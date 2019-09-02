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 Політика України
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Все про:ВР (5533) законопроект (715) Слуга народу (268) Корнієнко (21)

 Законопроекти почали писати з грудня: 500 уже підготовлено, включно із 70 першочерговими, - заступник голови фракції "Слуга народу" Корнієнко

Партія "Слуга народу" почала готувати законопроекти ще в грудні минулого року.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко.

"Це результат роботи ще з грудня. Це результат роботи групи, яка частково була в нас ще на президентській кампанії, частково на парламентській. 28 червня, на День Конституції, ми збирали списочників, об’єднали їх у протокомітети за бажанням, і вони почали напрацьовувати зелену книгу, білу книгу", - повідомив він.

Корнієнко уточнив, що спочатку напрацювали список проблем, потім список рішень, потім список законопроектів.

"Хтось прийшов зі своїми готовими законопроектами, наприклад, антикорупційники. Далі все це зшивалось з адміністрацією президента – з правових питань з Рябошапкою, з економічних - з Гончаруком. Звісно, щоб внести 70 законопроектів нам треба було працювати багато місяців", - сказав заступник голови фракції СН, додавши, що нині вже готово 500 законопроектів, зокрема 70 першочергових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новообрані депутати "Слуги народу" носитимуть власні значки, - Корнієнко

Повний текст інтерв'ю з Олександром Корнієнком читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145869
 
   
 Топ коментарі
 
Уже и погибшие -"прыкрый инцендент",и вместо вышыванок-"белый верх, черный низ", и "русскояз. канал для востока", "устали от войны, "та сторона", проброс диаспоры в Польше-но будут есть говно, давиться и говорить, что нужно еще 100 ложек, а "потом увидите". Зробылы ще раз!
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Законопроекти почали писати з грудня: 500 уже підготовлено, включно із 70 першочерговими, - заступник голови фракції "Слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 164 С декабря по сентябрь - 9 месяцев. 9х30=270 дней. 500/270=1.85.
Почти по 2 закона в день! Законопроекти почали писати з грудня: 500 уже підготовлено, включно із 70 першочерговими, - заступник голови фракції "Слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5155
Вот это законы!
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Зеленский сказал что не считает назначение на должности своих друзей кумовством
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Верим... Если хорошо заплатят, поверим точно...А если пришлют "убеждающих", с оружием и дубинками - "поверим всей душой"... Ждите...
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Подарите кто нибудь кловану толковый словарь Ожегова, например.
КУМОВСТВО
КУМОВСТВО
КУМОВСТВО́, -а, ср.

1. Связь, отношения, существующие между кумовьями.
2. перен. Служебное покровительство своим друзьям, родственникам в ущерб делу (неод.).
| прил. кумовской, -ая, -ое.

Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.
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Партии - шлюга народа , в декабре ещё не существовало . Не звезди звездун !!! Законопроекты начали писать с декабря: 500 уже подготовлено, включая 70 первоочередных, - замглавы фракции "Слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 439 .
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не до складу не до ладу поцілуй корову с заду.
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зато партия петриллы кровавого уже 20 лет звездит.
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Когда читаешь подобную твоей , галиматью ,, даже и отвечать неохота .. .
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робота у тебя такая - родиной торговать. меси до дна ведь за всё заплаченно.
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Надюша, ты конечно слышала, что сказал новый Премьер, относительно ушедшего правительства? Или ты, в это время, по заветам нового приЗедента была занята со всех сторон?
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Та шо ты говоришь , ватка Законопроекти почали писати з грудня: 500 уже підготовлено, включно із 70 першочерговими, - заступник голови фракції "Слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9922 ..! А разве не твой сраный Зюзя , Родиной торгует Законопроекти почали писати з грудня: 500 уже підготовлено, включно із 70 першочерговими, - заступник голови фракції "Слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7183 ..?

В принципе , ему то и торговать нечем , Украина для него - пустой звук ,, порноактриса . Его Родина - малоросея . Как и для тебя , похоже..
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своей родиной он не торгует, сам говорил, что Украина не его родина
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Та оно у меня и не опускалось в принципе , настроение то . .


