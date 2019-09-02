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 Політика України, Економіка
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Все про:рейдерство (179) Дмитро Дубілет (4)

 Відкриті дані про юридичних осіб почали публікуватися щодня, а не щотижня, - Дубілет

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет розповів про перші перемоги в боротьбі з рейдерством.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

"У нас перша невеличка перемога в боротьбі з рейдерством. Точніше, одразу дві перемоги. Мініперемога-1. Ми домоглися того, що відкриті дані про юридичних осіб (ЄДР) почали публікуватися щодня, а не щотижня", - йдеться в повідомленні.

Дубілет наголосив на важливості цих досягнень.

"Часто рейдерство виражається в тому, що в компанії раптом змінилися власники або директори, тоді як реальні власники про це нічого не знають. В Україні є кілька компаній, які дозволяють безкоштовно відстежувати такі зміни - OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, LIga, Vkursi. І якщо раніше жертва рейдерства могла дізнатися про несподівані зміни у своїй компанії із запізненням до тижня (за цей час компанію можуть "віджати" ще більше - забрати активи, перепродати тощо), то тепер затримка буде до одного дня", - розповів міністр.

Також читайте: Радник в.о. глави СБУ Дубілет анонсував боротьбу з рейдерством та просить повідомляти про випадки "віджиму" власності

Дубілет порадив усім власникам бізнесу безкоштовно підписатися на один із сервісів, перерахованих вище, щоб спати трохи спокійніше.

Також, за словами нового міністра, інформування про зміну даних тепер працює для всіх-всіх компаній, а не тільки тих, хто підписався. "OpenDataBot тепер розсилає СМСки щодо всіх, стосовно кого відбулися зміни (телефон береться з того ж ЄДР, тому важливо, щоб там були реальні контакти), а ПриватБанк – щодо всіх своїх клієнтів", - зазначив Дубілет.

Міністр також зазначив, що у бізнесу з'явилася можливість подавати скарги в Антирейдерську комісію в електронній формі через iGov.

"Раніше, щоб подати скаргу, вам потрібно було, по-перше, найняти юристів, які підготують для вас великий пакет документів (і навіть із цим половина заявок відхилялася з формальних причин). Більше того, поки ці документи доходили до комісії через ланцюжок канцелярій, могло минути 2 тижні.

Ми ж створили на iGov форму, яку майже неможливо заповнити так, щоб її відхилили за формальними ознаками (можна навіть заповнити без юристів!). До того ж вона надходить у роботу комісії миттєво", - написав Дубілет.

Також читайте: Дубілет про призначення міністром: Збирався переїхати жити в Лондон і будувати там єдинорога. Кіт у шоці

Відкриті дані про юридичних осіб почали публікуватися щодня, а не щотижня, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145836
 
