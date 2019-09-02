 Євросоюз відмовився піти на поступки щодо Brexit

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Барньє вважає, що нинішній план уникнення жорсткого кордону на острові Ірландія - це "максимальна поступка", яку може отримати Британія.

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Нагадаємо, згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.

Прем'єр Британії Джонсон одним зі своїх пріоритетних завдань вважає здійснення Brexit до встановленого терміну "за будь-яку ціну" - або з угодою з Брюсселем, або без неї.