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Все про:клімат (18) Папа Римський (56) екологія (468) Франциск (26)

 Настав час покінчити із залежністю від викопних видів палива і перейти до екологічно чистих видів енергії, - Папа Римський

Папа Римський Франциск в своєму посланні на Всесвітній день молитви про захист Божого створіння виступив із заявою з питань зміни клімату.

"Постійне забруднення довкілля, безперервне використання викопного палива, інтенсивна сільськогосподарська експлуатація і практика збезлісення піднімають температуру на планеті до тривожного рівня", - цитує Цензор.НЕТ промову понтифіка з посиланням на "Радіо Ватикан".

Папа Римський підкреслює, що зростання інтенсивності і частоти екстремальних погодних явищ і опустелювання піддають суворому випробуванню найслабших з нас.

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"Танення льодовиків, нестача води, недостатній догляд за водними об'єктами та значна присутність пластика і мікропластика в океанах також є тривожними фактами, які підтверджують необхідність вжиття невідкладних заходів. Ми створили кліматичну кризу, яка серйозно загрожує природі і життю, в тому числі і нашому власному", - підкреслив Франциск.

Папа закликав політичних та громадянських лідерів думати насамперед про майбутнє всіх людей, а уряди світу - вжити рішучих заходів, щоб протистояти змінам клімату, зокрема покінчити із залежністю від викопного палива.

Також він закликав усіх людей задуматися над своїм повсякденним життям і його впливом на природу.

"Настав час задуматися про свій спосіб життя і про те, що наші повсякденні рішення щодо продуктів харчування, споживання, пересування, води, енергії і багатьох матеріальних благ часто бездумні й шкідливі. Нам не можна деспотично ставитися до творіння. Давайте зробимо вибір на користь змін, вестимемо простіший і поважніший спосіб життя! Настав час покінчити із залежністю від викопних видів палива і здійснити швидкий і рішучий перехід до екологічно чистих видів енергії та стійкої економіки із замкнутим циклом. Не будемо також забувати про думку корінного населення, багатовікова мудрість якого може навчити нас краще жити у відносинах з довкіллям", - йдеться в посланні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145812
 
   
 Топ коментарі
 
Папа что то знает
И это "что то" очень скоро произойдет
В любом случае, кацапской экономике будет жопа
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Рашке пипец, она только за счет этого существует.
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Надо принести в жертву путина, сжечь на площади св. Петра и всё в мире наладится.
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Угу. Будем святым духом греться и ездить. Чем теплее тем лучше. Меньше за газ платить будем.
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А как же паРаша ?! У них же нефть-газ - источник величия !
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Понтифік виправдовує свій титул і кидає нові понти. Відьом-спалили, вугілля спалили. Треба спалити щось нове.
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Папа Римский лгун-раньше все храмы были источниками атмосферного электричества(безплатного).
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Оце правильно. Якщо церква спрямує на це свої накопичені сторіччями кубишки, то світу вистачить перейти на чисту енергетику запросто.
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Поздно пить боржоми когда почки отвалились
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Рашке пипец, она только за счет этого существует.
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Є нюанс. У рф при їх прибутках- звільняються лікарі (цілими відділеннями), діти змушені збирати ягоди та гриби, щоб сім'я могла купити поїсти. От такі нюанси.
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Понаехавшим таджикам и узбекам, а они продают вам, дебильным кацапам... но уже дороже... Настав час покінчити із залежністю від викопних видів палива і перейти до екологічно чистих видів енергії, - Папа Римський - Цензор.НЕТ 1818 Настав час покінчити із залежністю від викопних видів палива і перейти до екологічно чистих видів енергії, - Папа Римський - Цензор.НЕТ 1241

