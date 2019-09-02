 У США готують до евакуації 830 тисяч жителів через ураган "Доріан". Трамп закликав молитися

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в неділю, 1 вересня, заявила влада штату.
Наказ про обов'язкову евакуацію набуде чинності 2 вересня і торкнеться 830 тисяч осіб. Крім того, всі школи і державні установи уздовж узбережжя будуть закриті вже із 3 вересня. За прогнозами синоптиків, ураган може досягти берегів Південної Кароліни не раніше середи. Режим надзвичайної ситуації вже оголошено в штатах Північна Кароліна та Флорида.
Тропічний шторм "Доріан" 1 вересня досяг найвищої - п'ятої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.
Це означає, що ураган становить серйозну небезпеку для життя людей, а його наслідки можуть бути катастрофічними. Швидкість вітру сягає 295 км/ч.
1 вересня тропічний шторм досяг Багамських островів. Хвилі в океані сягали 7 метрів заввишки.
Зі свого боку президент США Дональд Трамп попросив молитися за жителів Багамських островів, на які обрушився потужний ураган "Доріан".
"Моліться за людей на Багамах. Такого удару не було ніколи раніше. Категорія 5. Майже 200 миль на годину", - написав американський лідер у Twitter.
(Ссылка здесь: https://peaceinukraine.livejournal.com/4493497.html)
""Ну первый день состоялся. Завтра второй. Зюзики подготовили уже не болтовню, а конкретные законопроекты, которые может за неделю две, а может даже за один ближайший день напринимают, даже не читая. Вот их официальные названия с маленькими коментами:
1.Проект Закона о недопущении уголовного преследования, привлечения к уголовной ответственности и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской области. (то есть ОРКОВ-убийц даже не помиловать. а просто считать героями)
2.Проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно создания и функционирования свободной экономической зоны «Донбасс» (то есть там будет экономически Россия)
3.Проект Закона об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской области (то есть там не будет украинской власти, ОРКИ будут «народной милицией», ходит с автоматами, может быть даже и по Киеву, когда приедут тут наводит «порядок»))
4.Проект Закона о языках в Украине (там не будет украинского языка)
5.Проект закона о принятии мер по восстановлению банковской системы и денежных переводов в отдельных районах Луганской и Донецкой области.(Украина будет их содержать)
6.Проект Постановления о восстановлении социально-экономических связей в отдельных районах Донецкой и Луганской области с целью защиты прав и свобод граждан Украины, проживающих на этих территориях.(за счет наших прав и свобод, ну еще ОРКИ могут свободно перемещаться по Украине, устраиваться где угодно и даже на руководящие посты, и уж точно отдать им фактически освобожденные территории)
7. Проект Закона об оказании помощи в отдельных районах Донецкой и Луганской области.(ну "
200 миль в час
журналист: "а пофиг"