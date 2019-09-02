 Четверо чоловіків вчинили самогубство за минулу добу на Київщині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.
"За добу вкоротили собі віку одразу четверо чоловіків у різних районах Київської області", - йдеться в повідомленні.
У Броварському - це місцевий житель 1965 року народження, в Бородянському - громадянин 1975 року народження, у Вишгородському - 1984 року народження і в Києво-Святошинському - 1968 року народження.
"Майже всі чоловіки позбавили себе життя через побутові проблеми", - зазначають у поліції.
Правоохоронці додали, що за кожним фактом проводиться ретельне досудове розслідування і порушено кримінальні провадження.
мужчины ваще уникальный вид...
для него все ваши платья - одинаковые...
а отвертки - разные ))))
С лицом измученным и серым,
на белой смятой простыне,
как жертва бешеной холеры,
лежит коленками к стене.
Протяжно стонет, как при родах,
трясётся градусник в руках.
Вся скорбь еврейского народа
застыла в суженных зрачках.
По волевому подбородку
струится пенная слюна.
Он шепчет жалобно и робко:
"Как ты с детьми теперь одна??.."
В квартире стихли разговоры,
ночник горит едва-едва.
Темно...опущены все шторы..
У мужа тридцать семь и два.
Муха - источник заразы, -
Сказал мне один чувак.
Муха - источник заразы?
Не верь это не так!
Источник заразы - это ты.
Муха моя как пряник -
Толстая и блестит
Муха моя как пряник
Имеет опрятный вид
Не то, что ты -
Источник заразы.
Не убивайте мух!
Не убивайте...
Сколько тебя кормил я -
Ругань одна в ответ.
А скольких мух убил я?
Несчастных на свете нет.
А ты все жива?!
Источник заразы!
Вместо мухи прихлопнуть
Надо было тебя.
Прихлопнуть, прищелкнуть ногтем
Но пожалел я
Тебя, источник заразы.
А зря!
Источник заразы...
Пётр Мамонов
В печальном рейтинге Беларусь опережают только Литва (31,9 суицида на сто тысяч), Россия (31 суицид), Гайана (29,2) и Республика Корея (26,9).
Читать полностью: https://news.tut.by/society/596839.html
А вот Литва - загадка для меня.
Сліпа віра - це для людей, які не навчені думати. Або не можуть думати з природних причин. Проте людина думаюча не може "не думати", не шукати факти і підтвердження, бо вони є опорою для наступних відкриттів світу.
Роберт Сапольски - Биология религиозности