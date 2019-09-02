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 Політика України
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Все про:Гончарук (3) економіка (287)

 За 5 років економіка України має зрости щонайменше на 40%, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українська економіка має зрости на 40% протягом 5 років.

Про це він сказав на зустрічі президента Володимира Зеленського з керівниками Верховної Ради, Кабміну і правоохоронних органів, передає Цензор.НЕТ.

"Ми поставили собі за мету, щоб економіка України наступні 5 років зросла мінімум на 40%. Це дуже таке амбітне, але реалістичне завдання", - сказав Гончарук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гончарук на самокаті пообіцяв школярам всі умови для навчання: Хтось із вас незабаром теж стане прем'єром. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145880
 
 
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Всё зависит от скорости самоката.
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Очень тяжелая математика)
Написано конкретно - рост экономики минимум на 40%.

То что МВФ регулярно дает прогноз с такой же формулировкой - никого не смущает)
Тут дело не в числах, и не в том, что это реально или нет. Умный люди понимают о чем речь. Тут главное ********* и найти очередную ЗРАДУ. Порося так накормил лапшой, что народ реально не понимает, что рост (с таким потенциалом как у нас) на 40% за 5 лет - реален. Имхо это даже мало, чтоб за 5 лет хотя бы приблизиться к Польше.
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неправда сплошная " лапша" - это потеря 20% ВВП в в иде оккупации Крыма и части Донбасса , это " блохадники" . которые заставили покупать уголь на мацковии , это потеря 1 млрд.долларов из-за запрета мацковии на транзит украинской экспортной продукции в страны Средней Азии и Казахстан , это эмбарго мацковии на всю продовольственную группу товаров из Украины , а также продукции металлургии и машиностроения ( экспорт грузовых вагонов на мацковию из Украины в 2013 году составлял 85% от числа поизведенных , сегодня - ноль единиц ) .Ещё накидать ?
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"о комплексном подъеме экономики на 40%" )))))))))))) Какой лох, такая читка! Ты в школу не ходила. Вопрос 10 раз-в каких единицах считать, от чего отталкиваться? Если ты не можешь ответить на этот вопрос (никто не можеть) значит это чушь! Что непонятно!!!
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Что значит в каких единицах считать ВВП? ты наркоман?
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В ок, тоже наркоман. В нацвалюте, в $, в ППС, к уровню пред года, к 1990, 2013, к 2019. Еще раз, при курсе $ 35 сразу +40% в нацвалюте. При курсе 27 для роста +5 в год нет оснований, и экономических предпосылок, не при твоей жизни.
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> В нацвалюте, в $
без разницы
> в ППС
смотри что такое реальный ВВП
>к уровню пред года, к 1990, 2013, к 2019.
2019 + 5 лет

Курс уже по 25)
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Я уже ответил 2 раза. Еще раз.
Рост экономики - это рост реального ВВП. Какая разница в каких единицах / валютах это считать. Можешь в зайчиках)
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Ты еще глупей чем показался сразу. Делай курс 50$, получишь рост цен на все, и кумулятивный эффект для роста ВВП. В нац валюте +60%, а долларах США минус, из за падения спроса. См прогноз НБУ по курсу-без мировых катастроф +2грн в год=36$ в 2024. Это и будет рост ВВП 40% в нацвалюте, через цены. В $ максимум 3-4% в год.
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Да нет же)
Посмотри падения валюты с 2014 года и как они отразились на ВВП
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Реальный ВВП - стоимость конечных товаров и услуг, произведенных за год.
Номинальный ВВП - стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в стране за год, выраженная в текущих ценах.

