 Два міністерства об'єднали задля уникнення конфлікту між відомствами, - Оржель про об'єднання Мінекології та Міненерговугілля

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він повідомив під час брифінгу 2 вересня.

За його словами, два міністерства об'єднали задля уникнення конфлікту між відомствами, зокрема для того, щоб забезпечувати політику в енергетичній сфері так, щоб завдавати найменшої шкоди довкіллю.

"Таку логіку ми заклали для зміни погляду на питання екології, захисту довкілля та енергетики. Ми розуміємо, що з огляду на ті світові тенденції, які склалися у світі, ми не можемо й надалі залишати конфлікт на рівні міністерств. І маємо забезпечити формування політики максимально комплексно", — пояснив Оржель.

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Оржель зазначив, що в новому, об’єднаному міністерстві питання екології не відійдуть на другий план. Водночас головними пріоритетами роботи нового міністерства він назвав запровадження енергоефективних заходів, зменшення обсягів викидів парникових газів традиційними електростанціями.

"Ми докладатимемо всіх зусиль для того, щоб людина могла платити за тарифами. Тому ми закладаємо енергоефективність одним з наших пріоритетів", — додав Оржель.