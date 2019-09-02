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 Політика України
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Все про:Зеленський (2576) Ізраїль (336) пенсія (523) Офіс Президента (79)

 Україна не відмовляється від пенсійного забезпечення українців, які виїхали до Ізраїлю, - ОП

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна не відмовляється від пенсійного забезпечення українців, які виїхали на постійне проживання до Ізраїлю, і обіцяє сприяти початку підготовки відповідного документа новим Кабінетом Міністрів, а також розгляду цього питання українським парламентом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді пресслужби президента України на відповідний запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Президент Володимир Зеленський зазначив Нетаньяху, що Україна не відмовляється від цієї угоди. Глава Української держави пообіцяв сприяти тому, щоб після парламентських виборів новий Кабінет Міністрів почав процес підготовки ратифікації документа і це питання було розглянуто Верховною Радою", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми домовилися з Нетаньяху про вирішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю, - Зеленський

У пресслужбі наголосили, що тема угоди між Україною та Ізраїлем про пенсійне забезпечення українців, які виїхали на постійне проживання до Ізраїлю, обговорювалася під час нещодавнього візиту до Києва прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з ініціативи ізраїльської сторони. Відповідний документ підписано 7 років тому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145834
 
 
 Топ коментарі
 
А Израиль не отказывается от поставок России беспилотников и комплектующих к ним,которые монголоидный сброд использует против украинцев в зонах боестолкновений,молоток Зелька.
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Пенсионный фонд трещит от лишних денег..
Почему не помочь нищим евреям ??? Украина не отказывается от пенсионного обеспечения украинцев, выехавших в Израиль, - ОП - Цензор.НЕТ 6216
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Ну,теперь-то заживём,да ЗЕбилы?
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Израиль? Конечно! Вот только почему быстренько с Рашкой порешали о Крымчанах? Это теперь не "нашалюдя"? С агрессором пенсионными базами обменялись...
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мне лично, исраель попобоку. делайте это со всеми странами. меня интересует получение моих сраных 100 дол в сша. это не деньги, но почему я их должен дарить государству Украина, в котором больше не проживаю?
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За пенсией приехал..за сраными ста баксами.... Україна не відмовляється від пенсійного забезпечення українців, які виїхали до Ізраїлю, - ОП - Цензор.НЕТ 9427
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Чого нервувати. Буде земельна реформа. Будуть гроші. На всіх вистачить. Поки не закінчаться. І на владу, і на олігархів, і на пенсіїї ізраїльтянам. крисчанам та сепарам і на відновлення і розвиток бамбасу. Може й на зниження тарифів залишиться. Україна вже не буде українською. Та то таке ...
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Так украинцев по миру ого-го сколько, может, всем будем платить пенсии? Чем нынешние граждане Канады или Италии-выходцы из Украины, хуже эмигрировавших украинских евреев? Или это зов крови дает толчок подобным решениям?
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"всем будем платить пенсии?" НЕТ ! только в Израиль, им нужней всех.
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Может, потому что, надо осознать что СССР умер и продолжать жить за решеткой это не совсем нормально?
Вот Израиль подписал конвенции о социальной защите с такими странами как:
Россия, Словакия, Канада, Швеция, Швейцария, Чехия, Франция, Финляндия, Уругвай, Норвегия, Италия, Дания, Бельгия, Голландия, Великобритания и т.д.
С какими странами конвенции о социальной защите подписала Украина?
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В синагоге. С раввином перетрёте и за долю малую из Ермака превратитесь в Ермаковича или в Ермацмана (в девичестве). Україна не відмовляється від пенсійного забезпечення українців, які виїхали до Ізраїлю, - ОП - Цензор.НЕТ 1699
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И правда, вот сколько людей не понимает как можно платить целых $50 пенсии, если можно просто эту пенсию украсть. Это же так просто...
В общем, комментарии повеселили )))
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Вот спасибочки, что теперь еще и израильтянам пенсии платить будем. А что для етого нужно теперь нужно урезать пенсии у украинских пенсионеров Зеленский умолчал?
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Дамбаси, що привели війну в Україну, отримують багатотисячну, шахтарську пенсію. Суддя у відставці, що 40 років брав хабарі і виїхав в Ізраїль - десятки тисяч. А якийсь селянин з Полтави, що прогорбативсь все життя за копійки - півтори тисячі. Де справедливість???
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Это к 73%. Они вам все на пальцах объяснят. Они умные.
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Тому потрібна пенсійна реформа. Пенсія під час війни має бути у всіх однакова і переважно товарами та послугами. Бо грошей в держави нема. Переліз лугандона через провалля в Станиці Луганської, отримав мішок з харчами, вибрав собі одяг на секонді, пройшов прийом до лікаря в наметі, і рушай в Лугандон назад. Такий самий мішок на місяць і судді в Ізраїлі, все по чесному))
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Нема чим сплачувати коштовну комуналку? Робиться обмін на меньшу, але економнішу жилплощу, яку треба переобладнати з гуртожитків для тих, хто незаможний, або не має житла. Ці заклади можна забезпечувати комунальними послугами за безкоштовно за рахунок держави. Але тільки для інвалідів і пенсіонерів. Одяг - безкоштовний секонд. Ліки теж виписує прикріплений лікар персонально і безкоштовно. Елементарна їжа - сєчка, хліб, цукор, сіль, олія, овочі, фрукти - теж безкоштовно. Ну і ще 500 гр. на відпочинок, подорожі і подарунки онукам))
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Розмова у ліфті притулку для пенсіонерів:
- Знаєте, хто в мене сусід? Перший президент України! Щойно бачив його у їдальні.
- Знаю. Він обміняв свою триповерхову "хатинку" на цей притулок, бо комуналка непосилам.
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ЗбаЗЗибо, ЗбаЗЗибо, дорогой Вова за "спокойную" старость наших пенсионеров!
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Вот так. А Украина не хочет позаботиться о пенсионных договорах со странами Европы и др. о пенсионном обеспечении возвращающихся на Украину пенсионеров? На сегодняшний день офшорные барыги не имели времени подумать о таких "мелочах." На сегодня украинец-пенсионер при возвращении домой теряет свою европейскую пенсию, хоть и проплатил её 20-30 лет. Это не безобразие???
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бред какой то...выехали евреи(причем выехали добровольно), да и чорт с ними.
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Сын Зеленского пошел в первый класс в школе, где год обучения стоит почти $13 000
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