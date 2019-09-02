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Все про:Держприкордонслужба (2229) контрабанда (990) Львівщина (938) телефон (62)

 Контрабандні мобільні телефони на суму 500 тис. намагалися ввезти в Україну з Польщі, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Минулими вихідними прикордонники Львівського загону не допустили незаконного переміщення через кордон понад 100 контрабандних смартфонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Товар виявили у пункті пропуску "Грушів" під час перевірки автомобіля "Фольксваген". Ним 23-річний житель Львівщини прямував з Польщі в Україну. Загалом прикордонники спільно з працівниками митниці в конструктивних порожнинах автомобіля, а саме під декоративною обшивкою салону та даху автомобіля, знайшли 119 телефонів Xiaomi Redmi 7 та 7А", - йдеться в повідомленні.

Попередня сума виявленого товару становить понад півмільйона гривень. Прикордонники передали товар співробітникам митниці.

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Контрабандні мобільні телефони на суму 500 тис. намагалися ввезти в Україну з Польщі, - Держприкордонслужба 01
Контрабандні мобільні телефони на суму 500 тис. намагалися ввезти в Україну з Польщі, - Держприкордонслужба 02
Контрабандні мобільні телефони на суму 500 тис. намагалися ввезти в Україну з Польщі, - Держприкордонслужба 03
Контрабандні мобільні телефони на суму 500 тис. намагалися ввезти в Україну з Польщі, - Держприкордонслужба 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145847
 
 
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Это предназначалось слугам народа, как бонус к ксиве и значку Вот жеж этот Порошенко. До сих пор на границе марадерит
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Неплахая реклама бюджетника ксяоми, но нет! =)
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все как то двояко - вроде и плохо когда контрабанда ,а вот когда надо покупать - плохо когда ее нет))))))
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пример и лозунг бляхеров - сделайте расстаможку дешевой - почему мы должны платить больше))))
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индеец, а контрабанда наших сигарет в Европу это хорошо или плохо..
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Дуда обещал, поддержку Украине. Получите, распишитесь.
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давайте в продаж..по знижках.
.о...а там ще збоку .справа макарони...шпагетті пенсіонерам
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от би побродити...по тому складу контрабанди... Контрабандні мобільні телефони на суму 500 тис. намагалися ввезти в Україну з Польщі, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5635супермаркет ховається
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Дожилися....китайський хлам контрабасом возять
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Не договорились, не порешали...мелочёвка. Через Одессу контейнерами......
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и куда их потом, своим на утилизацию))))))))))))
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Недавно слышал от ЗЕпримата. "Хорошо что перекрыли потоки через таможню, молодей Зеленский, работает. Только не могу понять почему так резко выросли цены, должно было быть наоборот!"
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Цени вирослі на что? ...На твої висери шоколадні?
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Ну красавы,свинарчуки нормально тратят сотни свиснутых миллионов и никто ни за ворованным ни за ворами не приезжает,а тут десяток сраных телефонов отобрали у человека - пиарят так как будто дивизию наступающих путинских монголоидов остановили.
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Це просто новина. А от висерів ваших соєвих тут точно забагато. Піар ще той.
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Це Юлька зебіків надоумила. Вона про це казала на "Слабоді слова" як наповнювати бюджет. Навчає дилетантів.
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попытка провоза без взноса в кассу голобородек ( чёрную как всегда ) закончилась показательной поркой и показухой для общества
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