Настав час покінчити із залежністю від викопних видів палива і перейти до екологічно чистих видів енергії, - Папа Римський - Цензор.НЕТ 7475
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Ага,чистый кацапский продукт.Грязную нефть,кацапский газ,котрому зажратые европейцы даже и неи искали албтернативу за все 5 лет анексии Крыма и войны в Украине где принимают п
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Поляки договорились с американцами на поставку спг , Зеленский тоже подписал договор на поставки до 6 млрд кубов с 21 года . Если добавить свою добычу газа , то выглядит неплохо . ( на бумаге ) .
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Як що дивитись на на офіціальну статистику то видобутий в Україні газ вже перевищує потребність побутових споживачів.А доплату за єкспорт газу для підприемств то за постачання його на окуповані території які неоплату приймають як належне лягає на наші із Вами плечі в тарифах.
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Навесні спілкувався з мешканцем донецька , він казав що комуналка за трикімнатну квартиру в них близько 600 грн за всі послуги ( в перерахунку з рублів ) . Отримує шахтарську пенсію в Україні , приїздить за нею , скупляється ліками і харчами , і говорить шо всё у них хорошо . Сетует на Украинских военных - много стреляют ... .
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Папа что то знает
И это "что то" очень скоро произойдет
В любом случае, кацапской экономике будет жопа
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Свои страны спасает, температурные рекорды например этим летом во Франции +46.
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если бы ватикан не сжигал в средние века умных людей уже бы на марсе колонии были
а теперь бздит папа римский
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А если бы Гитлер извинился за концлагеря (ведь конкретно он сам никого не убил), то же бы простили?
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Сжигали как раз истероидньіх идиотов, имеющих психические заболевания.
За все 400 лет Инквизиции, бьіло осуждено около 5 тьісяч людей.
Давай, про Джордано Бруно.
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Общий итог жертв инквизиции только в Испании за период времени с 1481 по 1826 год составляет 340.921 человек, не считая тех, кто был приговорен к тюремному заключению, к каторжным работам и к изгнанию в царствование Фердинанда VII, а число этих жертв весьма значительно.
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вы знатный счетовод
почитайте "священный вертеп"
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Да мало ли ,что было "если бы.."? Может, если бы католики не были такие кровожадные - в Европу пришел бы ислам? С мусульманами воевали в основном католики с Папой Римским, а не слишком религиозные страны, как Венеция - торговали и с теми, и с теми. А если бы и католики вместо войны начали торговать с мусульманами? Итог был бы очевиден.
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Географические открытия произошли, потому что католики не хотели торговать с мусульманами. А если бы вся Европа была завоевана мусульманами?..никто бы никуда и не плыл.
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«Спробуй заячий помёт!
Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут !»

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Надо принести в жертву путина, сжечь на площади св. Петра и всё в мире наладится.
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Идут века, а кое что не меняется...

