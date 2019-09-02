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 Політика України
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Все про:міст (261) СЦКК (457) Станиця Луганська (57)

 Українська сторона почала розбирати останню фортифікацію біля зруйнованого моста в Станиці Луганській. Найманці РФ демонтаж не проводять

Сьогодні, 2 вересня, станом на 09:00, українська сторона почала демонтаж останньої фортифікаційної споруди, розташованої в районі КПВВ "Станиця Луганська", і готова до початку відновлювальних робіт на зруйнованій ділянці моста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Станом на 09:00 збройними формуваннями Російської Федерації та їхніми найманцями інженерних робіт з демонтажу не проводиться, а навпаки, здійснюється укріплення тимчасової споруди синього кольору з написом СЦКК (кунг)", - заявляють у штабі.

Також наголошується, що в процесі очищення українською стороною зазначеної ділянки території від фортифікаційних споруд, підрозділами Об'єднаних сил продовжується обладнання опорних пунктів на цій ділянці лінії зіткнення. У разі загострення ситуації на ділянці розведення №1 Об’єднані сили дадуть адекватну відповідь.

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Українська сторона почала розбирати останню фортифікацію біля зруйнованого моста в Станиці Луганській. Найманці РФ демонтаж не проводять 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145859
 
 
 Топ коментарі
 
Це чергова потужна перемога Зе. Наступним пунктом мирного врегулювання буде відведення військ за Дніпро.
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Там же, де і теперішнє політичне керівництво України - у кацапській кишені. То що, ОБСЄ віддає накази фортифікації демонтувати?
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Ну азачем "повстанцам" проводить демонтаж фортефикационных сооружений? Они же не дураки их потом заново отстраивать Украинская сторона начала разбирать последнюю фортификацию у разрушенного моста в Станице Луганской. Наемники РФ демонтаж не проводят - Цензор.НЕТ 8835
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Там же, де і теперішнє політичне керівництво України - у кацапській кишені. То що, ОБСЄ віддає накази фортифікації демонтувати?
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Ну азачем "повстанцам" проводить демонтаж фортефикационных сооружений? Они же не дураки их потом заново отстраивать
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Дураки они. Им же их передвинуть вперед как то надо, на любезно предоставленное жизненное пространство, а как, не собирая-разбирая ?
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построят там еще новые. А это будет как вторая линия обороны на передке. Если с первой выбьют всегда можна вернуться на вторую линию, а не отступать в тыл...
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Це чергова потужна перемога Зе. Наступним пунктом мирного врегулювання буде відведення військ за Дніпро.
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перепис дебілів в лайках? навіть ті слабеньки фортифікації, які в 14-15 зробили, потім швидко порозтаскувались, тепер прийшла черга і цих
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Слава Богу! Покажем всему миру, какие мы долбоё... добрые!
Пусть нас убивают - но мы от этого становимся только сильнее!.... Украинская сторона начала разбирать последнюю фортификацию у разрушенного моста в Станице Луганской. Наемники РФ демонтаж не проводят - Цензор.НЕТ 2677
Еще больше слива, отдадим безвозмездно, т.е. даром, рашистских преступников и пусть нам не отдадут наших пленных украинцев, но мы получим моральное удовлетворение от нашей широты души!...
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Я всегда ржал с фразы, - украинци мыралюбыва та спивоча нация...
Может потому их и нахлабучивают все кому не лень?
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Ну это как бы совсем не смешно, но уже и такое в истории мыролюбных, спивочих и слегка придурковатых было.
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Никому тут не интересен твой бесценный опыт, рагуляка зубожЫлая.
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Украинцы - разные. На западе люди совсем непохожие на остальную Украину. Другой менталитет, язык, культура, религия и т. д.
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Мені цікаво що співатимуть голуби миру як по тому мосту підуть ворожі танки? Нас надурили?
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Скажут: А зачем вы выбрали президента и Верховного главнокомандующего, у которого из военного опыта - четыре съе*а от повестки? Мы они сделали это вместе!
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" Сваты , Сваты " родные зе беня вернул , идут то на ящике , мож опять радоваться , от где прорыв , а вы о каких то фортификацонных сооружениях , да нахрен они нужны то .. когда придурок добронравов и К на экране !! 73 % - это всетаки силища !
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Мозг студента - 100$ кило. Мозг профессора - 1000$ кило. Мозг зебила - 10 000$ кило. А почему так дорого стоит мохг зебила?
А ты знаешь, сколько нужно ******* на кило мозгов?
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Ум зависит от количества извилин, а не веса мозга.
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Зеленский всеми силами готовится к "сливу" территорий Украины!!!
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якого буя?!!!
******* нічого не виконують, а чому наші вже фактично здають свої позиції?!!
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Они их потом уберут...за ненадобностью...когда лугандония будет в границах областей...или даже поболее....
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а зачем нам тот мост, точнее сказать "нах#я"? они сегодня 40 минут гатили по Водяному из минометов 82/120 - значит ответки не было...
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А вот, кстати, да. Если противник почти час утюжит минометами, значит его никто не пытался подавить.