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Ти мабуть не знаєш відколи кацапи, починаючи з держдури, пісяють окропом від однієї згадки про Порошенка? Я тобі назву точну дату: 24 жовтня 2004. Пошукай в гуглі за контекстом "Бійка біля ЦВК, дата". Депутатики твоєї держдури визнали що вони (кацапи) на таке нездатні.
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"Сидят рыбаки, хвалятся уловами:
- Вот я в-оот такую щуку поймал!
- а я Во-оо-т такую...
- А я один раз вытащил щуку, с девятисвечевым канделябром в пасти!!! И все свечи горят!!!
- Не ври!!!
- Скинь пару килограммов...И я потушу свечки...
Партию Порошенко создал четыре года назад, Надюша...
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так они уже тогда готовили домашние заготовки - знали, не иначе, что Беня соплю зеленую, сорри пана голобородька, протолкнет...
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Не факт,что это были их домашние заготовки-скорее украли наработки у предедущих парламентариев!!!!Ведь в ВР было подано и не рассмотрено более 900 законопроектов!!!!
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я думаю, что скорее для них подготовили законопроекты их кукловоды
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Но существовал "проект Коломойского"... (Не говорю уже о проектах КГБ: они в запасе - на десятилетия...).
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Так партии в декабре ещё небыло, писатель!
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щас нашльопаєм всякіх законав вот і зажівьйом бєзбєдна с ігарь валєрічєм Законопроекти почали писати з грудня: 500 уже підготовлено, включно із 70 першочерговими, - заступник голови фракції "Слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8665 скока нада скока і нашльопаєм
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шльопать закони аказиваєтца ета как снімать кіно главнає патом вигадна всьо прадать Законопроекти почали писати з грудня: 500 уже підготовлено, включно із 70 першочерговими, - заступник голови фракції "Слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8212
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аха, и даже читать не будут перед голосованием Законопроекти почали писати з грудня: 500 уже підготовлено, включно із 70 першочерговими, - заступник голови фракції "Слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9878
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Те, кто жил в СССР, помнят "Догоним США по производству мяса и молока", "Пятилетку за четыре года", "рекордные плавки стали" и проч. галиматью.
500 законов, в т.ч. 70 неотложных на фоне отсутствия членораздельно сформулированной концепции реформ и отсутствия внятного плана (во всяком случае презик в последнем интервью другому актеру из "Сватов" ничего такого не обнародовал, хотя обещал еще в апреле) - путь к анархии...
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Точка біфуркації...що буде далі не знає НІХТО...і ВОНИ самі у тому числі...
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да есть этот план. просто его озвучивать нельзя
обуть грАждан и продать пукину. и ФСЁ ))))))))))
это очевидно по одним заголовкам "неотложного пакета"
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В точку!Но ведь срабатывает-главное нервному обывателю дать побольше информационных "вкусняшек" и наврать за успехи!!!!До сих пор советские люди мастурбируют на "советское мороженное"...хотя его рецепт и оборудование для его производства,привезено из США!!!!"
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"Мы б, Америку догнали
По надою молока...
Но, чего-то, не "фурычит"-
Хер сломался у быка...
Если хер нам тот поднять,
Направить умело...
Можно солнце обоссать...
Вот-бы, зашипело..."
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Я пам'ятаю навіть пісеньку андерграунду, яку (будучи тоді піонером) з великим задоволенням співав:
Прикроем штапелем задьі,
Плотней сомкнем свои рядьі
Идем вперед мьі поскорей
Чтоб бьіть счастливей всех людей!

Пр: Ура-ура, догоним Се Ше А
По производству мяса-молока.
А после перегоним Се Ше А
По потребленью водки-табака - ура-ура!

Славньі партии дела
Многим партия дала
Но ведб партия не бл@дь
Чтобьі каждому давать....
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Уже и погибшие -"прыкрый инцендент",и вместо вышыванок-"белый верх, черный низ", и "русскояз. канал для востока", "устали от войны, "та сторона", проброс диаспоры в Польше-но будут есть говно, давиться и говорить, что нужно еще 100 ложек, а "потом увидите". Зробылы ще раз!
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С декабря по сентябрь - 9 месяцев. 9х30=270 дней. 500/270=1.85.
Почти по 2 закона в день! Законопроекти почали писати з грудня: 500 уже підготовлено, включно із 70 першочерговими, - заступник голови фракції "Слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5155
Вот это законы!
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Свадебный фотограф Сергей Штепа сказал, что вместе с анкетой отослал 2 законопроекта.

Все понимают качество этих законопроектов ?
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1)на свадьбу можно всем ходить в шортах и 2)В верховную раду всем женщинам можно ходить без лифчиков и трусиков...?!))))
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а выходные и праздники... там поболее 2-х
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и кстати, с какой скорстью они их принимать будут??? 100 дней по 5 законов в день без выходных ? )))))))))))))
они полные придурки??? судя по рожам - подлецы и придурки
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Сценаристы на студии 95 квартала помогали)
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Когда и партии еще наверное и нибыло - но уже впахивали, даже программы партии нибыло, да и действительно нахер она та программа нужна
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так и программы преЗЕдента тоже не было, как впрочем и сегодня
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Кто конкретно входит в эту группу, фамилии у них есть?
Это явно не те балбесы со средним образованием, которые искали оленей и прыгали на одной ноге в Трускавце.
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Эти "законы" кто-нибудь видел? Не говоря о прочтении.
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Их на бумаге нет, они диджитализированы с самого начала и находятся в двоичном коде. Законопроекти почали писати з грудня: 500 уже підготовлено, включно із 70 першочерговими, - заступник голови фракції "Слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2527
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В машинних кодах, на асемблері писали
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Зайшов на https://mip.gov.ua/content/kontakti.html. Дивлюся, що Зеленськй не доробляє. Тереба було в першу чергу міняти Юрія Стеця. Бо шось багато тролльчатні за державний кошт на Цензорі тусуються.
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Сранник, ты ведь порохоботов еще в мае разогнал. Остались только те, кто работает на Госдеп, там З/П стабильная и в долларах.
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Я на порохоботов влияния не имею. Покуда их минстець кормит.
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Минстець умер еще при Порохе. У вас че, методички не обновляют?
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Хм, странно. А это что?

