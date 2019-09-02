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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (2576) кредит (210) населення (51)

 Зеленський пообіцяв зменшення відсотків на кредити наступного року

Президент України Володимир Зеленський обіцяє зменшити процентні ставки на кредити населенню наступного року.

Як інформує Цензор.НЕТ яз посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав президент у програмі "100 днів президента", показаній у суботу на телеканалі "1 + 1".

"Планується і з приводу кредитування. Готується послаблення відсотку, щоб відсоток був зменшений. Готують (в уряді. - Ред.) формат, щоб у 2020 році у людей була можливість купувати ті чи інші речі, нерухомість або землю купувати за інший відсоток", - повідомив Зеленський.

За його словами, 17-18% за кредитами, які існують нині, "просто неможливо виплачувати".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145835
 
   
 Топ коментарі
 
А нафига охлосу низки проценты по кредитам,когда зарплаты по 4000 баксов?)
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Вам, охлосу, вообще ничего не надобно - вам только дай погадить в интернете.
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не знаю кто там шо напророчил, но что та власть , что эта - просто кидают народ на деньги ...
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Да пофиг, что они против - они же все сидят. Или Вы считаете, что Зе не выполняет обещаний?
Зеленський пообіцяв зменшення відсотків на кредити наступного року - Цензор.НЕТ 2294
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Ай, Владиславовна, не бузи!
Я верю, что у тибя у гардеробе есть туфли на шпильке!
Сама ругаешься: тут те и лузер, тут те и одна извилина, а зарплата так и не получена!
А по сути - ПОВТОРЯЮ:
Ты не выдумывай, а мнение порохоботов спроси у порохобота!
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По перше, хто сказав, що хтось проти низьких ставок? Низькі ставки це стимулювання всієї економіки (промисловість, будівництво, автомобілі).
Питання в підходах. Нічого обіцяти те , що не в твоїй компетенції і ти на це ніяк не вплинеш, Кредитні ставки - це ринковий механізм, їх не встановлюють указом президента. А як тільки полізуть руками регулювати кредитні ставки, отримаємо чергову жопу. Не треба людям обіцяти про зниження, ви вирівняйте платіжний баланс, знизьте ризики, знизьте інфляцію і ставки самі підуть вниз.
Якщо зараз різко знизити ставку, всі підуть за кредитами, у банків не вистачить ресурсу, вони підуть позичати гривню в нацбанку. В нацбанку також грошей на всіх не вистачить, треба буде еміссія. І полетить наша гривня в .... і потім знову ставку в 30% щоб тормозити інфляцію. Десь так це працює, якщо дуже просто.

До речі, на "заході" далеко не скрізь іпотека 3-5%, це в основному пільговим категоріям типу "молодих сімей", а так часто зустрічається 6-8% А ще ніхто не пише про страхування майна по кредиту, а там воно просто зашибісь, може значно перевищувати самі виплати відсотків по кредиту. Так що скрізь добре, де нас немає.

Так що на рахунок, хто саме "тупые создания" я б посперечався.
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Какие 'льготные категории'? Я вообще гражданка Украины, получила у них кредит без всяких взяток и знакомств. Без помощи риэлтеров, напрямую. Страхование есть - самого жилья-400 евро в год, страхование жизни- ежемесячно , зависит от суммы, у меня это вообще копейки.
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Ну ви ж туди не приїхали і взяли кредит, ви там пропрацювати років 5 мабуть, маєте постійний контракт або вид на проживання, при цьому залишаючись громадянкою України. Внас також так можна.
Ще раз перечитайте перший абзац мого повідомлення. Там головне, а дали вам під 5%, ну добре, я за Вас радий. Але далеко не всім дають під 5%. І не в скрізь "на заході".
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Не работала я там,. Не выдумывайте.
Ставка меньше пяти- 4,8- по-моему
Так ещё и кредит на 20 лет))
Правда,13 год осень
Налоговые документы все были из Украины, переведённые на испанский и просто заверенные в бюро переводов.
Все настолько просто , что завидовать есть чему, имею в виду нашу банковскую систему
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а де було сказано про різке скорочення !?
думаю,,якщо зараз,наприклад,у Приват ставка за кредитом - від 14,32% річних
то навіть скорочення на 3-4 відсотки буде хорошим показником..

