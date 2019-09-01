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 Політика України
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Все про:Зеленський (2562) Польща (1907) реформи (1642)

 Протягом року в Україні запрацюють усі головні реформи, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що протягом першого року його президентства і роботи нового Кабміну в Україні будуть запущені всі головні реформи.

Про це він повідомив під час зустрічі з віцепрезидентом США Майком Пенсом у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Не хочеться чекати 5 років. Ми хочемо запустити всі головні реформи, які очікує суспільство в Україні упродовж першого року нашої влади", - заявив він.

Президент додав, що вже в перші дні роботи нової команди вдалося зареєструвати понад 70 законів, які допоможуть у втіленні реферм. Особливо наголосив про боротьбу з корупцією.

"Змінили голову СБУ, зараз у нас нарешті новий генеральний прокурор і новий молодий уряд... ми дійсно налаштовані перемогти, побороти корупцію", - сказав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, планувалося, що участь в пам'ятних заходах у Варшаві візьме Президент США Дональд Трамп. Очікувалося, що Трамп зустрінеться в Польщі з лідером України Володимиром Зеленським.

Але Президенту США довелося відкласти візит до Європи через наближення до його країни урагану. Трамп залишився в Вашингтоні, щоб координувати допомогу федерального уряду штатам, по яких ударить стихія. Замість нього до Варшави вирушив віцепрезидент США Майкл Пенс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найкращий захист свободи - союз вільних, суверенних і незалежних, - Пенс

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145800
 
 
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А раньше немог у таварища маера уточнить свинорус?
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Ну так чого зупинився?
Крокуй далі на Лента.сру.
Чи взагалі до ЗеБеніной мами.
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Зебилоиды - так помолитесь же своему кормчему и святому Богдану Сентропейскому и их отцу Бабломойскому . Те кто сейчас в бизнесе вам все скажут что таможня бабки сейчас стрижёт с таким остервенением что кажется хотят урвать все то что потеряли за 5 лет барыжной злочинной влады
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Чим далі тим в прєзєдєнта довший термін подолання зубожіння.
За год в Украине заработают все главные реформы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6847
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Парахаботам фатит и 144 реформы от *****...зачем им больше открыли холодильник, глазами пробежали по всем патужным 144м рИформам и на работу, кнопкодавить!
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А я укуренный иду по переулочку - YouTube . Это о зе-зе . Его услышав сразу вспоминаю .
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"- Этих денежек нам с Лёлей на целый годок хватит!
- Ты ещё проживи этот год".

За год в Украине заработают все главные реформы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4362
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для этого для начала надо где-то запастись деньгами...очень большими, бо бардак начнется такой, что потушить его и не допустить окончательного скатывания страны в хаос можно будет только ими...
А единственный вариант такого - начать раскулачивать олигархов, желательно начиная с самых жЫрных, типа ахмедки и лепшего друзя Игоря Валерьевича, шоб не сдрыснули...

Способен ли вазелин на такое?... За год в Украине заработают все главные реформы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3177
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Так беня ж сам сказал, шо он уже не олигарх. В понедельник на биржу, оттуда - учеником токаря на завод.. И сына туда же. Зарождение трудовой династии.
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Когда он выйдет из образа? Если бы все было как в кино, но увы, в жизни не все так гладко - благими намерениями выложена дорога в ад и он в этом скоро убедится - нужно сломать то, что его самого может сломать.
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Возможно и все заработает,заработает если изминения начнутся с верху а не снизу до обласных управлений как было с новой полицией.
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ЗЄлена Шмаркля обіцяє повернути літо до кінця року Протягом року в Україні запрацюють усі головні реформи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7801
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