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Все про:обстріл (5469) СЦКК (457) Водяне (106)

 Ворог упродовж 40 хвилин бив по позиціях ОС у районі Водяного із забороненої артилерії, - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про неприпустимий факт підлого і підступного порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними СЦКК, сьогодні, 2 вересня, в період із 6:10 до 6:50 противник здійснив обстріл позицій українських захисників у районі населеного пункту Водяне. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Ужівка, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру (6 мін) і міномети 120-го калібру (18 мін).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український воїн загинув унаслідок ворожого обстрілу в районі проведення ОС 2 вересня, - штаб

"Зазначений факт вкотре свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації та їхніх найманців щодо подальшого загострення ситуації, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Ворог упродовж 40 хвилин бив по позиціях ОС у районі Водяного із забороненої артилерії, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145837
 
 
 Топ коментарі
 
"Враг в течение 40 минут бил по позициям ОС в районе Водяного из запрещенной артиллерии, - СЦКК" - Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
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А де в цій новині текст про те, що була дана жорстка відповіть окупантам, і спалено стільки-то стільки кацапських туш? Враг в течение 40 минут бил по позициям ОС в районе Водяного из запрещенной артиллерии, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3549
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шаурма, фонтан, браслєтікі на руках - мир-дружба-жвача-простапєрєстатьстєлять
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А де в цій новині текст про те, що була дана жорстка відповіть окупантам, і спалено стільки-то стільки кацапських туш?
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Зебил, тебя устроит такое вот:
"В районе пригорода Горловки на Донбассе украинская пехота вынудила боевиков оставить несколько своих передовых позиций и отойти в тыл. Об этом сообщил Юрий Мысягин на своей странице в Facebook. "(с)?
Или и далее будешь с боевого дивана гундосить про зрадную зраду?
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Чим військова стратегія Зеленського відрізняється від військової стратегії Порошенка?
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Тим, що вони обидва, на відміну від вас диванних стратегів, не закінчували військової Академії.
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ну ти даєш, "ПЕРЕМИРИЕ" !!!!!!!!!!!!!!! від зелєпукіна!!!
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перемога говоришь?

Р-н н\п Светлодарск. Почти 20-и минутный артиллерийский обстрел со 120 мм орудий. огонь велся со стороны вновь созданного укрепрайона. Прямое попадание снаряда в окоп.Погибших - 2 По укрепрайону противника отработала РЗСО.

Р-н (район) н\п Водяное. Минометный обстрел. Калибр - 92 мм. Потери убит - 1 Ранено - 1 По местоположению противника нанесен минометный удар. Потери противника уточняются.
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шаурма, фонтан, браслєтікі на руках - мир-дружба-жвача-простапєрєстатьстєлять
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браслеты у него на руках будут настоящие, металлические такие, в скором будущем Ворог упродовж 40 хвилин бив по позиціях ОС у районі Водяного із забороненої артилерії, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6586
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Если 40 минут обстреливали то о какой ответке речь? У врага просто закончились боеприпасы и они пошли на обед. А наши бойцы храбро выдержали обстрел, храбро вывезли раненых в больницу а мертвых в морг.
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Я вот не могу понять одно: как факт нарушить приказ какойто зеленой субстанции может быть страшнее факта своей смерти? Вот в голове просто не укладывается. Ну ответят, ну положат с десяток "повстанцев". Ну и чо этот зибил сделает? Преедет на передок и будет говорить атататта???
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Я вообще не понимаю наших бойцов сидящих под обстрелами в окопах. Сейчас не 41-й год. Если бы по мне враги стреляли а мне запретили стрелять в ответ или не было бы поддержки артиллерии, я бы собрал вещи и уехал домой и сказал что ***тесь как хотите сами защищайте свои заводы. Ну забрал бы враг еще парочку городов и пару населенных пунктов, зато тогда продажный народец который *устал* от войны и который ездит в окупированный крым отдыхать зашевелился бы и завизжал от звуков рвущихся снарядов приближающихся уже к своему городу. Получается на фронте сидят одни терпилы и мазохисты которым нравится из с**я делать жертв.
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заводы говоришь?шота рускавым комунякским духом завоняло...
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... и что?, надеюсь вы не начали стрелять в ответ, а то знаете перемирие оно такое хрупкое.
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В чому суть конфлікту, що вони там не поділили?
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Где там вата и ЗаЖОПа блок? Минские соглашени...випольнять и срочно, так им хозяин путлер приказал........ТВ НьсВан, 112, ЗИК, Интер....они же Мертвечук 1, Мертвечук 2. ..........Прикольно что журнашлюхи на этих ТВ орут что ОНИ "независимые" !!!
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и только - Слава Богу, что нет раненных и убитых.. - да???
а ответка? а подтянуть арту в случае большой наглости тварей... "адекватный ответ" где?
это уже "школьное" перемирие так хренячит по нашим...или еще "хлебное" ???
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Так это же такой вид перемиряний! Сорокаминутный.
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"Враг в течение 40 минут бил по позициям ОС в районе Водяного из запрещенной артиллерии, - СЦКК" - Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе
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просто зе боится признать что перемирия нет
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Враг в течение 40 минут бил по позициям ОС в районе Водяного из запрещенной артиллерии, - СЦКК



мост давайте стройте в бамбас с киева.

везите им пенсии-укркалбасу.

на голодныйжелудок оные стрелять несагласны.

дно


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в Минске ,европейские подельники рашистского оккупанта Украины,и враги Украины ,оторвали часть територии Украины ,под создание територмй подконтрольных рашисту,и создали эти територии именно для того,что бы они "не выполняли" минский сходняк...
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