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Все про:пожежа (1771) смерть (3519) Херсон (271) ДСНС (2048)

 Двоє людей загинуло під час пожежі в п'ятиповерхівці в Херсоні, - ДСНС

У Херсоні в результаті пожежі в квартирі п'ятиповерхового житлового будинку загинули двоє людей, ще одна постраждала.

Як йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформація про пожежу в квартирі на 5-му поверсі в будинку на проспекті Будівельників, 11 надійшла 31 серпня о 23:30, інформує Цензор.НЕТ.

Одразу для ліквідації пожежі на місце події виїхали 3 одиниці техніки за 1-м номером виклику. Після прибуття рятувальники виявили, що пожежа виникла в двокімнатній квартирі, і є загроза розповсюдження на інші помешкання.

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Тому була викликана додаткова техніка (2 од.) та проведена евакуація людей з під’їзду (12 осіб). Водночас рятувальники знайшли та вивели з палаючої квартири жінку, яка була направлена в опікове відділення обласної лікарні. Також, в одній з кімнат були виявлені двоє загиблих чоловіків: син постраждалої (1993 р.н.) та співмешканець. Пожежу ліквідували 01:45 на площі 40 кв.м.

Причина пожежі встановлюється.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145799
 
 
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Чому 73% проголосувало на виборах за ідіота і тепер дохнуть як таргани, а ідіот я? )))
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таганы дохнуть 🤣🤣ты пастух смотрю даже тупее чем поросенко петро
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Would there be ANY reaction from russia pig-dog roman b d8e7ec91? Двоє людей загинуло під час пожежі в п'ятиповерхівці в Херсоні, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2881
On Mr. Zelensky's initiative to reverse democracy in Ukriane and turn the cournty into an autoritarian state?
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psg-dog із рф, ти б побачив якісь "букафкі" й пішов би дальше стікломоєм палірувать нутрощі. А так читнув й димком з пукана розговівся. Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Херсоне, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1065
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А че так суетиться,ведь в стране по разным обстоятельствам ежедневно погибают сотни.Вон даже со збитым Боингом никто разобраться не в состоянии.
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