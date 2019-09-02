 На зустрічі Зеленського з Кабміном, Радою і силовиками вималюємо "дорожню карту" для нашого уряду, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Тема цієї зустрічі – це комунікація, налагодження спільних планів, тому що як президент за 100 днів звітував, так і ми маємо теж вималювати "дорожню карту" для нашого уряду", - заявив він.
Криклій із посиланням на прем’єр-міністра Олексія Гончарука повідомив, що уряд через місяць презентуватиме свій план дій.
"Це все має бути синхронізовано з тим, що було в політичній програмі партії "Слуга народу". Нагадаю, що вибраний уряд проходив за квотою найбільшої фракції - партії "Слуга народу", - зауважив міністр.
Нагадаємо, сьогодні в Офісі глави держави розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів України та правоохоронних органів.
Ля как меня достали все это дебилье во власти не зависимо от фамилие.. каки словечки то ДОРОЖНАЯ КАРТА ДИДЖАЛИНГ СМАРФОН В СТРАНЕ и прочая кака.. а простыми словами не научились разговаривать дебилье что и чему вас там в заграницах то обучают...
ОбоссОбрисовать дорожную карту.
Кому это чувак с ксивой презЕдента отчитывался за свои 100 дней..?? Актеру театра и кино??
Головне щоб так і продовжували........ (тьху-тьху-тьху і три рази по дереву)...........