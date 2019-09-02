 Рябошапка звільнив Матіоса з посади заступника Генпрокурора - Головного військового прокурора

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГПУ, Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади заступника Генерального прокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса.
"Крім того, зазначеним наказом він виключений зі списків особового складу Генеральної прокуратури України та направлений в розпорядження Міністерства оборони України для вирішення питання про подальше проходження військової служби", - йдеться в повідомленні Генпрокуратури.
У пресслужбі зазначили, що Рябошапка підписав наказ про звільнення Матіоса, керуючись законом "Про прокуратуру", Положенням про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, "а також на підставі листа міністра оборони України від 2 вересня".
Раніше Рябошапка заявляв про наміри здійснити "перезавантаження" прокуратури, провести переатестацію прокурорів шляхом створення системи атестаційних комісій. Крім того, за його словами, немає необхідності в існуванні Військової прокуратури.
Також до Верховної Ради президентом України Володимиром Зеленським був внесений законопроєкт № 1032, яким він пропонує створити Офіс генерального прокурора замість Генеральної прокуратури України, ліквідувати Військову прокуратуру і посаду Головного військового прокурора.
Нагадаємо, в останній день роботи на посаді Генерального прокурора Юрій Луценко призначив главу військової прокуратури Анатолія Матіоса куратором Управління спеціальних розслідувань.
У червні 2014 року Матіос був призначений заступником Генерального прокурора України - начальником Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату і нагляду за дотриманням законів у військовій сфері і затверджений членом колегії Генпрокуратури. У серпні 2014 року призначений Головним військовим прокурором України.
То хто це?
не заслужил!
Пусть расскажет, как можно купить майбах на зарплату как минимум
Штемпеля ставити нема де на ньому, коротше
О каких первых шагах ты говоришь?
Про шаурму?
Или "я вас очень папрашу повлиять на ту сторону"?
Вывод: к ипаной матери всех вороватых старперов, катающихся на тачках за 1 лям зелени, и дорогу молодым!
Или , может, кто-то ответил за взрывы на складах с оружием? Выплатил миллионы гривен хотя бы ущерба? Квартиру мамину продал? Нет. Миллиардные убытки покроет государство, т е налогоплательщики реальные, т е мы с вами.
Почему многие считают, что этот слив предназначался "Коломойскому"?
А модератором украинского олигархата выступил Беня, он и стал основным выгодонабувачем(Кучма и Пинчуком то же в доле!!! Скоро землю начнут распродавать!!!
С этим я полностью согласен. Но Матиос не был бы Матиосом, если бы не попытался выжать из этих материалов максимум. Учитывая его тёрки с Порошенко, он (Матиос) пошел со всем этим к кандидату, который в будущем смог-бы наверняка пристроить его в свою партию и тем самым сохранить ему его "тёплое место". И этим кандидатом был уж точно не Беня, т.к. в 2017-2018 годах Матиос ещё не знал, что победит Зеленский/Коломойский, да и дело по ПриватБанку являлось для Матиоса токсичным сигналом чтобы стелиться под Коломойского. Так для какой партии предназначался этот компромат? Какая партия готова была принять Матиоса в свои объятия?
ценного порхнявого кадра удалили с поля...
є зрада, є кабмін
Дійсна робота розпочалась
виключно . з 1 09,19.
По новому!
Предлагаю: закрыть нахрен больницы, а вместо них - открыть офисы главврачей!
За то время что он у народа наворовал, ему лет 100 положено
Цікаво, чи поженуть (і коли?) інших, хто допомагав Бєні привести Зе до влади - екс-прокурора АТО Кулика (того, що кліпав очима, коли Порох раптово з'явився у студії Г + Г) та самого Арсена Рюкзáкова?