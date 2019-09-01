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 Президент Грузії Зурабішвілі відвідає Україну "найближчим часом", - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з грузинською колегою Саломе Зурабішвілі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, зустріч відбулася в рамках участі в меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни у Варшаві.

"Співрозмовники позитивно оцінили політичний діалог між двома країнами. Під час зустрічі також обговорювалася торговельно-економічна співпраця та координація взаємодії у рамках співробітництва з європейськими інституціями. Окрему увагу сторони приділили безпеці та обороні. Президенти домовилися найближчим часом здійснити взаємні візити на найвищому рівні", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Польщі, де відбуваються  його зустрічі з лідерами низки держав Європи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145798
 
   
 Топ коментарі
 
Зебіли різко забули що за словами Міхо Карлсона в Грузії прокремлівська влада. Президент Грузії Зурабішвілі відвідає Україну "найближчим часом", - ОП - Цензор.НЕТ 3284
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и как мы без кацапских прихвостней прожили...
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При баризі і мародері - все буде чікі-пукі, чувакі-ЗЕбіли! )

Президент Грузії Зурабішвілі відвідає Україну "найближчим часом", - ОП - Цензор.НЕТ 2005
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А що, щось з Саакашвілі тобі поперек горла стало?
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ПРОСТО ЕГО ПЕТЬКА НЕНАВИДИТ, А У НИХ ПЕТЬКА - МОЗГОВОЙ ЦЕНТР СОЕВОГО неРАЗУМНОГО УЛЬЯ.
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ИДИ ГРУСТНОГО ПЕТЬКУ ПОВЕСЕЛИ - ЛИЖИ ЕМУ СРАКУ
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Московит, чому українською не розмовляєш?

ЗЕбілє, це правда що Зеленський пообіцяв знизити компослуги з нинішніх 15% доходу сім'ї до 50% доходу?
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коментар відмічено як спам  
 
Miko R 798886a8 Сволото в спам.
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До речі, а де Міхо?- Не чуть і не видно. Він хоч живий?
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Я про те що він сидить на дупі рівно і не відсвічує. Схоже що його попередили що якщо хоч щось гавкне- утоплять в Дніпрі як Герасим Му-му в калюжі.
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к соевому мародеру не бывший не нынешний президент Грузии и новый премьер Армении ни разу не приезжали.
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и как мы без кацапских прихвостней прожили...
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научит кацапских коммуняк в парламент зазывать?так зебоба и без вас сподобится
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Битву екстрасенців виграв коломойський, він безпомилково назвав прізвища майбутніх прем' єра та міністрів.
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Зебіли різко забули що за словами Міхо Карлсона в Грузії прокремлівська влада. Президент Грузії Зурабішвілі відвідає Україну "найближчим часом", - ОП - Цензор.НЕТ 3284
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100%, що зебіли заплуталися! Нема поки цього в методичках!
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везьде пастухов москали преследуют🤣🤣
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Володимир ЗЄлена Шмарлкя, який в квітні перед виборами заявляв про плани "продати до чортової матері" літаки, на яких пересувається глава держави, не буде цього робити. Президент Грузії Зурабішвілі відвідає Україну "найближчим часом", - ОП - Цензор.НЕТ 6952

https://lb.ua/news/2019/08/31/436071_zelenskiy_peredumal_prodavat.html?fbclid=IwAR1FEz7zobBeargQvF3R81PcNEaqEq3D5X7kHtRwmM9rNiYmDXylSDmOzcw

Президент Грузії Зурабішвілі відвідає Україну "найближчим часом", - ОП - Цензор.НЕТ 1505
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Так Саакашвілі ж казав, що нова президент Грузії (як і її папєрєднік) - пропутінська! І з ним не можна не погодитися
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