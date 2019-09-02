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 Події, За кордоном
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Все про:США (5336) ураган (50) Трамп (1941)

 У США готують до евакуації 830 тисяч жителів через ураган "Доріан". Трамп закликав молитися

Через ураган "Доріан" у штаті Південна Кароліна планується евакуація жителів прибережних зон.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в неділю, 1 вересня, заявила влада штату.

Наказ про обов'язкову евакуацію набуде чинності 2 вересня і торкнеться 830 тисяч осіб. Крім того, всі школи і державні установи уздовж узбережжя будуть закриті вже із 3 вересня. За прогнозами синоптиків, ураган може досягти берегів Південної Кароліни не раніше середи. Режим надзвичайної ситуації вже оголошено в штатах Північна Кароліна та Флорида.

Тропічний шторм "Доріан" 1 вересня досяг найвищої - п'ятої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ураган "Доріан" наближається до Флориди: посольство просить українців, які перебувають у цьому регіоні, не залишати укриттів

Це означає, що ураган становить серйозну небезпеку для життя людей, а його наслідки можуть бути катастрофічними. Швидкість вітру сягає 295 км/ч.

1 вересня тропічний шторм досяг Багамських островів. Хвилі в океані сягали 7 метрів заввишки.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп попросив молитися за жителів Багамських островів, на які обрушився потужний ураган "Доріан".

"Моліться за людей на Багамах. Такого удару не було ніколи раніше. Категорія 5. Майже 200 миль на годину", - написав американський лідер у Twitter.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145830
 
 
 Топ коментарі
 
та все любители хуйла и руцкага мира об этом мечтают.
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Мечтатели кацарылые Хорошо порох вам яйца прищемил ,даже уже ураган в США повод вспомнить Петра,не зря правил.Еще 50 лет его вспоминать будете!
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Плюскво лахтинська, не коси під зебіла, не створюй ілюзію їхньої присутності тут. Ми давно вміємо розрізняти де хто. А тепер котися Nach Osten. І не проштрикни екран своїми рогами, вся твоя зарплата піде на купівлю нового монітора.
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Призвал молиться и уехал играть в гольф ))
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А что, он должен был хватать лопату, или молоток, и делать укрытия? "Главная задача руководителя - уметь поставить "нужных" людей, в "нужные" места, и направить их на выполнение "нужной" работы... Всё остальное они сделают сами... Это называется "умением организовать работу...".
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Не, понятно. Но он тогда по такой логике мог бы поставить нужных людей и поехать на мероприятия в Польшу
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Значит, счёл необходимым, остаться в стране. Или, не доверяет исполнителям, либо считает, что ураган слишком силён, и нужны будут "экстраординарные меры, которые потребуют его присутствия в стране... (Ну, и "пиар", не забывайте... Отказ от поездки поймут лидеры стран - проблема в стране, и, в то же время, прибавляет уважения "внутри" - президент ставит интересы американцев, выше международніх
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та влом ему было просто в польшу переть на скучные мероприятия , где надо часами стоять с цветами в руке. Я б так же сделал )
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Не, я не понял - тебе нужно было просто, Трампу "на хвост какнуть...", или в деле разобраться?... Если первое, поздравляю - "сер" засчитан"...
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да ничего мне не нужно. Трамп нормальный мужик. Не понимаю, что все так возбудились и оскорбились после коммента про гольф. Нежные стали. Поржали и проехали, нефиг сопли распускать
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Это в очередной раз дома сложит, как карточные домики...
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Козломордый,вот у тебя радость вызывает людское горе.
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Как сказал бы ***** эвакуировать людей экономически нецелесообразно...
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А кто ж ще? Вже навіть жителі самої росії вимагають припинити, зменьшити "робити погоду" Дивись тут Моя версія, з космічних кораблів, за сприятливих умовах кидають зверху метеорологічні патрони з кристалічним азотом, йодитом срібла, чи чимось ще, для створення ураганів проклятим піндосам, там вся країна тільки на це і заточена. Можливо і "лошарик" був задіяний з глибин океану для цього ,
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Я так и знал. Обязательно найдутся просвещённые, которые найдут связь путина с плохой погодой.
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Ви мене трошки не так зрозуміли, я писав про з'язок путена не з "плохою погодою, а з плохими делами" А оту статтю обо'язково почитайте, писала розумна людина.
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Прочитал. Согласен, нельзя нарушать естественный природный баланс. А США не подписали Киотский протокол , хотя и являются главными загрязнителями планеты.
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Даже не читая вашей дальнейшей перепалки, пишу - Вы неправы. Человек правильно написал... Вы, просто, не попадали в экстремальные условия... Вспомните нашу переписку, по поводу кроликов... Это именно "тот случай"... Просто, я, "по жизни", слишком много грязи увидел в людях, чтобы ими восхищаться... "Цивилизация" - не больше, чем "плёнка", покрывающая "пласты" животного начала... Это "уступка" для тех, кто неспособен победить физически, дающая "стае" (роду, племени, народности, нации), возможность победить противника... Троглодиты" разрешают жить хромому, потому что он знает, как сделать кремнёвый наконечник к копью...(ядерному заряду). И не более... Исчезнет потребность - его убьют, забудут, чтобы он умер... И вернутся к дубинам...
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У Вас вкоро будет масса возможностей проверить Вашу теорию на практике, "держитесь там"(С) :
(Ссылка здесь: https://peaceinukraine.livejournal.com/4493497.html)

