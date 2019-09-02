 Ворог упродовж 40 хвилин бив по позиціях ОС у районі Водяного із забороненої артилерії, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними СЦКК, сьогодні, 2 вересня, в період із 6:10 до 6:50 противник здійснив обстріл позицій українських захисників у районі населеного пункту Водяне. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Ужівка, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру (6 мін) і міномети 120-го калібру (18 мін).
"Зазначений факт вкотре свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації та їхніх найманців щодо подальшого загострення ситуації, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
"В районе пригорода Горловки на Донбассе украинская пехота вынудила боевиков оставить несколько своих передовых позиций и отойти в тыл. Об этом сообщил Юрий Мысягин на своей странице в Facebook. "(с)?
Или и далее будешь с боевого дивана гундосить про зрадную зраду?
Р-н н\п Светлодарск. Почти 20-и минутный артиллерийский обстрел со 120 мм орудий. огонь велся со стороны вновь созданного укрепрайона. Прямое попадание снаряда в окоп.Погибших - 2 По укрепрайону противника отработала РЗСО.
Р-н (район) н\п Водяное. Минометный обстрел. Калибр - 92 мм. Потери убит - 1 Ранено - 1 По местоположению противника нанесен минометный удар. Потери противника уточняются.
а ответка? а подтянуть арту в случае большой наглости тварей... "адекватный ответ" где?
это уже "школьное" перемирие так хренячит по нашим...или еще "хлебное" ???
мост давайте стройте в бамбас с киева.
везите им пенсии-укркалбасу.
на голодныйжелудок оные стрелять несагласны.
дно