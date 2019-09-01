EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Суспільство
  445  8
Все про:Нацполіція (8118) СБУ (4679) школа (691) Гітлянська (119)

 Поліція і СБУ охороняють школи під час свята "першого дзвінка"

У школах по всій Україні СБУ та поліція охороняють безпеку під час урочистих лінійок в школах 1 і 2 вересня.

Про це "Громадському" повідомила прессекретар Служби безпеки України Олена Гітлянська, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні і завтра у школярів відбудуться урочисті лінійки. Задля гарантування безпеки в ці дні ми, як і зазвичай, сформували мобільні групи. Єдине нововведення — вперше правоохоронці обох служб працюють спільно", — пояснила Гітлянська.

Свято першого дзвоника більшість українських шкіл проводить 1 вересня, а інша частина — 2 вересня. Кожна школа може обирати день початку навчання і його формат сама.

Дивіться також: Гончарук на самокаті пообіцяв школярам всі умови для навчання: Хтось із вас незабаром теж стане прем'єром. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3145796
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну да ,больше ж в принципе им заниматься нечем ... Полиция и СБУ охраняют школы во время праздника "первого звонка" - Цензор.НЕТ 6318
 показати весь коментар
 
Баканов вже пояснив ЗЄленої Шмарклі, що при пошуку джерел фінансування виборчої компанії Медведчука, головне - не задокументувати самих себе Полиция и СБУ охраняют школы во время праздника "первого звонка" - Цензор.НЕТ 4166
 показати весь коментар
 
 
Нормальні держави не мають такого свята.Це дійсно совок.
 показати весь коментар
 
 
Не зміг з'їздити гідно, без конфузу. Знов лєпьошка))

Полиция и СБУ охраняют школы во время праздника "первого звонка" - Цензор.НЕТ 6030
 показати весь коментар
 
 
Президент таки зустрівся з діаспорою...
Президент Порошенко. У Римі. Полиция и СБУ охраняют школы во время праздника "первого звонка" - Цензор.НЕТ 3936
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору