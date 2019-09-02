EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  681  12
Все про:Гончарук (3) Кабмін (3057) програма (45)

 За кілька тижнів у міністерствах сформують команди, а до жовтня підготують програму уряду, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявляє, що за наступні кілька тижнів у міністерствах будуть сформовані команди, а до кінця вересня - підготовлено програму уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на зустрічі президента із членами Кабінету Міністрів, керівництвом Верховної Ради та правоохоронних органів у понеділок у Києві.

"За наступні кілька тижнів у нас фокус на створення сильних команд у кожному міністерстві. Це складне завдання, і воно буде пов'язане з оцінкою ефективності того, що відбувалося", - сказав Гончарук.

Прем'єр зазначив, що всі неефективні менеджери або пов'язані з впливом політичних сил будуть оперативно звільнені.

Крім того, він зазначив, що до кінця вересня Кабмін працюватиме над створенням програми уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 5 років економіка України має зрости щонайменше на 40%, - Гончарук

Гончарук наголосив, що цю програму створюватимуть за допомогою електронних ІТ-інструментів, "щоб її можна було потім за показниками вимірювати, щоб суспільство бачило і могло онлайн контролювати".

Прем'єр зазначив, що ця програма буде більш людиноорієнтованою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145883
 
 
 Топ коментарі
 
Чувак ...ты давай о тарифах репу чеши....зебобик сказал что выгонит тебя если не снизишь.... За несколько недель в министерствах сформируют команды, а до октября подготовят программу правительства, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3424
 показати весь коментар
 
Круто...шуба из меха мексиканского тушкана...это круто... За несколько недель в министерствах сформируют команды, а до октября подготовят программу правительства, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5125
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ты уже программу первых 100 дней работы ***********, готовую на 95% в мае 2019 года, по словам новоизбранного Генпрокурора Рябошапки, увидел?
 показати весь коментар
 
 
Чувак ...ты давай о тарифах репу чеши....зебобик сказал что выгонит тебя если не снизишь.... За несколько недель в министерствах сформируют команды, а до октября подготовят программу правительства, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3424
 показати весь коментар
 
 
Круто...шуба из меха мексиканского тушкана...это круто...
 показати весь коментар
 
 
До октября!??? Никого не смущает, что отопительный сезон начинается 15 октября? а подготовка к нему в мае? а сейчас самый разгар работ?
"Пропал дом" Ф.Ф.Преображенский ("Собачье сердце" М.А.Булгаков)
 показати весь коментар
 
 
программу можно написать хорошую - но невыполнимую - ну как с обещанными - 40% - зачем трепаться - ведь весь мир смеяться будет
 показати весь коментар
 
"а до октября подготовят программу правительства, - Гончарук"
этот ушлепок еще НЕ ЗНАЕТ ЗАЧЕМ он пошел в премьеры??? зеленкина школа ))))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору