 За кілька тижнів у міністерствах сформують команди, а до жовтня підготують програму уряду, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на зустрічі президента із членами Кабінету Міністрів, керівництвом Верховної Ради та правоохоронних органів у понеділок у Києві.

"За наступні кілька тижнів у нас фокус на створення сильних команд у кожному міністерстві. Це складне завдання, і воно буде пов'язане з оцінкою ефективності того, що відбувалося", - сказав Гончарук.

Прем'єр зазначив, що всі неефективні менеджери або пов'язані з впливом політичних сил будуть оперативно звільнені.

Крім того, він зазначив, що до кінця вересня Кабмін працюватиме над створенням програми уряду.

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Гончарук наголосив, що цю програму створюватимуть за допомогою електронних ІТ-інструментів, "щоб її можна було потім за показниками вимірювати, щоб суспільство бачило і могло онлайн контролювати".

Прем'єр зазначив, що ця програма буде більш людиноорієнтованою.