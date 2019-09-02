 Енергетичну стратегію України точно буде переглянуто, - глава Міненергоекології Оржель

Як інформує Цензор.НЕТ і посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава відомства Олексій Оржель.

"Енергетичну стратегію точно буде переглянуто, тому що у нас є стратегія, яка не виконується", - сказав він на брифінгу в Києві в понеділок.

Зокрема, міністр відзначив серед пріоритетів нарощування газу власного видобутку, оскільки наявний потенціал використовується недостатньо. За його словами, в Україні рівень видобутку відповідає 1,2% запасів, тоді як загальносвітовий тренд у світі - 4-5%.

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"Будуть законодавчі ініціативи для збільшення видобутку газу. На ринку будуть реформи, усіх запрошуємо до інвестицій", - заявив Оржель.

Він уточнив, що питання таких інвестицій обговорювали з американськими партнерами на переговорах у Польщі, що відбулися у вихідні.

Глава Міненергоекології також нагадав, що Україна останнім часом запустила відкриті конкурси з видачі ліцензій.