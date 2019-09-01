 США продовжать підтримувати Україну, - Пенс

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Зеленський, зі свого боку, подякував Пенсові за те, що США завжди відстоювали права України, захищали їх і не змінювали своєї позиції з приводу територіальної цілісності й суверенітету української держави, а також надають Києву і фінансову, і військову допомогу.
Зустріч відбулася на полях вшанувань у столиці Польщі 80-х роковин початку Другої світової війни.
Спершу планувалося, що в перебігу перебування в Варшаві український керівник зустрінеться з Президентом США Дональдом Трампом, але той мусив скасувати свій візит через ураган, що насувається нині на Сполучені Штати.
Припускають, що тепер перша зустріч двох президентів може відбутися в перебігу візиту Зеленського до США під час сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку у другій половині вересня.
Чи він вас знов розвів?
Чи вистачить мужності ЗЕбілу пояснити власним виборцям, що пріоритет - не «низькі тарифи», а енергетична безпека, яка ніколи не буває дешевою?
Саме час слухати Lake of Tears
Ось мародери і зійшли на гівно...
Украину все поддерживают благодаря Зеленскому(с)
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Не совсем так.........прочитайте внимательно первый абзац=>там есть одно(!) слово которое может(!) Вас очень удивить.......
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Сподіваюсь Пенс здоровськи надрав сраку пророссійському скомороху і пояснив що таке Батьківщина
Жлоб, не може або нову придбати або до ювелірів зайти розкатати...ЗЕбіл карочє
-Это, Ватсон порохосрань воет от злобы и безсилия
уявіть, якби ЗЕ отримав Україну після яніка..
чи американці би стільки нам допомагали ?