 Упродовж минулого тижня на водоймах України загинула 31 особа, під час пожеж - 19, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними ДСНС, протягом тижня виникла одна надзвичайна ситуація, унаслідок якої загинуло 8 осіб та постраждало 7 осіб.

Від початку тижня зареєстровано 4 тис. 55 надзвичайних подій. У результаті вжитих заходів співробітниками ДСНС були врятовані 27 осіб.

Ліквідовано 3 тис. 702 пожежі, врятовано на пожежах 24 людини і не допущено знищення вогнем 731 будівлі та 55 од. техніки. На пожежах загинуло 19 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 982 тис. грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Юнак загинув під час пожежі в дитячому таборі на Івано-Франківщині. ФОТОрепортаж

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 171 виїзд, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 779 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинула 31 особа.