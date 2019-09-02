 Зеленський зобов'язав ухвалити закон про Службу фінансових розслідувань до 1 грудня поточного року

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час зустрічі з правоохоронними органами, Кабінетом Міністрів та представниками парламенту в понеділок.
"Забезпечити ухвалення закону про Службу фінансових розслідувань. Термін - до 1 грудня 2019 року. Відповідальні: Дмитро Разумков, Давид Арахамія, глава Гетманцев Данило", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Данилюк повідомив, що СФР буде саме аналітичним, а не силовим центром, покликаним запобігати вчиненню злочинів у фінансовій сфері, зокрема, займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям і досудовим розслідуванням злочинів проти інтересів держави у сфері фінансів і суміжних галузях, а також виявлятиме системні чинники, що призводять до економічної злочинності та здійснення таких злочинів. Це, як наголосив Секретар РНБО, сприятиме, серед іншого, зростанню інвестиційної привабливості України.
Як правоохоронний орган Служба матиме право на ведення оперативно-розшукової діяльності, яка здійснюватиметься після проведення ретельної аналітичної роботи.
де факто с сервантами все понятно
но де юре - у нас разделение властей
Вот только забыл - это будет пятая служба или уже шестая?
зебилы вы этого хотели??7 за это голосовали?