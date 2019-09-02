 Зеленський пообіцяв зменшення відсотків на кредити наступного року

Як інформує Цензор.НЕТ яз посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав президент у програмі "100 днів президента", показаній у суботу на телеканалі "1 + 1".
"Планується і з приводу кредитування. Готується послаблення відсотку, щоб відсоток був зменшений. Готують (в уряді. - Ред.) формат, щоб у 2020 році у людей була можливість купувати ті чи інші речі, нерухомість або землю купувати за інший відсоток", - повідомив Зеленський.
За його словами, 17-18% за кредитами, які існують нині, "просто неможливо виплачувати".
Я верю, что у тибя у гардеробе есть туфли на шпильке!
Сама ругаешься: тут те и лузер, тут те и одна извилина, а зарплата так и не получена!
А по сути - ПОВТОРЯЮ:
Ты не выдумывай, а мнение порохоботов спроси у порохобота!
Питання в підходах. Нічого обіцяти те , що не в твоїй компетенції і ти на це ніяк не вплинеш, Кредитні ставки - це ринковий механізм, їх не встановлюють указом президента. А як тільки полізуть руками регулювати кредитні ставки, отримаємо чергову жопу. Не треба людям обіцяти про зниження, ви вирівняйте платіжний баланс, знизьте ризики, знизьте інфляцію і ставки самі підуть вниз.
Якщо зараз різко знизити ставку, всі підуть за кредитами, у банків не вистачить ресурсу, вони підуть позичати гривню в нацбанку. В нацбанку також грошей на всіх не вистачить, треба буде еміссія. І полетить наша гривня в .... і потім знову ставку в 30% щоб тормозити інфляцію. Десь так це працює, якщо дуже просто.
До речі, на "заході" далеко не скрізь іпотека 3-5%, це в основному пільговим категоріям типу "молодих сімей", а так часто зустрічається 6-8% А ще ніхто не пише про страхування майна по кредиту, а там воно просто зашибісь, може значно перевищувати самі виплати відсотків по кредиту. Так що скрізь добре, де нас немає.
Так що на рахунок, хто саме "тупые создания" я б посперечався.
Ще раз перечитайте перший абзац мого повідомлення. Там головне, а дали вам під 5%, ну добре, я за Вас радий. Але далеко не всім дають під 5%. І не в скрізь "на заході".
Ставка меньше пяти- 4,8- по-моему
Так ещё и кредит на 20 лет))
Правда,13 год осень
Налоговые документы все были из Украины, переведённые на испанский и просто заверенные в бюро переводов.
Все настолько просто , что завидовать есть чему, имею в виду нашу банковскую систему
думаю,,якщо зараз,наприклад,у Приват ставка за кредитом - від 14,32% річних
то навіть скорочення на 3-4 відсотки буде хорошим показником..
Але ТРЕБА сКОРОЧЦВАТИ базову ставку Нацбанку на ті самі 3-4 відсотки..
Все кто против - провокаторы!
Правление НБУ согласно с Основными положениями денежно-кредитной политики через соответствующие монетарные инструменты и иные инструменты банковского регулирования обеспечивает реализацию денежно-кредитной политики, организовывает выполнение иных функций, проводит управление деятельностью НБУ
Президент Владимир Зеленский больше не планирует распродать самолеты, которые находятся на балансе государственного авиационного предприятия "Украина" и обслуживает высших должностных лиц государства.
Об этом Зеленский заявил в проекте "100 дней президента" на телеканале "1+1", передает БизнесЦензор.
"Один маленький (самолет, - ред.) там не работает, я его даже не видел. Есть еще два самолета. Один маленький, наш Ан. Я летаю на нем с группой быстрого реагирования по Украине. И есть один самолет большего размера. Он для международных встреч", - рассказал президент.
"Я не могу сегодня продать эти два самолета просто потому что у меня сейчас такое количество срочных вылетов, что я не могу себе это позволить", - сказал Зеленский.
По словам главы государства, государственный авипарк нужен ему в том числе для поездок в регионы.
"Например, мы вылетаем на самолете, прилетаем, потом вертолет, после вертолета мы садимся в какие-то джипы и едем в зону АТО. Ну не летают в зону АТО пока еще рейсовые самолеты. Поверьте, тут не идет речь о комфорте", - сказал президент.
Как сообщалось, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании.
"Насколько я знаю, там два самолета. (...) Три? Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери", - заявлял кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью изданию "РБК-Украина".Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145806
-нет
-а кернес?
-нет
-а медведчук?
нет
-ну хоть ефремов сидит?
-нет
-******, а эти беглые твари там портнов, богатырева хоть не вернулись?
-вернулись
-сидят?
-нет
-******, вы красавчеки!
-да)
-вернулись)))
І єфремов сидів...
50 \50..
і у більшості "рашисти і вата" вилітає відразу на..уй у спам..
Частину залишають лише для того,щоб не "розривти хід думки"...
3,14здежь в стиле Лукашенка или Пукина. Максимум что могут - нагнуть гос.банки давать кредиты под низкую ставку, себе в убыток, а платить за все это будет бюджет, т.е. мы.
Для снижения ставки надолго и всерьез надо развивать национальную промышленность. Прежде всего товаров народного потребления: легкой промышленности, производства обуви, посуды, сантехники, бытовой техники и т.д., и т.п. Тогда снижение ставки приведет к росту потребления своих товаров, а не импортных.
Я думаю, за год реально снизить ставку до 12-13%. Не ниже. Но над этим надо работать.
все таки це "адміністративний захід"..
і часто він використовуєтья тому ,коли у Нацбанку сидять бездарі,що інакше не вміють...
не думаю,що ця ставка прописана якось у угодах з МВФ...
У ПЕРЕДЧУТТІ РОЗПРОДАЖУ ЗЕМЛІ (
Ціна картоплі -крім собівартоті -вартість доставки і "накрутка" торгівлі..
Вартість доставки ЗАРАЗ ВКЛЮЧАЄ (привіт Авакову) бандитські побори на дорогах..
накрутка торгівлі враховує СХЕМУ Порошенко (відкат йде за право відвантажити товар оптовику) ...
получається.. 15 грн.
А базари орієнтуються на магазини.. БО "фермерська торгівля" ВБИТА. НЕ НОВИМ УРЯДОМ.