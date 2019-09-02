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 Упродовж минулого тижня на водоймах України загинула 31 особа, під час пожеж - 19, - ДСНС

Упродовж минулого тижня з 26.08 по 01.09 на водних об'єктах в Україні загинула 31 особа, під час пожеж - 19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними ДСНС, протягом тижня виникла одна надзвичайна ситуація, унаслідок якої загинуло 8 осіб та постраждало 7 осіб.

Від початку тижня зареєстровано 4 тис. 55 надзвичайних подій. У результаті вжитих заходів співробітниками ДСНС були врятовані 27 осіб.

Ліквідовано 3 тис. 702 пожежі, врятовано на пожежах 24 людини і не допущено знищення вогнем 731 будівлі та 55 од. техніки. На пожежах загинуло 19 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 982 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 171 виїзд, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 779 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинула 31 особа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145851
 
 
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