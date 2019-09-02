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 Політика України
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Все про:ВР (5533) комітет (204) недоторканність (433)

 Правовий комітет рекомендує Раді зняти недоторканність із нардепів

Комітет з питань правової політики рекомендував парламенту остаточно внести зміни до Конституції в частині обмеження депутатської недоторканності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "112.ua".

За проголосували 17 членів комітету, проти 2, утримався 1, при цьому не голосували 2 нардепи.

Законопроєкт передбачає внесення змін до ст. 80 Конституції України. Зокрема, вилучається назва статті - "Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність" - та норма, згідно з якою "народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані".

Інша норма статті продовжить діяти: народні депутати не будуть юридично відповідати за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Зміни мають набути чинності з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, вночі 30 серпня депутати Верховної Ради проголосували за проєкт постанови 1095 про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145862
 
   
 Топ коментарі
 
Упираются рогами. копытами. хвостами, клыками.................А лет 20 как шли на выборы все клятвенно обещалию Как садились в кресла...всё, память отшибало, жизнь удалась!
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От і чудово............ Правовой комитет рекомендует Раде снять неприкосновенность с нардепов - Цензор.НЕТ 6133
В порохососів буде істерика.
Та і у юлькиних - також.
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Фракція Порошенко? А такая есть? где её найти в зале ? Правовий комітет рекомендує Раді зняти недоторканність із нардепів - Цензор.НЕТ 9080
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Та снемите уже и посадите Пороха со Свинарчуками. Задолбали, одни разговоры. Зато зелибобы будут спокойны Правовой комитет рекомендует Раде снять неприкосновенность с нардепов - Цензор.НЕТ 5987
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Хахаха... раньше ты "крякнешь" чем Порошенка посадят, а Свинарчуков вообще оказывается надо наградить!
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Если до декабря не снимут неприкосновенность, то єто все, єто конец. Порошенко готовит путч на декабрь... А неприкосаемость єто его гарантия безопасности для проведения успешного гос. переворота!! По єтому и оставили Авакова. Ато Порошенко нападет!!!
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Наградить и реабилитировать. И что бы лично Бигус принес свои извинения, за то что напраслину на уважаемых людей навел!!!
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награда за гратами!
свинарчуки и Лолиты - одно и то же по сути.
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В который раз вопрос дебилу, ой зебилу - какой закон нарушил порошенко? Именно закок, фразы типа - непотриотично законными методами оптимизировать налоги (что деляют обсолютно все) не предлагать.
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не переживай - будет исполнено!))))))))
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От і чудово............ Правовой комитет рекомендует Раде снять неприкосновенность с нардепов - Цензор.НЕТ 6133
В порохососів буде істерика.
Та і у юлькиних - також.
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Ну вы, два оба, всю жизнь дальше кухни и монитора жопой не ходили, а любой, кто на Майданах 2004 и 2013 прекрасно знает, что без ДН никаких успехов эти мероприятия не имели бы. Кстати и "на граните", и "мовный", так же и "за Юлю", и в Днепре и Харькове, Запорожье и Крымские 2007-2008
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І - що? Можна подумати що в результаті цих успіхів було щось корисне зроблено для простих людей.
В 2004 році це був успіх юща, а в 2014 - його кумця, бариги.
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Простолюдины, это аморфная биомасса, балласт общества, который никто и никогда не будет брать во внимание. Точно как и она- никогда не участвует в жизни страны, хата с краю. Ее удел, жрать борщ, пить пиво, курить, смотреть сериалы, и мять свою кикимору. Малообразованность, малообеспеченность, ненависть к успешным.
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І хто тут у нас "успешные"? Свинарчуки чи ляшкі з баригами?
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О.Гладковский (Свинарчук) что ты о нам слышал в 2012....2010...2005...2000 ??? Отож! Телевизор нашептал. А он 20 лет мультимиллионер. Может для тебя успешный тот у кого постоянное место на свалке, тогда конечно. Создай бизнес, возьми кредит, рабочием места, хорошую зарплату, а себе 0,00 (ноль) и на велосипеде, не барыга, покажи пример.
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Я сам пройшов через два Майдани і бачу що, їх результати далекі від очікуваних. Може тому що, повелися на обіцянки депутатів з ДН?
