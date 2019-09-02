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 Політика України
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Все про:контрабанда (992) Бутусов Юрій (1042)

 Зменшення контрабанди передбачає зростання надходжень до бюджету, але цього поки не відбулося, - Бутусов про заяву Зеленського

Зменшення контрабанди в рази змушує припустити, що і надходження в бюджет після зупинки контрабанди зросли в рази. Але статистика свідчить, що цього не сталося.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, в липні 2019 року план надходжень з митниці до держбюджету був недовиконаний на 3%.

"Сьогодні в Офісі президента відбудеться нарада з усіма керівниками Кабміну і всіх силових структур, очікується, що тема контрабанди також голосно прозвучить. Дуже багато корупційних струмочків команді Зеленського вдалося обірвати. Але контрабандний ринок не легалізувався, а завмер в очікуванні - кому нести? Хто буде новим "смотрящим"? Невже всі піраміди поламано і всі потоки підуть до бюджету?" - зазначає журналіст.

Також читайте: Контрабандні мобільні телефони на суму 500 тис. намагалися ввезти в Україну з Польщі, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Бутусов зауважує, що поки вибудовується нова система, подекуди намагається працювати і стара. Зараз на огляд комерційних вантажів в Одеському порту дедалі частіше заявляється ДБР.

"Радником голови ДБР, наприклад, є досі Олександр Моргун - відомий у минулому митник часів Януковича, який займав пости з "боротьби з контрабандою". Він дуже став у пригоді в команді Насірова, який в 2016-му призначив його заступником до голови Одеської митниці Марушевську, але Марушевська влаштувала великий скандал, і Моргуну "попрацювати" не дала - під загрозою сміттєвої люстрації. І менше з тим, місце при владі Моргун знайшов. І займається звичними темами - тим більше, що з посади "борця з контрабандою" на митні пости в Одесі повернулися такі відомі начальники як Домнич, які підвішені на різні фактові справи, і легко керовані силовиками. Дембельські акорди звучать на митниці в Одесі", - вважає головний редактор Цензор.НЕТ.

"А щодо суті наради кабміну і силовиків - зменшення контрабанди треба вимірювати відносно підвищення надходжень до бюджету - інших об'єктивних показників немає", - підсумував Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрабанда вже зменшилася в рази. До кінця року "приб'ємо" її, - Зеленський

Зменшення контрабанди передбачає зростання надходжень до бюджету, але цього поки не відбулося, - Бутусов про заяву Зеленського 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145854
 
   
 Топ коментарі
 
Ну хоть кто-то не повелся на лже-заявы Наполеона Зеленопарта Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7046
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а кто повелся? Понты от Зе только зебилам в масть.Весь провал зефраеризма очень скоро, месяц-два буден виден всем,в том числе зефанам. Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло, - Бутусов о заявлении Зеленского - Цензор.НЕТ 5572
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Рило,інформація про надходження до бюджету є відкритою, в тому числі й для зебілів, так що цікався Зменшення контрабанди передбачає зростання надходжень до бюджету, але цього поки не відбулося, - Бутусов про заяву Зеленського - Цензор.НЕТ 5460 https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/
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Ну хоть кто-то не повелся на лже-заявы Наполеона Зеленопарта
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а кто повелся? Понты от Зе только зебилам в масть.Весь провал зефраеризма очень скоро, месяц-два буден виден всем,в том числе зефанам. Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло, - Бутусов о заявлении Зеленского - Цензор.НЕТ 5572
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Бутусов прям знает все ,пополнился бюджет или нет. Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло, - Бутусов о заявлении Зеленского - Цензор.НЕТ 3860
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Рило,інформація про надходження до бюджету є відкритою, в тому числі й для зебілів, так що цікався Зменшення контрабанди передбачає зростання надходжень до бюджету, але цього поки не відбулося, - Бутусов про заяву Зеленського - Цензор.НЕТ 5460 https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/
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те що петіна банда кришувала контрабас побачили вже найупертіші петефани
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вчися дочитувати новини до кінця тоді не будеш задавати тупих питань

