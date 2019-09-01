 Сержант 24-ї ОМБр Олександр Грицаюк, поранений на Донбасі 25 серпня, помер у лікарні (оновлено)

Про це на своїй фейсбук-сторінці написала радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже боляче ... Сьогодні зупинилося серце Грицаюка Олександра Володимировича, 47 років, сержанта 24-ї бригади (окремої механізованої. - Ред.), який 25 серпня під час ворожого обстрілу зазнав вкрай важких мінно- вибухових пораненень. Лікарі боролися за життя до останньої хвилини. Вічна пам‘ять Герою!" - зазначається у її повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від 1 серпня в зоні ООС загинуло 8 українських воїнів, - Бутусов

У пресслужбі 24-ї ОМБр імені короля Данила повідомили, що Олександр Грицаюк народився 7 листопада 1971 року й проживав в Христинівці Черкаської області.

"Це була дуже товариська і позитивна людина…надійний друг та побратим, який хотів і вмів воювати. В колективі користувався неабияким авторитетом, а до служби ставився відповідально і сумлінно," – таким згадують Олександра товариші.









Нагадаємо, 25 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Протягом доби в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє поранені.