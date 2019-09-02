 Від 1 жовтня держорганам заборонять паперовий документообіг, - Гончарук

Про це він сказав на зустрічі президента Володимира Зеленського з керівниками Верховної Ради, Кабміну і правоохоронних органів, передає Цензор.НЕТ

"З 1 жовтня ми плануємо повністю відмовитися від паперового обігу. Ми плануємо заборонити використання й обмін між державними органами папірцями. Це дуже амбітне завдання, яке стоїть перед нашим міністром Кабінету міністрів. Ми сьогодні вранці проводили нараду, я оцінюю виконання цього завдання як реалістичне", - заявив Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За кілька тижнів у міністерствах сформують команди, а до жовтня підготують програму уряду, - Гончарук