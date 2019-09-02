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 Політика України
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Все про:ГПУ (3193) Матіос Анатолій (332) Рябошапка Руслан (82)

 Рябошапка звільнив Матіоса з посади заступника Генпрокурора - Головного військового прокурора

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГПУ, Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади заступника Генерального прокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

"Крім того, зазначеним наказом він виключений зі списків особового складу Генеральної прокуратури України та направлений в розпорядження Міністерства оборони України для вирішення питання про подальше проходження військової служби", - йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Йдучи з посади, Луценко призначив Матіоса куратором Управління спецрозслідувань

У пресслужбі зазначили, що Рябошапка підписав наказ про звільнення Матіоса, керуючись законом "Про прокуратуру", Положенням про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, "а також на підставі листа міністра оборони України від 2 вересня".

Раніше Рябошапка заявляв про наміри здійснити "перезавантаження" прокуратури, провести переатестацію прокурорів шляхом створення системи атестаційних комісій. Крім того, за його словами, немає необхідності в існуванні Військової прокуратури.

Також до Верховної Ради президентом України Володимиром Зеленським був внесений законопроєкт № 1032, яким він пропонує створити Офіс генерального прокурора замість Генеральної прокуратури України, ліквідувати Військову прокуратуру і посаду Головного військового прокурора.

Нагадаємо, в останній день роботи на посаді Генерального прокурора Юрій Луценко призначив главу військової прокуратури Анатолія Матіоса куратором Управління спеціальних розслідувань.

У червні 2014 року Матіос був призначений заступником Генерального прокурора України - начальником Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату і нагляду за дотриманням законів у військовій сфері і затверджений членом колегії Генпрокуратури. У серпні 2014 року призначений Головним військовим прокурором України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145855
 
   
 Топ коментарі
 
30 августа
Уходя с должности, Луценко назначил Матиоса куратором Управления спецрасследований

2 сентября
Рябошапка уволил Матиоса с поста замгенпрокурора

Эту воровскую падаль Матиоса, работавшего в администрации Януковича и преследующего добровольцев и волонтёров уже будучи на посту военного прокурора, давно пора было гнать.. и сажать на нары
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Это увольнение затянулось года на 4. Рябошапка звільнив Матіоса з посади заступника Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7068
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теперь он смело может заняться бизнесом - продажа тепловизоров Рябошапка звільнив Матіоса з посади заступника Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2452
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"проверяющий" не знает, кто такие "агенти змін" ("що це?") и это уже считается за "ошибку"

То хто це?
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В гугл-перекладач російський текст запхати змогла, а на редагування відповідно до правил української мови вже клепки не вистачило...
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Цікаво, яку посаду Матіас купить в армії?
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Він собі може дозволити генералісімуса,що два пальці об асфальт😆.
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"и направлен в распоряжение Министерства обороны Украины для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы"____________________________толик! на фронт! в окопы!
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всіх поувольнять, оставіть одного вахтьора (по совмєстітєльству дворніка)
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Сам хочешь остаться что ли? На две зарплаты?
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а шо? я справлюсь! Мені тіко ві-фі і ноутбук в кабінку - можу в трі смєни
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В окоп этого порохобота,пусть посмотрит на живого путинца с оружием.
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Толик -тепловизор)) пусть отчитается , дела передаст- просто уволить недостаточно.
Пусть расскажет, как можно купить майбах на зарплату как минимум
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У Матіоса - що ні крок, то мародерство, шкода, зрадництво, диверсія, саботаж...
Штемпеля ставити нема де на ньому, коротше
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А завтра в суд і поновлення на роботі через 2 роки з виплатою всією зарплати, плюс моральну шкоду.
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А послезавтра народ башку оторвет. Пусть забьется в угол и не пистит. Не забывайте, шо первые шаги Зеленского вдохнули в народ веру в справедливость и реальность реформ.
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О каких шагах идёт речь, не напомните?
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многим народ уже башку оторвал?
О каких первых шагах ты говоришь?
Про шаурму?
Или "я вас очень папрашу повлиять на ту сторону"?
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О поданных законопроектах, уволенных чиновниках и т.д.
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о тех законопроектах, текста которых никто не видел?
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не захотел Рябошапка, что бы Матиос довел дело по Иловайску до суда, не захотел, что бы он допросил Порошенко ... может сам доведет?
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Матиос уже 5 лет до суда доводит... Щас Рябошапка даст по шапке.
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При этом военный прокурор (Матиос*) отметил, что "непосредственная отдача приказов, непосредственные переговоры с российской стороной, когда обострилась ситуация проводил начальник Генерального штаба, который допрошен дважды по этому поводу. Заставить его говорить другие вещи, чем он хочет сказать - нет такого в законе. Соответственно, планирование стратегическое и последствия этого всего - это две разные вещи. Допросить как господин Горбатюк через 10 лет объявил подозрение по Ющенко за то, чего не было. Ну это просто хайп. Я не человек хайпа. Можно по всякому относиться к Петру Алексеевичу Порошенко, но пребывая на должности президента (фамилия может быть разной) - Верховного главнокомандующего он может утвердить или согласиться со стратегическим планом боевых операций, которые подает главнокомандующий, он же начальник генерального штаба. Непосредственно ответственность за планирование боевых операций на тот момент нес руководитель АТО, коим был генерал Муженко. И все, что происходило в разрезе планирования, проведения, привлечения сил и средств и применение войск - это непосредственно начальник АТО. Он допрошен".
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Крым России отдали, без сопротивления, Донбасс просрали. Гуляйте лесом, вместе со своим Порошенко и Начальником Генерального штаба. 5 лет украинской коррупции, при Порошенко, вдохнули в Путина уверенность в том, что он может развалить Украину изнутри. А вот теперь - хером по всей мацковской морде! После выборов Президента в Украине, мы наблюдаем, в Москве, рост антипутинских настроений (митинги, Соболь и т.д.).
Вывод: к ипаной матери всех вороватых старперов, катающихся на тачках за 1 лям зелени, и дорогу молодым!
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Что там Матиос мог довести до суда? Не смешите. Он был туда поставлен, чтоб все тормозить.
Или , может, кто-то ответил за взрывы на складах с оружием? Выплатил миллионы гривен хотя бы ущерба? Квартиру мамину продал? Нет. Миллиардные убытки покроет государство, т е налогоплательщики реальные, т е мы с вами.
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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко будет допрошен как свидетель в деле трагедии под Иловайском.
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теперь уже не допросит! что тут не понятно?
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Конечно, теперь его самого будут допрашивать в соседнем кабинете ))
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Да!!! Слив Коломойскому дела Гладковских, которое кстати предопределило итог выборов Президента!!!, Матиосу не помог!!!! Коломойский просто принял дар, и вытер об него ноги!!!! Так и нужно!!! Подставы делать не красиво!!!!
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За Свині порошенка.. Звільнення падли матіоса... Було б неможливим!
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Сергей1967 - " Слив Коломойскому....."