И пусть зебилы верят, что никто не запрещал давать ответку. Бойцы сами решили просто сидеть и ждать, когда их убьют.
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неправда...ответка идет..потом комбата вызывают в военную прокуратуру..ну и пох на прокурорских..сидеть как овечки под обстрелами сепарья никто не будет
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В этот раз 40 минут шла. Наверное долго дорогу найти не могла.
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если честно, я не знаю какая бригада там сейчас стоит. в моей бригаде все попытки сепарья поквакать пресекались нашей же минометкой(это уровень батальйона) а если сепары наглели, приезжал Большой Брат и тогда мало никому не казалось...вся сепарня в Попасной окуевала-мол,так было тихо и тут вы зашли...очень много от комбрига зависит, да и от комбатов то же..да и от ротных..мы настроены порвать сепарье-зебобик это запретит..ОК тогда порвем зебобика..все просто.
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Вот только на вас все и держится теперь. Спасибо.

И помните, что за спиной у вас по-прежнему есть 25%, на которых вы можете положиться.
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спасибо за добрые слова...я думаю намного больше 25...против шоколада голосовало очень много. не за зебобика..а против шоколада. я это знаю. и офигел когда пошли результаты по стране(у нас на спецдельнице победил шоколад,зебеня второй, КОШУЛИНСЬКИЙ третий-за него я и голосовал)
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нада тот мост ваще "демонитровать" к чертям. Пенсии и социалку не нужно выплачивать. И никакая зараза не прозелет. Одни плюсы, как по мне
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Украина подтвердила свою добрую волю. а рашка злую...
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Евреи в Освенциме подтвердили свою добрую волю, а нацисты злую. Только тем евреям это не помогло.
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Почему?

Те безропотно шли в газовые камеры и отказывались поднимать бунт.
Мы безропотно сдаем позиции и отказываемся громить захватчика.

Этим, которые с злыми намерениями, оно так даже удобнее, когда бараны не брыкаются.
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Для таких действий всегда и везде существовало только одно определение:
КАПИТУЛЯЦИЯ!!!