Дембельские аккорды звучат на таможне в Одессе", - считает главред Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net.ua/n3145854
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Володька, питання не тупе.Хто зараз кришує контрабас?
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Кто кто...тот кто давал деньги 95 кварталу на выборы !!!!!
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Вообще-то "Цензор" вчера помогал этот фейк от ОПУ распространять: вчерашняя новость о скорой победе над контрабандой командой Зеленского состояла только из победной реляции приЗедента, без комментария от редакции, в котором бы говорилось, что на текущий момент никаких данных, подтверждающих это заявление, нет.
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Бутус сначала типа покритиковал ,нет поступления в бюджет ,зеля врет ,а потом лизнул,очень многие коррупционные ручейки зели удалось оборвать,и поступление в бюджет уменьшилось на 3%.
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"коррупционные ручейки" їм вдалося тільки перенаправити, Нефйодор же сказав, що вирішувати тільки з ним.
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Вот именно, лучше бы зе молчал, казался бы загадочнее и умнее
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Зеленский относится к тому типу людей,которые выглядят умными,пока молчат.
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в данном случае и молчание не помогает,обнюханному наркоше пофиг,как он выглядит
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Это ошибочное мнение. Потому что о политиках как раз не судят по блаблабла!
Но по делам их!!! Пустые лозунги были коньком пэпастого. Народ это быстро раскусил.
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Это, когда контрабанда реально уменьшается, а не на словах.

Олигархов и коррупцию ******* тоже уже победила.

Что пока что, как ни страннно, привело к замедлению инвестиций почему-то. То ли буржуины не знают про великие достижения клоунов, то ли наоборот знают больше нас.
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Хай би Бутусов і пояснив цей "феномен": чи то справді контрабанду перестали возити,чи не було її в такій кількості, як тут зубожілому народу розповідали, чи як мені бачиться, гроші від контрабанди просто пішли не в бюджет, а у свішопришиті кишені.
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Старый принцип коммунистов:
Если пьянку контрабанду нельзя предотвратить, ее надо возглавить. И сказать, что ее больше нет.
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Но на эту же величину будут увеличиваться цены на импорт в магазинах и на рынках
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Естесна. Даже больше. Ибо стало дороже, и покупать будут меньше. А чистый заработок должен остаться на прежнем уровне.
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Ніхто с цим не сперечається!
Але з контрабанди багатіли окремі люди, а бюджет був пустий.
Якщо підвищаться доходи бюджету, то в малозабезпечених бюджетників, в пенсіонерів зарплатня підвищиться.
Ну і доріг більше відремонтують в тому числі.
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Если контрабанда уменьшилась в несколько раз, поступлений в бюджет нет, значит контрабанда не уменьшилась в несколько раз - ищите потоки среди новых своих. Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло, - Бутусов о заявлении Зеленского - Цензор.НЕТ 4222
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Бутусов, объясните народу, куда пошли знаменитые налоги на евробляхи?
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Ну как куда???А про пенсионный фонд слыхали??))
На пенсии пороху и иже с ним приближенным.
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Так ведь было здесь пару месяцев назад. Пенсионный фонд пуст. Грошi пошли на предвыборную кампанию для барыги.
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Сказки об уменьшении контрабанды для свидетелей евроблях - эпично
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Очень многие коррупционные ручейки команде Зеленского удалось оборвать. Но контрабандный рынок не легализовался, а замер в ожидании - кому нести? Кто будет новым "смотрящим"? Неужели все пирамиды обломают и все потоки пойдут в бюджет?" - отмечает журналист.
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Не всегда. На контрабанду документов нет. Как её официально провести через границу и уплатить налоги????
Пока нароют документы, пройдёт время... Если вообще по считают нужным какие то товары официально завозить. Может их тогда уже и продавать будет не выгодно)))
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не знаю не знаю, но таки все стало дороже - но не чего - зебилы заплатят, им зеля пообещал, конец эпохи бедности - пусть платят)))))))
