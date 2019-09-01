 Настав час покінчити із залежністю від викопних видів палива і перейти до екологічно чистих видів енергії, - Папа Римський

"Постійне забруднення довкілля, безперервне використання викопного палива, інтенсивна сільськогосподарська експлуатація і практика збезлісення піднімають температуру на планеті до тривожного рівня", - цитує Цензор.НЕТ промову понтифіка з посиланням на "Радіо Ватикан".

Папа Римський підкреслює, що зростання інтенсивності і частоти екстремальних погодних явищ і опустелювання піддають суворому випробуванню найслабших з нас.

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"Танення льодовиків, нестача води, недостатній догляд за водними об'єктами та значна присутність пластика і мікропластика в океанах також є тривожними фактами, які підтверджують необхідність вжиття невідкладних заходів. Ми створили кліматичну кризу, яка серйозно загрожує природі і життю, в тому числі і нашому власному", - підкреслив Франциск.

Папа закликав політичних та громадянських лідерів думати насамперед про майбутнє всіх людей, а уряди світу - вжити рішучих заходів, щоб протистояти змінам клімату, зокрема покінчити із залежністю від викопного палива.

Також він закликав усіх людей задуматися над своїм повсякденним життям і його впливом на природу.

"Настав час задуматися про свій спосіб життя і про те, що наші повсякденні рішення щодо продуктів харчування, споживання, пересування, води, енергії і багатьох матеріальних благ часто бездумні й шкідливі. Нам не можна деспотично ставитися до творіння. Давайте зробимо вибір на користь змін, вестимемо простіший і поважніший спосіб життя! Настав час покінчити із залежністю від викопних видів палива і здійснити швидкий і рішучий перехід до екологічно чистих видів енергії та стійкої економіки із замкнутим циклом. Не будемо також забувати про думку корінного населення, багатовікова мудрість якого може навчити нас краще жити у відносинах з довкіллям", - йдеться в посланні.