 На зустрічі Зеленського з Кабміном, Радою і силовиками вималюємо "дорожню карту" для нашого уряду, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Тема цієї зустрічі – це комунікація, налагодження спільних планів, тому що як президент за 100 днів звітував, так і ми маємо теж вималювати "дорожню карту" для нашого уряду", - заявив він.

Криклій із посиланням на прем’єр-міністра Олексія Гончарука повідомив, що уряд через місяць презентуватиме свій план дій.

"Це все має бути синхронізовано з тим, що було в політичній програмі партії "Слуга народу". Нагадаю, що вибраний уряд проходив за квотою найбільшої фракції - партії "Слуга народу", - зауважив міністр.



Нагадаємо, сьогодні в Офісі глави держави розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів України та правоохоронних органів.

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