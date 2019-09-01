 У вересні Росія головуватиме в Радбезі ООН

Про це повідомляє ООН на офіційній сторінці в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом вересня головування в Раді безпеки ООН переходить на правах ротації до делегації Росії", - повідомили в ООН.

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Як зазначає Укрінформ, в серпні 2019 року в Радбезі ООН головувала Польща. Після Росії в жовтні СБ ООН очолюватиме ПАР, в листопаді - Велика Британія, в грудні - США.

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Як відомо, Рада Безпеки ООН складається з 15 членів. П'ять з них перебувають за столом-підковою постійно - США, Франція, Велика Британія, Китай та Росія. Інші десять тимчасових членів обираються кожні два роки на правах ротації. Для ухвалення рішень потрібне голосування більшості за умови одностайного рішення всіх постійних членів.

Головування у Раді Безпеки ООН переходить від однієї держави-члена до іншої кожного місяця, згідно з алфавітним порядком латинської абетки.