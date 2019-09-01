 Трамп привітав Зеленського з дуже сильним стартом на посаді президента України

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хочу вас привітати. Дуже приємно з вами познайомитися. А також привітати вас з дуже сильним стартом як президента України від президента Дональда Трампа", - сказав Пенс під час зустрічі із Зеленським у Варшаві.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, планувалося, що участь в пам'ятних заходах у Варшаві візьме Президент США Дональд Трамп. Очікувалося, що Трамп зустрінеться в Польщі з лідером України Володимиром Зеленським.

Але Президенту США довелося відкласти візит до Європи через наближення до його країни урагану. Трамп залишився в Вашингтоні, щоб координувати допомогу федерального уряду штатам, по яких ударить стихія. Замість нього до Варшави вирушив віцепрезидент США Майкл Пенс.

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Припускають, що тепер перша зустріч Зеленського і Трампа може відбутися під час візиту українського лідера в США під час сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку в другій половині вересня.