаю космолоты и тд приносят больше денег чем проституция. Все таки проституция это работа с людьми, предоставляющие услуги болеют, умирают или уходят в тень или на пенсию, или не делятсо. А вот Космолоты всякие это стабильность построенная на азарте и никакой внешний фактор на нее не повлияет!
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А почему он сам не подготовит и не внесет в парламент эти законопрлекты? Ведь Президент обладает правом законодательной инициативы. Тем более, нынешний Президент вроде как юрист...
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да не дело это абсолютного правителя Украины - такие мелочи)))
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ключевое "вроде как" также и с званием президента-"вроде как" Зеленський доручив Кабміну ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу і видобутку бурштину - Цензор.НЕТ 4678
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Министр МВД категорически ЗА.
До этого он мучился, работал нелегально.

"У министра внутренних дел Арсена Авакова есть игорный бизнес, который планируют легализовать."
Об этом заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала ZIK.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/avakov-i-lucenko-vladejut-nelegalnym-igornym-biz-357430/
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Устал крышевать, необходимо легализировать.
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пора переходити в легальне русло, взяв все під свій контроль, тепер можна і офіційно, всеодно все в офшори піде
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а разве авакян его не легализировал???)))
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Этож как они посмели отнять корыто у Третьякова, Луценко и подельников?!
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а до декабря зарабатываем ,не стеснимся - несем деньги в парламент и вкладываем их в новый закон))))))
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Всё просто: принять "Закон о старательстве", дать месяц копателям и сажать. Будут быковать, ввести армию и раскатать самым жесточайшим способом. По обязательно принять Закон. Типа, налоги на добычу, восстановление земель после себя и тд и тп.
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Обязательная рекультивация земли. А то всё выглядит как поверхность Луны.
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до речі, про закони і законопроекти:

Объясняю про цифровой концлагерь

В законопроект 1083 заложено всё, о чем гэбня мечтала со времён диктаторских законов 16.01.2014:

Тотальная регистрация мобильников. Им даже не нужно продавать сим-карточки по паспортам, если то, во что вы будете их вставлять, будет записано на ваше имя. Разумеется, продавать карты по паспортам они тоже хотят. Цифровой браслет, как мера пресечения для добропорядочных граждан! Разумеется, вам больше не выгодно перепродавать ваш мобильник на olx - в случае чего, приходить будут не к покупателю, а к вам.

Интересная ситуация ждёт иностранцев по приезду в страну - их телефоны перестанут работать, пока они сами не внесут себя в этот реестр. (А с учётом того, что этот беспредел подаётся под соусом борьбы с контрабандой, ещё и доказывать, что ты не преступник) Это как в Северной Корее, где иностранцы не могут передвигаться без сопровождения службистов, только технологичнее. Таким образом они просто топчут пару статей Конституции. (Для особо наивных, считающих, что это и есть некий "европейский путь" замечу, что IMEI не подлежат регистрации ни в одной стране мира).

Для других наивных, мечтавших о том, чтобы таким образом "правоохранителей" обеспечить надёжным способом поиска украденных телефонов отвечу, что для этого и сейчас нет никаких препятствий. Они просто не хотят искать ваши телефоны по IMEI. Ведь и сейчас никто не мешает вам приложить к заявлению о краже коробку от телефона с фабрично нанесенным туда IMEI, как железобетонное доказательство, что этот аппарат ваш. Повторяю - они просто не хотят их искать. Они хотят всё про всех знать даже несмотря на то, что закон запрещает делать это без санкции суда. (Да, сейчас мы на пороге потери свободы частной жизни)

И, нет - с контрабандой так бороться невозможно. Ведь согласно закону, добросовестный приобретатель преступником не является. А попытка взыскать пошлину не на таможне, а с конечного покупателя является лишь способом покрывать контрабандистов.

В этот же законопроект они внесли и одиозный российский "закон Яровой" - под соусом заботы о разрешении возможных конфликтов, они пытаются заставить операторов хранить весь трафик (там размытая формулировка, чтобы обыватель не понял) на "срок исковой давности". Даже кремлевская шушера до такого не додумалась - обосновать перлюстрацию защитой прав потребителей.

Ну и везде реестры. Реестры провайдеров, реестры каналов связи, реестры мобильников (iot-устройств, умных сигнализаций и всего другого, во что втыкается sim-карта). Это значит, что защите персональных данных и тайне частной жизни хана. Услуги "пробивки" станут настолько могущественными, а утечки столь опасными (а оно обязательно потечёт - по-другому невозможно), что цена тотальных неприятностей для любого человека упадет до считанных "франклинов".

Разумеется, после этого появится и такое российское явление, как отнесение к секретным данных про особо важных персон и их семьи (конечно, с изъятием из этих реестров). Поскольку не могут же небожители жить в одном концлагере с идиотами, голосовавшими за телевизор.