А теперь давай еще раз подумай над своей схемой)
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Чувак, ты хотя бы с колес изучаешь, редкое явление у лохтората. Надеюсь в течении времени усвоится и будешь понимать. А теперь вернемся в начало, и ответь на вопрос, сам себе- какой смысл вложил крендель, говоря о росте экономики 40%. Сегодня в р-не 120$=3 трлн грн, 2013 был 1,5 трлн, за 5 лет рост ВВП в 2 раза! А этот гусь собирается только на 40%. ))) СкачкИ могут быть только через спекулянтов в финансовой сфере. Рост ПП это долгосрочные капиталовложения, из действующего выжали все, дефицит кадров, износ ОФ давно 100%. Рост с/х вообще не обсуждается, в животноводстве 7 лет, зерновые -погода. Рост IT для ВВП на уровне погрешности. Резюме-понты для лохов!
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***! Должно! на 40%! так ОНО же говорило - що никому ничего не должно, кроме Бени и мамы
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Ловили на слові, а спіткнувся на салі. За 5 років економіка України має зрости щонайменше на 40%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4105
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Я не могу на это смотреть... Это просто позор, он же вообще дупля не отбивает о чем городит((( Не "рост экономики" обеспечивает увеличение занятости, наоборот - рост занятости (количества рабочих мест) ведет к "росту экономики".
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вы что, не знаете, кто у него "камертон"?!
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эммм... а девичья фамилия матери у этого чёрта не Гандон (писатель который) случаем?
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40%. Щось нагадує до болю знайоме... Невже.. Ну в такому разі. як не повірити! Будьмо!
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Він для початку хай доб'ється хоча б 4% росту ВВП в 2019...
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Что значит "должна" вырасти? За счет чего она будет расти на 8% каждый год?
Или, как в анекдоте про Петьку и Василь Иваныча, маузер на нее направите и прикажете "именем революции встать вырасти"?!
Хотя, если Зеля контрабанду "за последнее время" уменьшил "в разы", то этот доктор Стрендж чем хуже?
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Його пофарбований ларьок дасть серйозний поштовх економіці
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Про контрабанду уже есть ответка. По тканям-дефицит, цеха останавливаются, цены на тнп вырастут, проплатит люмпен, который любит своего кумира. Называется платная любовь. Приятные ощущения будут в декабре, когда любимые и привычные няшки в подарок придется покупать в 2 раза дороже.
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а как вы хотели ? так вам система взяла и просто отдала свою основную прибыль За 5 років економіка України має зрости щонайменше на 40%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5434, всё будет и дефицит и угрозы , может даже и убийства . когда что-то ломаешь всегда больно ! это при условии если Зеленский действительно захочет сломать систему !
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Мляяяя! Набор букв и слов. "Систему". Что имеется ввиду.? Про контрабанду. Допустим в ней занято 100 тыс. она кормит пол миллиона человек. Сломал, и тогда кто кормит? Где рабочие места для людей, кто привык жить от 30 тыс в месяц? Цены в гору. Покупательная способность вниз. Для импортозамещения и 10 лет мало, и никто не придет пока война. А война пока Украина не сдаст свои интересы.
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ну это конечно же в переносном смысле - усиление контроля и ответственности за нарушения имелось ввиду , можно же многое позаимствовать за рубежом , ничего нового выдумывать не нужно , нужно лишь желание правительства . А зап.бизнес приходит но пока в западные и центральные области и это не только от войны зависит , многие больше боятся отжима и не честной конкуренции чем войны
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Гламурный автоматчик, сдается, хапнул лишку...
Когда деньги олигархов делить то будем?
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Я могу обеспечить "рост экономики" в два раза за два месяца. Легко.
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ФАНТАСТИКА
За счет чего планируется рост? за счет сельского хозяйства (СХ)? СХ таких процентов роста не даст! так расти можно токо за счет производства ну или за счет высоких технологий! для производства нужны инвестиции (т.е. это производство кто то должен построить), для высоких технологий нужны мозги в большом количестве! инвестиции в воюющее государство никто не даст, а мозги уже лет 10-15 разбегаются! ТАК ЗА СЧЕТ ЧЕГО РОСТ ПЛАНИРУЕТСЯ?!!
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Да вообще большой проблемы нет. Это примерно 8% в год. Да и резерв в выводе экономики из тени огромный.
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экономика в тени не просто так! это защитный механизм от высоких налогов!! хочешь вывести из тени снижай налоги! вы слышали про снижение, я нет! так что экономика либо будет в тени либо просто закроется если так сказать кто то решит тень сильно прикрыть! СЕБЕ В УБЫТОК РАБОТАТЬ НИКТО НЕ БУДЕТ!!
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Но вы же не спорите, что потенциал вывода есть. Вопрос в том как они это решат делать. Если правильно, то получится. Если нет, то бизнес помашет ручкой.
И не соглашусь с тем, что низкие налоги - это залог выхода из тени. Часто административные грабли мешают сильнее, чем налоги.
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та нет, я как раз и показываю что чисто Украинского потенциала нет!! У нас есть токо СХ которое можно поднять чисто за счет внутренних ресурсов (т.е. не требует больших начальных вложений)! Но проблема в том что СХ не дает большого прироста экономике, в силу низкой добавочной стоимости! так что чисто на СХ ты не получишь 8% в год максимум 5% и то это еще надо постараться!!

