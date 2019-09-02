 Євросоюз відмовився піти на поступки щодо Brexit

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Барньє вважає, що нинішній план уникнення жорсткого кордону на острові Ірландія - це "максимальна поступка", яку може отримати Британія.
Нагадаємо, згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.
Прем'єр Британії Джонсон одним зі своїх пріоритетних завдань вважає здійснення Brexit до встановленого терміну "за будь-яку ціну" - або з угодою з Брюсселем, або без неї.
К тому же из этого Содружества колоний Британской Империи вышла Ирландия.
Вообще, сравнивать какой-то "Союз колоний", скрепленный верностью монарху с Евросоюзом довольно странно.
Чета напоминает 🤔...
Аааааа, КАЧЕЛИ!!!
🤗
В этом-то и есть главная проблема такой категории людей (типа путлера, Трампа и Джонсона) - как это ни странно звучит, но с некоторых пор "граница с Ирландией" для чиновников ЕС гораздо ВАЖНЕЕ каких-то ср*ных 100 лярдов евро. И начинать торговлю нужно было с экономических условий сразу. ЕС за последние 50 лет уже не раз, не 2 и не 10 раз "прогибался" в экономических вопросах при переговорах с Англией - нынешние условия пребывания Англии в ЕС довольно сильно привелегерованные - Англия не доплачивает около 30% того, что обязаны платить другие члены ЕС (если в % к ВВП).
Шантаж в стиле "не скостите бабло, зарешаем спецназом и армией всех этих белфастовцев, а кто будет вякать - выселим на шетландские острова нах*р" - тоже прошел бы на ура - путлер так и делает, кстати...