 За 5 років економіка України має зрости щонайменше на 40%, - Гончарук

Про це він сказав на зустрічі президента Володимира Зеленського з керівниками Верховної Ради, Кабміну і правоохоронних органів, передає Цензор.НЕТ.
"Ми поставили собі за мету, щоб економіка України наступні 5 років зросла мінімум на 40%. Це дуже таке амбітне, але реалістичне завдання", - сказав Гончарук.
Написано конкретно - рост экономики минимум на 40%.
То что МВФ регулярно дает прогноз с такой же формулировкой - никого не смущает)
Тут дело не в числах, и не в том, что это реально или нет. Умный люди понимают о чем речь. Тут главное ********* и найти очередную ЗРАДУ. Порося так накормил лапшой, что народ реально не понимает, что рост (с таким потенциалом как у нас) на 40% за 5 лет - реален. Имхо это даже мало, чтоб за 5 лет хотя бы приблизиться к Польше.
без разницы
> в ППС
смотри что такое реальный ВВП
>к уровню пред года, к 1990, 2013, к 2019.
2019 + 5 лет
Курс уже по 25)
Рост экономики - это рост реального ВВП. Какая разница в каких единицах / валютах это считать. Можешь в зайчиках)
Посмотри падения валюты с 2014 года и как они отразились на ВВП
Номинальный ВВП - стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в стране за год, выраженная в текущих ценах.
А теперь давай еще раз подумай над своей схемой)
Или, как в анекдоте про Петьку и Василь Иваныча, маузер на нее направите и прикажете "именем революции
встатьвырасти"?!
Хотя, если Зеля контрабанду "за последнее время" уменьшил "в разы", то этот доктор Стрендж чем хуже?
Когда деньги олигархов делить то будем?
За счет чего планируется рост? за счет сельского хозяйства (СХ)? СХ таких процентов роста не даст! так расти можно токо за счет производства ну или за счет высоких технологий! для производства нужны инвестиции (т.е. это производство кто то должен построить), для высоких технологий нужны мозги в большом количестве! инвестиции в воюющее государство никто не даст, а мозги уже лет 10-15 разбегаются! ТАК ЗА СЧЕТ ЧЕГО РОСТ ПЛАНИРУЕТСЯ?!!
И не соглашусь с тем, что низкие налоги - это залог выхода из тени. Часто административные грабли мешают сильнее, чем налоги.
А все остальное требует значительных инвестиций и превличения капитала! А кто их нам даст, да еще и в страну где идет конфликт!!
Простой пример! Вот есть таможенный начальник он 20 лет и его так сказать окружение сидят на точке и имеют бабло! уже купили себе машины виллы золотые унитазы! и тут раз приходят наводить порядок! ДУМАЕШЬ НАЧАЛЬНИК И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ ПРОСТО ТАК ОТОЙДУТ ОТ КОРЫТА?!!
Возмем теперь бизнес который везет товары через таможню! У них с начальником все порешено, т.е. платят начальнику минимум налогов! теперь начнут скажем так давить начальников чтобы было больше налогов, думаешь начальник откажется от своих доходов? Та нет начальник скорее всего начнет больше давить бизнесс! ДОГАДЫВЕШЬСЯ ЧЕМ ВСЕ КОНЧИТСЯ?!!
Так что это токо на бумаге так просто НАВЕДЕМ ПОРЯДОК НА ТАМОЖНЕ! А в жизни все очень не просто!!
П. С. Рост более 7% в год для экономики сырьевого придатка пагубно заканчивается, аргентинцы соврать не дадут.
Повысят еще в несколько раз и достигнут.
экономика ну почему ты не растешь??? ты же должнааааа!!!!
Так итогов 2019 ещё нет.
Несерьёзно.
Объясняю про цифровой концлагерь
В законопроект 1083 заложено всё, о чем гэбня мечтала со времён диктаторских законов 16.01.2014:
Тотальная регистрация мобильников. Им даже не нужно продавать сим-карточки по паспортам, если то, во что вы будете их вставлять, будет записано на ваше имя. Разумеется, продавать карты по паспортам они тоже хотят. Цифровой браслет, как мера пресечения для добропорядочных граждан! Разумеется, вам больше не выгодно перепродавать ваш мобильник на olx - в случае чего, приходить будут не к покупателю, а к вам.
