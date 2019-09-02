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 Політика України
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Все про:місцеве самоврядування (44) Корнієнко (21)

 Місцеві еліти завжди формували партію влади - СДПУ(о), Партія регіонів. Зараз вони дуже перелякані, - заступник голови фракції СН Корнієнко

Заступник голови фракції "Слуга народу" переконаний, що нинішні еліти на місцях в основній своїй масі переживали про свою кишеню, а не про свою території.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Знаєте, я бачу дуже мало районних еліт, які дбали про свою території, а не про свою кишеню. І останнім часом мені почастішали дзвінки, коли мені пропонують опцію, щоб президент в їхню область не приїжджав. Вони бояться, що якщо щось знайдуть, то їх звільнять", - розповів Корнієнко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроекти почали писати з грудня: 500 уже підготовлено, включно із 70 першочерговими, - заступник голови фракції "Слуга народу" Корнієнко

Водночас він погодився з коментарем журналіста, що поїздки президента Зеленського областями навмисне анонсують за день, щоб не встигли підготуватися: "Саме так, вони там відразу починають бордюри фарбувати, асфальтувати вулицю".

"Вони зараз дуже перелякані. У нас місцеві еліти завжди формували партію влади - СДПУ (о), НДП, Партія регіонів", - додав заступник голови фракції СН.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Корнієнком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145882
 
   
 Топ коментарі
 
Успіх буде тоді, коли не Зеленський словами шмагатиме мародерів, а народ скрізь на місцях, палицями по голові. Без участі людей нічого не вийде.
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никаких элит нет, есть бандформирования, ограбившие страну и при наличии средств могут жить по своим бандитским законам
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Местные элиты - это сформированные десятилетиями ОПГ, которые в итоге пришли вместе с ПР в власть, тем самым легализовав самих себя, объединив криминал и власть в воедино! До сих пор , к примеру в Бахмуте, сидит смотрящий, криминальный автритет, который решает по региону кому быть а кому не быть, кому жить а кому нет! А дальше в каждом городе есть подчиненные смотрящие которые, которые просунули в местные власти (мэры, замы, руководящие должности) своих людей, из своих местных ОПГ, и вот - да здравствует вседозволенность, безнаказанность, бесконтрольность!!! Вот он - джэкпот! Все денежные госпотоки идут именно через их фирмы прокладки, бизнемэны и бандиты в одном лице! И самое печально, так это то , что местная полиция, прокуратура, суды которые обычно принимают сторону этих ОПГ, знают об этом прекрасно и ничего не собираются делать! Занимаются лишь мелкими преступлениями и преступлениями которые никак не связаны с ОПГ, ну вообще создают видимость , что работают! И пока ФИЗИЧЕСКИ эта опухоль не будет удалена, и именно ФИЗИЧЕСКИ, раз и навсегда, все благие намерения будут сведены к нулю, что бы не делали , что бы не разрабатывали!!!! Победить, уничтожить ОПГ, без суда и следствия - вот ключик к развитию Украины!!!
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Успіх буде тоді, коли не Зеленський словами шмагатиме мародерів, а народ скрізь на місцях, палицями по голові. Без участі людей нічого не вийде.
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Як Вас зрозуміти, бо в нас патріотів називають марожерами, а мародерів-патріотами. То кого Ви маєте на увазі "мародерів"?
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Мародери - це твої кумири, які навіть під час війни грабували країну і людей.
І це були не люди Зеленського.
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зеленые бобки идут в ротердам через попенгаген, шмагаючи шаурмятникiв та поливаючi один одного зеленою росою.
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На цій брехні ці люди прийшли до влади. Будь ласка приклад моїх кумірів!
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Дайте кримінальні справи про мародерство. Кримінальні справи слідчого Бені бігусьонка не пропонувати!
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Очень испуганы.
Особенно олигархи.
Куда ж им потратить левое бабло от дешёвой электроэнергии)
А не дай бог ещё и банк суд какой нибудь заставит взять )
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никаких элит нет, есть бандформирования, ограбившие страну и при наличии средств могут жить по своим бандитским законам
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у нашего председателя сельсовета две козы, корова и скутер. Он - элита? Мне брюки не почистил - разве это слуга? А еще папой называется...
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В більшості випадків, ніяких місцевих еліт немає. Є купка бидла, що дорвалась до влади і використовуючи своє становище по максимуму грабують країну. І є нарід, що прославляє та сумує за кожним, хто "і сам крав і людім давав".
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А Коломойский сформировал "Слугу народа...."
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Местные элиты - это сформированные десятилетиями ОПГ, которые в итоге пришли вместе с ПР в власть, тем самым легализовав самих себя, объединив криминал и власть в воедино! До сих пор , к примеру в Бахмуте, сидит смотрящий, криминальный автритет, который решает по региону кому быть а кому не быть, кому жить а кому нет! А дальше в каждом городе есть подчиненные смотрящие которые, которые просунули в местные власти (мэры, замы, руководящие должности) своих людей, из своих местных ОПГ, и вот - да здравствует вседозволенность, безнаказанность, бесконтрольность!!! Вот он - джэкпот! Все денежные госпотоки идут именно через их фирмы прокладки, бизнемэны и бандиты в одном лице! И самое печально, так это то , что местная полиция, прокуратура, суды которые обычно принимают сторону этих ОПГ, знают об этом прекрасно и ничего не собираются делать! Занимаются лишь мелкими преступлениями и преступлениями которые никак не связаны с ОПГ, ну вообще создают видимость , что работают! И пока ФИЗИЧЕСКИ эта опухоль не будет удалена, и именно ФИЗИЧЕСКИ, раз и навсегда, все благие намерения будут сведены к нулю, что бы не делали , что бы не разрабатывали!!!! Победить, уничтожить ОПГ, без суда и следствия - вот ключик к развитию Украины!!!
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уже было - получило название голодомор ))
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Да нет, тут таких масштабов не будет! В основном в каждом небольшом городке по пару смотрящих от разных ОПГ + их боевики ну до 200 чел... так что голодом их морит не нужно, просто уничтожить верхушки, а остальные , как показала практика, сами убегут в рашку!
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вот с тебя и надо начинать уничтожение... ты первый в очереди на отстрел ))) и твоя семья ТОЖЕ через субботник)))
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Я добропорядочный гражданин. Не ворую, не убиваю, не граблю свою страну! Плачу налоги! А вот с тебя, похоже , раз тебя так задел мой пост, следует и начинать! Семью конечно твою не нужно уничтожать, дети за своих родителей вы..дков, отвечать не должны!
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С подключением!
"Кланы" пришли во власть во времена Кучмы, ПР - это просто "донецкий" клан. Сам Кучма принадлежит к "днепропетровскому" клану, как и Тимошенко, Пинчук, Коломойский и Тигипко. Еще из примечательных - "киевский" клан (Фирташ, Медведчук), "полтавский" клан (Жеваго, за 2015 - 2017 годы заработавший $500млн), "галицкий" клан (Косюк, Порошенко).