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Рошеновские холуйские шавки уже даже оправдывают преступления своего хозяина мародёра в виде контрабанды... Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло, - Бутусов о заявлении Зеленского - Цензор.НЕТ 2932
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Начни с фактов контрабанды Пороха, потом перейди к оправданием - кто, где когда. В противном случае - ты песдабол, вымазанный зелеными соплями. Шавочка, за слова отвечать надо, но до зедебилов доходит с трудом.
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Уменьшение "контрабанды" увеличивает затраты населения на покупку потребительских товаров,увеличение затрат,без увеличения доходов,ведет к снижению потребления и соответственно товаров пересекающих границу,с которых сдираются бешенные таможенные сборы,стало меньше.
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так нєчєво здєсь хаханькі развадіть страна в апаснасті пучь замишляют нєдругі Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло, - Бутусов о заявлении Зеленского - Цензор.НЕТ 9843 а вас бюджєт какой то інтєрєсуєт
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Взагалі то, економіка інерційна і будь-які зміни в законодавстві чи процедурах мають лаг в декілька місяців. То ж, не треба сильно поспішати з висновками.
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Так то им и не надо ничего понимать, главное гавкать и скавычать по команде. Бутусов показал свою обизнаннисть, что если контрабанда сократилась в разы, значит соответственно сразу же, по его мнению, размер сборов должен увеличиться в разы. Ну, нормально! Почему бы и нет? Но есть несколько "Но". Откуда такая уверенность у Бутусова, что контрабандисты сразу же захотят играть по-чистому и завозить эти же объемы товара, но уже с растаможкой?
И второе, самое важное, ясно что порохобобики совсем не могут в логику, для них это за гранью понимания. Этож какой процент должна занимать контрабанда от общего импорта, что при её сокращении в разы, должна быть мгновенная прибавка к сборам таможенной службы тоже в разы?
Тут Бутусов явно лукавит, выслуживается по памяти перед Пэдро, чтоб ярче пылали пердаки у порохоскотов.
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Для тупых, контрабанду не будут держать месяцами на складе- дорого и опасно. Завезли, распихали и за новой партией. Поэтому при перекрытии каналов, о котором рассказывает Вазелин, поток товаров и пошлин легальным руслом должен возрасти практически сразу, чего мы не наблюдаем. Но зедебилу это понять трудно, будет с зеленой лапшой на ушах еще лет 400 ждать "кінця зубожіння"
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С какого перепуга контрабандисты начнут платить в бюджет?
У них налажен сбыт по демпинговым ценам !!
Товаров поступает меньше, цены будут расти. И только после этого немного увеличатся поступления в бюджет.
Или контрабандисты пойдут разгружать вагоны и мести улицы, зарабатывая на пошлину? Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло, - Бутусов о заявлении Зеленского - Цензор.НЕТ 1818
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ну тогда мы должны наблюдать уникальную ситуацию - все станции на западной ж/д должны быть затоварены составами с лесом-кругляком, там же в очередях на постах пропуска должны стоять сотни автомобилей, которые не могут вывезти янтарь. Кроме того, порты должны быть наглухо затоварены не растаможенными контейнерами, то есть фактически должен приключиться логистический коллапс в пунктах перевалки, если контрабанда остановлена, а в бюджет деньги от растаможки не идут))) причем как на вывоз, так и на ввоз
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Так шо интересно, кроме возросшей радости зедебилов, вообще ничего не произошло.
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Тот , кто занимался контрабандой , не будет работать по-белому никогда. Масштабная контрабанда встала , а новьіе импортерьі еще не развернулись пока. Посмотрим по концу года статистику...
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Бутусов, не уважний, і не володіє інформацією. Ці вкидання на рівні жовтої преси.
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никто не допускает, что если не дают контробандой, то не ввозят совсем? Зменшення контрабанди передбачає зростання надходжень до бюджету, але цього поки не відбулося, - Бутусов про заяву Зеленського - Цензор.НЕТ 9121
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До прикладу - https://zik.ua/news/2019/08/07/zakarpatska_mytnytsya_u_lypni_znachno_zbilshyla_nadhodzhennya_do_byudzhetu_1621539
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А там, где прошел Народный приЗедент, выросли весенние цветы.
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Произошло. Просто мало кто знает в чей бюджет увеличились поступления.