Почему многие считают, что этот слив предназначался "Коломойскому"?
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Потому, что главный заказчик Беня! Пороха валили многие, в том числе и на Западе(он мешал им торговать с РФ, заставил ввести санкции, из-за которых европейский олигархат терял и теряет до сих пор деньги!!!! В том числе РФ по понятным причинам!
А модератором украинского олигархата выступил Беня, он и стал основным выгодонабувачем(Кучма и Пинчуком то же в доле!!! Скоро землю начнут распродавать!!!
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".......Пороха валили многие......"

С этим я полностью согласен. Но Матиос не был бы Матиосом, если бы не попытался выжать из этих материалов максимум. Учитывая его тёрки с Порошенко, он (Матиос) пошел со всем этим к кандидату, который в будущем смог-бы наверняка пристроить его в свою партию и тем самым сохранить ему его "тёплое место". И этим кандидатом был уж точно не Беня, т.к. в 2017-2018 годах Матиос ещё не знал, что победит Зеленский/Коломойский, да и дело по ПриватБанку являлось для Матиоса токсичным сигналом чтобы стелиться под Коломойского. Так для какой партии предназначался этот компромат? Какая партия готова была принять Матиоса в свои объятия?
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пете-растота,наверное в трауре....
ценного порхнявого кадра удалили с поля...
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Гниду свинорылую на тепловизор сракой посадить и спрашивать я.что ам видно Рябошапка звільнив Матіоса з посади заступника Генпрокурора - Головного військового прокурора - Цензор.НЕТ 429
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Ну очень странно всё это...ведь Матиос при всяком удобном случае, не только"срал" лично на Порошенко,но и делал особо лживые заявления об генштабе,Иловайске и начальном периоде войны...и по логике,зелёные его должны оставить на своём месте-как авакова!Может ему подготовили более "тёплое и вкусное" место?!
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дорогой твой высер что Зе подготовил для Матиоса более "тёплое и вкусное" место, бред или очередной вброс, его место на нарах рядом с Луценко.
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По матіосу - пофіг, а навіщо військову прокуратури знищувати, а що війна закінчилась, а я забув у ніх жє пєрєміріє сахраняєтся, вайни нєт. ГНИДИ!
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Всё будет делать обычная прокуратура. А зачем нужно было это разделение - чтобы Матиоса пристроить?
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і це тільки початок. це про те, що я вгупував у хворі бошки пороходолбнів.
є зрада, є кабмін
Дійсна робота розпочалась
виключно . з 1 09,19.
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Петя, дурпецало соевое, до сих пор уверен, шо вернется взад. Наивное вороватое дитя с седыми яйцами... Все, барыги, шара закончилась.
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Мафіоза садити треба,а не просто звільнити.
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Лично меня это говно в прокурвовских лампасах мало интересует! Если завтра издохнет, я только засмеюсь. Главное, выйдут ли скоро на волю несколько тысяч добровольцев, которых за решетку засадил этот гад з компанией своих псов!!! Об амнистии сепаратской сволочи пи...т много, а о доровольцах очень мало. Как же, *****!!!, их засудил кучмо-дрище-хамо-пецын "суд"! Рябошапка звільнив Матіоса з посади заступника Генпрокурора - Головного військового прокурора - Цензор.НЕТ 7801
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Свежо!
По новому!
Предлагаю: закрыть нахрен больницы, а вместо них - открыть офисы главврачей!
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ну так военную прокуратуру по новому законопроекту, который хотят на днях рассмотреть, все равно сократят. так что и в главном военном прокуроре смысла нету. интересно, где он теперь всплывет
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Єтого ******** мало уволить
За то время что он у народа наворовал, ему лет 100 положено
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Я задоволений - Толіка "тепловізора" нарешті виперли. Мабуть, цей друг Рюкзáкова чомусь не підійшов "новай камандє".

Цікаво, чи поженуть (і коли?) інших, хто допомагав Бєні привести Зе до влади - екс-прокурора АТО Кулика (того, що кліпав очима, коли Порох раптово з'явився у студії Г + Г) та самого Арсена Рюкзáкова?

Рябошапка звільнив Матіоса з посади заступника Генпрокурора - Головного військового прокурора - Цензор.НЕТ 1127
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