 Зменшення контрабанди передбачає зростання надходжень до бюджету, але цього поки не відбулося, - Бутусов про заяву Зеленського

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
За його словами, в липні 2019 року план надходжень з митниці до держбюджету був недовиконаний на 3%.
"Сьогодні в Офісі президента відбудеться нарада з усіма керівниками Кабміну і всіх силових структур, очікується, що тема контрабанди також голосно прозвучить. Дуже багато корупційних струмочків команді Зеленського вдалося обірвати. Але контрабандний ринок не легалізувався, а завмер в очікуванні - кому нести? Хто буде новим "смотрящим"? Невже всі піраміди поламано і всі потоки підуть до бюджету?" - зазначає журналіст.
Бутусов зауважує, що поки вибудовується нова система, подекуди намагається працювати і стара. Зараз на огляд комерційних вантажів в Одеському порту дедалі частіше заявляється ДБР.
"Радником голови ДБР, наприклад, є досі Олександр Моргун - відомий у минулому митник часів Януковича, який займав пости з "боротьби з контрабандою". Він дуже став у пригоді в команді Насірова, який в 2016-му призначив його заступником до голови Одеської митниці Марушевську, але Марушевська влаштувала великий скандал, і Моргуну "попрацювати" не дала - під загрозою сміттєвої люстрації. І менше з тим, місце при владі Моргун знайшов. І займається звичними темами - тим більше, що з посади "борця з контрабандою" на митні пости в Одесі повернулися такі відомі начальники як Домнич, які підвішені на різні фактові справи, і легко керовані силовиками. Дембельські акорди звучать на митниці в Одесі", - вважає головний редактор Цензор.НЕТ.
"А щодо суті наради кабміну і силовиків - зменшення контрабанди треба вимірювати відносно підвищення надходжень до бюджету - інших об'єктивних показників немає", - підсумував Бутусов.
Дембельские аккорды звучат на таможне в Одессе", - считает главред Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net.ua/n3145854
Но по делам их!!! Пустые лозунги были коньком пэпастого. Народ это быстро раскусил.
Олигархов и коррупцию ******* тоже уже победила.
Что пока что, как ни страннно, привело к замедлению инвестиций почему-то. То ли буржуины не знают про великие достижения клоунов, то ли наоборот знают больше нас.
Если
пьянкуконтрабанду нельзя предотвратить, ее надо возглавить. И сказать, что ее больше нет.
Але з контрабанди багатіли окремі люди, а бюджет був пустий.
Якщо підвищаться доходи бюджету, то в малозабезпечених бюджетників, в пенсіонерів зарплатня підвищиться.
Ну і доріг більше відремонтують в тому числі.
На пенсии пороху и иже с ним приближенным.
Пока нароют документы, пройдёт время... Если вообще по считают нужным какие то товары официально завозить. Может их тогда уже и продавать будет не выгодно)))
И второе, самое важное, ясно что порохобобики совсем не могут в логику, для них это за гранью понимания. Этож какой процент должна занимать контрабанда от общего импорта, что при её сокращении в разы, должна быть мгновенная прибавка к сборам таможенной службы тоже в разы?
Тут Бутусов явно лукавит, выслуживается по памяти перед Пэдро, чтоб ярче пылали пердаки у порохоскотов.
У них налажен сбыт по демпинговым ценам !!
Товаров поступает меньше, цены будут расти. И только после этого немного увеличатся поступления в бюджет.
Или контрабандисты пойдут разгружать вагоны и мести улицы, зарабатывая на пошлину?
Одно из четырёх: 1. или контрабанда никуда не делась (на полках всего полно по прежнему), 2. или контрабанды не было (всё оформляли и раньше по закону - дыр в законе, что в душлаге, коррупция позволяла оформить что угодно вполне по закону), 3. или шмаркля бредит, 4. или порох виноват.
Вангую: основная, самая настоящая, причина № 4! Лично на каждой таможне денех не передаёт в бюджет!
Ну, ща нефёдав, победив уже всю коррупцию в гос.закупках, автоматизирует очередным бардачным json-протоколом весь импорт. С экспортом заодно.
если к мерсу колеса прикрутили в одессе, то он украинским всё равно не стал.
не надо людей дурить.
особенно продукты.
Так это смотря в чей бюджет.
Бюджет государства - это одно, а личный бюджет "коземанды"(С) - совсем иное.
Понятно, что люди вынуждены всякими левыми путями ввозить/вывозить товар, потому что легально - это полный теморрой!
После вот этого вот "Проект Закона о недопущении уголовного преследования, привлечения к уголовной ответственности и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской области" лично я больше никаких вопросов не имею.
Задача "коземнады"(С) провесто все эти сепарские законы, за которые им из Кремля проплачено (пол-миллиарда - не шутка), и сбежать, пока не началась война, потому что, как правильно (но поздно) сообразил ЗЕбеневский комментатор вот тут https://www.politforums.net/ukraine/1567401810.html "предчувствие его не обмануло" (С)
А чтобы население не "возбухло" раньше времени, законы те принимать будут пачками, а населеннию (ибо 73% идиоты несертифицированные) Квартал будет рассказывать сказки о росте экономики на 40%, понижении тарифов (и что стояк будет, как в молодости).
Правда, непонятно, куда побегут Разумков, Гончарук и прочие, ибо иной исторической родины у них, кроме Украины, нет. Наверное, когда их будут бить, они будут плакать.