""Ну первый день состоялся. Завтра второй. Зюзики подготовили уже не болтовню, а конкретные законопроекты, которые может за неделю две, а может даже за один ближайший день напринимают, даже не читая. Вот их официальные названия с маленькими коментами:
1.Проект Закона о недопущении уголовного преследования, привлечения к уголовной ответственности и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской области. (то есть ОРКОВ-убийц даже не помиловать. а просто считать героями)
2.Проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно создания и функционирования свободной экономической зоны «Донбасс» (то есть там будет экономически Россия)
3.Проект Закона об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской области (то есть там не будет украинской власти, ОРКИ будут «народной милицией», ходит с автоматами, может быть даже и по Киеву, когда приедут тут наводит «порядок»))
4.Проект Закона о языках в Украине (там не будет украинского языка)
5.Проект закона о принятии мер по восстановлению банковской системы и денежных переводов в отдельных районах Луганской и Донецкой области.(Украина будет их содержать)
6.Проект Постановления о восстановлении социально-экономических связей в отдельных районах Донецкой и Луганской области с целью защиты прав и свобод граждан Украины, проживающих на этих территориях.(за счет наших прав и свобод, ну еще ОРКИ могут свободно перемещаться по Украине, устраиваться где угодно и даже на руководящие посты, и уж точно отдать им фактически освобожденные территории)
7. Проект Закона об оказании помощи в отдельных районах Донецкой и Луганской области.(ну "
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В США клоун, в Великобритании клоун, в Бразилии и той клоун, везде клоуны. Зеленский это просто мировой тренд.
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Если не будет позора как с Новым Орлеаном Трамп уже выиграет.
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А наши офшоры, Петр Алексеечевские, в Панаме. Так что переживать не нужно У США готують до евакуації 830 тисяч жителів через ураган "Доріан". Трамп закликав молитися - Цензор.НЕТ 3775
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Это так скрепно, молиться. Хорошо, хоть людей эвакуируют.
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Игры с климатическим оружием надо прекращать.
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Трамп призвав молитись за свою хатинку..у нього там нерухомість
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#уйло вже відправив "гуманітарну" допомогу у вигляді сибірських шаманів?
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Все буде добре, ми підтримаємо вас у своїх молитвах
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Кому молиться то хоть? Спайдермену, Супермену, ниньзячерепашкам?
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Если бы на раисю такое приближалось то Секилев бы сказал что нечего переживать и будет дуть легкий бриз У США готують до евакуації 830 тисяч жителів через ураган "Доріан". Трамп закликав молитися - Цензор.НЕТ 8530
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295 км/ч.
200 миль в час

журналист: "а пофиг"
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