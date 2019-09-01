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 Політика України
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Все про:Зеленський (2562) Крим (7368) Чубаров (372) деокупація (328)

 Позиція Зеленського щодо Криму мене задовольнила, - Чубаров

Володимир Зеленський на зустрічі з Анджеєм Дудою озвучив позицію про деокупацію Криму.

Про це глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив на своїй сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Під час нашої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася ще 9 серпня 2019 року, я акцентував його увагу на тому, що йому доведеться погодитися з тим, що наша, кримськотатарська, підтримка його діяльності буде визначатися, в тому числі, з оцінки того, наскільки він зберігатиме та посилюватиме тему деокупації Криму у порядку денному Української держави та її міжнародних партнерів.

Сьогоднішній меседж президента України Володимира Зеленського щодо спільної позиції двох країн, наданий ним під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою мене цілком задовольняє.

Наведу лише одну цитату з виступу Володимира Зеленського:

"Ми скоординували наші подальші кроки задля припинення війни на Сході України та повернення окупованого Криму.
Наша спільна та принципова позиція: без повного виконання Мінських домовленостей, без відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах санкції ЄС можуть переглядатися лише в бік їхнього посилення, а не навпаки…".

Тобто до моменту відновлення державного суверенітету України над Кримом, міжнародні санкції проти Росії мають лише посилюватися.

Тут головне, щоб ми, як Україна, вистояли під черговим шаленим натиском Росії, який вже розгортається за різними напрямками, а всі члени ЄС були одностайними в такій позиції", - написав Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом року в Україні запрацюють усі головні реформи, - Зеленський

Позиція Зеленського щодо Криму мене задовольнила, - Чубаров 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осенью в Херсоне планируется проведение фестиваля "КрымФест", в рамках которого будут обсуждаться перспективы деоккупации Крыма, - глава ОГА Гусев

Напомним, Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Польше, где проходят его встречи с лидерами ряда государств Европы.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145801
 
   
 Топ коментарі
 
Чубаров и Джемелев два порохобота с Крыма, они благословляют того, кто просрал с Турчиновым Крым.
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Да у них что-то с памятью!
Они и меня постоянно переспрашивают Позиція Зеленського щодо Криму мене задовольнила, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7193
Мы, украинцы, это и так знаем, что он украинский, а этим упырям постоянно нужно напоминать...
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Порошавки--это придурки и балбесы. Позиція Зеленського щодо Криму мене задовольнила, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2511
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Чубаров и Джемелев два порохобота с Крыма, они благословляют того, кто просрал с Турчиновым Крым.
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чей Крым, зебил?
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Да у них что-то с памятью!
Они и меня постоянно переспрашивают Позиція Зеленського щодо Криму мене задовольнила, - Чубаров - Цензор.НЕТ 7193
Мы, украинцы, это и так знаем, что он украинский, а этим упырям постоянно нужно напоминать...
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Песык давно больной на голову, что так память отшибло, извини с больной соей не общаюсь, и отвечать идиотам типа тебя не собираюсь.
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Местная власть в Крыму была уже давно готова к сдачи его, еще с 2010-го года там хряк беглый сразу поменял всех ментов и сбушников на прокацапленное стадо. Они только ждали отмашки от *****. 90% ментов и сбушников перешли на сторону *****. С кем было недопускать?
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Так і було, але у зебілів інше в методичках😏
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ты что говоришь на хозяина? разозлится, обратно в аул поедешь с ольгино))
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неужели курсы в Трускавце не прошли даром ?
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Муамару Каддсфи и Садаму Хусейну слава!!!!!!!!
Пархатые не процдут!
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Неплохо бы, чтобы следом за Саддамом и Каддафи пархатые не прошли ещё и Асада, Путина и Ким Чен Ына. Для начала.
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Порохоботи чубаров и джемильов задоволені)))) а коли гадості казала, забули..
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Светильник разума, пристанище интеллекта...
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"... крымскотатарская поддержка его деятельности будет определяться, в том числе, по оценке того, насколько он будет сохранять и усиливать тему деоккупации Крыма..."

