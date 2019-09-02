 Спостерігачі спецмісії ОБСЄ потрапили під обстріл у підконтрольному терористам селищі Пікузи, - звіт

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ.
1 вересня патруль СММ у складі п’ятьох співробітників Місії на двох броньованих автомобілях перебував на вулиці Ахматової в північно-східній частині н. п. Пікузи (кол. Комінтернове; непідконтрольний урядові, 23 км на північний схід від Маріуполя), де спостерігачі проводили оцінку місць вогневого ураження. На місці також були три озброєні чоловіки та дві особи з камерами.
"О 12:20 члени патруля Місії (троє з яких були ззовні, а двоє перебували всередині автомобілів СММ) почули та побачили вибух (за оцінкою, розрив снаряда) на дорозі на відстані близько 30 м на південний захід. Незабаром після цього спостерігачі помітили, як на дорогу біля місця вибуху впав хвостовик реактивної гранати. Члени патруля Місії відразу сіли до автомобілів та залишили це місце, від’їхавши приблизно на 2,5 км східніше Пікуз. Перебуваючи там, у період із 12:40 до 12:46 спостерігачі зафіксували 10 вибухів невизначеного походження на невстановленій відстані в південно-західному напрямку. Згодом команда СММ благополучно повернулася до своєї бази в Маріуполі", - йдеться в повідомленні.
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Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув решти..
Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під "це" Україну!
Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!
Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кров"ю в котлах й коридорах.
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Так и хотелось ему подсказать - Гондурасу техника принадлежит