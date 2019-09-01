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Все про:Нацполіція (8121) Харківщина (773) труп (58)

 Мешканка Харківщини виявила людські останки в недавно купленому будинку, - поліція

38-річна заявниця менш ніж два тижні тому придбала будинок. На підлозі в одній з кімнат жінка виявила кістки людини.

Повідомлення про подію в місті Чугуєві надійшло в поліцію 30 серпня близько 17:00, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Вилучене направлено на експертне дослідження.

Слідчим Чугуївського відділу за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

© Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/Inshi-podiji/zhitelka-xarkivshhini-viyavila-lyudski-ostanki-u-novopridbanomu-budinku/

Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145819
 
 
 Топ коментарі
 
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Честно говоря, не понимаю пользы от таких новостей...
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так і "новина" непонятна...Як обнаружила? Посеред вітальні чи що? Чи в стіні замуровані? Які кості-вставна щелепа бабусі? Як вона визначила шо то "кості чєлавєка"? Чи скелет цілий в шафі? Нічого з інфи не зрозуміло...Нашкрябали пісатєлі аби рахувалося.
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Ну и дура,теперь по законам дом является местом преступления и будет являтся как архивным вещдоком.А дура пускай бомжует.
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Ніколи не чув, що коли , скажімо, в посадці знайшли трупа, то посадка "вещдок", ні, теоретично "вещдоком" може бути будь-який предмет на землі , хоть навіть і з космоса, але ж.
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Так це в лісосмузі а то в окремій квартирі,відчуваєте різницю?
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дом никак не может быть "архивным вещщдоком"...-мп осмотрят, снимут и всё..
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Пхи, так его же вроде с двустволки вальнули... еще жив...ХМЫ... мабуть кто-то западло сделал, мушку подпилил...
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Копал колодец, лет 50 тому взад, нашел кости
Мамонта.. Танунах!! Обьявили б какойто
доисторической жилой для археологии..
Утопил....
Дом до сих пор нормальок..
🤑
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Знакомый работает в Киеве и области на екскаваторе. Говорит чуть ли не каждый новый массив стоит на кладбищах. При копке фундамента начинают в ковш кости попадать. Всех посторонних выгоняют из застройки и копают ночами и водилам самосвалов вывозящим грунт дают доплату чтобы молчали и чтобы никто не прознал и не остановил строительство.
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Обычное дело. Сначала новое кладбище, потом оно старое, потом перестают навещать могилы усопших родственники, ибо сами усопли, а следующие поколения их не особо знают и навещать не хотят. Старые неухоженные кладбища постепенно превращаются в пустыри и парки, а потом попадают под прицел застройщиков и прочих комерсов.
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Ще при Моїй пам'яті плугом запахали..
Ну й що? Два метри.. Зараз там поле..
🤗
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У Бабйому Яру у Київі, у часи коли я ще був підлітком, після сильних дощів, досить часто люди знаходили кістки людей. Але це розуміло, там дуже багато було розстріляно. Не знаю як зараз ☹️
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Тут, біля Мене , недалеко, добудовувають церкву, та що є років з 12, проїзжаю і сморід..
Що там.. Не переплутаю-три війни відбув...
🤔
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