 Законопроекти почали писати з грудня: 500 уже підготовлено, включно із 70 першочерговими, - заступник голови фракції "Слуга народу" Корнієнко

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко.
"Це результат роботи ще з грудня. Це результат роботи групи, яка частково була в нас ще на президентській кампанії, частково на парламентській. 28 червня, на День Конституції, ми збирали списочників, об’єднали їх у протокомітети за бажанням, і вони почали напрацьовувати зелену книгу, білу книгу", - повідомив він.
Корнієнко уточнив, що спочатку напрацювали список проблем, потім список рішень, потім список законопроектів.
"Хтось прийшов зі своїми готовими законопроектами, наприклад, антикорупційники. Далі все це зшивалось з адміністрацією президента – з правових питань з Рябошапкою, з економічних - з Гончаруком. Звісно, щоб внести 70 законопроектів нам треба було працювати багато місяців", - сказав заступник голови фракції СН, додавши, що нині вже готово 500 законопроектів, зокрема 70 першочергових.
Повний текст інтерв'ю з Олександром Корнієнком читайте тут.
КУМОВСТВО
КУМОВСТВО
КУМОВСТВО́, -а, ср.
1. Связь, отношения, существующие между кумовьями.
2. перен. Служебное покровительство своим друзьям, родственникам в ущерб делу (неод.).
| прил. кумовской, -ая, -ое.
Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.
В принципе , ему то и торговать нечем , Украина для него - пустой звук ,, порноактриса . Его Родина - малоросея . Как и для тебя , похоже..
- Вот я в-оот такую щуку поймал!
- а я Во-оо-т такую...
- А я один раз вытащил щуку, с девятисвечевым канделябром в пасти!!! И все свечи горят!!!
- Не ври!!!
- Скинь пару килограммов...И я потушу свечки...
Партию Порошенко создал четыре года назад, Надюша...
500 законов, в т.ч. 70 неотложных на фоне отсутствия членораздельно сформулированной концепции реформ и отсутствия внятного плана (во всяком случае презик в последнем интервью другому актеру из "Сватов" ничего такого не обнародовал, хотя обещал еще в апреле) - путь к анархии...
обуть грАждан и продать пукину. и ФСЁ ))))))))))
это очевидно по одним заголовкам "неотложного пакета"
По надою молока...
Но, чего-то, не "фурычит"-
Хер сломался у быка...
Если хер нам тот поднять,
Направить умело...
Можно солнце обоссать...
Вот-бы, зашипело..."
Прикроем штапелем задьі,
Плотней сомкнем свои рядьі
Идем вперед мьі поскорей
Чтоб бьіть счастливей всех людей!
Пр: Ура-ура, догоним Се Ше А
По производству мяса-молока.
А после перегоним Се Ше А
По потребленью водки-табака - ура-ура!
Славньі партии дела
Многим партия дала
Но ведб партия не бл@дь
Чтобьі каждому давать....
Почти по 2 закона в день!
Вот это законы!
Все понимают качество этих законопроектов ?
там мухи.
они полные придурки??? судя по рожам - подлецы и придурки
Это явно не те балбесы со средним образованием, которые искали оленей и прыгали на одной ноге в Трускавце.
Зворотній зв'язок:
Міністр Юрій Стець - info@mip.gov.ua
Перший заступник Міністра Еміне Джапарова - dzheppar@mip.gov.ua
Заступник Міністра Дмитро Золотухін - zolotukhin@mip.gov.ua
Державний секретар Артем Біденко - bidenko@mip.gov.ua
Сходите, убедитесь.
Запомни, сынок, соляра как была 1,12 доллара, так и будет при любом курсе. почему именно соляра? так у меня Туарег 3.0 дизель!
А про курс я чисто постібався у розрахунку на реакцію зебілів.
(Tucson 2,0 бенз. Машинка з апетитом, проте ГБО мене з ряду причин не приваблює).
Горбачев спрашивает у рабочего: - У вас зарплата 120, а водка 3,20. Пьете?
- Пью.
- А если будет 25?
- Все равно буду!
- А если 150?
- Да буду, буду.
- Но ведь з/п 120?
- Мужик! Видишь вот этот подшипник? Как стоял бутылку, так и будет стоять.
А по поводу юноши.... так я тоже Перестройку пережил.
когда она легализовалась???? куда смотрит сбу????
"Партия "Слуга народа" начала..."
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«Слуга́ Наро́да» (укр. Слуга Народу; в 2016-2017[5] гг. - «Па́ртия реши́тельных переме́н») - украинская политическая партия, основанная Владимиром Зеленским и Евгением Юрдыгой. Официальная регистрация состоялась 13 апреля 2016 года, а переименование - 2 декабря 2017 года[6].