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Все про:Міноборони (2754) освіта (619) Загороднюк (11)

 Військова освіта має бути найкращою освітою у країні, - Загороднюк

Збройні сили України мають велику кількість офіцерського складу, що дозволить втілити нові концепції в системі військової освіти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це сьогодні, 2 вересня, заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, звертаючись до слухачів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського з нагоди Дня знань та початку нового навчального року.

"Я знаю, що багато вже зроблено. У нас є досвід. Це досвід і країн Східної Європи, як приклад, Балтії, яка буде нам допомагати в проведенні реформ, яка мала такі самі проблеми і зараз їхня освіта на досить високому рівні. Ми будемо цей досвід переймати. Наше завдання - щоб офіцери чітко знали всі концепції, поняття, якими зараз оперують країни НАТО. Вони мають їх знати, вільно ними оперувати і розуміти, навіщо це потрібно. Вони мають розуміти, що таке цивільний контроль і навіщо він потрібен, навіщо потрібен розділ між формуванням і застосуванням ЗС, яким чином розподіляються повноваження, як здійснюється комунікація, навіщо перехід на G-структуру - тобто всі ці речі мають бути разом з освітою", - зазначив глава оборонного відомства.

Військова освіта має бути найкращою освітою у країні, - Загороднюк 01

Загароднюк також зауважив, що Збройні сили України мають велику кількість офіцерського складу, що дасть змогу втілити нові концепції в системі військової освіти.

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Військова освіта має бути найкращою освітою у країні, - Загороднюк 02

"Ми перебуваємо у дуже конкурентному середовищі і маємо побудувати таку систему освіти, яка буде найкращою в країні. Якщо ми будемо перші і переконаємо, що ми можемо дати освіту за західними стандартами, якщо ми зможемо комунікувати з населенням - ми зможемо забирати найкращих людей. І в той час, коли вони навчатимуться, наше завдання буде переконати їх залишатися у ЗС і далі вже служити та будувати військову кар’єру. Коли ми це зробимо - ми наберемо найкращих і наші Збройні сили будуть тільки сильнішими від цього і, звичайно ж, найкраща освіта дасть нам можливість будувати ті спроможності, про які ми говорили", - зазначив міністр оборони.

Військова освіта має бути найкращою освітою у країні, - Загороднюк 02
Фото: пресслужба Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145865
 
   
 Топ коментарі
 
Я так бачу ви - жертва цього інциденту? Військова освіта має бути найкращою освітою у країні, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5134
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Розкажи це залебєні, бігуну від призову.
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Крот, пам'ятаєш я тебе запитував чому ти не в ВСУ, а чекаєш що інші за тебе звільнять твою квартиру в Горлівці?- Ти сказав що не бажаєш воювати під керівництвом Порошенка.
Так, тепер Презедент Зеленський, за котрого ти агітував і голосував.

Ну що, у військомат?
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Розкажи це залебєні, бігуну від призову.
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Порося знищів освіту і не тільки військову.
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Я так бачу ви - жертва цього інциденту? Військова освіта має бути найкращою освітою у країні, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5134
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Я от дивлюсь на тебе,і читають тебе багато,і ти читаєш багатьох,а ось я тебе навіть не пам"ятаю,ти амеба,безлика істота,яку навіть ніхто не помічає))
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Не треба мене ображати - називайте мене просто порохобот., на ЦН так прийнято. Військова освіта має бути найкращою освітою у країні, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2165
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Це нижча стадія порохоботства, коли людина здатна відрізняти холодильник від телевізова. Військова освіта має бути найкращою освітою у країні, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8592Вам ще до цього рости.
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він хотів стати офіцером ЗСУ, але мамка не пустила
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Спасібі тібі нащадок сіфілітичних укріїнців, за таку вєліку оцінівку маєї работи!
Бо Пеця ж знищив його здобутки, чи не так?
Військова освіта має бути найкращою освітою у країні, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 714
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Крот, пам'ятаєш я тебе запитував чому ти не в ВСУ, а чекаєш що інші за тебе звільнять твою квартиру в Горлівці?- Ти сказав що не бажаєш воювати під керівництвом Порошенка.
Так, тепер Презедент Зеленський, за котрого ти агітував і голосував.