Ще в грудні 2013, я що, якщо в результаті всіх дій не з'являться нормальні політичні партії то, Майдан зіллють "каналізатори", які витанцьовують на сцені. Якщо ви не в курсі то, "каналізаторами" називають тих, хто переводить небезпечний для влади народний рух в безпечний напрямок, заставляє активні маси займатись нікому не потрібною діяльністю, вимотує психічно і фізично. Аби люди втомилися від бігання по кругу, їм набридло і вони самі розійшлися. Так би і сталося з крайнім Майданом аби не дурість Євнуховича з оточенням, чи зовнішня диверсія, чи обидва чинники разом взяті.
Як правило Майдани так, як вони проходять в Україні не змінюють основного, заради чого вони збиралися і гасять на довго революційний запал в народі.
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Все зависит от того, что ты ждал от Майдана. Лично я, мои друзья, окружение, обеспеченные умные люди, ждали главное-свобод, как политических, так экономических. С 2014 они беспрецедентны, зашкаливают, и как видим-фатальны. Тот кто ждал колбасу и манну небесную, был зрителем, проходил мимо, я с такими не встречался. Поддержать оппозицию на выборах, это не значит "участвовал".
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Ну, і які ж політичні та економічні свободи з очікуваних ви отримали? Безвіз це, чисто добра воля європейських партнерів та впливу на них США з Канадою. Що ще, з політичних свобод ви отримали? Половину "законів 16 січня" спокійно прийняла коаліція БПП та НФ за підтримки ригів в іншій формі.
Які там економічні свободи, якщо ви не забудовник? Забудовники отримали повну лафу. Може рейдерство зникло?
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Ты видать лет 30 на пенсии, без работы, ни разу в жизни не выезжавший за границу, и даже за пределы своего региона. Про Майданы брякнул, а добавить нечего. Сравнить легкость ведения бизнеса 2000, 2005, 2012 и сегодня, как сравнивать твой сортир на улице, с комфортным WC. У меня завтра в таможне 2 фуры. Все, начиная от контракта, до товара на склад, делается вообще не выходя из офиса, вообще ни шага! 10 лет назад растаможка- до 2 недель, круглосуточного головняка.
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Ото наче в калюжу перднув. Ну, де ви бачили в Україні пенсіонера, яки 30 років може прожити на одну пенсію? Тільки щось офіційна статистика не підтверджує ваших тезисів. Нє, особливо у вас може і є останнім часом якесь покращення. В Україні завжди є групи бізнесменів, які часом мають покращення. До зміни влади. От Бєні було гарно, а потім стало погано, а потім ще гірше, а тут знову масть пішла.
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ЗІ: Всі досягнення Майданів відбулися виключно завдяки міжнародному тиску. Надхненні завзяттям українського народу, західні союзник примушували українську владу виконувати хоч якісь дії.
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Дядя, ты кружишь кружева, скачешь с одного через другое, как конь, или кобыла.... Что ты ждал от Майдана, от Революции? Дайте пенсию как в Германии, а работать будем как в Украине-т.е.никак. Дайте мне творог по 10 грн кг, а молоко купите у селянина по 30 за литр. Заплатите мне за штукатурку 600грн кв м, а 3х к квартира должна стОить не больше 5 тыс $. Называется СССР.
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То ви у нас мабуть з застройщиків? Тоді зрозуміло.
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Если тебе так хочется, все зрозуумило и стало на свои места, пусть так и будет! Ты завязывай с телевизором, больше реалий, посади хотя бы помидоры и поливай. Зачем тебе весь этот бред, в котором ты выглядишь глупо, только убиваешьл время.
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Пам'ятаю одного, він капусту рекомендував садити.
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Ну и хорошо. Напомнить что за него ты и голосовал. А теперь портишь воздух про "майданы".
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Цей "застройщик" шпарить на форумі в режимі 24/7.
Тим і живе.
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у вас буде істерика, якщо дізнаєтесь що автором закону є порошенко але ж звідки вам то знати? чай трускавець для слуг народу то як інститут благородних дівиць
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А я це знав. І - що?
Не має значення хто автор. Головне - зміст.
Барига п'ять років обіцяв (як і його попередники), але далі обіцянок діло не пішло.
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повірте нинішня влада по жадібності та брехні переплюне попередників! ставлю 3гривні! якраз ті, що невідоме сцикло ставило на те, що ЄС не голосуватиме за цей законопроет
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Можливо.......
