 В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки: заборонено відвідувати хвойні ліси, заїжджати в ліс автомобілем та полювати

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"За даними "Укргідрометцентру", в більшості областей України до 4 вересня утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. І такий невтішний прогноз не тільки спричиняє незручності для громадян, а й створює передумови для різкого збільшення кількості загорянь на території України.
Так, лише протягом минулої доби в Україні виникло 337 пожеж на відкритих територіях", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС зазначили, що чи не щодня чимало сил та засобів витрачається на ліквідацію пожеж на відкритих територіях: "З початку року їх виникло вже понад 40 тисяч. І шкода, що громадяни не розуміють у скільки державі обходиться один залишений на узбіччі недопалок або сміття".
"Тож, з огляду на спекотну погоду, а також на те, що пожежонебезпечний період наразі перебувуає у своїй активній фазі - загроза виникнення загорянь буде тільки зростати. З огляду на такі прогнози, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах", - йдеться в повідомленні відомства.
Так, протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
- спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;
- відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
- розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- заїжджати автомобілем до лісу;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- створювати смітники та спалювати відходи.
"Шановні громадяни! Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером "101". Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків", - додали у відомстві.
Но в реальности они ниче делать не будут как всегда. С утра пришел, отчёт написал - работа сделана.
Їм закони не писані.
Мисливець (якщо він справжній) навпаки - в місці полювання не буде нічого палити. Дим відлякує не лише звірів а і птахів.
Але лише на порохососів.