А все остальное требует значительных инвестиций и превличения капитала! А кто их нам даст, да еще и в страну где идет конфликт!!
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А можно более конкретно насчет выхода из тени? Ато вроде как практически весь теневой сектор потом по ритейлу в ВВП учитывается, на нобелевку тянете, раскрывайте все карты.
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за счет того что Г+Г сутками будет вещать про благополучие, рекордные надои молока про то что стали сеять больше рожь и стали лучше одеватся За 5 років економіка України має зрости щонайменше на 40%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 887
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плохой вам был Порох , теперь трахайтесь с зебобиками из Городни , спецами по торговле на уровне ларька
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порох был плохой! порох на выборах получил то что заслужил!!
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это народ Украины получил " зебобиков" , это 73% заслужили такое Правительство даунов как сами , 8% - это реальны патриоты Украины , остальные - балласт с пивом в руке " по приколу " , прикалывайтесь дальше
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Как тяжело реальным патриотам жить в стране где 73% враги! может тогда проще патриотам собраться и со своим кумиром сдрыснуть на мальдивы?!!
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мы в Сен - Тропе лучше , 73% не враги , а просто дебилы , что с вас дефективных взять ?
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на одной таможне навести порядок и офигеете от поступлений в казну . в первое время не нужно ничего выдумывать , а просто навести порядок в отраслях - только это обеспечит офигенный рост первые годы
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опять же фантастика!
Простой пример! Вот есть таможенный начальник он 20 лет и его так сказать окружение сидят на точке и имеют бабло! уже купили себе машины виллы золотые унитазы! и тут раз приходят наводить порядок! ДУМАЕШЬ НАЧАЛЬНИК И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ ПРОСТО ТАК ОТОЙДУТ ОТ КОРЫТА?!!

Возмем теперь бизнес который везет товары через таможню! У них с начальником все порешено, т.е. платят начальнику минимум налогов! теперь начнут скажем так давить начальников чтобы было больше налогов, думаешь начальник откажется от своих доходов? Та нет начальник скорее всего начнет больше давить бизнесс! ДОГАДЫВЕШЬСЯ ЧЕМ ВСЕ КОНЧИТСЯ?!!

Так что это токо на бумаге так просто НАВЕДЕМ ПОРЯДОК НА ТАМОЖНЕ! А в жизни все очень не просто!!
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всё решается реальными сроками и конфискацией ! опять же повторю, при условии , что правительство реально хочет перемен ! самых наглых посадят , другие уедут заграницу , остальные в бизнес ). а то , что легко не будет это 100%
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а сажать кто будет? те судьи которые в доле, или те прокуроры которые в курсе!! Не я согласен что самое правильное решение от воровства это посадки, но чтобы посадки стали явью нужна соответствующая правовая система и культура, а ее нет! а такие вещи за полгода не сделаешь, а рост нам пообещали прямо завтра!!
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А это сразу до продажи авиапарка президента и переезда в новый офис или сразу после?
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это то же самое - шо на таможне уже нет контрабанды - а почему поступления не увеличились - да вы не кто не хрена не понимаете - по тому))))))
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Это 7% в год, а учитывая текущий год (3,5%), то даже больше. Чтоб так случилось нужно чтобы, в следующем году рост ВВП увеличился минимум в 2 раза. Что они там курят? Еще и говорят что это "минимум". Реально за 2-3 года упорной работы можно достичь устойчивого (более 8-ми кварталов) роста в 5%, с приемлемым уровнем инфляции и это будет отличный результат. А сказки про экономическое чудо мы уже слышали от яныка, когда тот говорил что за 5 лет Украина будет в Г20.
П. С. Рост более 7% в год для экономики сырьевого придатка пагубно заканчивается, аргентинцы соврать не дадут.
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они сами поверили в волшебную сказку о том что в Украине воруют в 20 больше чем она способна заработать.
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У Гроси ВВП рос за счет повышения цен на сигареты.
Повысят еще в несколько раз и достигнут.
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5 лет спустя...
экономика ну почему ты не растешь??? ты же должнааааа!!!!
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8% в год от 2019?
Так итогов 2019 ещё нет.
Несерьёзно.
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А Президент должен "пописять в баночку" и ЧТО?
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Звичайно, зростання не буде. Зате будуть піднесені сюжети на ТВ про "виполнілі і пєрєвиполнілі план..." - і так, безпечніше буде мовчати у ганчірочку, що зростання нема. Бо все під контролем - "воронок" преЗЕдентської гвардії приїде швидко...

Объясняю про цифровой концлагерь

В законопроект 1083 заложено всё, о чем гэбня мечтала со времён диктаторских законов 16.01.2014:

Тотальная регистрация мобильников. Им даже не нужно продавать сим-карточки по паспортам, если то, во что вы будете их вставлять, будет записано на ваше имя. Разумеется, продавать карты по паспортам они тоже хотят. Цифровой браслет, как мера пресечения для добропорядочных граждан! Разумеется, вам больше не выгодно перепродавать ваш мобильник на olx - в случае чего, приходить будут не к покупателю, а к вам.