Ну що, у військомат?
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Лохакоц,я стою на військовому обліку у місті Краматорськ,і не ховаюсь,якщо я буду потрібен на фронті,то я піду.А коли ви зробите батальон шакаладної служби,бо щось жоден з вас не встав під прапора Рошен,за п"ять рпоків.Доречі,я вважаю,що окупований кацапами Донбас Україні зараз непотрібен,Порося прогавив час.
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А мою родину хто кормити буде?Іван Федорович Крузенштерн?Може подаруєш свою хату моєї родині,а я піду добровольцем,знаючи що мої рідні забеспечені житлом.
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Зеленський, як хто? Він їм потім квартиру купить. Ну ти ж бачив?
Головне щоби Пецін канал там був
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штука баксов сейчас на передке..бонус-это с питанием за счет Украины и проживанием в блиндаже. когда ждать тебя
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крот, иди уже...в 54 бригаду..бригада вышла на ротацию и практически заново формируеться..помощником гранатометчика пойдешь я просто не знаю кем ты служил срочку-может и командиром отделения пойдешь..Горловку видем в бинокли
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Токо что бы эти военные в случае чего сами ишли в военкомат и ишли засчищать страну. А не как сыкуны в 2014: менты, вояки и сбушники. Всю службу за годы независимости сидели жрали вотку и нифига не делали. А как война, то голову в песок!!!
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и мобилизировали либо добровольцев либо простых роботяг. Честь мундира украинского офицера до 2014 года ничего не стоит, даже трьох копеек!!!!
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твої мізки не вартують 3 копійок, це факт.
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До 2014 года офицеров сокращали, делали бомжами и забывали... А в 2014 оставшиеся офицеры учили мобилизированых простых роботяг, которые в руках автомата не держали, и шли с ними в бой... Да и контингент был не самый лучший (пьянство, самоволки...) Ментов, СБУ, которых было в 3 раза больше чем ВСУ вообще самоустранились... Так что офицерам ВСУ, которые в 2014 учили мобилизованых и шли с ними в бой, памятник надо ставить...
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Ну понятно, что я вот не прав сейчас, что геть на всех ярлыки повесил. Согласен % там и нормальных людей был. Но подавляющее большенсво, увы. И вам меня не переубедить. Говорю, то что видел и знаю...
Сливаюсь с диалога)
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Захист держави це спільна справа. Ніде у світі армія не розрахована на повномаштабну війну. Це лише кістяк для "мобілізованих", "резервістів" і т.п.
На рахунок того що вони робили... Бог усе бачить, саме тому, таких як ти погнали на фронт. Саме за твоє відношення до армії до 2014 року.
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оно и так лучшее, так как хоть сидят на лекциях, в отличии от гражданских)
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так, це свого роду примусова освіта. Але вона краща в нашій недолугій державі. Де студенти носять гроші за оцінку, а не за знання, бо диплом нічого не вартий, так шмат пластику. Там де освіта дороговартісна і = забезпечення життя, там примус програє.
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оооо...вы много не знаете про военну освиту)), в стране где все берут - берут и в погонах, форма дачи может конечно отличаться от гражданки)
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Коли я закінчував Військове Училище, це ще була освіта...
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а нас МЛФ с ИМРКД пичкали), поэтому я не особо рвался и решил, что раб.команда и бегунок - наше фсье!)))
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Когда эти слушатели (см. фото) дослушают курс, подойдет время выхода на пенсию. Все старые, лысые и толстые. Вот и все концепции НАТО, которые надо знать этим студентам.
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А кого на оперативно- тактический и оперативно - стратегический уровень направлять обучатся? Лейтенантов с тактическим уровнем образования без опыта службы в оперативно- тактических - оперативно-стратегических звеньях?
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Лейтенантов пока не надо, а вот капитаны в самый раз. У них запас времени есть. В отличии от этих, которые на фото.
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Так и есть только на очную форму, на заочку как раз идут те кто на соответствующих должностях, но пока капитан два года отучиться на оперативно - тактическом, затем лет пять службы - затем Год оперативно - стратегического, и ему уже почти сорок и он лысый и такой как на фото. Да и резерв нужен, ведь командиру нужны замы не ниже уровнем образования, а ещё есть нюанс - многие не хотят продолжать образование, туда загоняют как в книге Суворова.
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а може военное образование должно быть военным?и таки шоб оно было у мо и верховного главкома.и у начальника сбу
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Як у Королевської родини Великобританії?
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Та ні... в якості пілота бойового вертольота Apache може бути любий дурень, головне щоби із Слуги народу...
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тепер Ваш із освітою нарулить..
Луцик - гандон. Я його завжди ненавидів.
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Так,ви і сАбакова ненавиділи,і Гросю))Ниці потвори))
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так і Собакова, але менше. Гросю? я його не поважав, бо він прийшов на здобутки Яценюка, а того, бидлота із лайном змішала за реальні справи!
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Значить гандона міг призначити тільки професійний гандон, такий як кум гандона? Все вірно?
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Я не знаю чи вони із Зеленським куми... може однокласники, як Баканов?
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Мова була про Луценко та йогой кума. Як одноклассники модная привести приклад однопартійців - Луценко і Мороз, Порошенко і Янукович, або ділків з одного регіону, як Гройсман та Порошенко.
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Так зелени шмаркли вообще все из одного места Каломойского.
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Зебіли що, вже збираються коронувати Зєлю?
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Як побачу таких,то спитаю.А ось Пєтья вже може бути коронований тільки у в"язниці))
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Думка шахтьора Ахмєтова для мене дуже важлива.
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Я працюю на Госшахті,ДП Торецьквугілля,шахта Торецька.Можеш погуглити,амеба.
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Треба розкоронувати Потроха з початку з його корефаном Аліком Наріком.
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так переизбрали же уже...почему ничего не меняется?
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И пусть только военные становятся депутатами, министрами и главами ведомств, выборы пусть производиться на офицерских собраниях разного уровня или коллегиях))))) А Украину назовем Хунтия или Военная Малороссия (такой шаблон в РФ применяется) и никогда не смотреть на Цивилизацию Западной Европы и США?))))))
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кацапа,ты читать не умеешь?я же ясно написал Військова освіта має бути найкращою освітою у країні, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4202.к чему тут твои фантазии?
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Обратите на очень низкий средний бал по математике в целом в военных вузах!!!
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Среди какой военной специальности: психолог, оперативник, юрист, педагог, аналітик, хирург, терапевт, .... И тысячи других. Есть сравнительный анализ с гражданскими аналогичными? Учтены бывшие военные среди гражданских?
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Обратите внимание на очень низкий средний бал по математике в целом в военных вузах!!!
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Яке відношення міністр освіти має до цієї теми? Чи його будемо ліпити в будь-якій темі? Військова, медична освіти - регулюються Міносвіти лише в адмін порядку без втручання зміст освіти - це той приклад, коли замовник диктує умови а не хтось в Києві.
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а це до того,що теперішній міністр оборони,буровик,поставлений Коломойським,такий же бевзь у питаннях оборони (що неприйнятно для країни в стані війни),як і новопризначений міністр освіти.
І що значить " замовник диктує умови" ? Це коли студенти мед.вузів відмовляються проходити тестування міжнародного зразка ? Чи коли в україномовних селах викладають російську мову ?
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А кто преподаватели? Там 50% преподов - те люди, которые со спермы в институте служат, потому что у них папа полковник или генерал в ГШ, и сыночку или, не дай Б-г, дочку, ну никак в войска отправлять нельзя. Я после института в войска пришел, мне хотелось тех преподов лицами по плацу настоящей воинской части потаскать, чтобы поняли чему нужно учить. Одну хрень ненужную и строевые приёмы изучали, а на деле из всего этого только спецуха пригодилась, и то наполовну. Потом, когда война началась, нам в сектор начали присылать офицеров из института "для надання допомоги", не деле они в 90% случаев сидели в штабе месяц, а потом уезжали оформлять домой удостоверение УБД, "допомогли", оказали посильную помощь. Кумовство и лень - вот что нужно искоренить в первую очередь, перед тем как думать сделать лучшим то, что формировалось десятилетиями, опираясь на этих двух китов
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Может и так, но полные бездари максимум на административных должностях, нас курсов, начлаб, командиры комендантский подразделений и т.п. А те, что преподают, то как минимум кандидаты или доктора наук, и их там меньший процент, чем тех кто служили, если так можно выразиться в полях, на земле и т.п. (смотря какая военная специальность). А военный туризм - это способ Порошенко одарить своих приближенных, как своего сынка, это чисто изобретение Порошенковских лизоблюдов.
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НЕ канцепыции надо продвигать, а отличившихся в боях на обучение в командиры продвигать!
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а где эти выпускники...у нас в бригаде кого только нет-учителя, шахтеры,бывшие менты. А где выпускники куевой горы военных училищ. я знаю где-они расползаються по тыловым частям-на передок не идут. и ссаться они не от вероятности умереть-ссаться они от общения с личным составом(а личный состав весьма своеобразен). я просто это знаю
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