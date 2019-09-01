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 Політика України
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Все про:Литва (448) Донбас (12886) Науседа Гітанас (9)

 Україна запросила Литву взяти участь у відновленні інфраструктури Донбасу, - ОП

У Варшаві в рамках участі в меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Литви Гітанасом Науседою.

Лідери країн позитивно оцінили економічне та інвестиційне співробітництво двох держав, а також наголосили на важливості поглиблення співпраці в цих галузях, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента України.

Учасники зустрічі обговорили рух України до Європейського Союзу. Володимир Зеленський запевнив, що керівництво держави продовжуватиме реформи в рамках євроінтеграції.

"Ми обрали цей курс і далі робитимемо реформи. Ми зробимо їх не для Євросоюзу, а для себе. Однак вони збігаються з баченням ЄС", – заявив Президент України.

Під час зустрічі також обговорили активізацію співпраці у галузі альтернативної енергетики.

Литовська сторона підтвердила підготовку до проведення Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, що відбудеться у 2020 році в Литві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки така ситуація в Україні, говорити з Путіним нема про що, - президент Литви Науседа

Учасники зустрічі також обговорили питання мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, зокрема в рамках Нормандського формату.

Президент Литви запросив Володимира Зеленського до Вільнюса. А глава Української держави закликав литовців відвідати інвестиційний форум у Маріуполі восени цього року й долучитися до відновлення інфраструктури Донбасу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145808
 
 
 Топ коментарі
 
он реально не понимает абсурдности данного предложения

или расчитывает на то, что все вокруг лохи ?
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Та ні, просто зеленого понесло. У чергу ставайте, раз, два.
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Звичайно, що Литва повинна відновлювати Донбас, бо вона його обстрілювала😵😁😈
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он реально не понимает абсурдности данного предложения

или расчитывает на то, что все вокруг лохи ?
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Та ні, просто зеленого понесло. У чергу ставайте, раз, два.
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наверное он думает, что так и надо работать президенту. актер, шо с него взять?..
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так даже в кино не было такого дебила на посту президента.

где оно набралось такой пошлятины ?
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я так понимаю, он вошел в образ, расширил горизонты. теперь не может вернуться. Україна запросила Литву взяти участь у відновленні інфраструктури Донбасу, - ОП - Цензор.НЕТ 7180
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У нас олігархів, як гною а він у Литви просить допомоги !
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Дуже конструктивний коментар. По суті теми є що сказати?
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Они не читают текст до конца , только заглавие и сразу серут .
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а вы шо, даже заголовок не читаете? Україна запросила Литву взяти участь у відновленні інфраструктури Донбасу, - ОП - Цензор.НЕТ 7769
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А другие варианты Вам в голову не пришли? Україна запросила Литву взяти участь у відновленні інфраструктури Донбасу, - ОП - Цензор.НЕТ 4751
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Те, що ти нервуєш є ознакою закінчення ваших зеілюзій.
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Звичайно, що Литва повинна відновлювати Донбас, бо вона його обстрілювала😵😁😈
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Нормальные вменяемые люди инвестируют в то, что сначала окупается, а потом даёт прибыль.

Возможно Владимир Александрович имел ввиду строительство скоростного автобана Попасная - Волноваха.

Там миллиардные барыши уже через два года должны быть.
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шо за барыши? мак, конопля? то-то я смотрю Зеленский за автобан топит. Україна запросила Литву взяти участь у відновленні інфраструктури Донбасу, - ОП - Цензор.НЕТ 6582
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для военных это хорошо. дороги есть фактор.
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А ты таки зебил не простой.

Ты - зебил упоротый.

Твоя Зелёная сопля приглашает не военных литовских на испытания прочности техники,

а инвесторов.
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ты точно такой только в ином направлении... Україна запросила Литву взяти участь у відновленні інфраструктури Донбасу, - ОП - Цензор.НЕТ 1621
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ну расскажи мне интересную историю про выгодность инвестиций в дамбаз )))
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Сюдячи з маршруту та політики Зе и Ко, то тре вважати "баріши" будуть у твердій валюті - мокшанському фублі?
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Зеля шукає лохів ))
Думає, як розвів українців, то і поляків та литовців вдасться.
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Зеля вже розвів лохів. А зараз такою "бурхливою діяльністью" показує лохам що він працює. І найстрашніше те, що лохи в це вірять...
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Думаю , що мова йде про нашу теріторію . В любому випадку Україна повинна швидко відновитися , щоб був контраст і як приклад для тих хто бажає жити в росії .
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Дайте ему шаурму, нехай лучше жуёт, чем говорит.
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Краще по класиці (хоча Трампу теж було б not bad дати some herring... але все ж таки...)

