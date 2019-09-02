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 Політика України
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Все про:Кабмін (3057) Мінекології (90) Міненерговугілля (129) Олексій Оржель (1)

 Два міністерства об'єднали задля уникнення конфлікту між відомствами, - Оржель про об'єднання Мінекології та Міненерговугілля

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель пояснив, чому новий уряд вирішив об'єднати Міністерство екології та природних ресурсів з Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він повідомив під час брифінгу 2 вересня.

За його словами, два міністерства об'єднали задля уникнення конфлікту між відомствами, зокрема для того, щоб забезпечувати політику в енергетичній сфері так, щоб завдавати найменшої шкоди довкіллю.

"Таку логіку ми заклали для зміни погляду на питання екології, захисту довкілля та енергетики. Ми розуміємо, що з огляду на ті світові тенденції, які склалися у світі, ми не можемо й надалі залишати конфлікт на рівні міністерств. І маємо забезпечити формування політики максимально комплексно", — пояснив Оржель.

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Оржель зазначив, що в новому, об’єднаному міністерстві питання екології не відійдуть на другий план. Водночас головними пріоритетами роботи нового міністерства він назвав запровадження енергоефективних заходів, зменшення обсягів викидів парникових газів традиційними електростанціями.

"Ми докладатимемо всіх зусиль для того, щоб людина могла платити за тарифами. Тому ми закладаємо енергоефективність одним з наших пріоритетів", — додав Оржель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145844
 
 
 Топ коментарі
 
во избежание конфликта, объединить тех кто загрязняет с теми кто должен этому противостоять!.... Два министерства объединили во избежание конфликта между ведомствами, - Оржель об объединении Минэкологии и Минэнергоугля - Цензор.НЕТ 8739
и слов не подобрать!...
это из тех решений, типа - "отобрать и поделить"... браво!!!!!! Два министерства объединили во избежание конфликта между ведомствами, - Оржель об объединении Минэкологии и Минэнергоугля - Цензор.НЕТ 272
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так они же антагонисты - одни разрушаю природу, другие должны ее защищать...
Как можно объединить не объединяемое...?
Это как масло с водой попытаться объединить... Два министерства объединили во избежание конфликта между ведомствами, - Оржель об объединении Минэкологии и Минэнергоугля - Цензор.НЕТ 3690
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Чуствуєццо рука праффессіаналаф
А якщо міністпрство спорту обєднати з міністерством культури то получається міністерство охорони здоровя стає ненужним
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БРЕД! Это пчёлы против мёда?! Договорняк полный! Идиоты. Экологи должны контролировать засерающих планету!
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Миненерговугілля це парафія Ахметова і він все життя клав з пробором на екологів. Тепер міністерства зільють, людей Ахметова видавлять під видом реорганізаціі і почнеться щось цікаве.
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во избежание конфликта, объединить тех кто загрязняет с теми кто должен этому противостоять!.... Два министерства объединили во избежание конфликта между ведомствами, - Оржель об объединении Минэкологии и Минэнергоугля - Цензор.НЕТ 8739
и слов не подобрать!...
это из тех решений, типа - "отобрать и поделить"... браво!!!!!!
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Ні, це з тої серії - кожній вовчій зграї по кошарі овець. Гібриди бувають усякі. Але цей гібрид нагадує гібрид жирафа і їжака.
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"Так не можна робити!! Це ламає всю систему!! Зелєнский розвалює краііну!! При Порошенку такого не було!!" - пецяботи, я все правильно написав? Чи ще шось від себе добавите?))
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Це черговий прикол від 95-ого кварталу! Ну і молодці, хохмачі!
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пришли спасители - взяли Смольный!...)
Швондеры, блин....
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так они же антагонисты - одни разрушаю природу, другие должны ее защищать...
Как можно объединить не объединяемое...?
Это как масло с водой попытаться объединить... Два министерства объединили во избежание конфликта между ведомствами, - Оржель об объединении Минэкологии и Минэнергоугля - Цензор.НЕТ 3690
 показати весь коментар
 
 
Чуствуєццо рука праффессіаналаф
А якщо міністпрство спорту обєднати з міністерством культури то получається міністерство охорони здоровя стає ненужним
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Хріновий підхід.

Мінекології необхідно було ліквідувати взагалі..Більша економія бюджету ))

а всі його функціїї можливо прописати зміною законодавства..
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А куди ж тоді пристроїти ораву квартальщиків?
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Доречі, а хто там зараз міністр закордонних справ?
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Геніальне об'єднання... Добре, хоч міністерства оборони і культури не додумалися об'єднати чи там ЖКХ і освіти)))
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Міністерство оборони теж має конфлікт з екологією...
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Дикий треш... Вони що, дійсно на всю голову довбануті?
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Ну не останавливайтесь. Обьедините преступников с миллиционерами, покупателей с продавцами, учеников с учителями, больных с врачами... Пусть сами себя накащывают, лечат, учат, сами себе продают.
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