Интересная ситуация ждёт иностранцев по приезду в страну - их телефоны перестанут работать, пока они сами не внесут себя в этот реестр. (А с учётом того, что этот беспредел подаётся под соусом борьбы с контрабандой, ещё и доказывать, что ты не преступник) Это как в Северной Корее, где иностранцы не могут передвигаться без сопровождения службистов, только технологичнее. Таким образом они просто топчут пару статей Конституции. (Для особо наивных, считающих, что это и есть некий "европейский путь" замечу, что IMEI не подлежат регистрации ни в одной стране мира).
Для других наивных, мечтавших о том, чтобы таким образом "правоохранителей" обеспечить надёжным способом поиска украденных телефонов отвечу, что для этого и сейчас нет никаких препятствий. Они просто не хотят искать ваши телефоны по IMEI. Ведь и сейчас никто не мешает вам приложить к заявлению о краже коробку от телефона с фабрично нанесенным туда IMEI, как железобетонное доказательство, что этот аппарат ваш. Повторяю - они просто не хотят их искать. Они хотят всё про всех знать даже несмотря на то, что закон запрещает делать это без санкции суда. (Да, сейчас мы на пороге потери свободы частной жизни)
И, нет - с контрабандой так бороться невозможно. Ведь согласно закону, добросовестный приобретатель преступником не является. А попытка взыскать пошлину не на таможне, а с конечного покупателя является лишь способом покрывать контрабандистов.
В этот же законопроект они внесли и одиозный российский "закон Яровой" - под соусом заботы о разрешении возможных конфликтов, они пытаются заставить операторов хранить весь трафик (там размытая формулировка, чтобы обыватель не понял) на "срок исковой давности". Даже кремлевская шушера до такого не додумалась - обосновать перлюстрацию защитой прав потребителей.
Ну и везде реестры. Реестры провайдеров, реестры каналов связи, реестры мобильников (iot-устройств, умных сигнализаций и всего другого, во что втыкается sim-карта). Это значит, что защите персональных данных и тайне частной жизни хана. Услуги "пробивки" станут настолько могущественными, а утечки столь опасными (а оно обязательно потечёт - по-другому невозможно), что цена тотальных неприятностей для любого человека упадет до считанных "франклинов".
Разумеется, после этого появится и такое российское явление, как отнесение к секретным данных про особо важных персон и их семьи (конечно, с изъятием из этих реестров). Поскольку не могут же небожители жить в одном концлагере с идиотами, голосовавшими за телевизор.
А ещё из интересного намек на криминализацию VPN. Правда формулировка настолько размыта, что там чёрт ногу сломит, но отлично позволит беспредельничать в суде в отношении желающих обходить блокировки и объединять в сети компьютеры из разных мест.
И самое главное: ни одно из нововведений этого законопроекта не послужит удобству, безопасности и защите прав и свобод украинских граждан и резидентов. Этот законопроект вообще не должен называться относящимся к связи - это законопроект целиком полицейского реформирования.
Собственно правильнее всего назвать его "о превращении средств связи в средства слежки". Написан этот законопроект силовиками, которые хотят расширить свой и без того неслабый бизнес по незаконной слежке ("пробивке"), однако это тот случай, когда один коррупционный бизнес ставит под удар безопасность, в первую очередь информационную, всех добропорядочных граждан воюющей страны. И делает дополнительно уязвимыми непосредственных участников военных действий.
При этом никаких положительных сторон ни одна из этих инициатив не несёт. И под "никаких", я подразумеваю, что каждый довод в пользу этого законопроекта может легко быть оспорен с фактами в руках. Каждый!
----"Что делать во время этого периода для того, чтобы людям становилось не хуже и они чувствовали, что что-то таки происходит - над этим мы будем думать.
Нам надо много отдавать долгов за прошлые годы. В следующем году мы вынуждены будем отдать каждую третью гривну бюджета на обслуживание долга. Это огромные деньги. То есть страна работает, а трети денег сразу нет. И это не единственная проблема", - заявил Гончарук.
Ну вы и тупыые!
Вон уже и экономика им должна, беда только - она ни слухом, ни духом...
Кончай истерику
Наступай на новые грабли.
Мы обязательно
Перегоним Америку,
Если сначала догоним Зимбабве" ......!!
.
Разухабилсь разная тварь
Хлеба нет, а полно гуталина,
Да глумится горбатый главарь -
Пр.:
Атас, ей, веселей, рабочий класс, атас,
Танцуйте, мальчики, любите девочек,
Атас! Пускай запомнят нынче нас,
1)С 1 октября госорганам запретят бумажный документооборот
2) За 5 лет экономика Украины должна вырасти минимум на 40%
3)...
понеслась!