Україна запросила Литву взяти участь у відновленні інфраструктури Донбасу, - ОП - Цензор.НЕТ 9537
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Дамбас відновить сам себе. Кайло в руки і вперед. За миску баланди.

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Вован пошол по кругу с протянутой рукой,..
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Литву? Нібито зранку те саме було про Польщу?
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Литва та Польща розвалили дамбас же. Їм і відновлювати. Раська нивінаватая їхтамніт.
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Литва і Польща і так допомогали Україні, хто тягне , того і батогом поганяють , а хто найбільше тягне, того найбільше і бьють
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"Украина пригласила Литву принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса, - ОП" - за чей счёт этот банкет, за счёт тех кто разрушил инфраструктуру Донбасса?
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А литовцы здесь причем? Они что ето дамбас разрушали или у них больше всего денег? Почему бы Бойку, Фирташу, Ахметову, Кернесу и другим мразям звавшим в Украину росийские танки и не отстраивать дамбас? Как минимум дамбас должны отстраивать те за кого даунбаситы проголосовали.
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Да х**** с ним с етим дамбасом. Что вы с ним носитесь. Его еще двадцать раз рашисты и боевики разрушат. Пускай так стоит как есть. Отстраивайте хотя бы Украину куда рузькиймир не дошел.
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лучше молдову пригласить, те хоть не деньгами, а спецами помогут....
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А сейчас пойдёт в не правильном, но очень быстро )))
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что за бред Богдана ! Это как в 41 году Молотов приглашал бы Испанию восстанавливать Украину или Беларусь . Богданчик , войне быть пока ***** у власти и пока параша жива . а это может и на внуков ляжет .Или речь о не оккупированных территориях ?
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Скоро Вове будут не рады. 5 лет Петя ходил с пртянутой рукой, клянчил денег на хлеб и патроны, а оказалось все на офшорах его и его друзей. Теперь Вова пытается на слезу пробить. Представляю злость иностранцев у которых каждая копейка на счету.
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а вы лишнехромосомые не хотите скинутся братанам по разуму?))
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"вопросы мирного урегулирования конфликта на Донбассе"
Що це означає? Там громадянська війна?
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Уявляю собі фразу - мирне врегулювання російської військової агресії...
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В принципі вірне рішення. Бо любий литовець скаже, що для того щоб відновити інфраструктуру дамбвабве, потрібно спочатку скасувати повноцінне громадянство для його мешканців.
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Маленька Литва сама живе з копійки і допомагає чим може.
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Нам їхні гроші не потрібні. Треба переймати досвід. Паспорт негромадянина, наприклад.
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значит францию и германию можно не просить, лучше просить тех кто сидит на дотациях....
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Цікаво ось що: який Донбас він має на увазі? Підконтрольні Україні прифронтові території, постраждалі від обстрілів, чи все ж таки ОРДЛО?
Якщо наш Донбас - why not.
Якщо ж Бамбасо-Лугіндонію - то як він в дідька це уявляє на практиці?
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Какая разница. Даже если на подконтрольной Украине территории дамбаса начнут инвесторы отстраивать. А Зеля возьмет и опять миролюбно отведет войска и инвесторы с ихними капиталовложениями окажутся в руках боевиков. Без сильной армии которая зубами будет рвать врага никто в Украину с деньгами не придет. Пока что армия не может даже своих солдат защитить, которых как курей боевики безнаказанно расстреливают.
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вот литве некуда денег больше деть как восстанавливать донбас. его должны отстраивать даунбасята кричавшие рассея,рассея и вырезали свои же заводы
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Останім часом нічого не чутно про різні всякі позови до Росії від України, там десь під 100 лярдів було, що з ними ?
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О Госпади, да прежде чем отстраивать сначала надо его хотя бы вернуть и сепаров выгнать. Разве шо ЗЕбилы уже приняли решение делать там автономию и полностью кормить сепаров с бюджета Украины..
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Вообще то восстановление и репарации за счет россии,страны агрессора.Но с бесхребетной Европой и такими как Трамп боюсь что Украина и сочувствующие страны будут создават фонды помощи.А Путлера пригласят в G8.
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З безхребетною Україною і Європа буде безхребетною...і навіть США.
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Пока в тюрьме не будут сидеть кучмо-рошеновское ворье и свиньи, никто с этой властью никаких дел иметь не будет.
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Лахто, ти з 21 квітня лежав в наркодиспансері? Білочки більше не приходять? То почитай останні інтерв'ю з Ляльководом. це перше
Друге: нах нам здалося відновлення дамбацу?
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Литовці не такі дурні шоб сєпарв всяким допомагати ! Нехай путін вастанавліває то шо розбомбив !
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