 Кабмін до кінця вересня має намір відібрати найяскравіші нацпроєкти, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністрів Олексій Гончарук під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у понеділок.
"До кінця місяця ми представимо список нормальних та яскравих нацпроєктів", - заявив Гончарук.
За його словами, ці проєкти мають сформувати позитивне уявлення про Україну у міжнародних інвесторів.
"Ми зібрали за останній місяць інформацію про нацпроєкти. Нам потрібні яскраві історії, які покажуть і світу, і інвесторам, що Україна змінюється не на папері", - пояснив Гончарук.
Да и зачем ерундой заниматься - вот вам самый безотлагательный проект - строительство дорог!
Одного этого для начала достаточно
"МАУ", "ДнепрАвия", "Укрнафта", "Приват-интертрейдинг", "Днепрококс", "Г+Г медиа" и еще более 150 компаний и предприятий...
Путин нацпроекты обожает!