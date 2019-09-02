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Все про:спека (44) пожежа (1773) ДСНС (2050)

 В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки: заборонено відвідувати хвойні ліси, заїжджати в ліс автомобілем та полювати

З огляду на те, що за даними синоптиків у більшості областей України до 4 вересня утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу, в Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки і, як наслідок, вводиться низка обмежень для громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За даними "Укргідрометцентру", в більшості областей України до 4 вересня утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. І такий невтішний прогноз не тільки спричиняє незручності для громадян, а й створює передумови для різкого збільшення кількості загорянь на території України.

Так, лише протягом минулої доби в Україні виникло 337 пожеж на відкритих територіях", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що чи не щодня чимало сил та засобів витрачається на ліквідацію пожеж на відкритих територіях: "З початку року їх виникло вже понад 40 тисяч. І шкода, що громадяни не розуміють у скільки державі обходиться один залишений на узбіччі недопалок або сміття".

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"Тож, з огляду на спекотну погоду, а також на те, що пожежонебезпечний період наразі перебувуає у своїй активній фазі - загроза виникнення загорянь буде тільки зростати. З огляду на такі прогнози, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах", - йдеться в повідомленні відомства.

Так, протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

- спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

- відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

- розводити багаття у лісі та лісопосадках;

- заїжджати автомобілем до лісу;

- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

- полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

- створювати смітники та спалювати відходи.

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"Шановні громадяни! Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером "101". Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків", - додали у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145870
 
 
 Топ коментарі
 
То, може і вирубку лісу забороните? А то в ліс ходити не можна бо там лісоруби показилися.
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Я хотів би побачити того умільця який пострілом з дробовика підпалить очерет або траву.
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крім дробовика, у ,як вони вважають, настоящего охотника есть и два-три литра горючки, и спички, и желание посидеть у костерка с міслью : " а может на вечерний удастся попасть в курочку"?
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По идее лесники, менты и т.д.
Но в реальности они ниче делать не будут как всегда. С утра пришел, отчёт написал - работа сделана.
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Якраз вони й будуть в ліси заїзжати на автомобілях з цигарками.
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лето закончилось, а они объявили пожароопасность)), видать шуфрича опять назначат чрезвычайной ситуацией???)))
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запрєтіть на хрєн всьо В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности: запрещено посещать хвойные леса, заезжать в лес на автомобиле и охотиться - Цензор.НЕТ 9000 во ізбєжанія всєво плохова
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А какая "охота"? Сосны начали расти на воде, или утки стали кормиться в лесу? Сейчас же открыта охота на пернатую дичь (в основном, на воде и полях...). Лес тут, "каким боком"?...
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Є ще приватні угіддя.
Їм закони не писані.
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Так це інша справа... Однак, ніякий дурень, не попреться в ліс, щоб "шашлики жарить", коли можна на березі річки, на прохолодному вітерці, разом з шашликами, і юшку з риби, зварить... З мисливців та рибалок роблять "цапів-відбувайлів"... Повірте мисливцю-рибалці, з тридцятилітнім досвідом...
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шмалят горе охотники кто куда, зачастую не в лет, а в пол воды--тоесть горизонтально, а кругом плавни, камыш, острова с травой . запретить нах всю эту охоту, а особо желающих убивать--в ато и снабдить патронами 7,62
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Я хотів би побачити того умільця який пострілом з дробовика підпалить очерет або траву.
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крім дробовика, у ,як вони вважають, настоящего охотника есть и два-три литра горючки, и спички, и желание посидеть у костерка с міслью : " а может на вечерний удастся попасть в курочку"?
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Розвести "костєрок" щоб посидіти біля нього з якоюсь "думкою" може будь-хто. Той же самий збирач грибі чи ягід.
Мисливець (якщо він справжній) навпаки - в місці полювання не буде нічого палити. Дим відлякує не лише звірів а і птахів.
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Багато ви бачили збирачів, які б палили кострик? Але цигарка то, інша справа.
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а ось лісорубів з цигарками в лісах набагато більше ніж мисливців.
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Сам колись бачив "збирача" на Ниві з прогорілим глушником чи там колектором. Заїхав на галявину розвернутися і суха трава зайнялася. Благо він мав шестилітрові балони з водою, загасив.
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То, може і вирубку лісу забороните? А то в ліс ходити не можна бо там лісоруби показилися.
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До речі, синоптики в же в середу обіцяють похолодання та дощі.
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Не можна ні чого робить на природі,що призводить до тертя! Навіть якщо і користуватись вазеліном!Бо піде дим,а диму без вогню не буває!Наступив вересень!
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ага, ложили все на эти запреты ..,в особенности на первый пункт ...
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