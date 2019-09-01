 Позиція Зеленського щодо Криму мене задовольнила, - Чубаров

Про це глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив на своїй сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Під час нашої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася ще 9 серпня 2019 року, я акцентував його увагу на тому, що йому доведеться погодитися з тим, що наша, кримськотатарська, підтримка його діяльності буде визначатися, в тому числі, з оцінки того, наскільки він зберігатиме та посилюватиме тему деокупації Криму у порядку денному Української держави та її міжнародних партнерів.



Сьогоднішній меседж президента України Володимира Зеленського щодо спільної позиції двох країн, наданий ним під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою мене цілком задовольняє.



Наведу лише одну цитату з виступу Володимира Зеленського:



"Ми скоординували наші подальші кроки задля припинення війни на Сході України та повернення окупованого Криму.

Наша спільна та принципова позиція: без повного виконання Мінських домовленостей, без відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах санкції ЄС можуть переглядатися лише в бік їхнього посилення, а не навпаки…".



Тобто до моменту відновлення державного суверенітету України над Кримом, міжнародні санкції проти Росії мають лише посилюватися.



Тут головне, щоб ми, як Україна, вистояли під черговим шаленим натиском Росії, який вже розгортається за різними напрямками, а всі члени ЄС були одностайними в такій позиції", - написав Чубаров.

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Напомним, Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Польше, где проходят его встречи с лидерами ряда государств Европы.