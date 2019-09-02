 Є велике сподівання, що обмін утримуваними між Україною та РФ відбудеться незабаром, - помічник Зеленського Єрмак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
"Ми всі бачили офіційну заяву Офісу президента, я можу лише підтвердити її. Це дуже делікатна тема, і я хотів би попросити всіх не поширювати фейкових новин, а також інформаційних повідомлень, що ґрунтуються на непідтверджених даних", - сказав він.
"Можу лише сказати, що в телефонній розмові двох президентів (Зеленського і Путіна, – ред.), сам факт якої я підтримую, ця тема обговорювалася, і у мене є велике сподівання на те, що це відбудеться незабаром. Робота триває, запевняю вас", - зазначив Єрмак.
Нагадаємо, співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у фейсбуці повідомила, що"обмін завершився" й українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.
Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до узгодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений в рамках процедури обміну, не повідомлялося.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
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А всі ті сенцови, гриби і тому подібні - байдуже.
Тандит: Из плена освобождено более 3 тыс. человек
Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/83700-tandit-iz-plena-osvobozhdeno-bolee-3-tys-chelovek#ixzz5yLq0fpJX
Адже навіть Малайзія не визнає результатів цього фейкового "розслідування". Все рівно рано чи пізно, доведеться проводити справжнє розслідування цього злочину а не просто збирати фотошоп в інтернеті.
А без їхньої згоди все це і яйця виїденого не варте.
Втім, від блаЗенів іншого очікувати і не варто.
На цей рахунок є гарна українська приказка: "Не кажи ГОП, поки не перескочив".
Как сообщает "Европейская правда", об этом пресс-служба Офиса президента Украины заявила УНІАН.
Киев будут представлять новый министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Украины Андрей Ермак.
Кремль анонсировал, что от России на встречу поедет помощник президента Владислав Сурков.