Головне щоб посадили баригу з основними підбарижниками. А до цього все йде.
Та припинили безглузду кроваву бійню на Донбасі і хоч кось корисного зробили для простих людей.
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Бійня на Донбасі має іншу причину і вона на десятиліття, якщо не довше.
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ага.посадять Правовий комітет рекомендує Раді зняти недоторканність із нардепів - Цензор.НЕТ 2726 на жирні місця в уряді Правовий комітет рекомендує Раді зняти недоторканність із нардепів - Цензор.НЕТ 2726 а свинарчуків диви ще нагородять Правовий комітет рекомендує Раді зняти недоторканність із нардепів - Цензор.НЕТ 4953 хоча при владі сцикли, що бояться армії і народу. а війну на донбасі можна зупинити, але онлі на умовах пуйла, тобто капітуляція. якщо вова на це піде-то вважайте до герцлії може не добігти
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Прям! ЕС буквально мордой тыкало пэпку в смысле отсутствия борьбы с коррупцией.
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Вообщето этот закон внес порошенко. Но у зебилов память акваримной рыбки...
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За це аплодую Зеленському, за якого не голосував. Якби ще відмовився від свого мишебратства...
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Таких законів приймали штук 5 за всю історію України, і шо з ними траплялось ? Не пам'ятаєш ? Отож !
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Упираются рогами. копытами. хвостами, клыками.................А лет 20 как шли на выборы все клятвенно обещалию Как садились в кресла...всё, память отшибало, жизнь удалась!
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До 1 січня 2020 року свинарчуки стануть громадянами Ізраїля.
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кумир - предмет обожания и поклонения. Народ же надеется на Зе в смысле слома системы и продвижения Украины. Но не идеализирует его. Для этого есть Бог! Не злословьте и не пустословьте.
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Мы об израильском гражданстве. По этому вопросу все ок? Тот, на кого "надеется народ", каким образом дал ему понять, что надежды биомассы могут оправдаться? Через ТВ дебильными шутками для низших слоев, отбросов общества. Он и есть их "кумир".
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Так коломойский (хозяин зеленского) сказал, что свинарчуков надо наградить. Так что легенда поменялась, зебилы, отстаете.
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Я опасаюсь, что через полгода-год Путин будет завидовать нашей "демократии". Правовий комітет рекомендує Раді зняти недоторканність із нардепів - Цензор.НЕТ 7828.
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Наша украинская почти тридцатилетняя история напоминает мне какой-то детективный бесконечно-серийный фильм. Около сорока миллионов граждан отвесив челюсти каждый вечер самозабвенно следят за перепетиями главных и второстепенных героев и все ждут, ждут и ждут, когда же какой-нибудь наш Катани или Пуаро выведет на свет главного преступника и вора и тот понесет свое заслуженное наказание. Но сериалы идут один за другим и конца этому скорее всего никто из нас никогда не увидит. Ставлю сто долларов против одного, что ни задержание Грымчака, ни тем более атака Портнова на Порошенко ничем не закончится. Это лишь постановка и написанный для нас с вами сюжет неизвестного нам умного и талантливого режиссера. Правовий комітет рекомендує Раді зняти недоторканність із нардепів - Цензор.НЕТ 9942
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і так і ні, все набагато складніше. Це, скоріше нагадує "Гру престолів" ніж контрольований серіал.
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За авторами сценария далеко ходить не надо. Это те же самые люди которые написали выступление Коломойского, которое тут транслировалось трое суток подряд. Правда, и у них бывают проколы: Беня никогда не разговаривал сложносочинёнными предложениями. Это слишком сложно даже для его мозга. А тут вдруг несколько интервью - и везде мысли академика экономики, политологии и социологии, в одном флаконе. Разве это Беня ?
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угадайте с одного раза, кто против? правильно - панамские "патриоты"(ПЕСдауны) и люди кума *****!!!!
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вад - БРЕХНЯ зебіл ! ! Фракція Порошенко голосувала за закон у першому читанні !
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Фракція Порошенко? А такая есть? где её найти в зале ? Правовий комітет рекомендує Раді зняти недоторканність із нардепів - Цензор.НЕТ 9080
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порохнявый! смотри СЕГОДНЯШНЕЕ заседание Комитета по вопросам правовой политике, кто как и за что голосовал! вам в морду нужно тыкать исключительно ваше же говно...иначе никак!
