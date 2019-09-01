 Поліція і СБУ охороняють школи під час свята "першого дзвінка"

Про це "Громадському" повідомила прессекретар Служби безпеки України Олена Гітлянська, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні і завтра у школярів відбудуться урочисті лінійки. Задля гарантування безпеки в ці дні ми, як і зазвичай, сформували мобільні групи. Єдине нововведення — вперше правоохоронці обох служб працюють спільно", — пояснила Гітлянська.

Свято першого дзвоника більшість українських шкіл проводить 1 вересня, а інша частина — 2 вересня. Кожна школа може обирати день початку навчання і його формат сама.

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