Интересная ситуация ждёт иностранцев по приезду в страну - их телефоны перестанут работать, пока они сами не внесут себя в этот реестр. (А с учётом того, что этот беспредел подаётся под соусом борьбы с контрабандой, ещё и доказывать, что ты не преступник) Это как в Северной Корее, где иностранцы не могут передвигаться без сопровождения службистов, только технологичнее. Таким образом они просто топчут пару статей Конституции. (Для особо наивных, считающих, что это и есть некий "европейский путь" замечу, что IMEI не подлежат регистрации ни в одной стране мира).

Для других наивных, мечтавших о том, чтобы таким образом "правоохранителей" обеспечить надёжным способом поиска украденных телефонов отвечу, что для этого и сейчас нет никаких препятствий. Они просто не хотят искать ваши телефоны по IMEI. Ведь и сейчас никто не мешает вам приложить к заявлению о краже коробку от телефона с фабрично нанесенным туда IMEI, как железобетонное доказательство, что этот аппарат ваш. Повторяю - они просто не хотят их искать. Они хотят всё про всех знать даже несмотря на то, что закон запрещает делать это без санкции суда. (Да, сейчас мы на пороге потери свободы частной жизни)

И, нет - с контрабандой так бороться невозможно. Ведь согласно закону, добросовестный приобретатель преступником не является. А попытка взыскать пошлину не на таможне, а с конечного покупателя является лишь способом покрывать контрабандистов.

В этот же законопроект они внесли и одиозный российский "закон Яровой" - под соусом заботы о разрешении возможных конфликтов, они пытаются заставить операторов хранить весь трафик (там размытая формулировка, чтобы обыватель не понял) на "срок исковой давности". Даже кремлевская шушера до такого не додумалась - обосновать перлюстрацию защитой прав потребителей.

Ну и везде реестры. Реестры провайдеров, реестры каналов связи, реестры мобильников (iot-устройств, умных сигнализаций и всего другого, во что втыкается sim-карта). Это значит, что защите персональных данных и тайне частной жизни хана. Услуги "пробивки" станут настолько могущественными, а утечки столь опасными (а оно обязательно потечёт - по-другому невозможно), что цена тотальных неприятностей для любого человека упадет до считанных "франклинов".

Разумеется, после этого появится и такое российское явление, как отнесение к секретным данных про особо важных персон и их семьи (конечно, с изъятием из этих реестров). Поскольку не могут же небожители жить в одном концлагере с идиотами, голосовавшими за телевизор.

А ещё из интересного намек на криминализацию VPN. Правда формулировка настолько размыта, что там чёрт ногу сломит, но отлично позволит беспредельничать в суде в отношении желающих обходить блокировки и объединять в сети компьютеры из разных мест.

И самое главное: ни одно из нововведений этого законопроекта не послужит удобству, безопасности и защите прав и свобод украинских граждан и резидентов. Этот законопроект вообще не должен называться относящимся к связи - это законопроект целиком полицейского реформирования.

Собственно правильнее всего назвать его "о превращении средств связи в средства слежки". Написан этот законопроект силовиками, которые хотят расширить свой и без того неслабый бизнес по незаконной слежке ("пробивке"), однако это тот случай, когда один коррупционный бизнес ставит под удар безопасность, в первую очередь информационную, всех добропорядочных граждан воюющей страны. И делает дополнительно уязвимыми непосредственных участников военных действий.

При этом никаких положительных сторон ни одна из этих инициатив не несёт. И под "никаких", я подразумеваю, что каждый довод в пользу этого законопроекта может легко быть оспорен с фактами в руках. Каждый!
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----ну через пять лет это конечно да, может что-то, у кого-то вырастет... А эти пять лет как жить будем ??----
----"Что делать во время этого периода для того, чтобы людям становилось не хуже и они чувствовали, что что-то таки происходит - над этим мы будем думать.

Нам надо много отдавать долгов за прошлые годы. В следующем году мы вынуждены будем отдать каждую третью гривну бюджета на обслуживание долга. Это огромные деньги. То есть страна работает, а трети денег сразу нет. И это не единственная проблема", - заявил Гончарук.
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Точно родственники! К тому же оба с Дамбаза.

