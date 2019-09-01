 Президент Грузії Зурабішвілі відвідає Україну "найближчим часом", - ОП

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, зустріч відбулася в рамках участі в меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни у Варшаві.
"Співрозмовники позитивно оцінили політичний діалог між двома країнами. Під час зустрічі також обговорювалася торговельно-економічна співпраця та координація взаємодії у рамках співробітництва з європейськими інституціями. Окрему увагу сторони приділили безпеці та обороні. Президенти домовилися найближчим часом здійснити взаємні візити на найвищому рівні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Польщі, де відбуваються його зустрічі з лідерами низки держав Європи.
ЗЕбілє, це правда що Зеленський пообіцяв знизити компослуги з нинішніх 15% доходу сім'ї до 50% доходу?
https://lb.ua/news/2019/08/31/436071_zelenskiy_peredumal_prodavat.html?fbclid=IwAR1FEz7zobBeargQvF3R81PcNEaqEq3D5X7kHtRwmM9rNiYmDXylSDmOzcw