Але ТРЕБА сКОРОЧЦВАТИ базову ставку Нацбанку на ті самі 3-4 відсотки..
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Татьяна, а что плохого чтобы взять и отменить зиму?
Все кто против - провокаторы!
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Ставка, наказую знизитись!!! Раз-два!!!
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Какое отношение имеет президент к размеру кредитных ставок?
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не скажите - сейчас у него полная,вернее даже абсолютная власть в Украине - такого не было даже у яныка
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Ну как-бы НБУ финансовый регулятор в стране.

Правление НБУ согласно с Основными положениями денежно-кредитной политики через соответствующие монетарные инструменты и иные инструменты банковского регулирования обеспечивает реализацию денежно-кредитной политики, организовывает выполнение иных функций, проводит управление деятельностью НБУ
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ВРАЛ,ВРУ И БУДУ ВРАТЬ - ЗЕЛЕНСКИЙ - пример -
Президент Владимир Зеленский больше не планирует распродать самолеты, которые находятся на балансе государственного авиационного предприятия "Украина" и обслуживает высших должностных лиц государства.
Об этом Зеленский заявил в проекте "100 дней президента" на телеканале "1+1", передает БизнесЦензор.
"Один маленький (самолет, - ред.) там не работает, я его даже не видел. Есть еще два самолета. Один маленький, наш Ан. Я летаю на нем с группой быстрого реагирования по Украине. И есть один самолет большего размера. Он для международных встреч", - рассказал президент.
"Я не могу сегодня продать эти два самолета просто потому что у меня сейчас такое количество срочных вылетов, что я не могу себе это позволить", - сказал Зеленский.
По словам главы государства, государственный авипарк нужен ему в том числе для поездок в регионы.
"Например, мы вылетаем на самолете, прилетаем, потом вертолет, после вертолета мы садимся в какие-то джипы и едем в зону АТО. Ну не летают в зону АТО пока еще рейсовые самолеты. Поверьте, тут не идет речь о комфорте", - сказал президент.
Как сообщалось, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании.
"Насколько я знаю, там два самолета. (...) Три? Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери", - заявлял кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью изданию "РБК-Украина".Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145806
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зебилы, а ахметов уже сидит?
-нет
-а кернес?
-нет
-а медведчук?
нет
-ну хоть ефремов сидит?
-нет
-******, а эти беглые твари там портнов, богатырева хоть не вернулись?
-вернулись
-сидят?
-нет
-******, вы красавчеки!
-да)
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А у пэци такое-же спросить не хочешь? Клоун
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-******, а эти беглые твари там портнов, богатырева хоть не вернулись?
-вернулись)))

І єфремов сидів...
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"за другой процент" или "под другой процент"? Это же разные вещи. Ну а суть уменьшения процента смысла обсуждать нет. Есть вариант, что они продадут все: землю, страну. Все. Тогда может чего и людишкам останется. Да и то, только потому, что монополия на "меньший процент" будет принадлежать одному известному персонажу, недавно приехавшему из Израиля. Ему карманы этих людишек очень нужны. Он и сам не стесняясь это утверждает. Но поглядим, что из всего этого получится.
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"Зеленский пообещал уменьшение процентов" - пора уже выпускать полное собрание обещаний, ато так все уже и не вспомнить...
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Пока учетная ставка НБУ 18 % (это полное безумие!), низких кредитов не будет. Надо наводить порядок в этой поганой организации. НБУ должен выполнять регуляторную функцию, а не бабки косить.
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Голодранец! У тебя хоть когда то был депозит? Нет! Насобирай бутылок, сдай, деньги в банк, под 3% годовых, тогда я смогу взять кредит под 6. Рассказывай бабушкам на базаре, которые "гробовые" держат под 17%, что им лучше будет жить под 3. Ставка банка не может быть ниже инфляции + 25%
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Во-первых изучи, что такое учетная ставка и как она влияет на проценты по кредитам. Второе - я имел ввиду кредиты для бизнеса. При таких ставках развития малого и среднего бизнеса быть не может. У нас финансвоая система зарегулирована до нельзя и это большая проблема. Банки наши не имеют прямого доступа к иностранным кредитом, а НБУ занимается спекуляцией и несвойственными для Регулятора вещами. Вот и все. Причем здесь бутылки и тд не понятно, видимо просто глупость.
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Зараз 17%. В НБУ є маса вакансій, що заважає Вам піти туди і навести порядок? Втілити Ваші , так би мовити, передові економічні ідеї в життя.
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95% "комментаторов" можно отправлять в спам или блокировать аккаунт за антиукраинскую деятельность. Это рекорд, ни о один сайт такого не достигал.
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Пральна,а еще всех пресажать и растрелять через повешание,ишь чего удумали ,вождя критиковать.
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Для того, чтобы критиковать, надо мозги иметь У шоколадок мозгов никогда не было. Поэтому шоколадки не критикуют, а обсирают. Критиковать и обсирать - это разные вещи.
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Правда ? А я вот написала комент , в отличии от вас никого не оскорбляя,так что тут спорный вопрос кто обсирает ,а кто коментирует, ну у зеадептам оскорбить - это первый и единственный довод ,больше то крыть не чем.
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Какой же ты "финансист " если не знаешь элементарных вещей , что банквские проценты вообще не прерогатива президента ,это пустой треп,на данный момент банковский процент 30-35 ,Зе даже не в курсе что он говорит ,но ты уже скушал и сказал " спасибо " ,так что про мозги уж помолчи тихо,это не о тебе.
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перебільшуєте..

