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Все про:Велика Британія (1051) Євросоюз (2591) Brexit (156)

 Євросоюз відмовився піти на поступки щодо Brexit

Провідний учасник переговорів щодо Brexit з боку Європейського Союзу Мішель Барньє не прийняв пропозицію прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона прибрати з угоди пункт про кордон з Північною Ірландією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Барньє вважає, що нинішній план уникнення жорсткого кордону на острові Ірландія - це "максимальна поступка", яку може отримати Британія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі "жорсткого" Brexit Лондон все одно мусить заплатити 39 мільярдів фунтів стерлінгів, - Єврокомісія

Нагадаємо, згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.

Прем'єр Британії Джонсон одним зі своїх пріоритетних завдань вважає здійснення Brexit до встановленого терміну "за будь-яку ціну" - або з угодою з Брюсселем, або без неї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145823
 
 
 Топ коментарі
 
Да ладно, не сильно она и заросла.
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так кацапы, что вы от них хотите, они странные.
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А не нужно было входить. Есть же Содружество Наций, зачем еще ЕС?
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Из нормальных стран в этом Содружестве только Канада, Австралия и НЗ, зато в нем есть Индия,Пакистан, Бангладеш, Нигерия, Мозамбик, Руанда, Намибия и Камерун.
К тому же из этого Содружества колоний Британской Империи вышла Ирландия.
Вообще, сравнивать какой-то "Союз колоний", скрепленный верностью монарху с Евросоюзом довольно странно.
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так кацапы, что вы от них хотите, они странные.
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Ну да, якщо наступна Королева Британії буде такою Євросоюз відмовився піти на поступки щодо Brexit - Цензор.НЕТ 3288
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Прогнило что-то в вашем королевстве. 🇬🇧
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Как раз освободится место для Украины.


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Туда-сюда, сюда-туда..
Чета напоминает 🤔...
Аааааа, КАЧЕЛИ!!!
🤗
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Джонсон видимо считает, что пункты типа границы с Ирландией не являются важными, потому можно начать торговлю с них, а там, глядишь, и болючий для Англии вопрос (выплата Є100`000`000`000 в бюджет ЕС) удастся "порешать".

В этом-то и есть главная проблема такой категории людей (типа путлера, Трампа и Джонсона) - как это ни странно звучит, но с некоторых пор "граница с Ирландией" для чиновников ЕС гораздо ВАЖНЕЕ каких-то ср*ных 100 лярдов евро. И начинать торговлю нужно было с экономических условий сразу. ЕС за последние 50 лет уже не раз, не 2 и не 10 раз "прогибался" в экономических вопросах при переговорах с Англией - нынешние условия пребывания Англии в ЕС довольно сильно привелегерованные - Англия не доплачивает около 30% того, что обязаны платить другие члены ЕС (если в % к ВВП).

Шантаж в стиле "не скостите бабло, зарешаем спецназом и армией всех этих белфастовцев, а кто будет вякать - выселим на шетландские острова нах*р" - тоже прошел бы на ура - путлер так и делает, кстати...
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