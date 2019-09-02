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 Політика України
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Все про:Власенко (62) ВР (5533) Князевич (16) комітет (204) недоторканність (433)

 "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів

У понеділок вранці в парламентському комітеті з питань правової політики і правосуддя виникла суперечка щодо можливості початку другої сесії парламенту 3 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Головуюча Ірина Венедіктова сказала: "Що стосується календаря планової роботи: ми з вами ще раз зустрінемося за планом у середу – до цього в нас засідання позапланове. У ніч на 29 серпня у нас було перше засідання комітету, сьогодні порядок денний визначений заявами народних депутатів – це не плановий збір. Я почула тих депутатів, які відстоюють позицію, що неможливо повертатися до питання статті 80-ї – зняття недоторканності. Тому я розумію ваші мотиви для того, щоб ми сьогодні не працювали в межах процедурних дій".

Народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко перервав її: "Ви не маєте права коментувати дії народних депутатів і говорити, хто що думає".

Сергій Власенко та Руслан Князевич ("Євросолідарність") пропонували не проводити засідання комітету, а провести обговорення, але цю пропозицію підтримали 6 депутатів, а проти висловилися 14.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутатську недоторканність розраховують остаточно зняти 3 вересня, - Арахамія

Власенко покинув засідання комітету зі словами: "Мій правовий досвід навчив мене, що не можна брати участі у незаконних діях. Я вважаю ці дії незаконними, я не буду брати участі сьогодні в засіданні комітету".

"Тебе позбавлять мандата", – сказав йому хтось із колег, але Власенко все ж пішов.

Руслан Князевич заявив, що запропоновані "Слугою народу" законопроєкти "змінюють Конституційний лад". Ольга Совгиря заперечила йому, а Князевич заявив: "Мене не треба повчати. Чим передбачена дискусія щодо цього питання?".

Князевич запропонував до розгляду питань, включених у порядок денний, звернутися до Венеційської комісії, але "за" висловилися 6 депутатів, а "проти" 15.

Пропозицію секретаря комітету Олега Макарова зняти з порядку денного комітету розгляд 80-ї статті Конституції теж не підтримали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145853
 
   
 Топ коментарі
 
Баба Юля боится стать прикосновенной? "Считаю эти действия незаконными!" - Власенко устроил демарш на заседании правового комитета Рады, где обсуждалось снятие неприкосновенности с нардепов - Цензор.НЕТ 9118
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От і перші "ластівки".Їх завдання не прийняти цей закон, або як можна довше тягнути з прийняттям. Рильце то в пушку!!
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В падлюк почало "пригорати"..... "Считаю эти действия незаконными!" - Власенко устроил демарш на заседании правового комитета Рады, где обсуждалось снятие неприкосновенности с нардепов - Цензор.НЕТ 7088
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Ага! Прокурор-казнокрад будет решать, кто казнокрад, а кто нет? Не тужись, можешь не отвечать - предохранители сгорят...
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странно, что "цензор" "заостряет" на власенке - главный "водовар" сегодня на комитете князевич(ПЕС). именно он и представитель медведчука, сегодня пытались сделать все возможное, что б заблокировать принятие решений по "неприкосновенности" комитетом! позорная возня петиных "патриотов" в связке с кумом *****!
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Представитель медведчука єто тьі и тебе подобньіе зебильі, а значит и ху..ла тьі представляешь.
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Вот сразу видно, что тебе датчики молотком забили........ "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів - Цензор.НЕТ 7050
"Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів - Цензор.НЕТ 9622
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Вопрос для знатоков , - какая разница между, совершившим злодеяние прикосновенным депутатом , и неприкосновенным ,, ЕСЛИ ВСЁ РАВНО , ЕГО САЖАТЬ НИКТО И НЕ ДУМАЕТ . ?? "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів - Цензор.НЕТ 3362 . Время пошло ..
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Время не пошло, а ушло. Ваше время... Щас вам покажут, какая разница... Один епет, а другой дразница.
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Не умничай Кока ,, тебе не идёт "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів - Цензор.НЕТ 9594 .. Ну так , шо там по поводу моего вопроса ,, ступор прошёл . ? Ответ буде .? "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів - Цензор.НЕТ 198 .
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Кока, это тот, который тебе очко порвал, в прошлом годе? Я с ним не знаком, но эту новость слышал. Так шо ты хотел у него спросить? Даже интересно.
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..О , а вот и очковая тема пошла в ход . !! Узнаю почерк Зе-лохтората .. Ты не " зелёный " , Кока ,, ты голубой походу . "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів - Цензор.НЕТ 8495 .
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Вопрос в другом: если не придерживаться законных процедур, то принятие закона с нарушениями,может привести к его отмене через конституционный суд как нарушающего Конституцию. Что толку если отменить неприкосновенность незаконно? Что мешает принять законное решение?Ведь есть же большинство в парламенте?
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Ты прав, просто потрохоботов колбаси не по-детски.
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Нужно не просто большинство, а конституционное большинство.
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Предлагаю тотализатор : мы услышим от баба Юли термин "злочинна влада" до 1/11-19.
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Вот эти старорежимные "мне не нравится, я ухожу" или лозунги оппозиции "вы все мудаки" к доброму и светлому не приведут. Только за это за них не нужно было голосовать. Работайте, спорте, доказывайте свою правоту.
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Господин Президент, дави их, дожимай. Ату! Поросhенковый визг не хило ласкает слух.
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..Не так быстро . Твой Вова может придавить хиба шо свою Ленку . Та Богдана может . Шоб давить кого то посерьёзней , нужно иметь " давилку" покруче . "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів - Цензор.НЕТ 9623 .
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И много он уже надавил , " поросячей шоблы " . ? "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів - Цензор.НЕТ 5913 "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів - Цензор.НЕТ 5913 .. "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів - Цензор.НЕТ 8679 .
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Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса
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Так они и рост єкономики на 40% анонсировали. Тьі его уже почувствовала?
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Ещё не вечер. Зато я почувствовала "покрашення" для оллигархов и "жити по новому", то есть когда грабят и улыбаются тебе, говоря что всё ОК.
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Зеленский ждет отчета от Сытника и Холодницкого по расследованию дел топ-коррупционеров
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Зеленский поручил Кабмину провести "кадровую перезагрузку" наиболее коррупционных госорганов до конца года.
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В "Слуге народа" рассчитывают, что завтра Рада лишит нардепов неприкосновенности
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Да кого это нанюханное чмо может придавить, хватит фантазировать! "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів - Цензор.НЕТ 7231
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Наконец-то задвигались межушные генгалии у тимошенковой гебнявой петушни - страх пришел к ним конкретный. Без конца колотили воду в парламенте, сделав из него олигархическую помойку. Зебилы достали этот воровской колхоз. Может это и к лучшему. Будем патологоанатомами - ждем, с нетерпением, появления первых политических трупов.
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Вот в этом вся и суть всей этой сволочи которая по 20 лет сидит в парламенте и ворует. И Тимошенко такая же.
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Весь твій мозок покрали, вже слиинними залозами доводиться "думати". Тому жуйня й виходить.
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Були вже такі законодавці, що приймали закони 16 січня 2014 року. Теж більшість мали. У минулому часі.
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