50 \50..

і у більшості "рашисти і вата" вилітає відразу на..уй у спам..

Частину залишають лише для того,щоб не "розривти хід думки"...
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шановний президент, якщо ти так просто керуєш відсотками кредитів, то може зробиш менш морозну зиму.
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Артист разговорного жанра в своем репертуаре, он уже поднял зарплаты ,понизил тарифы ,остановил войну ,теперь взялся на следующий год обещать, Это он наверное опять Коломойского имел ввиду,так что зебобы не раззявляйте варежку.
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01.09.19 19:00 Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в течение первого года его президентства и работы нового Кабмина в Украине будут запущены все главные реформы. (штук 150-200)
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Если валюта нестабильная, то банкам накласть на преЗедента и его обещалки - они не будут давать кредит под 10-12%. Если произойдет скачок курса доллара, им преЗедент из своего кармана убытки оплатит?
3,14здежь в стиле Лукашенка или Пукина. Максимум что могут - нагнуть гос.банки давать кредиты под низкую ставку, себе в убыток, а платить за все это будет бюджет, т.е. мы.
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Пока система остается олигархической, вся крупная сырьевая промышленность принадлежит кучке олигархов, существенное и длительное снижение учетной ставки невозможно. Существенное снижение ставки приведет к росту потребления товаров, а товары в основном импортные. Значит, существенное снижение ставки приведет к росту импорта и росту негативного сальдо внешней торговли и, как следствие, падению гривны.

Для снижения ставки надолго и всерьез надо развивать национальную промышленность. Прежде всего товаров народного потребления: легкой промышленности, производства обуви, посуды, сантехники, бытовой техники и т.д., и т.п. Тогда снижение ставки приведет к росту потребления своих товаров, а не импортных.

Я думаю, за год реально снизить ставку до 12-13%. Не ниже. Но над этим надо работать.
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реально і до 10-ти..

все таки це "адміністративний захід"..

і часто він використовуєтья тому ,коли у Нацбанку сидять бездарі,що інакше не вміють...
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до 13 ,думаю,знизять БЕЗ наслідків найближчим часом..

не думаю,що ця ставка прописана якось у угодах з МВФ...
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Клоун реально кретин? Рыло свое уже в банковские дела сует.. Скоро этот урод начнет диктовать почем картошку на базаре продавать. Кредиты - это дело банка. Захочет бесплатно будет давать, захочет под 500% в день - это его дело. Не нравятся кредиты или цены - иди в другом месте купи. Или клоун хочет снова по сссровски руководить всем?
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он хочет не руководить, а обещать. Чтобы править чернью, не надо делать - надо красиво обещать и уметь красиво перескочить с одного несыбвшегося обещания на новое.
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Скажите Зе, что уже 100 дней как закончилась предвыборная кампания.
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До речі, нешановний гідранте... Чому картопля по 15 грн? При пєці такого не було...
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особливо тупим.

Ціна картоплі -крім собівартоті -вартість доставки і "накрутка" торгівлі..

Вартість доставки ЗАРАЗ ВКЛЮЧАЄ (привіт Авакову) бандитські побори на дорогах..
накрутка торгівлі враховує СХЕМУ Порошенко (відкат йде за право відвантажити товар оптовику) ...

получається.. 15 грн.
А базари орієнтуються на магазини.. БО "фермерська торгівля" ВБИТА. НЕ НОВИМ УРЯДОМ.
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