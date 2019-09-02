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Все про:Київська область (994) Нацполіція (8121) самогубство (285)

 Четверо чоловіків вчинили самогубство за минулу добу на Київщині, - Нацполіція

1 вересня у Київській області четверо чоловіків вчинили самогубство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

"За добу вкоротили собі віку одразу четверо чоловіків у різних районах Київської області", - йдеться в повідомленні.

У Броварському - це місцевий житель 1965 року народження, в Бородянському - громадянин 1975 року народження, у Вишгородському - 1984 року народження і в Києво-Святошинському - 1968 року народження.

"Майже всі чоловіки позбавили себе життя через побутові проблеми", - зазначають у поліції.

Правоохоронці додали, що за кожним фактом проводиться ретельне досудове розслідування і порушено кримінальні провадження.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145867
 
 
 Топ коментарі
 
Та ще ера зубожіння затягнулась на 4 місяцы.
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Бо немає грошей в сім'ях, всі наші болячки та розлучення, сварки через брак коштів. Виживаємо від зп до зп, від пенсії до пенсії.
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А ще народ бухає забагато.
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Та ще ера зубожіння затягнулась на 4 місяцы.
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Мужики - вымирающий вид, берегите нас. Четверо мужчин покончили с собой за прошедшие сутки на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9614
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« Берегите женщин, берегите женщин... Женщин берегитесь!» (с) 😝
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***
мужчины ваще уникальный вид...
для него все ваши платья - одинаковые...
а отвертки - разные ))))
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А мы это знаем, поэтому и украли у вас брюки. 😜
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***
С лицом измученным и серым,
на белой смятой простыне,
как жертва бешеной холеры,
лежит коленками к стене.

Протяжно стонет, как при родах,
трясётся градусник в руках.
Вся скорбь еврейского народа
застыла в суженных зрачках.

По волевому подбородку
струится пенная слюна.
Он шепчет жалобно и робко:
"Как ты с детьми теперь одна??.."

В квартире стихли разговоры,
ночник горит едва-едва.
Темно...опущены все шторы..
У мужа тридцать семь и два.
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Бо немає грошей в сім'ях, всі наші болячки та розлучення, сварки через брак коштів. Виживаємо від зп до зп, від пенсії до пенсії.
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Победу зелупков над Украиной празднуют не переставая .
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Це теж проблема, але корінь то йде з одного, скільки валиться родин через сварки на тлі відсутності нормального достатку? У чоловіків або за кордон працювать або армія як призивного віку, а це покинуті сім'ї, діти без отців, ви почитайте статтю "загиблі серпня" там люди професійно не військових напрямків, чи був би він серед того списку аби в його селі чи місті була робота з достойною зп? Рвалося серце співчуваючи тій дівчині на початку та кінці статті, а відключився разум коли дочитав до дат народження.
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Діло не в грошах, в багатих людей теж такі проблеми є.
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Так написано що не в грошах, а у їх відсутності. Можливо біди багатих це відповідь від бідних?
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Або "небойові втрати" зпретушувати. Всі "самовбивці" призивного віку.
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бытовые проблемы возникают там, где появляются бабы. Жаль ребят, гамно счеты с жизнью не сводит.
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Жінки теж частина людства. Не потрібно дуже серйозно сприймати їх забаганки і все буде нормально.
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100% Четверо чоловіків вчинили самогубство за минулу добу на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7070
Муха - источник заразы, -
Сказал мне один чувак.
Муха - источник заразы?
Не верь это не так!
Источник заразы - это ты.
Муха моя как пряник -
Толстая и блестит
Муха моя как пряник
Имеет опрятный вид
Не то, что ты -
Источник заразы.
Не убивайте мух!
Не убивайте...
Сколько тебя кормил я -
Ругань одна в ответ.
А скольких мух убил я?
Несчастных на свете нет.
А ты все жива?!
Источник заразы!
Вместо мухи прихлопнуть
Надо было тебя.
Прихлопнуть, прищелкнуть ногтем
Но пожалел я
Тебя, источник заразы.
А зря!
Источник заразы...

