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 За кордоном
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Все про:Росія (19555) Варшава (72) Дуда (194)

 "Нещодавно ми побачили повернення імперіалістичних тенденцій у Європі", - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда під час заходів у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни розкритикував "імперіалістичні тенденції" Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Нещодавно ми побачили навіть повернення імперіалістичних тенденцій у Європі, намагань змінювати кордони силою, напади на інші держави, захоплення територій, поневолення громадян", – сказав Дуда.

Він не назвав Росію на ім’я, але ясно дав знати, кого має на увазі, пригадавши воєнні дії Москви проти Грузії 2008 року і проти України 2014-го, які, за його словами, змінили кордони.

"Заплющувати на це очі – не рецепт збереження миру. Це простий шлях, щоб заохотити агресивних особистостей, простий шлях, щоб, по суті, погодитися з подальшими нападами", – наголосив Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда закликав європейців не допустити нової військової агресії, як у Грузії та Україні

"Це великий урок для нас: із такими діями погоджуватися не можна. Необхідні санкції. Необхідні рішучі дії. Ми мусимо показати, що на будь-яку військову агресію буде широка відповідь", – додав президент Польщі.

У пам’ятних заходах у Польщі, яка стала першою жертвою Другої світової війни, беруть участь чільні керівники кількох десятків країн, серед них і президент України Володимир Зеленський.

Президента Росії Володимира Путіна не запросили. Коментатори згадують як причину саме агресію Росії проти України – у Криму, а потім на Донбасі, – що почалася 2014 року і триває досі. Офіційно Варшава пояснила, що на заходи запрошували не тих, хто брав участь у війні (Росія вважає себе наступницею СРСР і нерідко приписує собі честь перемоги в тій війні), а тих, хто є її нинішніми союзниками.

Вторгнення німецьких військ до Польщі 1 вересня 1939 року позначило початок Другої світової війни. Вже через два тижні до нацистів приєднався СРСР, почавши окупацію Польщі зі сходу, відповідно до союзницького договору з Гітлером і таємних домовленостей про поділ сфер впливу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145833
 
   
 Топ коментарі
 
Польша одна из тех стран кто пострадал от Мордора больше всех они то прекрасно знают помнят и понимают шо такое расея . РЕСПЕКТИЩЕ полякам за их твердость и жёсткую позицию против орков 👍
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А эти тенденции никуда и и не девались, тлели во время переходного периода Ельцинизма...Но вот пришло людоедское кгб-фсбэшное в смеси с подельниками олигархами. А, кстати почему Рашка так безропотно отдаёт свои территории на Дальнем востоке китайцам? Что то Официаль, многое по умолчанию, просто заполняется населением Китая..........
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С главнокоммандующим Наплеоном Зеленопартом нам нечего бояться. Москва уже не раз горела. Можем повторить "Недавно мы увидели возвращение империалистических тенденций в Европе", - Дуда - Цензор.НЕТ 4596
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Трепешши маасковія, ЗЕлень вам покаже кузькину мать.
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"Недавно мы увидели даже возвращение империалистических тенденций в Европе, попытки изменить границы силой, нападение на другие государства, захват территорий, порабощения граждан" (с)
И в очередной раз, как и в 1939-м году, Европа облизалась, дожидаясь очередной кровопролитной бойни...
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Польша одна из тех стран кто пострадал от Мордора больше всех они то прекрасно знают помнят и понимают шо такое расея . РЕСПЕКТИЩЕ полякам за их твердость и жёсткую позицию против орков 👍
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А эти тенденции никуда и и не девались, тлели во время переходного периода Ельцинизма...Но вот пришло людоедское кгб-фсбэшное в смеси с подельниками олигархами. А, кстати почему Рашка так безропотно отдаёт свои территории на Дальнем востоке китайцам? Что то Официаль, многое по умолчанию, просто заполняется населением Китая..........
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Маасковія завжди мала ЬІмперські амбіції і матиме їх надалі поки і не зникне.
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Ні. Ми побачили напад азіатської імперії на європейські країни.
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Ни чего себе 'попытки'
Они просто аннексировали украинский Крым!
И собственно никакой адекватной реакции от запада.
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Через пару дней после нападения Гитлера на Польшу , Англия и Франция обьявили Германии войну. Казалось бьі , суперадекватньій ответ , но...
Поєтому , я бьі не стал категорически обвинять Запад в бездействии , учитьівая фактор ЯО.
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Объявили и всего за год просрали всухую.
Англичане до сих пор икают от Дюнкерка, а французы после освобождения отыгрались на своих тетках.
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Шредер , обтекай , не разноси портяночную вонь !
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По сути есть что возразить?

Через сколько британцы оказались в Ламанше, а французы в вагоне, в котором подписали капитуляцию?
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Слышал такой термин "Странная война", она же "Phoney war", она же "Sitzkrieg"?
Погугли, почитай.
Объявление войны уровня "Воробъев Генический".
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Ага, объявили... А срсру не объявили. А Гитлер обезопасил восточную границу и захватил Европу.
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Гитлер невольно спас западную Европу от большевизма.

Иначе хз, куда мог бы разползтись совлагерь до 1945 года.
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Саме тому що Європа є шлюхою, яка у більшості своїх країн воювала лише найманцями, - ми повинні бути міцними, незалежними, розвиненими, ********* й найсильнішимі їз європейськіх країн. І якщо Бог нам допоможе, та ми самі дійдемо до здорового глузду та нам вистачить розуму; ми переможемо ! Й Україна стане найпотужнішою країною Європи! Дай Боже!!!
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