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 Політика України
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Все про:Зеленський (2576) СФР (4)

 Зеленський зобов'язав ухвалити закон про Службу фінансових розслідувань до 1 грудня поточного року

Президент України Володимир Зеленський зобов'язав забезпечити ухвалення закону про Службу фінансових розслідувань (СФР) до 1 грудня поточного року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час зустрічі з правоохоронними органами, Кабінетом Міністрів та представниками парламенту в понеділок.

"Забезпечити ухвалення закону про Службу фінансових розслідувань. Термін - до 1 грудня 2019 року. Відповідальні: Дмитро Разумков, Давид Арахамія, глава Гетманцев Данило", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Данилюк повідомив, що СФР буде саме аналітичним, а не силовим центром, покликаним запобігати вчиненню злочинів у фінансовій сфері, зокрема, займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям і досудовим розслідуванням злочинів проти інтересів держави у сфері фінансів і суміжних галузях, а також виявлятиме системні чинники, що призводять до економічної злочинності та здійснення таких злочинів. Це, як наголосив Секретар РНБО, сприятиме, серед іншого, зростанню інвестиційної привабливості України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про Службу фінансових розслідувань буде готовий цього тижня, - Данилюк

Як правоохоронний орган Служба матиме право на ведення оперативно-розшукової діяльності, яка здійснюватиметься після проведення ретельної аналітичної роботи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145886
 
 
 Топ коментарі
 
Понятие парламентско-президенская республика нивелировано до уровня раздачи указаний послушному стаду кнопкодавов...
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ну *рада* то ручная,давай мальчик *играй*,там кто то в Ростове скучает
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У нас законы принимает Верховна Рада. Как этот недомерок может ОБЯЗАТЬ Верховну Раду, при том что у нас парламентско-президентская республика? Эй, кто нибудь из приспешников ЗЕленского, дайте ему селёдки!
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ну *рада* то ручная,давай мальчик *играй*,там кто то в Ростове скучает
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к ворам это не имеет никакого отношения. зато можно четко сказать, что это - прямое вмешательство президентской ветви власти в работу парламентской ветви. что дальше? завтра он судьям будет указания раздавать? неужели вы не видите этих вопиющих нарушений закона? или вам плевать как будут делаться "реформы"? с работой в ручном режиме все наработки команды Зеленского ждет крах! на месте депутатов, я бы указал президенту его место. Зеленский зарвался от отсутствия контроля.
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Вот жеж знает пройдысвит, что не будет этого, ведь Порошенко на декабрь путч готовит Зеленский обязал принять закон о Службе финансовых расследований до 1 декабря текущего года - Цензор.НЕТ 9414
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Ого, эдак они должны начать с самих себя. Например, с того что заводы Коломойского уже получили массу преференций, на миллиарды гривен.
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Понятие парламентско-президенская республика нивелировано до уровня раздачи указаний послушному стаду кнопкодавов...
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тогда кнопкодавов можно спокойно разгонять. какая разница будут они нажимать кнопки или нет, если заранее известно как им надо нажимать?
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У нас законы принимает Верховна Рада. Как этот недомерок может ОБЯЗАТЬ Верховну Раду, при том что у нас парламентско-президентская республика? Эй, кто нибудь из приспешников ЗЕленского, дайте ему селёдки!
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а президент у нас уже командует ВР ???
де факто с сервантами все понятно
но де юре - у нас разделение властей
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а что, по Конституции Зеля может "обязать парламент принять закон"?!
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Ой, ещё одни новые антикарупцыонеры, ура!
Вот только забыл - это будет пятая служба или уже шестая?
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узурпация власти продолжается
зебилы вы этого хотели??7 за это голосовали?
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