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Зебобики брешут как дышат...и дышат они часто...
Что смотреть болезный?? В составе комитета только ОДИН депутат из партии ЕС....
а против 2, воздержался 1, при этом не голосовали 2 нардепа.
Вот тебе ссылка...смотри и млей...http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity_list?pidid=3017
Слуг урода 15...
Зажиддя 2...
ЕС 1..
Батькивщина 2
Голос 1...
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"Что смотреть"________трансляцию онлайн комитета!
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И что там вдруг откуда не возьмись в комитете появится больше депутатов от партии ЕС чем ОДИН..?? Правовий комітет рекомендує Раді зняти недоторканність із нардепів - Цензор.НЕТ 7134
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И я бы лучше посмотрел на сайте комитета... но чуваки которые собрались строить страну в смартфоне.....пока даже не в состоянии обновить страницу сайта.... Правовий комітет рекомендує Раді зняти недоторканність із нардепів - Цензор.НЕТ 2419
Страна в смартфоне похоже будет сделана так же...

http://kompravpol.rada.gov.ua/
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Дебил, ой зебил, как голосовали 29 августа? Кто внес этот закон? А что было сегодня на комитете? Голосовали за процеждуру и против ее нарушения. Просто зебилы очень хотят этот закон принять так, чтобы в случае чего егео можно было бы отменить в суде. Для люмпена это конечно не видно, для люмпена будут виновата суды.
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подобную муйню, в разных вариантах я слышу уже больше двадцати лет!
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пэдрот - отец лицемерия! Внёс формально и не проголосовал. И даже не планировал. Им лишь бы хаос посеять. Как вы здесь. Стратегия такая. Интригант.
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Разом зі зняттям недоторканності потрібно було б ще й підвищити відповідальність силових органів в разі не обгрунтованих дій проти громадян, а особливо проти депутатів. Бо, тим, хто не пам'ятає за ради чого вводилася недоторканність можна нагадати що, поліція чи СБУ зможе затримати депутата просто заради того, аби той не попав на важливе голосування. Потім вибачитися і відпустити, а закон вже буде чи не буде проголосовано. Це, один з прикладів.
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Зебілкіни тут вже радіють ! А дарма / Бо в країнах , де така НЕРЕФОРМОВАНА та залежна судова система знімати недоторканість НЕМОЖНА / Про це писалось і в висновку Венеціанскої комісії ! Переш за все введення такого закону дозволить зе тримати СВОЇХ депутатів - зброд на повідку і в кулаці - за якесь непогодження з лінією " партії " - він буде лякати судовим переслідуванням ! І недоторканість депутатів в різних ступенях є майже у всіх країнах ! І не радійте зебіли - Порошенко не посадять - Европа не дасть !
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Давайте подождем...что будет написано....а то окажется что щенячья радость зебобиков преждевременна...и будет как с законом от зебобика про импичмент...
Он вроде есть(вернее подавался и подался еще раз)...а обьявить импичмент по нему не возможно....
Но для зебобиков название закона ...это уже повод ссаца кипятком от счастья...
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от тільки існує процедура.і за її порушення можна закон відминити. але при владі нині найкращі юристи бєні та портнова-тому срати на все. і доречі свідків свинарчуків- прийнятий законопроект за авторством парошенка єсі шо Правовий комітет рекомендує Раді зняти недоторканність із нардепів - Цензор.НЕТ 9795
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Честное слово, когда депутатов, голосовавших за этот закон, потащат "на подвал" - им останется жаловаться только на самих себя. Если люди решили совершить самоубийство - кто им может помешать ? Только милость Господня.
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Он ничего не боится. Он жалеет придурков из СН. Потому что в случае заварушки, закон будет применён против них, а не против Пороха. Он слишком большая величина для этого.
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"Он слишком большая величина для этого"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Це зміни до Конституції і треба 300. А 300 не буде.
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Але за поданням Рябошапки 226 буде легко. На Пєцю, наприклад
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"Платформа" підтримає і буде.
Для того щоб посадити баригу, думаю - вони знайдуть спільну мову.
