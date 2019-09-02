 Українська сторона почала розбирати останню фортифікацію біля зруйнованого моста в Станиці Луганській. Найманці РФ демонтаж не проводять

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
"Станом на 09:00 збройними формуваннями Російської Федерації та їхніми найманцями інженерних робіт з демонтажу не проводиться, а навпаки, здійснюється укріплення тимчасової споруди синього кольору з написом СЦКК (кунг)", - заявляють у штабі.
Також наголошується, що в процесі очищення українською стороною зазначеної ділянки території від фортифікаційних споруд, підрозділами Об'єднаних сил продовжується обладнання опорних пунктів на цій ділянці лінії зіткнення. У разі загострення ситуації на ділянці розведення №1 Об’єднані сили дадуть адекватну відповідь.
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долбоё...добрые!
Пусть нас убивают - но мы от этого становимся только сильнее!....
Еще больше слива, отдадим безвозмездно, т.е. даром, рашистских преступников и пусть нам не отдадут наших пленных украинцев, но мы получим моральное удовлетворение от нашей широты души!...
Может потому их и нахлабучивают все кому не лень?
Мыони сделали это вместе!
А ты знаешь, сколько нужно ******* на кило мозгов?
******* нічого не виконують, а чому наші вже фактично здають свої позиції?!!
И пусть зебилы верят, что никто не запрещал давать ответку. Бойцы сами решили просто сидеть и ждать, когда их убьют.
И помните, что за спиной у вас по-прежнему есть 25%, на которых вы можете положиться.
Те безропотно шли в газовые камеры и отказывались поднимать бунт.
Мы безропотно сдаем позиции и отказываемся громить захватчика.
Этим, которые с злыми намерениями, оно так даже удобнее, когда бараны не брыкаются.
*********...
КАПИТУЛЯЦИЯ!!!
За то, что мы САМИ СВОИ укрепления разбираем?!
За это не санкции, а Премию Дарвина давать нужно!
все остальное - мелочи.
...дітячий садок, а не керівництво країни.
"Світові демократичні лідери" - це хто? Ті що в ПАРЕ мокшанців повернули? Чи ті, хто з ними "потокі" будують? А мо ті, що вимагають повернути москалів у Ж8?
На таких мені глибоко начхати. Втім як й на думку номерного фейсбучного бота федоріської ботоферми під проксі.
Як вважаєте проголосують за такий закон для депутата?
Так победим!
Зеля взагалі йо#нувся??? Хто повірить пytLерастам після "зеленого коридору" Іловайська??? Тільки зеблан.