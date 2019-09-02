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Все про:ВР (5533) Зеленський (2576) Кабмін (3057) Криклій (6)

 На зустрічі Зеленського з Кабміном, Радою і силовиками вималюємо "дорожню карту" для нашого уряду, - Криклій

Президент Володимир Зеленський збирає на нараду керівництво Верховної Ради, Кабінету Міністрів та силових відомств для налагодження спільних планів і комунікації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Тема цієї зустрічі – це комунікація, налагодження спільних планів, тому що як президент за 100 днів звітував, так і ми маємо теж вималювати "дорожню карту" для нашого уряду", - заявив він.

Криклій із посиланням на прем’єр-міністра Олексія Гончарука повідомив, що уряд через місяць презентуватиме свій план дій.

"Це все має бути синхронізовано з тим, що було в політичній програмі партії "Слуга народу". Нагадаю, що вибраний уряд проходив за квотою найбільшої фракції - партії "Слуга народу", - зауважив міністр.

Нагадаємо, сьогодні в Офісі глави держави розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів України та правоохоронних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два міністерства об'єднали задля уникнення конфлікту між відомствами, - Оржель про об'єднання Мінекології та Міненерговугілля

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145875
 
   
 Топ коментарі
 
Ручные правительство и парламент - рецепт успеха от Хуйла.
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Включила трансляцию. Зюзя опять под кайфом 🥴 . Читал па бамажке. Выключила.
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потому что как президент за 100 дней отчитывался,Источник: https://censor.net.ua/n3145875

Кому это чувак с ксивой презЕдента отчитывался за свои 100 дней..?? Актеру театра и кино?? На зустрічі Зеленського з Кабміном, Радою і силовиками вималюємо "дорожню карту" для нашого уряду, - Криклій - Цензор.НЕТ 1109
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дерибан почався! ера сватовства почалася! тож ці навіть еру порошенка переплюнуть. ставлю 3гривні на то На встрече Зеленского с Кабмином, Радой и силовиками обрисуем "дорожную карту" для нашого правительства, - Криклий - Цензор.НЕТ 7250
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Головне завдання сьогодні це домогтись від путіна транзиту туркменського та середньоазійського газу в Україну, щоб не купляти реверсний російський газ, щоб зменшити ціну газу в Україні, щоб був дешевий газ для опалення і щоб запустити хімічні заводи в Україні! Це головне завдання для уряду, Президента та парламенту! Дешевий середньоазійський газ дозволить зменшити комунальні тарифи, дозволить зменшити доходи путіна і припинити війну на Донбасі, дозволить наповнити бюджети за рахунок додаткових надходжень від хімічних гігантів, дозволить продати ОПЗ та реприватизвувати інші хімічні заводи і отримати додаткові надходження в бюджет на проведення нагальних реформ! Ключ до успіху поточного уряду Гончарука це відновлення поставок середньоазійського газу в Україну і через Україну в Румунію, Болгарію, Словакію та інші країни ЄС! Крім того дешевий середньоазійський газ дозволить перепродавати його в інші країни і заробляти на цьому мільярди доларів, які можна вкладати в розвиток ГТС, та підземних сховищ, в розробку нових родовищ сланцевого газу в Україні по технологіям горизонтального буріння. Сьогодні потрібно їхати в Туркменістан, Узбекістан, Казакстан і домовляти про поставки газу, а потім тиснути на путіна для прокачки середньоазійського газу в Україну! Просто так давати путіну можливість качати свій газ через українську ГТС не можна!
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Скажите КИся Вы рисовать уметет спросил Остап.. Нет...а Вы... На встрече Зеленского с Кабмином, Радой и силовиками обрисуем "дорожную карту" для нашого правительства, - Криклий - Цензор.НЕТ 428
Ля как меня достали все это дебилье во власти не зависимо от фамилие.. каки словечки то ДОРОЖНАЯ КАРТА ДИДЖАЛИНГ СМАРФОН В СТРАНЕ и прочая кака.. а простыми словами не научились разговаривать дебилье что и чему вас там в заграницах то обучают...
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Какой загранице?? В Трускавце.... а там учили только кнопки нажимать...и говорить умные слова...смысл которых им понимать не обязательно....
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Та що там ту мапу малювати? Ваш напрямок давно зрозумілий:
На зустрічі Зеленського з Кабміном, Радою і силовиками вималюємо "дорожню карту" для нашого уряду, - Криклій - Цензор.НЕТ 5423
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Походу, всё опять в Киев будут тянуть. Поближе к липким ручёнкам.

На зустрічі Зеленського з Кабміном, Радою і силовиками вималюємо "дорожню карту" для нашого уряду, - Криклій - Цензор.НЕТ 7720

На зустрічі Зеленського з Кабміном, Радою і силовиками вималюємо "дорожню карту" для нашого уряду, - Криклій - Цензор.НЕТ 5535
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Включила трансляцию. Зюзя опять под кайфом 🥴 . Читал па бамажке. Выключила.
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Ручные правительство и парламент - рецепт успеха от *****.
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потому что как президент за 100 дней отчитывался,Источник: https://censor.net.ua/n3145875

Кому это чувак с ксивой презЕдента отчитывался за свои 100 дней..?? Актеру театра и кино?? На зустрічі Зеленського з Кабміном, Радою і силовиками вималюємо "дорожню карту" для нашого уряду, - Криклій - Цензор.НЕТ 1109
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Зебєня збирає всю свою рать і призначатиме кому що мародерити, та який процент заносити.
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Судячи з істеричного дзявуління порохососів - президент і нинішня влада роблять все вірно.
Головне щоб так і продовжували........ (тьху-тьху-тьху і три рази по дереву)........... На зустрічі Зеленського з Кабміном, Радою і силовиками вималюємо "дорожню карту" для нашого уряду, - Криклій - Цензор.НЕТ 6169
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Когда спонсора шоколадного за яйца возьмут? Все уже давно заждались.
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Ігарь Валєріч за цей схадняк навіть заплатив.
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На встрече Зеленского с Кабмином, Радой и силовиками обрисовали "дорожную карту" для нашего правительства

На зустрічі Зеленського з Кабміном, Радою і силовиками вималюємо "дорожню карту" для нашого уряду, - Криклій - Цензор.НЕТ 5169
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