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 Політика України
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Все про:Кабмін (3057) національний проект (1) Гончарук_Олексій (36)

 Кабмін до кінця вересня має намір відібрати найяскравіші нацпроєкти, - Гончарук

Кабінет Міністрів має намір до кінця вересня відібрати найяскравіші національні проєкти, які представлятимуть Україну перед інвесторами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністрів Олексій Гончарук під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у понеділок.

"До кінця місяця ми представимо список нормальних та яскравих нацпроєктів", - заявив Гончарук.

За його словами, ці проєкти мають сформувати позитивне уявлення про Україну у міжнародних інвесторів.

"Ми зібрали за останній місяць інформацію про нацпроєкти. Нам потрібні яскраві історії, які покажуть і світу, і інвесторам, що Україна змінюється не на папері", - пояснив Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За кілька тижнів у міністерствах сформують команди, а до жовтня підготують програму уряду, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145884
 
 
 Топ коментарі
 
Самый яркий проект это "Студия 95 квартал"
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отобрать и поделить между слугами
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Зеленский все правильно делает. Развивает экономику.
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Самый яркий проект это "Студия 95 квартал"
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Зеленский все правильно делает. Развивает экономику.
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Мой нацпроект зацените - отборать имущество и бизнес у потроха и ахметки,продать активы западным инвесторам,а прибыль отправить на пополнение пенсфонда.
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А у Бабломойского отбирать будете? Он богаче Порошенка
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"...Нам нужны яркие истории..."- а тепер дітлохи вечір феєричних казочок!
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Отобрать у кого? Отобрать не сложно. С воплощением проблемы. Или зюзики считают, что в Украине денег куры не клюют, осталось только их потратить.
Да и зачем ерундой заниматься - вот вам самый безотлагательный проект - строительство дорог!
Одного этого для начала достаточно
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... и подать их на участие в шоу "Рассмеши смешного")))
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А за ценами в Украине кто то в правительстве смотрит? В Чехии хорошая сырокапченая колбаса стоит 220 грн , у нас ткая стоит 280 _ 300 грн ! Но в Чехии зарплата 900 _ 1000 долларов , а в Украине 300 ! Хватит глобализма ,обратите внимание на жизнь простых людей !
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Я давно знаю эти "самые яркие нацпроекты":
"МАУ", "ДнепрАвия", "Укрнафта", "Приват-интертрейдинг", "Днепрококс", "Г+Г медиа" и еще более 150 компаний и предприятий...

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Нацппроекты - это так по расийски....
Путин нацпроекты обожает!
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Слуги народа приступают к делу, намечается нехилый распил

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Дайте відгадаю: "Повітряний експрес" та "LNG термінал"?
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