Зворотній зв'язок:
Міністр Юрій Стець - info@mip.gov.ua
Перший заступник Міністра Еміне Джапарова - dzheppar@mip.gov.ua
Заступник Міністра Дмитро Золотухін - zolotukhin@mip.gov.ua
Державний секретар Артем Біденко - bidenko@mip.gov.ua

Сходите, убедитесь.
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Должности есть, а денех нет. Где деньги Зин?
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Если есть должности, то согласно штатного расписания они оплачиваются.
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А есть такая штатная должность порохобот? А ну ка кинь ссылку!
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Есть такая штатная должность министр информационной политики.
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Сранник, ты в конец отупел? КТО ОПЛАЧИВАЕТ ПОРОХОБОТОВ? У минстеця денех на это нет. Или ты считаешь, что Стець со своей з/п башляет?
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Я много чего считать могу. Это мое личное дело. А вот Стеця нужно убирать и срочно. Тогда сразу увидим кто и что оплачивает.
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Стабільна, але... виплачують нам її у гривнях за поточним курсом НБУ. Ось чому нам, порохоботам, так не подобається курс 25.
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Да ты экономист уровня *****! Чем выше курс доллара тем больше у нас фублей! (цитата).
Запомни, сынок, соляра как была 1,12 доллара, так и будет при любом курсе. почему именно соляра? так у меня Туарег 3.0 дизель!
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Юначе, я ще у роки перестройки засвоїв що середній відеомаг як коштував, так і коштує 300 баксів. Я тоді асистував туристам (здебільшого єврейського походження) продавати апаратуру, привезену зі Штатів. Іноді доводилося і в Шереметьєво з'їздити, зустріти людину. І якщо не дуже розумний турист привозив апаратуру NTSC, то її відразу же везли мааскофським перекупам.
А про курс я чисто постібався у розрахунку на реакцію зебілів.
(Tucson 2,0 бенз. Машинка з апетитом, проте ГБО мене з ряду причин не приваблює).
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Зебилы не оценят. Нечем. А по поводу Перестройки....
Горбачев спрашивает у рабочего: - У вас зарплата 120, а водка 3,20. Пьете?
- Пью.
- А если будет 25?
- Все равно буду!
- А если 150?
- Да буду, буду.
- Но ведь з/п 120?
- Мужик! Видишь вот этот подшипник? Как стоял бутылку, так и будет стоять.

А по поводу юноши.... так я тоже Перестройку пережил.
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Ну если порохоботов разгонят,то на кого ты зебот будеш какать?!Так и работу потеряеш!!!)))
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"НЕЛЕГАЛЬНАЯ "Партия "Слуга народа" начала готовить законопроекты еще в декабре прошлого года." Источник: https://censor.net.ua/n3145869
когда она легализовалась???? куда смотрит сбу????
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Готовить законопроекты может кто угодно. Хотя бы даже ты. Вопрос в том что не имея необходимых полномочий ты их не можешь никуда подать. А так готовь себе на здоровье сколько угодно.
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как не зебил так ЧИТАТЬ НЕ УМЕЕТ
"Партия "Слуга народа" начала..."
купи букварь для начала
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Почитай, грамотей. Ты же ведь читать то умеешь
«Слуга́ Наро́да» (укр. Слуга Народу; в 2016-2017[5] гг. - «Па́ртия реши́тельных переме́н») - украинская политическая партия, основанная Владимиром Зеленским и Евгением Юрдыгой. Официальная регистрация состоялась 13 апреля 2016 года, а переименование - 2 декабря 2017 года[6].
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Нужен Закон "ограничить Законы". Скажем, принимать за год не более 24 штук и не более 100 000 знаков в каждом. Их же там , со всякими постановами КМ , правилами , условиями,требованиями, техправилами, инструкциями с пол-миллиона, ни в одной голове не умещаются, а меняются хаотично. Адвокаты, судьи прокуроры постоянно втыкают в смартфоны, компы, и без этого "нули"
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да, при потрошенке украины, точно такого не було.
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Не нужно смяться - первые законы были написаны на упаковке из-под шаурмы на коленках, когда-нибудь их разместят в музее.
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кому дело до какчества этих законов? то ли дело каликчество...
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А толку от качества непринятых законов? Пусть они даже самые самые нужные и идеальные.
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это поэтому программа на первые 100 дней малороса готова на 95%?
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А вы вообще существовали в декабре прошлого года, чтобы начать писать законопроекты?! Лохотронщики херовы!!!
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