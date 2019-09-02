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Все про:газ (1021) енергетика (372) реформи (1643) Міненерговугілля (129) Олексій Оржель (1)

 Енергетичну стратегію України точно буде переглянуто, - глава Міненергоекології Оржель

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища розробить нову енергетичну стратегію України.

Як інформує Цензор.НЕТ і посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава відомства Олексій Оржель.

"Енергетичну стратегію точно буде переглянуто, тому що у нас є стратегія, яка не виконується", - сказав він на брифінгу в Києві в понеділок.

Зокрема, міністр відзначив серед пріоритетів нарощування газу власного видобутку, оскільки наявний потенціал використовується недостатньо. За його словами, в Україні рівень видобутку відповідає 1,2% запасів, тоді як загальносвітовий тренд у світі - 4-5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два міністерства об'єднали задля уникнення конфлікту між відомствами, - Оржель про об'єднання Мінекології та Міненерговугілля

"Будуть законодавчі ініціативи для збільшення видобутку газу. На ринку будуть реформи, усіх запрошуємо до інвестицій", - заявив Оржель.

Він уточнив, що питання таких інвестицій обговорювали з американськими партнерами на переговорах у Польщі, що відбулися у вихідні.

Глава Міненергоекології також нагадав, що Україна останнім часом запустила відкриті конкурси з видачі ліцензій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145857
 
   
 Топ коментарі
 
Какая какая стратегия? Субсидии отменить и перестать дотировать убыточные предприятия и предприятия олигархоф, в том числе и каломойского Энергетическая стратегия Украины точно будет пересмотрена, - глава Минэнергоэкологии Оржель - Цензор.НЕТ 2748
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Це тільки зе таку маячню може придумати - з"єднати в одному міністерстві Міністерство єнергетики та Міністерство єкології Так наша єнергетика - це один з найбільших
забруднювачів повітря і тому її потрібно добре КОНТРОЛЮВАТИ на предмет забруднення
навколишнього середовища Що і повинно бути робити ОКРЕМЕ містерствомністево єкології !
А який тепер контроль ? якщо вони під ОДНИМ керівництвом !!
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За 5 років влади порошенка обсяг видобутку українського газу зростав на 1% на рік! Тобто вже зрозуміло що тут навіть десятикратне збільшення зростання видобутку газу - нічого не вирішує, це банальна математика! Навіт зростання на 10% від 20 млрд куб.м не врятують Україну, ну буде 22 млрд. куб.м але це замало! Потрібен потужний зовнішній постачальник газу, який може подавати на ринок України 15-20 млрд куб.м. на рік! Тут варіантів немає, потрібен середньоазійський туркменський та узбецький газ через територію росії! Потрібно радикально змінювати нашу позицію по транзиту російського газу і вимагати транзиту туркменського, узбецького та казахського газу через територію росії в Україну! Росія має отримати право на тразит газу через України тільки в равних долях з середньоазійським газом, щоб виконати принципи європейської енергетичної хартії про допуск до газогонів всіх постачальників які в попередні періоди качали газ по цим газогонам!
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Какая какая стратегия? Субсидии отменить и перестать дотировать убыточные предприятия и предприятия олигархоф, в том числе и каломойского Энергетическая стратегия Украины точно будет пересмотрена, - глава Минэнергоэкологии Оржель - Цензор.НЕТ 2748
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І перестати дотувати державні енергомонопольки, які гребуть сотні % надприбутків Енергетичну стратегію України точно буде переглянуто, - глава Міненергоекології Оржель - Цензор.НЕТ 8238
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Її вже переглядають - Бєня довольний. Энергетическая стратегия Украины точно будет пересмотрена, - глава Минэнергоэкологии Оржель - Цензор.НЕТ 5118
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Це тільки зе таку маячню може придумати - з"єднати в одному міністерстві Міністерство єнергетики та Міністерство єкології Так наша єнергетика - це один з найбільших
забруднювачів повітря і тому її потрібно добре КОНТРОЛЮВАТИ на предмет забруднення
навколишнього середовища Що і повинно бути робити ОКРЕМЕ містерствомністево єкології !
А який тепер контроль ? якщо вони під ОДНИМ керівництвом !!
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там будет две кнопочки в телефоне, одна чтоб свет горел и вторая чтоб чисто было Енергетичну стратегію України точно буде переглянуто, - глава Міненергоекології Оржель - Цензор.НЕТ 5426
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А шо, это министерство разве загрязняет воздух? А то шо почти все предприятия, загрязняющие воздух - приватные, это конечно же глубокая тайна. Енергетичну стратегію України точно буде переглянуто, - глава Міненергоекології Оржель - Цензор.НЕТ 5401
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А ты не в курсе...что тому или иному министерству подчиняются не только госпредприятия...но и частные..?? Приказы...распоряжения того или иного министерства касаются всех...
Теперь ты знаешь...об этом...
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Очередной зебобик...в очередной раз среагировал на мой ник как собака Павлова на лампочку...это продолжает радовать....
Тупость тоже судя по всему у зебобиков величина постоянная....константа... Енергетичну стратегію України точно буде переглянуто, - глава Міненергоекології Оржель - Цензор.НЕТ 2177
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Поки відбулося підписання Меморандуму про постачання американського газу через Польщу. При цьому необхідне обладнання поки відсутнє і грошей на нього ніхто не дає Енергетичну стратегію України точно буде переглянуто, - глава Міненергоекології Оржель - Цензор.НЕТ 8121
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Газ треба телепортувати. Як ото Ви між Україною та Індією.
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И в бюджете на 2019-й год их нет....посмотрим что будет в бюджете на 2020-й....
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"Зеленому тарифу" сделают обрезание , и давно пора!
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Дык!!! Уголек-то теперь напрямую у Роиси покупается.

Такого себе даже мародеры не позволяли.
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