 Правовий комітет рекомендує Раді зняти недоторканність із нардепів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "112.ua".
За проголосували 17 членів комітету, проти 2, утримався 1, при цьому не голосували 2 нардепи.
Законопроєкт передбачає внесення змін до ст. 80 Конституції України. Зокрема, вилучається назва статті - "Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність" - та норма, згідно з якою "народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані".
Інша норма статті продовжить діяти: народні депутати не будуть юридично відповідати за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
Зміни мають набути чинності з 1 січня 2020 року.
Нагадаємо, вночі 30 серпня депутати Верховної Ради проголосували за проєкт постанови 1095 про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності.
свинарчуки и Лолиты - одно и то же по сути.
В порохососів буде істерика.
Та і у юлькиних - також.
В 2004 році це був успіх юща, а в 2014 - його кумця, бариги.
Ще в грудні 2013, я що, якщо в результаті всіх дій не з'являться нормальні політичні партії то, Майдан зіллють "каналізатори", які витанцьовують на сцені. Якщо ви не в курсі то, "каналізаторами" називають тих, хто переводить небезпечний для влади народний рух в безпечний напрямок, заставляє активні маси займатись нікому не потрібною діяльністю, вимотує психічно і фізично. Аби люди втомилися від бігання по кругу, їм набридло і вони самі розійшлися. Так би і сталося з крайнім Майданом аби не дурість Євнуховича з оточенням, чи зовнішня диверсія, чи обидва чинники разом взяті.
Як правило Майдани так, як вони проходять в Україні не змінюють основного, заради чого вони збиралися і гасять на довго революційний запал в народі.
Які там економічні свободи, якщо ви не забудовник? Забудовники отримали повну лафу. Може рейдерство зникло?
Тим і живе.
Не має значення хто автор. Головне - зміст.
Барига п'ять років обіцяв (як і його попередники), але далі обіцянок діло не пішло.
Головне щоб посадили баригу з основними підбарижниками. А до цього все йде.
Та припинили безглузду кроваву бійню на Донбасі і хоч кось корисного зробили для простих людей.
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Что смотреть болезный?? В составе комитета только ОДИН депутат из партии ЕС....
а против 2, воздержался 1, при этом не голосовали 2 нардепа.
Вот тебе ссылка...смотри и млей...http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komity_list?pidid=3017
Слуг урода 15...
Зажиддя 2...
ЕС 1..
Батькивщина 2
Голос 1...
Страна в смартфоне похоже будет сделана так же...
http://kompravpol.rada.gov.ua/
Он вроде есть(вернее подавался и подался еще раз)...а обьявить импичмент по нему не возможно....
Но для зебобиков название закона ...это уже повод ссаца кипятком от счастья...
Чего боится пэдрот мальдифский.
Для того щоб посадити баригу, думаю - вони знайдуть спільну мову.
Цікаво де арештовуватимуть цього маріонетку-алкаша - у приміщенні ВР чи ні?
Справжні мисливці ніколи не палитимуть очерет чи траву.
Адже вони зацікавлені щоб там розводились качки та інша дичина.