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 Політика України
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Все про:військовополонені (324) моряки (710) обмін (441) політв'язні (1013) Єрмак Андрій (7)

 Є велике сподівання, що обмін утримуваними між Україною та РФ відбудеться незабаром, - помічник Зеленського Єрмак

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак сподівається, що обмін утримуваними особами між Україною і Росією відбудеться незабаром.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми всі бачили офіційну заяву Офісу президента, я можу лише підтвердити її. Це дуже делікатна тема, і я хотів би попросити всіх не поширювати фейкових новин, а також інформаційних повідомлень, що ґрунтуються на непідтверджених даних", - сказав він.

"Можу лише сказати, що в телефонній розмові двох президентів (Зеленського і Путіна, – ред.), сам факт якої я підтримую, ця тема обговорювалася, і у мене є велике сподівання на те, що це відбудеться незабаром. Робота триває, запевняю вас", - зазначив Єрмак.

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Нагадаємо, співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у фейсбуці повідомила, що"обмін завершився" й українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до узгодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений в рамках процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145846
 
 
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ага... зебилоиды полны надежд, а на выходе получат БОЛТ!
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ты просто идиот. жаль что твоих родственников там нет, убогое.
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Эта идиотина Eugeniusz 1 (иных слов к нему не нахожу) уже который день ржет, что лошадь, в темах во военнопленных. Обычный моральный урод и не более.
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Может, все таки моральный урод - это тот, кто не только наших людей не отпускает, но и осуществляет агрессию против украины?
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І знову гадання на кавовій гущі............. Есть большая надежда, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ произойдет в самом скором времени, - помощник Зеленского Ермак - Цензор.НЕТ 7108
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Не зовсім. Якщо новоявлений генпрокурор Рябошапка не анонсував літак у Борисполі, то можливо таки прилетить. Але, знаючи Сенцова в його позицію, якщо цей обмін здійсниться за рахунок здачі національних інтересів, пан Сенцов сам повернеться в кацапські каземати.
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Якщо відверто, то мене більше хвилює доля моряків. Адже хлопців підставили на рівному місці.
А всі ті сенцови, гриби і тому подібні - байдуже.
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Сначала суд в Гааге по сбитому боингу. А так же запрет кацапам входить в порты под флагом федерашки по решению трибунала. А только потом, уже кого-то менять. А то зеленский отпустил мокшанских товарищей. а путька никог не отпустил. Ща еще зелнь цемаха по доброте душевной отдаст
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Меньше слов и выступлений...По тихому верните ребят в семьи. Вот 3 года Ирка подстилка комсомолка геращенко истерила и вопила каждый день...И НИЧЕГО! Просто ПУК в эфире ТВ.
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пук происходит сейчас, громкие и вонючий в случае обмена мы во первых признаем решение козломордого суда, а международный суд решение которого уже обязывает козломордых вернуть моряков не сможет запретить их судам заходить в международные порты, во вторых в случае обмена моряков на *****, который завозил бук в Украину мы суем палку в колеса раследованию по MH17.Так что закрыл бы ты лучше вое мокрое иплишко, свинособак!
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скот, иди по известному сексуальному маршруту.
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дорогу сам покажешь или у мамки твоей спросить?
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Этот "какашников" просто моральный урод кацапский. Бредит комсомолом до сих пор.
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аякжеж..стовідсотково...віддадуть цемака .тоді і обмін..але за цемака тоді треба виторговувати не один до одного...але що я кажу...дипломатія мать її
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В реальності цей Цемах ніякої ваги не має.
Адже навіть Малайзія не визнає результатів цього фейкового "розслідування". Все рівно рано чи пізно, доведеться проводити справжнє розслідування цього злочину а не просто збирати фотошоп в інтернеті.
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Нидерланды проводят фейковое расследование, а самые правильные расследования у рашистов с 1869 версиями произошедшего?
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Рашиста сразу в спам. Не дискутируй - дави тварей!
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У малайзійців запитай яке розслідування вони вважають вірним.
А без їхньої згоди все це і яйця виїденого не варте.
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Дурень думкою багатіє.
Втім, від блаЗенів іншого очікувати і не варто.
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Мабуть не треба гадать, скоро, не скоро. І не бігти поперед поїзду з прапорами, розказувать, що ми вже всіх повернули.
На цей рахунок є гарна українська приказка: "Не кажи ГОП, поки не перескочив".
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Порохоскот негодуе..... Надо же, хотят украинских моряков освободить....
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А все тому що цей обмін як "серпом по одному місцю" їхнім кукловодам.
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их не освободить хотят, а обменять, олень! снимая тем самым вину за нападение на корабли, отдавая важного свидетеля по mh17. а освободить их обязаны по решению суда уже сейчас и невыполнение влечет закрытие портов для козломордии.
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не удивлюсь что селдующим гениальным решением зеленой шмаркли будет ликвидация нафтогаза, тем самым списывая с газпрома долг по тюлькиным контрактам бери или плати который еще кролик сеня в стокгольме наарбитрахал.
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"Обязаны" кто? Руские? Да ты баран, парень. Руские никому ничего не обязаны. Это они так считают. А "невыполнение влечет" это из разряда тупого бреда или сознательной лжи. Да, обменять. А что, оставить их там умирать в застенках?
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о, вяличие из трусов выскочило. не сдержался козломордый мокшандию лизнуть. почему то меняться эти твари захотели именно после решения суда причем так быстро что штаны теряют.
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Если отдадут цемаха,это будет не достижение а провал,хотя сидящим там пофиг конечно и их родственникам ! Если не отдадут зауважаю Зелень !
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_Путяра зацепил зелю на крючёк. Теперь водит и подсекает. Моркова, казалось бы, вот она, только шаг сделать. И ещё один. И ещё... А ведут ослика по этой дорожке на живодёрню. Плохо быть ослом.
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Какова цена обмена сдача интересов Украины ?
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Дипломатические советники лидеров Украины, Франции, Германии и России 2 сентября в Берлине обсудят подготовку встречи лидеров "нормандской четверки".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пресс-служба Офиса президента Украины заявила УНІАН.

Киев будут представлять новый министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Украины Андрей Ермак.

Кремль анонсировал, что от России на встречу поедет помощник президента Владислав Сурков.
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