Любые выборы или "революции" - только смена клана. "Уничтожение ОПГ" невозможно в принципе, т.к. кланы - фундамент политической и экономической системы Украины, спасибо за это Кучме.
Смирись и расслабься (с)
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Ну тут я согласен частично! Я не пишу о других регионах, хотя уверен что и там такая же картинка, пишу о том где живу, т.е. вижу своими глазами! Не скажу что именно бандитские кланы, которые сейчас , появились при кучме. При кучме ничего нового не появилось, кланы властные уже существовали и до него , которые пришли еще из времен СССР! А вот именно бандитские кланы начали зарождаться при Кучме, но не он влиял на их рождение!! А уж потом бандитские кланы начали заходить в власть, так как поняли одну истину, если они не могут победить власть, то нужно стать этой властью! Вспомни малиновые пиджаки, это были первые ласточки после спортивных костюмов! А то что в других городах такая же картина, то я даже и не сомневаюсь, но уверен, что о тех местах люди живущие именно там лучше могут поведать!
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Сказано влучно. В Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Одеській областях завжди на місцях вибирали разного штибу "ригів". А ті 5 років крадуть-крадуть, а перед виборами кричать, щоб вибрали їх і вони наведуть порядок, що їм мішали чи то Ющенко, чи то Порошенко. І "потребітелі" брехні їх знову вибирають. А серед депутатів крім їхньої партії нікого і не було.
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нихило бы элитам ЗНО пройти для начала ....
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