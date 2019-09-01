 Україна запросила Литву взяти участь у відновленні інфраструктури Донбасу, - ОП

Лідери країн позитивно оцінили економічне та інвестиційне співробітництво двох держав, а також наголосили на важливості поглиблення співпраці в цих галузях, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента України.
Учасники зустрічі обговорили рух України до Європейського Союзу. Володимир Зеленський запевнив, що керівництво держави продовжуватиме реформи в рамках євроінтеграції.
"Ми обрали цей курс і далі робитимемо реформи. Ми зробимо їх не для Євросоюзу, а для себе. Однак вони збігаються з баченням ЄС", – заявив Президент України.
Під час зустрічі також обговорили активізацію співпраці у галузі альтернативної енергетики.
Литовська сторона підтвердила підготовку до проведення Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, що відбудеться у 2020 році в Литві.
Учасники зустрічі також обговорили питання мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, зокрема в рамках Нормандського формату.
Президент Литви запросив Володимира Зеленського до Вільнюса. А глава Української держави закликав литовців відвідати інвестиційний форум у Маріуполі восени цього року й долучитися до відновлення інфраструктури Донбасу.
или расчитывает на то, что все вокруг лохи ?
где оно набралось такой пошлятины ?
тобі полегшало ?
Возможно Владимир Александрович имел ввиду строительство скоростного автобана Попасная - Волноваха.
Там миллиардные барыши уже через два года должны быть.
Ты - зебил упоротый.
Твоя Зелёная сопля приглашает не военных литовских на испытания прочности техники,
а инвесторов.
Думає, як розвів українців, то і поляків та литовців вдасться.
Що це означає? Там громадянська війна?
Якщо наш Донбас - why not.
Якщо ж Бамбасо-Лугіндонію - то як він в дідька це уявляє на практиці?
🤗
Друге: нах нам здалося відновлення дамбацу?