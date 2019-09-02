 Місцеві еліти завжди формували партію влади - СДПУ(о), Партія регіонів. Зараз вони дуже перелякані, - заступник голови фракції СН Корнієнко

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Знаєте, я бачу дуже мало районних еліт, які дбали про свою території, а не про свою кишеню. І останнім часом мені почастішали дзвінки, коли мені пропонують опцію, щоб президент в їхню область не приїжджав. Вони бояться, що якщо щось знайдуть, то їх звільнять", - розповів Корнієнко.
Водночас він погодився з коментарем журналіста, що поїздки президента Зеленського областями навмисне анонсують за день, щоб не встигли підготуватися: "Саме так, вони там відразу починають бордюри фарбувати, асфальтувати вулицю".
"Вони зараз дуже перелякані. У нас місцеві еліти завжди формували партію влади - СДПУ (о), НДП, Партія регіонів", - додав заступник голови фракції СН.
Повний текст інтерв'ю з Олександром Корнієнком читайте тут.
І це були не люди Зеленського.
Особенно олигархи.
Куда ж им потратить левое бабло от дешёвой электроэнергии)
А не дай бог ещё и банк суд какой нибудь заставит взять )
"Кланы" пришли во власть во времена Кучмы, ПР - это просто "донецкий" клан. Сам Кучма принадлежит к "днепропетровскому" клану, как и Тимошенко, Пинчук, Коломойский и Тигипко. Еще из примечательных - "киевский" клан (Фирташ, Медведчук), "полтавский" клан (Жеваго, за 2015 - 2017 годы заработавший $500млн), "галицкий" клан (Косюк, Порошенко).
Любые выборы или "революции" - только смена клана. "Уничтожение ОПГ" невозможно в принципе, т.к. кланы - фундамент политической и экономической системы Украины, спасибо за это Кучме.
Смирись и расслабься (с)