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 Політика України
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Все про:Зеленський (2562) привітання (423) Трамп (1939) Пенс (60)

 Трамп привітав Зеленського з дуже сильним стартом на посаді президента України

Віцепрезидент США Майк Пенс передав президенту України Володимиру Зеленському привітання з успішним початком роботи на посаді глави української держави від президента США Дональда Трампа.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хочу вас привітати. Дуже приємно з вами познайомитися. А також привітати вас з дуже сильним стартом як президента України від президента Дональда Трампа", - сказав Пенс під час зустрічі із Зеленським у Варшаві.

Також читайте: Зеленський обговорив із Пенсом покрокову стратегію повернення миру до України, - ОП

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, планувалося, що участь в пам'ятних заходах у Варшаві візьме Президент США Дональд Трамп. Очікувалося, що Трамп зустрінеться в Польщі з лідером України Володимиром Зеленським.

Але Президенту США довелося відкласти візит до Європи через наближення до його країни урагану. Трамп залишився в Вашингтоні, щоб координувати допомогу федерального уряду штатам, по яких ударить стихія. Замість нього до Варшави вирушив віцепрезидент США Майкл Пенс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найкращий захист свободи - союз вільних, суверенних і незалежних, - Пенс

Припускають, що тепер перша зустріч Зеленського і Трампа може відбутися під час візиту українського лідера в США під час сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку в другій половині вересня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145817
 
   
 Топ коментарі
 
Прям шоколад застрял в горле мародёровцев. Но сейчас он растает, и прорежутся визги.
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У фермы и трам агент кремля и Зеленский плохой президент !
Только петро вместе со свинарчуками смогут спасти страну !!!!
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Ну и как, вам нравятся цены после реформ Обамы?
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Навіщо дивитись своїми очима? Я вам і так можу сказати. Пів країни Трампа ненавидить, друга обожнює. Але якщо буде достойна кандидатура демократа, то Трамп програє. 🤔
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У меня дочка живет в Америке. Так шо я в курсе дела.
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И это ваша дочка рассказывает, что он плохой президент? ))
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Какое вам дело, что она мне рассказывает?
И вапще, почему вы спрашиваете?
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У Печерському суді?Югік вспів висунути звинувачення Трампу?
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Суда уже не будет - спец прокурор угрохал 30 млн баксов и ушел в отставку! Трамп привітав Зеленського з дуже сильним стартом на посаді президента України - Цензор.НЕТ 2540
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Зепавианы, ну раскройте мне глаза - в чем он, "очень сильный старт"(с)? Шавермы пожрать? Через фонтан пробежать? Что еще вспомнить? По пунктам перечислите его успехи, и я тогда вместе с вами возрадуюсь.
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Vitaly Zaborovsky ...в чем он, "очень сильный старт"(с)? Через фонтан пробежать? Что еще вспомнить? По пунктам
перечислите его успехи, и я тогда вместе с вами возрадуюсь.
Цей успіх для зебілів - незаперечний... Трамп привітав Зеленського з дуже сильним стартом на посаді президента України - Цензор.НЕТ 4548

Трамп привітав Зеленського з дуже сильним стартом на посаді президента України - Цензор.НЕТ 752

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Трамп переглянув короткометражку "100 днів презЕденста"?
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Надіюсь це не був виступ Кварталу? Хоча, хто зна🤔
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На одном вздохе, на втором - короткометражка закончилась..
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Чайка Київ
Трамп переглянув короткометражку "100 днів презЕденста"?
А може "Сімпсонів"? Трамп привітав Зеленського з дуже сильним стартом на посаді президента України - Цензор.НЕТ 2647

Трамп привітав Зеленського з дуже сильним стартом на посаді президента України - Цензор.НЕТ 6299

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"Життя по новому" чим скінчилося 🐖🐖🐖?
Ото ж..
🤑
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Нда, паровозик -беня, пуйло и трамп имеют зелю по очереди, а зеля имеет зебилов -и им всем это нравится)
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коментар відмічено як спам  
 
Трамп поздравил Зеленского с очень сильным стартом на должности президента Украины
*********
При Порошенку такого не було.

Трамп привітав Зеленського з дуже сильним стартом на посаді президента України - Цензор.НЕТ 1397
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«Президент США Барак Обама позвонил Петру Порошенко, чтобы поздравить его с избранием на пост президента Украины и заверить в поддержке.

Как сообщается на сайте Белого дома, Обама подчеркнул важность быстрого проведения реформ, необходимых для единства Украина, развития экономики, улучшения инвестиционного климата и создания ответственного правительства, способного ответить на обеспокоенность и чаянья всех жителей страны.

"Соединенные Штаты будут продолжать оказывать помощь Украине в этих усилиях", - говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, в ходе разговора была достигнута договоренность о встрече двух лидеров во время визита Обамы в Европу...»
🤔
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