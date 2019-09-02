 За 5 років економіка України має зрости щонайменше на 40%, - Гончарук

Про це він сказав на зустрічі президента Володимира Зеленського з керівниками Верховної Ради, Кабміну і правоохоронних органів, передає Цензор.НЕТ.

"Ми поставили собі за мету, щоб економіка України наступні 5 років зросла мінімум на 40%. Це дуже таке амбітне, але реалістичне завдання", - сказав Гончарук.

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