За 5 років економіка України має зрости щонайменше на 40%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5381
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При этом гидрант одобрительно кивал и омерзительно кривлялся.
Ну вы и тупыые!
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Какого размера нужны инвестиции , чтобы прирост ВВП за 5 лет составил 40% ?Кто даст эти инвестиции ? Какой суд( суды) защитят эти инвестиции , да ещё и в условиях войны ? Обещать легко , бумага всё вытерпит. Не верю.
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Если продать землю, то всё получится. Будем жить счастливо, но не долго.
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залог земли даст определённый прирост ВВП , но не 40% . а дай бог 2-3%
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40% rost ekonomiki eto ecio nicego negovoryt.V Egipte toze rost ekonomiki byl i jest po 40% za 5 let.Nu tam,bednyx liudej ecio bolse stalo s etim rostom.Kak raspredeliat eti dengi,kakije jest dolgi eto vazno.Rost ekonomiki eto togda kogda pojavliajetsia xoroso oplacyvajemyje mesta,novyje texnologiji gde nuzny vysokoj kvalifikaciji rabocyje,
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Персоналые ВВП у 5% граждан точно выростут. А остальные ... Да кого интересует нищебродская голытьба!!! За 5 років економіка України має зрости щонайменше на 40%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2387
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Кто там говорил, шо МАУп - какая-то хухра-мухра...
Вон уже и экономика им должна, беда только - она ни слухом, ни духом...
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Прирост за 5 лет в размере 15% в долларах был отличным результатом , но его не будет , нет квалификации , нет опыта , нет знаний , есть только говорильня . Премьера даже в его проекте называли туповатым , а в масштабе Украины ? Голосовавшим " по приколу" диванным хероям с пивом в руке в кол -ве 73% отдельное " дякуємо" .
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15% за 5 лет это экономика застоя. Польша со своими 5-6% в год уйдет просто в устрашающий отрыв. Украине реально нужно расти 8-10% в год, если не хотим остаться в периферии навсегда. Но чтобы этого достичь нужно несколько лет упорной работы и хорошо спланированая стратегия экономического развития, которая будет как Конституция терпеть небольшие правки но по сути будет устойчивой сущностью, как в Китае или Японии, или даже в Польше. А сейчас у нас разворот на 180 при каждой смене власти, так мы только дальше в яму опускаться будем.
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Реально, якщо буде витримана лінія барижного Гройсі, то це буде успіхом для водія самокату.
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Ожидаемо порохня навалила кучу зрады и набросила на вентилятор. Для них, чем Украине будет хуже, тем лучше. Чем эти созданья отличаются от кацапов? Вопрос риторический...
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проблема для новой власти в том что у них пока что токо лозунги! они ничего не говорят про то как они это планируют делать! инфы НОЛЬ (анализировать нечего)!! извини в стране 28 лет ЖОПА с чего ты решил что одних лозунгов будет достаточно чтобы люди поверили!!
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Обгоним и перегоним... Осталось решить, когда комунизьсм построим...
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8% в год? Да если обеспечат хоть 4-5% это и то будет супер.
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даже , если удержат 3 -4% как сейчас и то будет неплохо , учитывая разгорающийся кризис на фоне торговых войн Китая и США.
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И такие заявления тоже должны публиковаться в рубрике "Вести из дурдома"
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"Эй, товарищ
Кончай истерику
Наступай на новые грабли.
Мы обязательно
Перегоним Америку,
Если сначала догоним Зимбабве" ......!!
За 5 років економіка України має зрости щонайменше на 40%, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3879 .
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" подготовка к зиме " , " битва за урожай " , " полегшие хлеба " , " неблагоприятные погодные условия " , " пятилетку за три года " " зебобикам слава "
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"Настало время о#уительних историй" вже було?😁
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Думаєте це складно?А як вам таке ВВП з 2015 по 2018 виріс на 44%.
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Якщо він говорить про номінальний ВВП то складнощів немає.
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ключевое слово "инфляция"! И в цифрах экономика сможет достичь новых "высот"!
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а шо за пять летов то. надо шобы за три года и на 100%
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Щось мені це нагадує --- " Мы должны войти в топ-5 экономик мира" , "Мы должны сделать такой прорыв, такой прорыв ...!"
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Расцвела буйным цветом малина,
Разухабилсь разная тварь
Хлеба нет, а полно гуталина,
Да глумится горбатый главарь -
Пр.:
Атас, ей, веселей, рабочий класс, атас,
Танцуйте, мальчики, любите девочек,
Атас! Пускай запомнят нынче нас,
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Пора начинать коллекционировать обицянкы самокатчика
1)С 1 октября госорганам запретят бумажный документооборот
2) За 5 лет экономика Украины должна вырасти минимум на 40%

3)...
понеслась!
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