 Україна не відмовляється від пенсійного забезпечення українців, які виїхали до Ізраїлю, - ОП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді пресслужби президента України на відповідний запит агентства "Інтерфакс-Україна".
"Президент Володимир Зеленський зазначив Нетаньяху, що Україна не відмовляється від цієї угоди. Глава Української держави пообіцяв сприяти тому, щоб після парламентських виборів новий Кабінет Міністрів почав процес підготовки ратифікації документа і це питання було розглянуто Верховною Радою", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі наголосили, що тема угоди між Україною та Ізраїлем про пенсійне забезпечення українців, які виїхали на постійне проживання до Ізраїлю, обговорювалася під час нещодавнього візиту до Києва прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з ініціативи ізраїльської сторони. Відповідний документ підписано 7 років тому.
Вот Израиль подписал конвенции о социальной защите с такими странами как:
Россия, Словакия, Канада, Швеция, Швейцария, Чехия, Франция, Финляндия, Уругвай, Норвегия, Италия, Дания, Бельгия, Голландия, Великобритания и т.д.
С какими странами конвенции о социальной защите подписала Украина?
В общем, комментарии повеселили )))
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Розмова у ліфті притулку для пенсіонерів:
- Знаєте, хто в мене сусід? Перший президент України! Щойно бачив його у їдальні.
- Знаю. Він обміняв свою триповерхову "хатинку" на цей притулок, бо комуналка непосилам.