Пётр Мамонов
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Да........... не легко нині живеться людям на Україні.
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кацапи і поляки завжди кажуть "на" Четверо чоловіків вчинили самогубство за минулу добу на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4218
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А також чехи. А ще словаки, та інші. А ще в Галицько-Волинському літописі, писаному, як і усі літописи Русі, церковнослов'янською мовою, зустрічається тільки вживання «на Вкраинѣ» під 1280 р., «на Вкрайницѣ» під 1282 р. У Львівському літописі - одному з найраніших відомих історичній науці українських літописів - у 9 випадках згадування назви території України вживається тільки сполучення «на Україні» (6 разів під роками 1635, 1638, 1648).
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от, як доказ, кацап нульовка лайкнув тебе, недороблений поляче.....
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Только вот мы живем в 2019 и не в польше не в кацапии и не на чехословащине. Поэтому "В".
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Британские ученые доказали, что если магнит-озависимых лишить информации о времени магнитных бурь - самочувствие их сильно улучшается.
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В Беларуси на сто тысяч населения приходится 26,2 суицида в год. Это пятое место в мире.
В печальном рейтинге Беларусь опережают только Литва (31,9 суицида на сто тысяч), Россия (31 суицид), Гайана (29,2) и Республика Корея (26,9).
Читать полностью: https://news.tut.by/society/596839.html
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А в Гайане они просто едят друг друга.
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а на русне стреляются двумя контрольными выстрелами в висок и вешаются в тюрьмах и казармах, предварительно отбив себе печень и сломав ноги...

А вот Литва - загадка для меня.
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Ломка після рошенівських шоколадок. Сивочолий кінь урізав пайку .То лі ісчо будєт.
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дон кіготь, не ти раніше писав під ніком робін гад?
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Головне посони,щоб статистика розслідування вбивств,не постраждала! Аваков всіх врятує!
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"...мужчины лишили себя жизни из-за бытовых проблем" хм, слабаки и глупцы. Настоящие, страшные, вечные проблемы у них начнутся именно сейчас.
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Там не написано, де саме знаходиться пекло.
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Але ж воно є. Де б воно не було, самогубство це прямо дорога до пекла, без винятків.
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Звідки ти знаєш, де воно є, якщо ніхто його не бачив.
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Ні. Просто я освічена людина. Ти чула про квантову заплутаність? А про p-n перехід? Може, щось про горизонт подій? Або про зв'язок шумоподібним сигналом? А про точку сингулярності? Звичайно, ні, не чула, не цікавилась, бо це незрозуміло, а розбиратись складно. А "рай" і "пекло" - це просто, примітивно просто. Просто вір в що-небудь - і думати не треба. Думати навіть шкідливо, бо можна додуматись до чогось непридуманого...
Сліпа віра - це для людей, які не навчені думати. Або не можуть думати з природних причин. Проте людина думаюча не може "не думати", не шукати факти і підтвердження, бо вони є опорою для наступних відкриттів світу.
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Это демагогия. По Вашей логике весь православный Мир это люди которые не научились думать?!? Смело, однако, что-то подобное можно услышать от психов-нигилистов, фанатиков-атеистов,к которым Вы, конечно же себя не относите.)))
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Нинішня церква це бізнес без сплати податків. Кацапи он наступальну зброю освячують во імя хрєста.....
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https://www.youtube.com/watch?v=7l1NhZ4EbEE
Роберт Сапольски - Биология религиозности
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Света, очнись. Какая библия?! что ты несешь?! Какое пекло?! Что с твоей головой!? ПГМ головного мозга.
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А в Буддизме нет ада. Там реинкарнация. Четверо чоловіків вчинили самогубство за минулу добу на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1793
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ортодоксальная, некритичная вера - хуже заблуждения...
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https://interesnoznat.com/pozitiv/fotopodborka-kotoraya-podtverzhdaet-chto-muzhchiny-eto-bolshie-deti.html?fbclid=IwAR3wKD-a2CnU4DckvcN4uIvgKAFSfnOJnYNYxx1_5oweV0u_MDv2eCrdh6s
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