А ещё из интересного намек на криминализацию VPN. Правда формулировка настолько размыта, что там чёрт ногу сломит, но отлично позволит беспредельничать в суде в отношении желающих обходить блокировки и объединять в сети компьютеры из разных мест.

И самое главное: ни одно из нововведений этого законопроекта не послужит удобству, безопасности и защите прав и свобод украинских граждан и резидентов. Этот законопроект вообще не должен называться относящимся к связи - это законопроект целиком полицейского реформирования.

Собственно правильнее всего назвать его "о превращении средств связи в средства слежки". Написан этот законопроект силовиками, которые хотят расширить свой и без того неслабый бизнес по незаконной слежке ("пробивке"), однако это тот случай, когда один коррупционный бизнес ставит под удар безопасность, в первую очередь информационную, всех добропорядочных граждан воюющей страны. И делает дополнительно уязвимыми непосредственных участников военных действий.

При этом никаких положительных сторон ни одна из этих инициатив не несёт. И под "никаких", я подразумеваю, что каждый довод в пользу этого законопроекта может легко быть оспорен с фактами в руках. Каждый!
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Збсь аргумент - не вистачає лише ото як ківсяки з пролетаріату кажуть: "мьі бьідло и нам нужен кнут!" та "сталина надо, шоб пикнуть боялись - зато порядок бьіл!"
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Это прежде всего колоссальный удар по бизнесу граждан и, кстати, и по инвестициям, о которых эеленая банда задницы рвет. Зачем вкладывать в страну, где есть такие дурацкие законы. Если реформы состоят в том,чтобы одни дурацкие законы заменить еще более дурацкими, зачем тогда они нужны вместе с зелеными "реформаторами"?
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То,о чем я говорил 3 года назад.Надо ещё легализовать проституцию и безнаркотикувую коноплю.Разрешить прекурсоры,Запрет которых никак не вллияет на производство наркотиков,но зато затрудняет жизнь большинства народа.Такие ,как ацетон,марганцовка,кислоты.Невозможно нормально пролечиться без марганцовки и смыть краску без ацетона,или пенопласт растворить.
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Вы там про Аресна Борисовича не забудь-те
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В Европе игорный бизнес - монополия государства.
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потому что от игорного бизнеса большие налоги идут. И не совсем государства. В игорной столице Европы - Монако-казино принадлежат княжеской семье.
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Да, это же княжество,не государство.
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считается государством, ассоциированным с Францией. У них свои паспорта.
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Авакяна ваще бы в отставку отправить.
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Решили легализировать нелегельный бизнес рюкзакова?
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ну так бурштин давно під контролем авакова. значить Зе і в долі, і в курсі
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ОК, янтарную мафию победили, ждем законопроекты о легализации контрабанды и коррупции.
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І про Арсенаборісича потурбувалися.Закінчилась епоха бідності.
Щоправда,з легалізацією бурштина незрозуміло...
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ну а что? казино Монако и Лас-Вегаса бешеные бабки платят в казну. Только вот открывать игорные заведения где попало нельзя. Их тогда невозможно контролировать. Только в строго отведенных местах.
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Доходы их контролировать. И часть в казну забирать.
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Прочтите заголовок статьи! У забилов Шо кабинет министров законы уже принимает?
Зеленский поручил Кабмину принять законы о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря.
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А им пофик.- у них большинство, скоро назначат депутатом велосипед зеленского и самокат гончарука.
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ой, я тя умоляю....ну, разработать, какая щас разница - шобла то одна??))
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Президент Владимир Зеленский передал Кабинету министров распоряжение Авакова до 1 декабря 2019 подготовить законы о легализации игорного бизнеса.
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Грьобане холопське бидло.Понавибирало.Ця дрібна ********** може тільки запропонувати Кабміну,попросити Верховну Раду.
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Вот это поворот! Так значит добыча янтаря уже не влияет на флору и фауну?
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На очереди проституция и короткоствол.
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В Украине НЕТ игорного бизнеса (казино). Есть свинарники-клоповники под названием "лотереи". Сколько % ВВП Украины выводится можно узнать лишь в общей черной кассе. Суммы в сутки - гигантские. Эта сатанинская сеть по ВСЕЙ Украинею Этих "залов" больше чем аптек, кафе и ресторанов вместе взятых.
Это ЧУМА которая косит черной косой семьи, жизни, бюджеты, это чумная заразная болезнь аналогичная наркотической зависимости. И вот стоят сатаны и слушают гимн Украины, все с патриотичными духовно-скрепными рылами, побожные через одного.
В СССР тоже думали что ЗАРАБАТЫВАЮТ на водке, оказалось нет - теряют гораздо больше от "побочки". Когда наши "вожди" задумаются о многострадальной Украине?
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а по дусту?? как вам - так можно, вон, недавно видели, а как нам??)) да и бабочек не мешало бы....
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