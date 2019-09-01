 Настав час покінчити із залежністю від викопних видів палива і перейти до екологічно чистих видів енергії, - Папа Римський

"Постійне забруднення довкілля, безперервне використання викопного палива, інтенсивна сільськогосподарська експлуатація і практика збезлісення піднімають температуру на планеті до тривожного рівня", - цитує Цензор.НЕТ промову понтифіка з посиланням на "Радіо Ватикан".
Папа Римський підкреслює, що зростання інтенсивності і частоти екстремальних погодних явищ і опустелювання піддають суворому випробуванню найслабших з нас.
"Танення льодовиків, нестача води, недостатній догляд за водними об'єктами та значна присутність пластика і мікропластика в океанах також є тривожними фактами, які підтверджують необхідність вжиття невідкладних заходів. Ми створили кліматичну кризу, яка серйозно загрожує природі і життю, в тому числі і нашому власному", - підкреслив Франциск.
Папа закликав політичних та громадянських лідерів думати насамперед про майбутнє всіх людей, а уряди світу - вжити рішучих заходів, щоб протистояти змінам клімату, зокрема покінчити із залежністю від викопного палива.
Також він закликав усіх людей задуматися над своїм повсякденним життям і його впливом на природу.
"Настав час задуматися про свій спосіб життя і про те, що наші повсякденні рішення щодо продуктів харчування, споживання, пересування, води, енергії і багатьох матеріальних благ часто бездумні й шкідливі. Нам не можна деспотично ставитися до творіння. Давайте зробимо вибір на користь змін, вестимемо простіший і поважніший спосіб життя! Настав час покінчити із залежністю від викопних видів палива і здійснити швидкий і рішучий перехід до екологічно чистих видів енергії та стійкої економіки із замкнутим циклом. Не будемо також забувати про думку корінного населення, багатовікова мудрість якого може навчити нас краще жити у відносинах з довкіллям", - йдеться в посланні.
И это "что то" очень скоро произойдет
В любом случае, кацапской экономике будет жопа
а теперь бздит папа римский
За все 400 лет Инквизиции, бьіло осуждено около 5 тьісяч людей.
Давай, про Джордано Бруно.
почитайте "священный вертеп"
Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут !»
Ра́шка (серб. Рашка / Raška) - средневековое сербское государство (великая жупа) и одноимённая область.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D
Именно такой Папа и благословил Гитлера на уничтожения всей Европы хотя по сути все итальянцы цыгане пришедшие из за урала.
хотели бы, давно бы перешли.
но где массоны, а где папа.
В Украине есть большая пустыня Олешківські піски. Если территорию этой пустыни заставить ветряками и солнечными панелями, то всю теплогенерацию можно будет закрыть.