   
 Топ коментарі
 
работа у тебя тяжёлая, методичка засаленная, карамельки пересохли. Открытые данные о юрлицах начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно, - Дубилет - Цензор.НЕТ 3079
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Ей ти з прівєтом. Написано ж ,що приходитиме СМС .Тобі ще якою мовою написпти? Шоколадною?
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Та хоть щось тебе порадує,а то шоколадок залишилось до грудня і потім погонять в три шиї. Куда підеш? Що робитимеш? На "путч"пойдьош? Відкриті дані про юридичних осіб почали публікуватися щодня, а не щотижня, - Дубілет - Цензор.НЕТ 9729
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После рехформ Петренко разгребать и разгребать по рейдерству...от просто недвижимости через чёрных, серых риэлтеров, нотариусов...до предприятий . которые за ночь "по документам" меняли нескольких владельцев. Характерно было как за ночь была попытка поменять владельцев сети новых супермаркетов НОВУС, принадлежащих литовцам.
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Ранее журналисты Bihus.Info сообщили, что руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и известный киевский застройщик Андрей Вавриш три дня, в том числе День Независимости Украины провели на свадьбе смотрящего за Минюстом Андрея Довбенко.Источник: https://censor.net.ua/n3145725
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ну и? "новость" с бородой................Хреново, вот и хорошо что Бигус информирует. Делаем выводы.
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богдан во всех схемах - как думаешь скоко в месяц - вот в чем вопрос)))))
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Ты думаешь сейчас это можно утаить? Они все "под микроскопом".
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нееее - раньше были противовесы - даже при яныке - а сейчас Абсолютная,еще раз Абсолютная власть - а мы все статисты ,как и даже большинство депутатов - это аксиома
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фюрер то же самое делал в Германии и в цапии фюрер 21 века, то же самое делал - как то так
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Сказал что не будет красть, потому что монобанк. Ну посмотрим, хотя бьюсь об заклад, воровать там будут все Открытые данные о юрлицах начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно, - Дубилет - Цензор.НЕТ 845
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работа у тебя тяжёлая, методичка засаленная, карамельки пересохли.
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Ну не такая легкая как у тебя с кирпичовым, тут я согласен. нас же всего 8% а вас орда, работаем в поте чела Открытые данные о юрлицах начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно, - Дубилет - Цензор.НЕТ 3933
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Калашник, відпочити тобі треба. Засрав всі гілки.
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по части серить это ты с пидлогой.....памперсы меняйте или тампаксы. Указывай жене что делать, ущербные.
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Хорошее начало!
Теперь дело за электронным всеукраинским ежедневным кадастром!
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Опять серпом по геніталіям кацапським ботам)) Ну нічого, зараз вони включать своє улюблене "тупиєзєбіли" і почнуть срати в кгмментах.
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Он уже появився...з прівєтом. Відкриті дані про юридичних осіб почали публікуватися щодня, а не щотижня, - Дубілет - Цензор.НЕТ 4224
Як у воду дивились. Відкриті дані про юридичних осіб почали публікуватися щодня, а не щотижня, - Дубілет - Цензор.НЕТ 4424
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Ну да....собственники предприятий ночами не спят реестр ежеминутно просматривают...а вдруг... Відкриті дані про юридичних осіб почали публікуватися щодня, а не щотижня, - Дубілет - Цензор.НЕТ 5898...это победа...однозначно...
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Ей ти з прівєтом. Написано ж ,що приходитиме СМС .Тобі ще якою мовою написпти? Шоколадною?
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Воно новость не читало)) Дали команду обсирать, от воно конхвету і відробля))
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Очередной зебобик...в очередной раз среагировал на мой ник как собака Павлова на лампочку....и это продолжает радовать...
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Та хоть щось тебе порадує,а то шоколадок залишилось до грудня і потім погонять в три шиї. Куда підеш? Що робитимеш? На "путч"пойдьош? Відкриті дані про юридичних осіб почали публікуватися щодня, а не щотижня, - Дубілет - Цензор.НЕТ 9729
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Уже до декабря?? В апреле вроде бы все уже убежали....потом в июле еще раз все убежали...в сентябре говорили что побегут....теперь в декабре будут бежать..??
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У половины предприятий телефоны в контактах указаны городские...какие смс..??Куда..? На деревню дедушке??? А изменить телефон...это не зайти на сайт и поменять...это к регистратору...с соответствующим пакетом документов....
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І вмєсто калькуляторов "желєзні фєлікси" стоять)) Не тупи так.
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ТоваришЧ зебобик... предприятия регистрировались не вчера...и не позавчера...многим предприятиям по 10...15...и более лет....а тогда при регистрации требовали именно городской телефон....Так что увы м ах....не тупи так...
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Люблю я общаться з кацапами)) Коли в нього мізків перестає вистачати на адекватні відповіді, воно починає лаятися)) "зєбобікі" "тупиєзєбіли" "зільониєшмарклі" словарний запас завжди однаковий, під яким би ніком не заходив кацап на цензор))
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Люблю я общаться с зебобиками...когда кто то макнет их мордой в дерьмо...они сразу начинают кричать что макнул их кацап.....
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А хто писав за перемогу? Просто йде робота Верховної Ради. Ефективна і на благо українського народу. Твій же сивочолий кінь тільки розвів срач в Україні. Тепер ходить по залу і шукає гекачепістів для путчу в грудні. Відкриті дані про юридичних осіб почали публікуватися щодня, а не щотижня, - Дубілет - Цензор.НЕТ 9603
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Как кто?? ТоваришЧ дубилет писал....прочти новость целиком...а не по диагонали.... Відкриті дані про юридичних осіб почали публікуватися щодня, а не щотижня, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2856
И каким боком к этому верховная рада??
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вы радуетесь, как будто это какое то достижение - типа "не вдоль, а поперек".
очень жаль, что такие мизерные результаты, такой "большой" работы.
или еще немного потерпеть?
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Основне досягнення уже відбулося-це копняк під сраку шоколадному баризі. А далі все піде саме собою.Розумних людей у команді президента достатньо.
Твоя ж робота-гавкати.Ваша кантора під кличкою ПЕС ,сама про себе говорить. Відкриті дані про юридичних осіб почали публікуватися щодня, а не щотижня, - Дубілет - Цензор.НЕТ 4638
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на этом все ваши "досягнэння" и закончились - только вот почему то, копняка получила Украина.
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Чого ж зрада, хіба красивіше розказують ніж раніше ? Так само,а от як би чи співали , чи віршами.
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А ти в курсі за телефони? Не гони туфти,Вася. Зараз майже кожен бізнесмен веде роботу і через телефон в тому числі. То у тебе в Мухосранську,ще сидять на кабелі від Укртелекому.
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Специально для особо одаренного зебобика...речь идет не о том как работает бизнесмен или предприятия...не о том какие технология для свое работы они используют...а о регистрации предприятий...
Если это не предприятие одноновнека...к которым ты привык...то этим предприятиям много лет...и когда они регистрировались...наличие городвского телефона было обязательным.....
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Коли ти одержав свій перший в житті телефон з ю.ем.сі, я з десяток років крутив дисковий телефон,якого в тебе колгоспника і в помині не було.А СМСси ти пересилав через кватирку у вікні з криками на цілий район.
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Когда ты зебобик крутил дисковый телефон...у меня уже давно стоял тоновый телефон...и я просто нажимал на кнопочки.......
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Что до меня лично...то я начал пользоваться мобильной связью...когда ты еще в памперсы срал...
Мой первый телефон был стандарта NMT-450....а после перехода компании ЮМСи (слышал о такой) на стандарт GSM...я получил номер с одной из первых серий...начинается на 328....которым пользуюсь по сей день....
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Не нищеброд...и никогда не был....
А рецепт прост...работать надо...а не скулить как ты и ждать что какой то дядя тебе поднимет зарплату......
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Перша серія GSM це 050 320 хххх, NMT це 050 250хххх, один із перший абонентів-Кравчук
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Значит у меня вторая серия...(не сразу значит перешел) но в любом случае одна из первых...НМТ да...был телефон на 250 по моему....
Для телефона НМТ еще требовалось разрешение в милиции получить...и с собой таскать....по сей день где то лежит..как память...
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З телефоном давали дозвіл на використання частот, розміром з візитівку, від "Укрчастотнагляду"
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Чуть больше чем визитка...размером с календарик....
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Не знаю.....от чего зебобки так возрадовались....честное слово не знаю...
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Ця методичка була актуальна за сивочолого коня. Можеш її собі поставити на заставку на робочий стіл,якщо дуже настальгуєш.
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