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У задёрганых дебилов и паникёров - да. А для нормальных людей - это повод для очередных санкций, накладываемых на агрессора.
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Какие "очередные санкции", ЗА ЧТО?!!
За то, что мы САМИ СВОИ укрепления разбираем?!
За это не санкции, а Премию Дарвина давать нужно!
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Які санкції було накладено на Росію за ініціативи Президента Зеленського?
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из основных: одностороннее перемирие и разрушение наработок сделанных при Порошенко.
все остальное - мелочи.
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А які санкції було накладено "за ініціативи" мародера?
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Нехай не демонтують, це теж добре. Все це обернеться свіжими животворящими санкціями, накладеними на Рашку, які вдарять в її чергові больові точки.
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Але ж зеленський назвав терористів-сепаратистів "повстанцями", а рашку третьою стороною. Тому дії сєпарів біля станиці лугандонской ніякими санкціями на кацапів не вплинуть Українська сторона почала розбирати останню фортифікацію біля зруйнованого моста в Станиці Луганській. Найманці РФ демонтаж не проводять - Цензор.НЕТ 5392
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Навішо мені твоє тупе і нікчемне харчання, мародерівцю? Що сказав Зеленський, чув весь демократичний світ. І людей це задовольняє. А тебе з ************* - ні.
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а когда Харьков захватят, то санкции могут стать ещё больше
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привет, номерной...рад тебя приветствовать..ты хоть и шоколадный, но все получше зебобика
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У Мико они мозг захватили, и где санкции ?
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Щоб отримати "свіжими животворящими санкціями", тре щоб їх президент та МЗС України лобіювали на міжнародному рівні. А воно їм нада? Шаурма, фонтани, еклтросамокати (тощо) - то їх рівень.
...дітячий садок, а не керівництво країни.
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Світові демократичні лідери мають діаметрально протилежну думку. І тільки твоя маячня і маячня ***** співпадають.
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Та ти шо?!
"Світові демократичні лідери" - це хто? Ті що в ПАРЕ мокшанців повернули? Чи ті, хто з ними "потокі" будують? А мо ті, що вимагають повернути москалів у Ж8?
На таких мені глибоко начхати. Втім як й на думку номерного фейсбучного бота федоріської ботоферми під проксі.
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Будеш чхати на світ, то і світ чхне на тебе. І тоді ти зникнеш, як змите зливою пташине лайно на листку бур'яну.
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Вместо моста лучше ограждение с колючей проволокой, так было бы намного дешевле и удобней, а КПВВ вообще убрать.
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мутная хрень...как вообще могло быть, что опорники сепаров на кусочке берега реки и все их снабжение шло по убогому мосту. я хз каким стратегическим гением надо быть, что бы ******** этот мост окончательно..группа К2 с нашей бригады это сделала бы за полчаса
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Дибіли чи зрадники????? Як думаєте. Чи і те і інше....
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Ніпонял. Членомкомандуючий збирається аслабанять лугандон, чи вони нас аслабанятимуть від хунти?
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Україна на своїй власній території не має права мати оборонні споруди?? Знищення військових укріплень та відвід незаконних збройних формувань має відбуватися лише на окупованій Росією території України!
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Сепаратисты уже переименовали себя в "зепаратисты"? Нет? А чего ждут?
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"украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения" - а кацапские снайперы спокойно тренируются по нашим воинам, почти каждый день погибшие или с тяжелейшими ранениями. И никакой официальной реакции! Сюр какой-то...
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У мене є пропозиція, петицію про те, щоб між сесіями вр по одному депутату з різних партій на кожну ділянку фронту прикомандировувать на нуль в окопи до хлопців.
Як вважаєте проголосують за такий закон для депутата?
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у меня предложение получше - посылать депутатов только от СН но не как военнослужащих, а как наблюдателей. перемирие ведь устойчивое...
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Ні, це потрібно для всих партій, написать алгоритм автоматичного відброру і вперед для розуміння всього що відбувається. Справедливо вважаю під час війни.
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Це запрошення для сєпарастів взяти Станицю Луганську
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З одного боку вбивають Захистників а з іншого розбирають фортфікаційні споруди від пуtLерастів.... це пі##ць якийсь.
Зеля взагалі йо#нувся??? Хто повірить пytLерастам після "зеленого коридору" Іловайська??? Тільки зеблан.
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Если бьют в правую щеку, подставь левую, если бьют под зад, повернись передом. А как же иначе, а то "мира" не будет!
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а говорили что все будет синхронно. зеля - паталогический киздун
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