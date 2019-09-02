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Все про:США (5336) енергетика (372) Перрі Рік (23)

 США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики, - Перрі

"Надзвичайною перемогою" назвав міністр енергетики США Рік Перрі підписання США, Польщею та Україною меморандуму про тристороннє співробітництво у сфері енергетики.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Меморандум про співпрацю США, Польщі та України є надзвичайною перемогою для енергетичної та економічної і національної безпеки всіх трьох країн", - написав міністр Перрі на своїй сторінці у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща, США й Україна підписали газову угоду

Перрі зазначив, що США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики.

"Мав продуктивну зустріч із секретарем РНБО України Олександром Данилюком та новопризначеним міністром енергетики України Олексієм Оржелем. США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики за допомогою американських технологій, ресурсів та підтримки", - пише Перрі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145821
 
   
 Топ коментарі
 
США слів на вітер ніколи не кидали.
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Цікаво подивитись на обличчя. та інші деталі.

США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики, - Перри - Цензор.НЕТ 5844
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Зараз дуже вигідний момент почати тягнути Сєвєрний Паток 3 метрім на 30 паралельно з другим. США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики, - Перри - Цензор.НЕТ 2298 Про всякий випадок.
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Як обіцяли по Будапештському меморандуму консультувати на випадок чого - так і проконсультували, і готові консультувати далі. Для харошої, годної ресурсної колонії їм ніяких консультацій не шкода! Сенк'ю юесей!
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Ну, тупий кремленацюк, не роздумуючи, одразу почав би ядерну війну. Якби свині хобот, то вона й з дупи їла б.
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Маленький ядерний удар по маск.Кремлю звільнить народи масковії, і довгостроково вигідний Заходу теж.
"Якби свині хобот, то вона й з дупи їла б."
Тобі краще знати США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики, - Перрі - Цензор.НЕТ 308
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уголек по схеме пенсильвания ++ пришлет?
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про снижение коммуналки "зубожілі" могут забыть
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Ну і осиковий кілок мародерівцям на ніч.
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Вице-президент США Майкл Пенс дал высокую оценку встречи с президентом Украины в Польше.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Великолепная встреча с президентом Украины Зеленским, на которой мы обсудили вопросы безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса его программы реформ. Во времена лидерства президента Трампа, отношения между Украиной и США «никогда не были более тесными».
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Цікаво подивитись на обличчя. та інші деталі.

США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики, - Перри - Цензор.НЕТ 5844
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Якщо тебе зняти на відео, як ти встаєш зі стільця і вибрати деякі стоп-кадри... Але це доходить до розумних людей, а не до політичного сміття, що казиться із-за програшу мародера.
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тьфу... США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики, - Перрі - Цензор.НЕТ 3563 как школьник рядом с авторитетным пацаном... США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики, - Перрі - Цензор.НЕТ 15
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А энерго-проводов и вышек фатит - от Штатов до Украины? Либо их голуби мира принесут по воздуху?
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Если газ можно купить в Европе, зачем втридорога покупать американский сжиженный газ через Польшу? Клоун наверно даже не понял как его обули.
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СПГ терминалы чтроить надо и дополнительно разрабатывать собственный. Развивать альтернативку, зеленный тариф зарезать к чертовой матери, точнее убрать ее составляющую в общей генерации. Ну впринципе порог и мощности установлены уже, хоть так.
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Кто дешевле продаст. Австралия, Нигерия, Малайзия. США итд
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Мерика - найлiпшi друзяки, та скорiш, навiдь брати, чого я них такий "влюбленний"?))) ******* мериканцi неню, щиро, безкоштовно. Продадуть газ, та хай вдвiчi дороще, так вiн кацапами не буде смердiть (ссылка)
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технологии, поддержка, бла-бла-бла... я скажу как я это вижу. технологии будут внедрены на паре-тройке газовых предприятий чтобы обеспечить продажу сжиженного природного газа в Украине. поддержка пойдет на уровне заявлений, а ресурсы, это - кредиты на оборудование для газовых компаний, ну и, собственно, газ. это все замечательно. а что же будет с переговорами по газу с рашей? поймите правильно, я не за рашу, я - против, но аннонсированные на сентябрь переговоры с Газпромом заставляют задуматься. придется либо заключать новый договор с запоребриковыми, чтобы получить уже даже не сам газ, а хотя бы транзит, либо рубить это все на корню и перестраивать газовые поставки радикальным образом под европеские и американские поставки. по-моему, иметь и то и другое может быть накладно. что же выберут у Зеленского? может какое-то свое решение? флешмоб, к примеру или ролик на фейсбуке? судя по лицу Зеленского на фото, все-таки флешмоб.
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Так наші газові ділки хочуть 2 рибки з'їдати - і за транзит з кацапів брати і "прокладочки" потрібних людей в реверсний імпорт (отриманий з транзитного потоку рашгазу) вбудувати. Цікавить лише бабло "тут і зараз", про перспективу думати не звикли.
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вугілля тепер у нас буде пенсільванське ...газ звідти ж ...
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