Ра́шка (серб. Рашка / Raška) - средневековое сербское государство (великая жупа) и одноимённая область.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D
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Ну те, що Рашці буде "великая жупа" - я з вами згоден.
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Европа тянет еще одну газовую трубу из Парашки наверное чтобы перейти на альтернативные источники енергии? Или Папа об етом не знает?
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газ считается экологически чистым топливом. Потому Папа его и не уцпомянкул.
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Он упомянул ископаемые виды топлива. А газ является ископаемым, следовательно, тоже в числе упомянутых.
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Вообще то к пластикам так же относятся и вся искусственная ткань, мех, кожа. Так как в отличии от натуральных они не разлагаются и не перерабатываются микроорганизмами. Но про это стараются молчать, так как это уже полное крушение всей концепции защиты животных и природы.
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Багато з нас навіть не уявляє скільки ресурсів в світі належить різним релігійним установам. Про не раз це писали, але здебільшого справи заминались і далі крику одинака в пустелі справа не йшла. Це ж величезні монополії. Почніть з себе.
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Украине надо убрать уголь, это бич 21-го столетия.
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Именно Папа Римский личноручно в Ватикане в Риме наградил ***** орденом миротворца после анексии Крыма и после того как регулярные войска кацапии ,,заблудились,,на украинской територии километров на 40-60-т в полном боевом снаряжеииожени
Именно такой Папа и благословил Гитлера на уничтожения всей Европы хотя по сути все итальянцы цыгане пришедшие из за урала.
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Пій 12 був проголошений Папою 2 березня 1939.А вже 3 березня він вийшов і сказав:»Люди,нічого не втратиться при мирі,але війна забере все!».Звичайно,війна почалася.У грудні місяці Пій 12 закликає короля Вітторіо-Емануеле і прим'єр-міністра Муссоліні «бути відповідальним за долю держави і не вмішувати Італію у війну!»Глухо.З 1941,дякуючи дружнім відносинам між Папою і Рузвельтом,Ватікан дає притулок шпигунам Вашингтону.Знаючи,про тісну співпрацю між США і Ватиканом,весною 1943 генерал Карл Волф,намісник Гімлера в Італії,отримує,безпосередньо від Фюрера наказ,викрасти і депортувати у Німеччину Пія 12.Операція «Рабат» зривається,бо сам Вольф таємно зустрічається з Папою і,попереджає його про небезпеку.
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А ще цікаво те що,незалежно від влади,та при всіх варіаціях хронікальних світлин ВОВ ніде не впоминається Ватикан.Всі держави історія війни в Европі висвітлині а Ватикана як і не існує.За те як почали ділити післявоенну територію германію як чорт із табакерки знову зявляеться Ватикан.
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К сожалению абсолютно чистых источников энергии ещё не изобрели ... . А росия засерает весь мир .
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здесь мимо
хотели бы, давно бы перешли.
но где массоны, а где папа.
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Мене завжди дивували люди , які живучи на відстані 2,5чи10 кілометрів від роботи , везуть туди свою дупу автівкою , тратячи години в корках , нервуючись . За цей час - швидше пішки зайти . Ну а про існування велосипеда ці дібіли навіть не підозрівають . Суспільство тяжко хворе на голову , повністю втратило здатність мислити , упорно продовжує принципово не читати книжки , а натомість массово дивиться серіали , ток шоу , чекає на бесплатну маршрутку і субсидію на "горєчу воду" , газ і опалення . Розумних людей так мало в суспільстві , та й ті масово втікають з країни . І це сумно , насправді .
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Мало, що возять свою дупу разом з тоною-двома металу, а ще й ствоюють небезпеку для вело
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В радіусі 2 км завжди користуюсь велосипедом , бо пішки вже ліньки ходить , та й не дуже молодий шоб ходити швидко , коли виникають швидкі питання по роботі .
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А погода? А зима? Велосипед? Велосипедист зимой - довольно таки жалкое зрелище. Сугробы, гололед.
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Сейчас уровень самосознания в стране намного больше, чем 15-20 лет назад. Велосипед, бег, ЗОЖ довольно популярны. А раньше если человек не курил, не бухал и ездил на велосипеде воспринимался обществом или как чудак, или как откровенно ненормальная особь.
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Екологічо чисті це батарейки в електрокарах,чи може соняшні батареї? Без ядерної енергетики світ не виживе,покрайній мірі зараз,бо ще немає термоядерних станцій.І то спочатку ці станції не будуть чисті.
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Настав час покінчити із залежністю від викопних видів палива і перейти до екологічно чистих видів енергії, - Папа Римський - Цензор.НЕТ 8070папа-русофоб,лишает хлебушка скрепоносных Настав час покінчити із залежністю від викопних видів палива і перейти до екологічно чистих видів енергії, - Папа Римський - Цензор.НЕТ 8070
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90% автівок возять людей і тільки людей. Більшу частину з цих поїздок легко можна замінити велосипедами. Ось і є рішення майже всіх проблем міста - загазованості міста, здорового способу життя, аварійності, психологічної стабільності.
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На Майдан 2014го приїзджали два іноземця на власних вело з прицепом. Один француз, інший - німець. Француз в прицепі віз сонячну батарею з акумулятором і майже не крутив педалі всю подорож з Парижу, а німець у причепі віз обладнання для автономного кінотеатру. Можна було крутити педалі і дивитись відіо на екрані метр на метр без будь якого бензогенератора. 100% чиста енергія. Француз подарував свій "велопотяг" Майдану і він так і залишавсь під сценою. Німець на Прорізній протягом тижня кожен вечір показував фільми, але педалі крутили інші. Ну і я теж))
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разве теперь на цензоре запрещено вофку кремлёвского называть так как его опознаёт Гоогле поисковик? или сегодня проста специальный модератор, которому сердце обливается от такого слово в адрес того кремлёвского чмиря, иначе как объяснить что стёрт коментарйи??
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Ага, ага, и еще переселиться в пещеры и перейти на подножный корм. Но на церковь таки отстегивать, да!
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Самолеты тоже будут на аккумуляторах? Трактора и другая тяжелая техника. А в случае войны где подзаряжаться танкам? Нефть будет нужна еще очень долго. До тех пор, пока энергию в чистом виде не научатся добывать непосредственно из окружающей среды.
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коли там уже церковники винайдуть якесь екологічно чисте джерело? мабуть уже скоро
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Германия хоть и строит северный поток и пока от российского газа отказываться не собирается, но при этом параллельно семимильными шагами стремиться перейти к экологически чистым видам энергии. Понаблюдаем за самой развитой страной Европы, может у них это когда-нибудь получится и они станут покажут пример всем остальным.
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irenka ko Відкажуться в ядерної енергетики і перейдуть під каблук Московії.
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Не дадут казламордым встать с бутылки, не-а... Настав час покінчити із залежністю від викопних видів палива і перейти до екологічно чистих видів енергії, - Папа Римський - Цензор.НЕТ 150
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Папа правильно говорит. Надо всем пересаживаться в электромобили, строить метро, восстанавливать трамваи и запускать троллейбусы вместо автобусов. Также надо устанавливать ветрогенераторы и солнечные панели.

В Украине есть большая пустыня Олешківські піски. Если территорию этой пустыни заставить ветряками и солнечными панелями, то всю теплогенерацию можно будет закрыть.
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В передовых США возобновляемая энергетика занимает 1(один)% в общем балансе. Если убрать этот процент, то ничего не изменится. Папа говорит одно, а жизнь - другое.
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Когда то нам доказывали, что ртутные лампочки "экологичные" (никто не утилизировал, ими завалены все свалки Украины). Дальше нам доказывают , что солнечные панели производят "экологичную" энергию - о том как будут утилизировать эти самые панели, содержащие всю гадость, которую только можно представить - молчок. Придет время - будем находить их на свалках и на дне водоемов. И при всем при этом нет доказательств НЕэкологичности нефти. То что нефть это остатки древних живых организмов - лишь теория. Причем довольно глупая - кто поверит в то, что древние организмы умирая, не съедались падальщиками, а чудесным образом превратись в миллионы кубо-километров нефти? Есть теория, что нефть вырабатывается Землей почти неограниченно - выходит, как раз нефть это эко-топливо? (ну вреда то от нее точно меньше, чем от "биотоплива").
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