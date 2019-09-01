EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  3093  140
Все про:Зеленський (2562) США (5336) Донбас (12886) Пенс (60)

 Зеленський обговорив із Пенсом покрокову стратегію повернення миру до України, - ОП

Володимир Зеленський обговорив з віцепрезидентом США Майком Пенсом військово-технічну допомогу Україні та співробітництво в галузі енергетики.

Українська і американська сторони обговорили ситуацію на Донбасі і покрокову стратегію повернення миру до України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Майк Пенс запевнив, що США не змінять позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України. У фокусі уваги сторін було надання військово-технічної допомоги Україні.

Віцепрезидент Сполучених Штатів порушив питання реформ, які провадитиме новий уряд, та боротьби з корупцією. Володимир Зеленський зазначив, що Україна рішуче налаштована на трансформацію, наголосивши, що в перший день роботи нового парламенту було зареєстровано понад 70 законопроектів, які, серед іншого, передбачають подолання корупції.

"Ми маємо не просто боротися з корупцією, ми маємо перемогти її. Ми запустили Антикорупційний суд, який починає працювати вже 5 вересня. Ми перезапускаємо інші антикорупційні органи, змінили голову Служби безпеки України, маємо нового Генерального прокурора та новий молодий уряд. Ми справді налаштовані дозволити бізнесу, економіці розвиватися", – запевнив глава Української держави.

Сторони також обговорили співпрацю в енергетичній сфері, наголосивши на важливості підписаного Меморандуму про взаєморозуміння між Україною, Польщею та США. Віцепрезидент Майк Пенс особливо відзначив підтримку Сполученими Штатами незалежності України в енергетичному питанні.

Також читайте: Україна запросила Литву взяти участь у відновленні інфраструктури Донбасу, - ОП

Крім того, йшлося про майбутній візит Володимира Зеленського до США та зустріч з Президентом Дональдом Трампом.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, планувалося, що участь в пам'ятних заходах у Варшаві візьме Президент США Дональд Трамп. Очікувалося, що Трамп зустрінеться в Польщі з лідером України Володимиром Зеленським.

Але Президенту США довелося відкласти візит до Європи через наближення до його країни урагану. Трамп залишився в Вашингтоні, щоб координувати допомогу федерального уряду штатам, по яких ударить стихія. Замість нього до Варшави вирушив віцепрезидент США Майкл Пенс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найкращий захист свободи - союз вільних, суверенних і незалежних, - Пенс

Припускають, що тепер перша зустріч Зеленського і Трампа може відбутися під час візиту українського лідера в США під час сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку в другій половині вересня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145814
 
 
 Топ коментарі
 
Так это не мир куда-то ушел..

Это кацапы пришли.

Кацапов надо возвращать домой
 показати весь коментар
 
Зеленский удачи! Главное чтобы все получилось. Кацапскую мразь надо побыстрее очистить с территории Украины.
 показати весь коментар
 
"Мы должны не просто бороться с коррупцией, а победить ее. Мы запустили Антикоррупционный суд, который начинает работу 5 сентября. Мы перезапускаем другие антикоррупционные органы, сменили главу Службы безопасности Украины, у нас есть новый генеральный прокурор и новое молодое правительство. Мы действительно настроены позволить бизнесу, экономике развиваться"

---
Прекрасные намерения. Что думает порохоферма по этому поводу? Дайте ложку дёгтю!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Психологія борця з коррупцією. Гола й неприкрита! Зеленський обговорив із Пенсом покрокову стратегію повернення миру до України, - ОП - Цензор.НЕТ 9494

Зеленський обговорив із Пенсом покрокову стратегію повернення миру до України, - ОП - Цензор.НЕТ 6422
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Шмарклі витри собі.ЗЕлені.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а може пора 170 ярдов $ за ядерное оружие вернуть???
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а ты шо такое???
гастрабайтер???
хто тебе с людьми разрешает общатся??
 показати весь коментар
 
