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 У вересні Росія головуватиме в Радбезі ООН

Протягом вересня 2019 року тимчасове головування в Раді безпеки ООН переходить до делегації Російської Федерації.

Про це повідомляє ООН на офіційній сторінці в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом вересня головування в Раді безпеки ООН переходить на правах ротації до делегації Росії", - повідомили в ООН.

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У вересні Росія головуватиме в Радбезі ООН 01

Як зазначає Укрінформ, в серпні 2019 року в Радбезі ООН головувала Польща. Після Росії в жовтні СБ ООН очолюватиме ПАР, в листопаді - Велика Британія, в грудні - США.

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Як відомо, Рада Безпеки ООН складається з 15 членів. П'ять з них перебувають за столом-підковою постійно - США, Франція, Велика Британія, Китай та Росія. Інші десять тимчасових членів обираються кожні два роки на правах ротації. Для ухвалення рішень потрібне голосування більшості за умови одностайного рішення всіх постійних членів.

Головування у Раді Безпеки ООН переходить від однієї держави-члена до іншої кожного місяця, згідно з алфавітним порядком латинської абетки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145818
 
 
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Людоед будет править бал..
Нах ента контора ваще??!!
🤔
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Це як живодерів прийняти на керівну посаду притулку для тварин. Або СС опікуватиметься проблемами євреїв. Або НКВД буде захищати права політичних в"язнів. Нічому історія не вчить.
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В сентябре Россия будет председательствовать в Совбезе ООН
....ЭТО ЧТО - НОВЫЙ АНЕКДОТ???
А если серьёзно - то не бывает поругаем Господь Бог никогда:
У вересні Росія головуватиме в Радбезі ООН - Цензор.НЕТ 9375




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