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Закарпатська митниця Державної фіскальної служби України у липні забезпечила на 77% більше надходжень до державного бюджету порівняно з попереднім місяцем.
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Таможня ничего не обеспечивает,движение товаров и оплату налогов обеспечивает бизнес,идиоты на таможнях только оформляют и ставят печати.
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Бутусов сам ответил на свой вопрос: контрабандный поток замер в ожидании.
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А почему денег бюджет не поступило, говорили же, что контрабандных - половина товаров!!!

Одно из четырёх: 1. или контрабанда никуда не делась (на полках всего полно по прежнему), 2. или контрабанды не было (всё оформляли и раньше по закону - дыр в законе, что в душлаге, коррупция позволяла оформить что угодно вполне по закону), 3. или шмаркля бредит, 4. или порох виноват.

Вангую: основная, самая настоящая, причина № 4! Лично на каждой таможне денех не передаёт в бюджет!

Ну, ща нефёдав, победив уже всю коррупцию в гос.закупках, автоматизирует очередным бардачным json-протоколом весь импорт. С экспортом заодно.
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когда начнут сажать тогда и в бюджет пойдут платежи.
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у вас на этом сажании уже крышу снесло))) а не лучше вытрясти эти денежные мешки и пополнить бюджет чем кормить их за наш счет лет 10 ?
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Юра, а ніхто за бюджет і не говорив. контробандний грошовий потік просто піде тепер в інше "правильне" русло.....
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без контрабанды повысятся цены на импортные товары понятно что пока люди привыкнут к новым ценам импорт приостановится. зато отечественному производителю будет лучше
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назовите, например, отечественного производителя смартфонов, планшетов, ноутов и комплектующих для них и для пк?
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сборка коробок пк из импортных на 100% комплектующих это не собственное производство.
если к мерсу колеса прикрутили в одессе, то он украинским всё равно не стал.
не надо людей дурить.
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а шмотки, мебель, тнп, продукты? у нас ничего не производят?
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не кипишуй, производят, но сомневаюсь, что перечисленное тобой везут контрабандой.
особенно продукты.
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Будут вменяемые растаможки- будут и поступления в бюджет. Как можно формировать посылку из США стоимостью меньше 170 долл ( больше если будет то надо 20 процентов ндс платить) если мист экспресс ещё 100 долл за посылку берет. ? Если к примеру до войны джинсы Levis в 400 грн с пересылкой выходили то сейчас и в 2000 грн можешь не вложиться
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Судя по количеству кремлеботов тут, главный редактор - их начальник. Следил бы за бюджетом Пети лучше.
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Бред полный, уменьшение контрабанды ни коим образом не может .увеличить поступление в бюджет. Поступления в бюджет идут от легально завезенного товара. а его сколько возили , столько и возят.
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Дай Боже,чтобы контрабас уменьшился в разы и деньги пошли в бюджет,но преждевременные победно-популистские реляции Камертона просто удивляют Зменшення контрабанди передбачає зростання надходжень до бюджету, але цього поки не відбулося, - Бутусов про заяву Зеленського - Цензор.НЕТ 6588
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Это как у Шарикова,- мы вчера котов,то есть контрабанду "душили душили".А так прописал в газете и нет контрабанды.
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Сколько лет воровать, а вы за неделю хотите жить в новой жизни?
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"Уменьшение контрабанды предполагает возрастание поступлений в бюджет, но этого пока не произошло, - Бутусов о заявлении Зеленского"
Так это смотря в чей бюджет. Зменшення контрабанди передбачає зростання надходжень до бюджету, але цього поки не відбулося, - Бутусов про заяву Зеленського - Цензор.НЕТ 1783
Бюджет государства - это одно, а личный бюджет "коземанды"(С) - совсем иное.
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Бутусов! Ваш пессимизм и явная ненависть к Слуге народа впечатляет. так держать!
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Я вообще не понимаю предмета обсуждения. Наш новоизбранный вообще ничего не понимает в законах функционирования экономики, ляпает своим языком что придётся, лишь бы понравится своему электорату. А вы тут с жаром обсуждаете, правда или нет, что контрабанда уменьшилась в разы.
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Абсолютно согласен. Проблема не в поступлениях от контрабанды. Проблема у людей и предпринимателей с совершенно легальной растаможкой и экспортом. Этот бардак и бюрократию невозможно просто осилить без "связей" на таможне. Пусть этот Нефьёдов попробует ввезти в Украину через какую-нибудь, например, томограф или станки металообрабатывающие. Посмотрим, как он быстро сможет заплатить пошлину (те самые поступления) и получить свой растаможенный товар.

Понятно, что люди вынуждены всякими левыми путями ввозить/вывозить товар, потому что легально - это полный теморрой!
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Лично мне инициативы "коземанды"(С) коментировать больше неинтересно.
После вот этого вот "Проект Закона о недопущении уголовного преследования, привлечения к уголовной ответственности и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской области" лично я больше никаких вопросов не имею.
Задача "коземнады"(С) провесто все эти сепарские законы, за которые им из Кремля проплачено (пол-миллиарда - не шутка), и сбежать, пока не началась война, потому что, как правильно (но поздно) сообразил ЗЕбеневский комментатор вот тут https://www.politforums.net/ukraine/1567401810.html "предчувствие его не обмануло" (С)
А чтобы население не "возбухло" раньше времени, законы те принимать будут пачками, а населеннию (ибо 73% идиоты несертифицированные) Квартал будет рассказывать сказки о росте экономики на 40%, понижении тарифов (и что стояк будет, как в молодости).

Правда, непонятно, куда побегут Разумков, Гончарук и прочие, ибо иной исторической родины у них, кроме Украины, нет. Наверное, когда их будут бить, они будут плакать.



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Это как? Контра есть,банда есть,- а конрабанды нет.
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