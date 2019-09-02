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Все про:обстріл (5469) Донбас (12886) операція Об'єднаних сил (1532)

 Ворог за добу 15 разів порушив перемир'я на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, гранатомети та озброєння БМП, - штаб

1 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Миколаївки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- чотири рази неподалік Водяного - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- тричі поблизу Новотроїцького - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік Луганського - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі в районі Зайцевого - із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Новолуганського - із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм;
- неподалік Хутора Вільного ворог застосував підствольні гранатомети і стрілецьку зброю;
- поблизу Новотошківського - з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти запросили режиму тиші і відкрили вогонь, поранено одного військовослужбовця

"За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл неподалік Водяного зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Новотошківського з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

"Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 15 разів порушив перемиря на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, гранатомети та озброєння БМП, - штаб 01
Ворог за добу 15 разів порушив перемиря на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, гранатомети та озброєння БМП, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145828
 
 
 Топ коментарі
 
Царство небесне загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Один наш воин погиб . "Устойчивые потери" " устойчивого перемирия . И упоминание о погибшем в конце сводки . Т.е. самое несущественное по мнению ЗЕвласти .
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И только орки совместно с ОБСЕ управляют дроном над украинскими позициями...
И не собьёшь, бо скажут - "ВСУ сбили дрон ОБСЕ !!!"
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Один наш воин погиб . "Устойчивые потери" " устойчивого перемирия . И упоминание о погибшем в конце сводки . Т.е. самое несущественное по мнению ЗЕвласти .
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Царство небесне загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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да нету перемирия. обе стороны постреливают.
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И только орки совместно с ОБСЕ управляют дроном над украинскими позициями...
И не собьёшь, бо скажут - "ВСУ сбили дрон ОБСЕ !!!"
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А вот теперь мы сбивать можем ! И объяснение - Дрон ОБСЕ был сбит так как управлялся сепаратистами .
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Ага, там поржут обвинят в "наглой лжи" и даже имеющаяся видеофиксация этого факта, не поможет. Над тупой отмазкой долго думать не будут.
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Мир сошел с ума вернее импотентная европа анексия крыма война на востоке сбитый боинг конфликт в сирии с участием россии и ее ставят возглавлять месяц в ООН-это называется изоляция?
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Судя по всему опять снайперы из мокселя тренируются. Самое подходящее время - перемирие...
Царствие Небесное погибшему. Кацапским кацапам - гореть в Аду...
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вот видео с германии прогляньте новое сепара в майке придержали иностранца...видать ******* терорист боевик с донбасяо был. троли ПРЕЗИДЕНТА1 все пошли в фейсбук. твитер. ютуб тролить сепаров и терористов. хватит срачь в стране антипрезидентский разводить пришибленные животные! https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/fanat-terorystychnoi-dnr-sprovokuvav-skandal-u-nimechchyni-video-293652.html
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