Цікаво де арештовуватимуть цього маріонетку-алкаша - у приміщенні ВР чи ні? Правовий комітет рекомендує Раді зняти недоторканність із нардепів - Цензор.НЕТ 3228
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БРАВІССІМО ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ! чоловік сказав. чоловік виконав! всі інші президенти тільки обіцяли на вибори і грали цією темою! ЗЕЛЕНСЬКИЙ СУПЕР! все виконує швидко.негає часу. молодець . як заявив що треба рухатися ТУРБО - швидко . бо часу немає у людей на розкачку *************! богатіям на час начхати. вони давно живуть і жирують в європі, їх не турбує час і зміни. у них все в ажурі. жирують тварини.всього в досталь. євробляхерам дав відстрочку. всіх бариг звільнив. газ і електроенергію здешевіли і ось ще готують як ще здешевіти народу. валюта впала. ціни теж замітно трохи,зелений тариф розблокував. з нового року зменьшать кредитну ставку людям. бізнесу робить багато чого. звільнив школярів від уніформи обов"язкової. наводе порядок в бурштиновою і таможенної мафії. все буде добре! ...а все тільки розпоченається!
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Это вообще жесть. Вообще то это закон внесенный порошенко. Куча процедур по нему было пройдена именно при прошлом парламенте. Но для подобных тебе шариковых конечно же еэтого не видно. Вообще как только в риторике появляеться слово богатии - можно кнстатировать, что перед тобой быдло, полиграф полиграфович. Который ноет и далуеться на жизнь но сам ни на что не способен.
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Парубій зараз у фракції ПЄС. Це за що йому така нагорода? Що не виносив цей законопроект на голосування?
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гыгыгы внесённый...да недонесённый....)) вносили вносили да не выдоносили ... одно дело вносить. и думать 28 лет. другое дело исполнять сразу же !духу нехватило у парламента снять её, потому что сцали все понимая что большенстсво в раде депутатов алихархи и бизнесмены. не рада была а клуб бизнесменов в которой была так сказать сходка партнёров по бизнесу и деребану страны бюджета. шатались по залу. кто где. кто чем занимался .ходят **** по залу...бродят...в дёсна целуются. обнимаются. шепчатся в обнимку. жрут. порно смотрят и чем угодно только никто не сдушал выступающих с трибуны. занимался каждый своим делом в раде..я всё вижу раду смотрю...интересуюсь политикой и жизнью в стране всю историю страны! родом и ссср я и всё помню и всё знаю..так что не тебе мне рассказывать что и как было и когда...((
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Боже правий, сн, парламент, президент благаю вам терміново заборонити полювання, у нас дивним чином підпали очерету та трави збігаються з датами полювання, зараз горять болота Полтавщини. Вбивці з гладкостволом я закликаю всю природу щодо боротьби з вами. Вас буде покарано у тому чи іншому способі. Нелюди. Хай вам грець!
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Не неси дурниць.
Справжні мисливці ніколи не палитимуть очерет чи траву.
Адже вони зацікавлені щоб там розводились качки та інша дичина.
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Тільки між термінами очерет чомусь не горить, збіг?
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"справжні" мисливці на лося голими руками піде? Чи кабана? Зловить качку слабо? То яке ж це мисливство? Це навмисне вбивство за для розваги! Тут питання в тому, що "мисливці" вбивці вибили все, все що рухається, писав раніше розмову "мисливця" каже - да вот купіл дінамік і звук подзьіва селезня.....не нанаїдаєтесь?
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Мисливство як ганебне явище повинно зникнути. Єдиний контролюючий, прозорий, підконтрольний грамаді орган! В склад якого входять психічно здорові законом захищені на законних правах працівники, штат працівників обирає не начальник органу (менеджер) а громада, бо людям на місцях видніше чи "нормальний" цей мисливець чи ні! Відстріл контролюється декількома природознавчими установами, організаціями, науковцями тощо. Жорсткий контроль по недопущенню відстрілу під час міграції видів тварин, щоб не було так, що вид мігрує а зрадофіли оруть, що збільшилась критично популяція! Все це потрібно робити негайно! Бо ми маємо факт неконтрольованого знищення птиці та тварин, лісу та всих земних ресурсів. Нагадаю мавподібнимо виду, що ми на планеті земля не є богами а маємо червону кров, м'ясо, купку кісток і поглумився творець дав різні мови, як і все живе на цій планеті.
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Сміється той, хто сміється останній, смійся далі
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