А также тем, насколько быстро Украина даст "изголодавшимся" татарам (и совсем немножечко Ху*лу с Фирташем) воду в Крым.
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А че все до Крыма прицепились.Крым крымом а граница Украины то проходила по р.Дон.Вот и надо востанавливать историческую справедливость которую восстанавливают кацапы из ******.А все прицепились к турецкому Крыму.Думаю что ***** по исторической справедливости не будет иметь ничего против.Ведь историческая справедливость его конек.
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Автономія і кримські татари коренний народ за яким закріпляється право володіти землею?
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Чубров це відомо хто, а зто такий Зеленський?
Це той поц, що Голоборотько копіює?
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пока не отжали Крым ,кто такой Чубаров(Чубров )в твоем исполнении 90% страны вааааабще не знали, в отличии от Зеленского Позиція Зеленського щодо Криму мене задовольнила, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8657
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Так, 90% моєї рідної країни обмежені і забиті люди. Тому, хто такий Чубаров вони не зналт, а хто такий Вова Зеленський, посередній актеришка та комік із гумором для оюмежених, їм відомо. І що???
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ні не один. Я поважний адвокат, із суттєвим життєвим досвідом, різноплановим, той кого ви так не навидите. В мене у родині навіть діти з 3-х років їдять виделкою і з ножем. Я просто людина із іношої реальності, тієї, що для вас зачинена, у силу обмеженості. І таких менше. Так було завжди.
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о то что не тянет он на Стуса или Черновола , с 1989 года депутатит ,дрова в Сибири не пилил , КГБ за ним не гонялось
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може і потрібно було ... щоби лайно Совкове із його голови вивітрилось...
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а поважный адвокат не на совковом лайне зарабатывал на хлеб с маслом , может и комсомольцем не был ,и партбилет не имел ,вот только не ври
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Є інфа, що Зеля пообіцяв ***** відновити плстачання води до Криму... тому щаява Чубарова трохи заспокоює...
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Серьога, зрозуміло, що порохотяги повинні виглядати придуркуватими, але навіть ви повинні відрізняти методички і темники від Гугла.
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А ти не міряйся розумом до людини, яка сама здатна писати методички... працюй собі тихенько і не ляпай зайвого. Вам Зеля платить не за це.
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Ти краще скажи, що будеш робити, якщо це станеться???
Даю підказку - по команді із телека розплвідати, що там наші люди...?!
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Сподіваюсь, але він так "мило" спілкується із ******? Що ж він на взайм обіцяє??? Є варіанти?
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Чи ви вірите у ту маячню що Зеля ніс у недавньому іниерв'ю? Про "по людськи" і т.п...?
Він до виборів казав, сісти і домовитись по середині. Для мене тут два варіанти, по середині Уралу, чи Дніпра...
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Коли приймали закони, то їх перед тим читали?
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А нафіга? 90% цього бидла, після школи нічого не читали, а навчити цьому у Трускавці просто не встигли...
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Серж,Вы больше в общении на цензоре похожи на провокатора,хотя я знаю что Вы нормальный человек.Что с Вами случилось?
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А буро нормальний із своїми образами?
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Я ******** розумну дискусію, аргументт, факти... а мені вже 8 місяців пропонують - вірити? Я із задоволенням подискутував би із прихильником Зеленського, але це ге можливо, у них не має доводів!!??
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Тут практично нема прихильників зе. Під них "косять" лахтинські тролі, створюючи ілюзію чисельності зебілів. тіпо як захриплі співаки та розповнілі балеруни йдуть у бек-вокал та підтанцівку до попсових хвойд.
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Вода камень точит.(с) А реальность рано или поздно обязательно проникнет в черепную коробку каждого, даже самого упоротого армовирой, порохобота.
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І тільки у пустоти черепушки Зебіла, ніколи, нічого не проникне...
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Після зекаденції зміните нік чи будете тікати?
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у совкові часи "совами" називали упоротих совків. Відповідно прикметник був - "совіний". У широкому діапазоні - від "влади" до 2-копійкових презервативів. "Сова" і не знала які асоціації він викличе.
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"Когда в своей пустой башке не можешь отыскать никаких аргументов, просто начинай обсирать ник"- старое как сам интернет правило для тупых троллей на форумах.))
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Я не помилився. Цей прийом, запозичений у тролів - єдине на що ти здатний відреагувати більш-менш адекватно. Розслабся, салаго. Я за своє життя наслухався чимало маячні від комуняк, совкодрочерів, підкацапників, даунецьких-1 і даунецьких-2. Якби ми їх всіх сприймали всерйоз, страшно подумати де зараз була би Україна. сходе що ви, зебіли, претендуєте на якийсь особливий статус та місію. Відомо ЯКА категорія людей вчиться на СВОЇХ помилках. (підказка - розумні вчаться на чужих).
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ОлдКат, Порошенку всьо. Відтепер можеш не корчити з себе дурника.
