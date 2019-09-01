 Трамп привітав Зеленського з дуже сильним стартом на посаді президента України

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я хочу вас привітати. Дуже приємно з вами познайомитися. А також привітати вас з дуже сильним стартом як президента України від президента Дональда Трампа", - сказав Пенс під час зустрічі із Зеленським у Варшаві.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, планувалося, що участь в пам'ятних заходах у Варшаві візьме Президент США Дональд Трамп. Очікувалося, що Трамп зустрінеться в Польщі з лідером України Володимиром Зеленським.
Але Президенту США довелося відкласти візит до Європи через наближення до його країни урагану. Трамп залишився в Вашингтоні, щоб координувати допомогу федерального уряду штатам, по яких ударить стихія. Замість нього до Варшави вирушив віцепрезидент США Майкл Пенс.
Припускають, що тепер перша зустріч Зеленського і Трампа може відбутися під час візиту українського лідера в США під час сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку в другій половині вересня.
И вапще, почему вы спрашиваете?
перечислите его успехи, и я тогда вместе с вами возрадуюсь.
Цей успіх для зебілів - незаперечний...
Трамп переглянув короткометражку "100 днів презЕденста"?
А може "Сімпсонів"?
Ото ж..
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При Порошенку такого не було.
Как сообщается на сайте Белого дома, Обама подчеркнул важность быстрого проведения реформ, необходимых для единства Украина, развития экономики, улучшения инвестиционного климата и создания ответственного правительства, способного ответить на обеспокоенность и чаянья всех жителей страны.
"Соединенные Штаты будут продолжать оказывать помощь Украине в этих усилиях", - говорится в сообщении Белого дома.
Кроме того, в ходе разговора была достигнута договоренность о встрече двух лидеров во время визита Обамы в Европу...»
🤔