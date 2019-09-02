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 Політика України
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Все про:Зеленський (2576) США (5336) Пенс (68) Болтон (65)

 США виступали й виступатимуть разом з народом України за безпеку і територіальну цілісність, - Болтон

США продовжать допомагати народу України в захисті їхньої безпеки і територіальної цілісності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон за підсумками зустрічі віцепрезидента США Майка Пенса і президента України Володимира Зеленського.

"Радий бути в Польщі з віцепрезидентом. Під час його зустрічі з президентом Зеленським послання віцепрезидента не могло бути більш ясним: США виступали і виступатимуть разом з народом України за безпеку і територіальну цілісність", - повідомив Болтон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики, - Перрі

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США і президент України в неділю зустрілися у Варшаві в рамках участі в меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. За підсумками зустрічі Пенс заявив, що залишився задоволеним переговорами із Зеленським.

"Сьогодні відбулася чудова зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, на якій обговорювалися питання безпеки, енергетики, економічного зростання і прогрес його програми реформ", - написав віцепрезидент США в твіттері після зустрічі із Зеленським.

"Відносини США і України ніколи не були більш міцними, ніж за президентства Дональда Трампа", - наголосив Пенс.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145831
 
   
 Топ коментарі
 
Еге ж , краще хай це роблять "брати" росіяни .
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Там же написано вместе с народом. А если зебилята начнут волостя разбазаривать то и штаты руки умоют.
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Платная соевая ботва поливает грязью только Президента Зеленского. Похоже, что опоблок, и другие сепары им по душе и на их стороне.
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Ліпше б вони перестали сунути носа у внутрішні справи України!
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Найкраще коли ніхто не лізе у внутрішні справи.
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краще бути молодим, багатим і здоровим. Але, маємо те що маємо і американці наші стратегічні союзники.
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С таким гарантом одна надежда на США . Боже храни Америку.
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Там же написано вместе с народом. А если зебилята начнут волостя разбазаривать то и штаты руки умоют.
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Кацапорьґпьґм агрессо-оккупанто- в ассад!
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Лезут в Украину паРашка, США....поле боя и экспериментов......Вот такие вот "друзья" , стратегические партнёры...Внешнее управление в обмен на все возможные Степени Озабоченности...бабла ни хрена...только ц.у. и кого куда назначать. Превращение 6-ой эконмики мира в бабуинскую страну арарно-сырьевой придаток. Авиа. космо, корабле и прочие отрасли убиваются с пом. лояльных типа Яценюк и Порошенко "подонков" но за то своих...Они воры и казнокрады. Госказанчейство знает в плоть до цента куда украденные деньги от народа Украины спрятаны...Это уздечка, компромат на негодяев, ублюдков, действуующих соооовсем не в интересах Украины. Мерзкие твари на службе у Хозяина...
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Хто такий народ України? Не знаю. Є український народ.
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отдохнуть тебе надо, мелочёвка.
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Зразу видно що росіянин писав, то калька з рос. Я буває в таких випадкам їм нічого не пишу щоб і надалі бачити хто і як мімікрує.
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У каждого правительства стран свои интересы и не обязаны кого-то любить, просто они решают свои повседневные задачи кто как может и как позволяет ситуация, так что это нормально. Еще Черчиль в свое время говорил, что у Великобритании нет постоянных врагов или друзей, а есть постоянные интересы.
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Вот я и говорю, что Украине надо наконец то избавлятся от "учителей" и "хозяев"....самим выруливать и ставить Интересы градан страны на первый план, ну как в Конституции прописано.
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Это что,типа " Володя спаси"? Ностальгия?
Яценюк и Порошенко уже в прошлом и
,посадив их ,ситуация не изменится...
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ты про нынешнего ... он пока не тянет на хозяина ... так... пианист
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За что уважаю РФ, они говорят и держат своё слово,
тыкая стволом автомата для большей убедительности.
А если и это не помагает,тогда выставляют детей и женщин и
опять тыкают стволом автомата.
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-эй, зебобики, а ахметов уже сидит? США виступали й виступатимуть разом з народом України за безпеку і територіальну цілісність, - Болтон - Цензор.НЕТ 4919
-нет... США виступали й виступатимуть разом з народом України за безпеку і територіальну цілісність, - Болтон - Цензор.НЕТ 1712
-а почему? США виступали й виступатимуть разом з народом України за безпеку і територіальну цілісність, - Болтон - Цензор.НЕТ 9636
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Ось Ряба шапка як добірьоцца до нього! Нехай трясеться і гавкає.
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как доберется как залезет на голову и как начнет колоться в лобу...
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нравятся мне эти заявления американцев. "никогда", "всегда"... т.е. и ПОСЛЕ Зеленского. придется подождать...
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Платная соевая ботва поливает грязью только Президента Зеленского. Похоже, что опоблок, и другие сепары им по душе и на их стороне.
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согласен что зеленский пол беды... беда что кацпская партия заняла в рейтинге второе место.. вот и прикиньте сколько мрази еще в стране
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а на данний момент є територіальна цілісність?.щоб за неї виступати?
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Болтон , если кто забьіл , из командьі , которая заканчивала "холодную войну" с СССР. Сейчас его опьіт опять востребован в Белом Доме , что можно только приветствовать.
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Отож стільки візгу і срачу в коментаріях.
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Другими словами: теперь это наша корова и мы её доим
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не багато прочитали правильно: "послание вице-президента не могло быть более ясным: США выступали и будут выступать вместе с народом Украины". І не потрібно тут притягувати за вуха того чи іншого представника влади. Вони приходять і уходять.
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Добре ,що американці зрозуміли ,що треба підтримувати Народ України,а не агентів кремля та усраіля !
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Ще велике питання,кого в Україні більше,чи агентів кацапстану,чи усраіля!
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Грош цена всем этим заявлениям. Вы ввели войска в Ирак, Ливию, почему этого не сделали в Украине? Хло обгадилось бы рыпаться против НАТО. А так... "мы вас поддерживаем". Зашибись, мы тоже вас поддерживаем. С тем же результатом
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Та шо з того вашого "обєспокойства по Американськи"?!
Шо дали Україні ті ваші американські пусті слова ?!
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в многослови американского внука племен гуронов или ирокезов Болтона(много болтовни и мало практических дел для Украины и ее народа ,для украшения болтовни))
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