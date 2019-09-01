 Позиція Зеленського щодо Криму мене задовольнила, - Чубаров

Про це глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив на своїй сторінці, передає Цензор.НЕТ.
"Під час нашої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася ще 9 серпня 2019 року, я акцентував його увагу на тому, що йому доведеться погодитися з тим, що наша, кримськотатарська, підтримка його діяльності буде визначатися, в тому числі, з оцінки того, наскільки він зберігатиме та посилюватиме тему деокупації Криму у порядку денному Української держави та її міжнародних партнерів.
Сьогоднішній меседж президента України Володимира Зеленського щодо спільної позиції двох країн, наданий ним під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою мене цілком задовольняє.
Наведу лише одну цитату з виступу Володимира Зеленського:
"Ми скоординували наші подальші кроки задля припинення війни на Сході України та повернення окупованого Криму.
Наша спільна та принципова позиція: без повного виконання Мінських домовленостей, без відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах санкції ЄС можуть переглядатися лише в бік їхнього посилення, а не навпаки…".
Тобто до моменту відновлення державного суверенітету України над Кримом, міжнародні санкції проти Росії мають лише посилюватися.
Тут головне, щоб ми, як Україна, вистояли під черговим шаленим натиском Росії, який вже розгортається за різними напрямками, а всі члени ЄС були одностайними в такій позиції", - написав Чубаров.
Напомним, Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Польше, где проходят его встречи с лидерами ряда государств Европы.
Они и меня постоянно переспрашивают
Мы, украинцы, это и так знаем, что он украинский, а этим упырям постоянно нужно напоминать...
Пархатые не процдут!
А также тем, насколько быстро Украина даст "изголодавшимся" татарам (и совсем немножечко Ху*лу с Фирташем) воду в Крым.
Це той поц, що Голоборотько копіює?
Даю підказку - по команді із телека розплвідати, що там наші люди...?!
Він до виборів казав, сісти і домовитись по середині. Для мене тут два варіанти, по середині Уралу, чи Дніпра...
а кто приходит к детям на Новый год?
В Ісландії на президента по приколу балотувався чувак, якому в школі поставили діагноз "аутизм". Він певний час працював клоуном. Нещодавно засвітився на гей-параді у відповідному вбранні. Нічо не нагадує?
Крим перш за все належить Кримським татарам, грекам та нащадкам генуезців.
😁
шо мама нє горюй!!
🤑
Реву ящером!
Вся палитра моих переживаний уже давно ушла в инфракрасный спектр!
David *****, на Коллонтаевской есть малый, барыжит спидами и солями, дай свой номер, ему тоже стоит легализовать его бизнес!
У МИНИСТРА МВД УКРАИНЫ - НЕЗАКОННЫЙ БИЗНЕС!!! ( Д. АРАХАМИЯ).
ВСЕ НОРМ! МЫ ЭТОТ БИЗНЕС ПОМОЖЕМ ЕМУ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ! (Д. АРАХАМИЯ).
ДАВИД, А ЕСЛИ АВАКОВ БУДЕТ ТОРГОВАТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОРГАНАМИ ИЛИ ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИЕЙ, ВАС ЭТО ТОЖЕ НЕ СМУТИТ?
"Арахамія: в Авакова є нелегальний гральний бізнес, але ми його легалізуємо!
Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що в міністра внутрішніх справ Арсена Авакова є гральний бізнес, який планують легалізувати.
Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK.
"Є багато питань, які асоціюють з цим міністром (Аваковим - ред.), багато корупційних. Наприклад, нелегальний гральний бізнес, але ми його легалізуємо нелегальний гральний бізнес", - сказав Арахамія.
29 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України. В результаті Арсена Авакова вкотре залишили на посаді міністра внутрішніх справ."
Это правильно не можеш силовым путём вернуть Крым нужно использовать: санкции, любые судовые иски (это должно быть максимально профессионально) и искать любые другие возможности, а они есть и их много. Но главное дружить с кем надо.