 
Гастарбайтер це людина що працює, не любите працьовитих?
 показати весь коментар
 
да, не люблю гастрабайтеров
убежали за хлебом и еще смеют гавкать???
уехал у негров хлеб отбирать, то сиди тихонько и не мукай
 показати весь коментар
 
 
А ти хотів, щоб на тебе і твого кондитера за підживку горбатилися?
Ти такий вумний, шо страшно.
 показати весь коментар
 
 
Та канєшна да...
Конвульсії 🐖🐖🐖 вражають своєю деградацією...
🤑
 показати весь коментар
 
 
Нам розкажуть про те, куди вони "шагають" нашу кріїну? Бо кучма, як ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК ПРЕЗЕДЕНТА в Мінську, вже до співпраці з сепарами "дошагав". Де ж відкритість? ПрезЕдентИ, може ви в "курсах"?
 показати весь коментар
 
 
Якщо ви називаєте Росію окупантом і терористом,любите Україну і поважаєте її мову-ви порохобот.І не віднікуйтеся,це-карма
(C)
@Cherkas72
🤔
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
и давно ты, предатель
любищ родину на расстоянии??
откупаешся знанием української??
помогает??
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Панаму ти любиш, а не Україну.
Що ти горбатого до стіни тулиш, чудо порохоботне.
Тебе замало мордою натовкли? Почекай, ще не вечір.
 показати весь коментар
 
 
Вонючая руССкая свинья! ******** пьяной вокзальной соски! Натовкти ти здатно лише старе дилдо у свою рвану дупу, петушара згвалтована.
о
 показати весь коментар
 
tZE inform‏ @tZEinform 5 ч.5 часов назад



Получено научное подтверждение того, что Зеленский и Гончарук существуют в разных мирах. Это окончательно стало ясно, когда Зеленский и Гончарук назначили заседания с почти идентичным составом людей, на одно время 11-00 в разных местах.
 показати весь коментар
 
 
у тебя уже готов плакат! вьіходи перед мавзолеем и стой с ним...
 показати весь коментар
 
https://www.radiosvoboda.org/a/donbas-realii-ilovaysk/30140480.html
 показати весь коментар
 
Цікаво, чи могла би громада України також хоч трохи дізнатись про ті кроки, про їх напрямок. Якось тривожно від того: сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю...
 показати весь коментар
 
 
... все вірнго.. тільки: сам собі стелю, сам лягаю...
 показати весь коментар
 
Зеленському зараз найголовніше тримати тісний зв'язок з народом, а народу - всебічно його підтримувати.
Більше шансу не буде. Терпіння в Бога закінчується і кара може бути великою і суворою.
 показати весь коментар
 
 
Проти мародера. За кого ж я міг голосувати? Ти ж свою кандидатуру не висував.
Виходу іншого в мене не було. Продовжувати дивитися на злодійську клоунаду більше не було сил.
 показати весь коментар
 
якби народ знав його наміри... а ти знаєш?
 показати весь коментар
 
Та тут тільки порохоботи знають про всі наміри Зеленського, а всі решта навіть не здогадуються.
 показати весь коментар
 
 
Американець хоче побачити-скільки від 5-го до Ген.Анс.ООН сяде корумпатих.От Зелюкам і буде оцінка.
Звичайно,барани й свині будуть за зелень воювати,впиратися ратицями та рогами,але від реальної внутрішньої врегульованості залежить,хто їх буде стерегти та зелень шукати-сама зелена природа,запоребриковий козел,чи європастух.
Думаю ,з укро-гризнею 25-ть років-краще козлові зелені підкинути-і дешевше вдвоє для Америки,і європастух зголодніє- проснеться.Так от не нийте-самі й винні.
 показати весь коментар
 
Не правильные формулировки приводят к неправильным результатам. Мир ни куда не уходил, на Украину напала РФ и идет война.
 показати весь коментар
 
Чета ты, милок, привираешь, на Украину напали воры и коррупционеры, а Россия только воспользовалась ркзультатами вашей бурной патриотической деятельности.
Грех был бы не воспользоваться.
 показати весь коментар
 
пусть сначала народу Украины эту 'стратегию' расскажет
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору