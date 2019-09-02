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Все про:ОБСЄ (2234) обстріл (5469)

 Спостерігачі спецмісії ОБСЄ потрапили під обстріл у підконтрольному терористам селищі Пікузи, - звіт

Поряд із патрулем Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в с. Пікузи Донецької області пролунав вибух від реактивної гранати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ.

1 вересня патруль СММ у складі п’ятьох співробітників Місії на двох броньованих автомобілях перебував на вулиці Ахматової в північно-східній частині н. п. Пікузи (кол. Комінтернове; непідконтрольний урядові, 23 км на північний схід від Маріуполя), де спостерігачі проводили оцінку місць вогневого ураження. На місці також були три озброєні чоловіки та дві особи з камерами.

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"О 12:20 члени патруля Місії (троє з яких були ззовні, а двоє перебували всередині автомобілів СММ) почули та побачили вибух (за оцінкою, розрив снаряда) на дорозі на відстані близько 30 м на південний захід. Незабаром після цього спостерігачі помітили, як на дорогу біля місця вибуху впав хвостовик реактивної гранати. Члени патруля Місії відразу сіли до автомобілів та залишили це місце, від’їхавши приблизно на 2,5 км східніше Пікуз. Перебуваючи там, у період із 12:40 до 12:46 спостерігачі зафіксували 10 вибухів невизначеного походження на невстановленій відстані в південно-західному напрямку. Згодом команда СММ благополучно повернулася до своєї бази в Маріуполі", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145878
 
 
 Топ коментарі
 
Пресс-секретарь ЗЕторчка Юлия Мандель точно знает кто обстрелял слепо-глухих ОБСЕшников
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Кажется в 2016г. бывший руководитель ОБСЕ Хуг как-то сморозил: "Наши наблюдатели видели как со стороны РФ на территорию Украины зашла колона бронетехники. Но определить какому государству она принадлежит точно сказать невозможно"
Так и хотелось ему подсказать - Гондурасу техника принадлежит
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Новость не вызвала сочувствия....
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Ну що ж - не важко здогадатись хто автор цього злочину...........
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Пресс-секретарь ЗЕторчка Юлия Мандель точно знает кто обстрелял слепо-глухих ОБСЕшников
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Svitlana Sivak (уривок)
***
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув решти..

Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під "це" Україну!

Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!

Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кров"ю в котлах й коридорах.
..........................................................
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Якщо Пікузи непідконтрольні уряду, а обстрілювали саме їх, то зрозуміло, що написало ОБСЄ. Тому всі зусилля Зєлєнского пішли коту під хвіст. Винними все одно зроблять ЗСУ. Боюсь, що тепер Зєлєнскому недолугі радники нашепчуть ідею взагалі забрати зброю у ЗСУ на нулю. Щалишить лише ятагани, фінки, кинжвли і саперні лопатки. Зате версія такої собі Мендель несподівано знайшла підтвердження. Як казав один пропагандона:"Совпадєніє? Нє думаю!"
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"10 взрывов неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии " - а скажут ВСУ нарушает ...
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ОБСЄшники хоч помітили і зафіксували звідки стріляли, чи як завжди не помітили?
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Кажется в 2016г. бывший руководитель ОБСЕ Хуг как-то сморозил: "Наши наблюдатели видели как со стороны РФ на территорию Украины зашла колона бронетехники. Но определить какому государству она принадлежит точно сказать невозможно"
Так и хотелось ему подсказать - Гондурасу техника принадлежит
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Ето был свадебный салют на которой ОБСЕ гуляли с боевиками
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у мєня сожалєнійє, шо жодна бандіцька развєд-**** на ооновському обєспєчєнії не сконала от тих мін
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Цікаво, а якщо одного разу патруль ОБСЄ рос. уплоченці *********** вони теж будуть російську агресію не помічати?
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Що не зрозумілого. Повстанці не хочуть, щоб по їх городах ходили піндоси. Ось і прилетів "привіт!"
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Гасіть нада развєдку бандіцкую! Сволочі на ооновском обєспєчєнії злигались с тєрорістамі
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