 США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики, - Перрі

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Меморандум про співпрацю США, Польщі та України є надзвичайною перемогою для енергетичної та економічної і національної безпеки всіх трьох країн", - написав міністр Перрі на своїй сторінці у фейсбуці.
Перрі зазначив, що США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики.
"Мав продуктивну зустріч із секретарем РНБО України Олександром Данилюком та новопризначеним міністром енергетики України Олексієм Оржелем. США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики за допомогою американських технологій, ресурсів та підтримки", - пише Перрі.
"Якби свині хобот, то вона й з дупи їла б."
Тобі краще знати
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Вице-президент США Майкл Пенс дал высокую оценку встречи с президентом Украины в Польше.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Великолепная встреча с президентом Украины Зеленским, на которой мы обсудили вопросы безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса его программы реформ. Во времена лидерства президента Трампа, отношения между Украиной и США «никогда не были более тесными».