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Так сенс критикувати є тільки діючу владу.
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Ти на радощах перепив 21 квітня і впав у кому? Тоді доброго тобі ранку. Хутко перечитай усі останні інтерв'ю Ляльковода К. (не Карабаса!), прийми корвалол і не виставляй себе не посміховисько.
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Є сподівання, що "зекаденція" в Україні вже ніколи не скінчиться.)) За Зеленським прийде інша свідома молода людина з бажанням змінювати свою країну на краще. Барижно-корупційні рудименти остаточно будуть викорінені з державної влади. А політика і державна служба нарешті з прибуткового хоббі негідників, перетвориться на почесну професію талановитих людей.
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ты в своём уме?
а кто приходит к детям на Новый год?
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Порошенка-патріота-державника також! Але ж дехто вірить в його існування.)) Так що, лише час дасть відповідь- чия віра є передчуттям, а чия оманою.
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Совушко, ми вже "проходили" яйцуковича і гугнявий хір (хор) даунецьких.
В Ісландії на президента по приколу балотувався чувак, якому в школі поставили діагноз "аутизм". Він певний час працював клоуном. Нещодавно засвітився на гей-параді у відповідному вбранні. Нічо не нагадує?
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Позиция проста: никаких автономий. Татары если хотят быть исключительными - пусть идут и отвоевывают просранный ими же Крым.
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Зараз по Конституції Крим є автономною республікою. Ваша зелена більшість змінить цю статтю Конституції України?
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а какой сенс её менять ? Если назовем Татарской Джамахири́ей что это меняет ?
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Порохобот грёбаный, а что он, Чейгоз и Джамилев сделали для освобождения Крыма???
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Для кого вони мають звільнювати крим? Для таких як ти кацапів "принесьонних вєтром"?
Крим перш за все належить Кримським татарам, грекам та нащадкам генуезців.
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+ караїмам та кримчакам, але їх дуже мало.
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Ничего не сделали, просто просравшие всё воры любыми путями пытаются вылезти в прессу чтобы их не забыли окончательно.
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Що витворяє цей Зеленський, всі шаблони рве! Мало йому, що назло нам, дякувальникам Петра, заговорив українською, то він ще й не дає розмовляти матєрним у Верховній Раді. Наперекір нашим заклинанням, не стелиться під президента сусідньої країни В.В Тупіна, більш того, закликає до посилення санкцій проти партньоров сивочолого гетьмана. Астанавісь, Валодя! Нам вже катастрофічно не вистачає аргументів, щоб доказати всім, що Порошенко хороший!
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Гончарук заявил, что при Порошенко страна двигалась в правильном направлении Позиція Зеленського щодо Криму мене задовольнила, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8490
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Да. Несмотря на сопротивление власти двигалась
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Да в правильном, но только очень медленно. Шкурные интересы мешали Пете реализовывать возможности страны.
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Переобування еквілібрістів в таких позах(!!)
шо мама нє горюй!!
🤑
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Феерия чувств!
Реву ящером!
Вся палитра моих переживаний уже давно ушла в инфракрасный спектр!
David *****, на Коллонтаевской есть малый, барыжит спидами и солями, дай свой номер, ему тоже стоит легализовать его бизнес!
У МИНИСТРА МВД УКРАИНЫ - НЕЗАКОННЫЙ БИЗНЕС!!! ( Д. АРАХАМИЯ).
ВСЕ НОРМ! МЫ ЭТОТ БИЗНЕС ПОМОЖЕМ ЕМУ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ! (Д. АРАХАМИЯ).
ДАВИД, А ЕСЛИ АВАКОВ БУДЕТ ТОРГОВАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОРГАНАМИ ИЛИ ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИЕЙ, ВАС ЭТО ТОЖЕ НЕ СМУТИТ?

"Арахамія: в Авакова є нелегальний гральний бізнес, але ми його легалізуємо!
Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що в міністра внутрішніх справ Арсена Авакова є гральний бізнес, який планують легалізувати.
Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK.
"Є багато питань, які асоціюють з цим міністром (Аваковим - ред.), багато корупційних. Наприклад, нелегальний гральний бізнес, але ми його легалізуємо нелегальний гральний бізнес", - сказав Арахамія.
29 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України. В результаті Арсена Авакова вкотре залишили на посаді міністра внутрішніх справ."
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Так, він сукін син! Але він наш сукін син.
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не знаю, чим саме конкретно Чубаров задоволений - але зебіл з тих "пацанів", хто обовязково розведе лоха.
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Это правильно не можеш силовым путём вернуть Крым нужно использовать: санкции, любые судовые иски (это должно быть максимально профессионально) и искать любые другие возможности, а они есть и их много. Но главное дружить с кем надо.
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и чё тута пуйлоскот под украинским флагом хрюкает? не уважают своего мутантного бойлера на портянке аквафреш?куда пуйловское фсб-гестапо смотрит?
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Позиція по Криму? Вот і очень харашо, палажіте на комод.

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Украина с Крыма сделает Монако, теперь всё будет по другому.


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